Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, 26 ноября, что пограничная служба ФСБ России полностью прекратит свою деятельность на территории Армении.

Об этом он заявил на брифинге после заседания правительства, цитирует Panorama.am, передает "Европейская правда".

Во время брифинга Пашинян анонсировал прекращение работы пограничной службы РФ в Армении в ближайшие годы.

"Мы благодарны пограничникам РФ за то, что все это время они стояли на границах Армении. Но считаю, что настало время, чтобы в ближайшие годы мы полностью взяли на себя ответственность за наши границы", – сказал он.

Отметим, что в августе 2021 года российские пограничники расположились в Тавушской области, граничащей с Азербайджаном на северо-востоке Армении. Это произошло после того, как в мае подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Тогда Пашинян обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой о содействии.

В этом году 23 ноября Пашинян представил проект новой конституции страны, в преамбуле которого отсутствует ссылка на Декларацию независимости Армении, принятую в 1990 году, где речь шла об объединении Армении и Нагорного Карабаха.

В 2024 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мир с Арменией будет возможен только после того, как в армянскую конституцию будут внесены изменения.

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