Конституционный трибунал Польши будет финансировать Bank Gospodarstwa Krajowego (Банк национального хозяйства) после того, как национальный центральный банк заблокировал счета суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец сообщил, что решение было принято после заседания Совета министров, на котором правительство приняло постановление, обязывающее премьер-министра и министра финансов обеспечить финансирование Конституционного трибунала.

"Премьер-министр Дональд Туск отдал распоряжение, чтобы Bank Gospodarstwa Krajowego обеспечивал финансирование Конституционного трибунала, а средства на эти цели обеспечит министр финансов. Государство должно действовать", – заявил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

Грабец пояснил, что у Конституционного трибунала есть "вспомогательный счет" в Bank Gospodarstwa Krajowego, поэтому после приостановки платежных поручений Национальным банком Польши текущая деятельность суда будет финансироваться за счет этого счета.

Шаг премьер-министра является ответом на действия Нацбанка Польши. 16 ноября пресс-секретарь центрального банка сообщил, что на основании анализа, проведенного Юридическим департаментом, было принято решение о приостановке всех платежных поручений в отношении денежных средств, накопленных на счетах Конституционного трибунала.

После этого Национальный банк Польши приостановил переводы средств со счетов Конституционного трибунала.

Напомним, 30 октября 2026 года одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда.

Глава правительства Дональд Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как президент Кароль Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.

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