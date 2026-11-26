Председатель французского ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла столкнулся с новой серией обвинений в антисемитизме после публикации французскими СМИ якобы его переписки в мессенджерах; политик отрицает, что делал такие высказывания.

Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает "Европейская правда".

В сентябре издание Mediapart опубликовало первое расследование об антисемитской риторике в частных разговорах Барделла, а в четверг совместно с газетой Le Monde они обнародовали отрывки из переписки в мессенджере, которые якобы написаны лидером ультраправой партии.

Оба СМИ получили доступ к переписке в Facebook, заверенной судебным приставом. В ней бывший одноклассник Жордана Барделла получает сообщение о том, что "именно сионисты стоят во главе банков", а также что во Франции "важнейшие министерские посты занимают люди, для которых интересы Израиля и банковского дела являются приоритетными по сравнению с интересами Франции".

Этот же собеседник откровенно называет себя "антисионистом", выступающим "как против господства сионизма во Франции, так и против внутренней и внешней политики Израиля". При этом он приводит собственное определение сионизма, которое, по его мнению, заключается в "возрождении еврейского народа, его расселении в Израиле и ненависти к арабскому народу".

Некоторые факты позволяют связать эти высказывания с нынешним председателем "Национального объединения", в частности разговоры о некоторых его учителях того времени в частном лицее в Сен-Дени, а также определенные упоминания о дате его рождения, происхождении родителей или его участии в общественной организации.

Однако Барделла "категорически отрицает, что является автором этих постов", сообщил его адвокат Паскаль-Пьер Гарбарини изданиям Le Monde и Mediapart, осудив "неприемлемое стремление нанести вред". Адвокат предупредил, что его клиент "оставляет за собой право принять любые судебные меры, которые он сочтёт необходимыми".

"Я вновь официально опровергаю заявления, которые мне приписывают Mediapart, Le Monde и СМИ, передающие эти обвинения. Эти заявления не соответствуют моим идеям, моим ценностям или моим убеждениям ни вчера, ни сегодня", – говорится в заявлении политика.

Он осуждает методы СМИ, назвав их "настоящей охотой на ведьм".

"Превышены все границы, и я хочу, чтобы французский народ знал об этом", – написал Барделла, утверждая, что на его бывших одноклассников, учителей и руководителей оказывается давление, чтобы они "сотрудничали в этой кампании преследований".

В сентябре лидер французских ультраправых Жордан Барделла опроверг сообщение расследовательского сайта Mediapart, в котором утверждалось, что более десяти лет назад он делал антисемитские высказывания в личных сообщениях, назвав эти обвинения "грубыми выдумками".

Впоследствии он заявил, что сообщения о его антисемитских высказываниях являются частью кампании по дискредитации, направленной, в том числе, против Марин Ле Пен, которая баллотируется в президенты от его партии.