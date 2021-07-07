Путешествия возвращаются: правила въезда украинских туристов в Шенген и не только

Вже за тиждень Євросоюз може ухвалити рішення про відкриття своїх кордонів для громадян України. Принаймні, на це сподіваються і над цим працюють в українському МЗС – однак певності в успіху дипломати не мають.

За формальними критеріями Україна і зараз є епідемічно безпечною. Ми (хоч і тимчасово) перебуваємо на паузі між хвилями епідемії; "ковідні відділення" лікарень давно вільні; епідемічні показники суттєво нижчі за встановлені у документах ЄС – але тиждень тому Євросоюз відкрив кордон не для нас, а для Молдови та Вірменії. Хоча остання має показники, гірші за наші.

Все це дозволяє не виключати, що реальна причина затримки з відкриттям є іншою. Наприклад, що ЄС не вірить статистиці з України та боїться "не проковтнути" потік невакцинованих туристів з нашої держави.

Хай там як, нинішні, часом дуже непрості правила в’їзду туристів до держав Європи діятимуть ще деякий час.

Отже, варто у них розібратися. Чого вимагають від українців? Чи можна подорожувати без вакцинації? Хто пускає лише щеплених туристів, а кому достатньо тестів? Як поїхати на відпочинок з дітьми?

Цей текст дає відповіді. А карта розподілу Європи за правилами в’їзду українських туристів вийшла дуже цікавою

Різнокольорова Європа

Ми розбили усі держави нашого континенту на п’ять груп та правилами, що діють для українців, та позначили їх різними кольорами.

Червоні країни вимагають від тих, хто приїхав з України, обов’язкової самоізоляції, або й взагалі забороняють в’їзд без "вагомих причин" (як-то наявність права на роботу, документально підтверджене лікування тощо). Ці держави не мають винятків навіть для тих, хто вакцинувався в Україні. Це, по суті, виключає можливість туристичних поїздок.

Жовтим кольором ми позначили ті держави, які пускають через кордон туристів, що щепилися вакцинами, але тільки схваленими Європейською агенцією з медичних засобів. Це означає, що китайська вакцина не зараховується. А ось ті, хто отримав укол індійською вакциною, можуть бути спокійні – є метод, що дозволяє перетнути кордон. На щастя, ця група є меншою за наступну.

Світло-салатові країни – це ті, що також дозволяють в’їзд щепленим туристам, але приймають усі наявні в Україні вакцини, включно з китайським "Коронаваком", доступ до якого вже є вільним.

Зелений колір – це держави, що підходять до обмежень найліберальніше, та дозволяє в’їзд невакцинованих туристів з-поза меж ЄС – наприклад, лише за тестами, або тих, хто вже перехворів ковідом. Одна з цих країн, Румунія, дозволяє в'їзд за тестами лише за певних умов.

І, нарешті, синім ми позначили тих, хто не питає у туристів навіть тести.

Показова картинка, на не так? Зверніть увагу, що Європа відкривається для подорожей "блоками", чи то регіонами, і це не випадковість

Втім, між країнами одного кольору є відмінності. Особливо – для подорожей з дітьми. Про це трохи далі. Для вашої зручності ми розповімо про кожний блок окремо.

Балканам вакцини не потрібні

Пандемія Covid-19 вдарила по всіх, але рівень ї впливу на економіки різних держав Європи є надто відмінним.

Одним з визначальних факторів стало те, якою мірою та чи інша держава залежить від туризму, адже індустрія дозвілля та відпочинку найбільше постраждала від локдауну та закриття кордонів.

Через це не дивно, що кордони для українців відкрили ті держави, де туризм є однією з основ економіки, і які при цьому мають значну часку туристі з-поза меж ЄС.

Складніше пояснити, чому "осередком лібералізму" став саме Балканський півострів. У цьому регіоні не лишилося жодної держави із жорсткими правилами в’їзду українських туристів. Але навіть на Балканах є "чемпіони з відкритості": Албанія, Чорногорія та Північна Македонія не вимагають в українських туристів навіть тести.

Раніше в переліку "безтестових" була також Туреччина, але їй довелося повернути вимогу тестування… підлаштовуючись під забаганки Росії, яка шукала приводи продовжити не допуск своїх туристів до цієї країни.

Зекономити на тестуванні допоможе медична довідку чи позитивний тест, який засвідчує, що ви перехворіли на Covid-19 протягом останніх 6 місяців. На Західних Балканах перенесену хвороба усі сприймають як "дозвіл на в’їзд", однак за межами макрорегіону її часто не беруть її до уваги.

Серед "зелених" країн багато хто вимагає тести навіть для найменших туристів. Для в’їзду до Туреччини доведеться тестувати дітей від 6 років, до Молдови - від 5 років, до Румунії – від 3 років. Рекорд поставила Вірменія, яка не боїться відлякати туристів (за їх відсутності). Тут тести вимагають у дітей від 1 року!

А от туристична Грузія, яка навесні вимагала тестів навіть у немовлят, нарешті схаменулася – тепер дітей до 10 років пускають без довідок. Втім, іншу вимогу, що завдає клопоту туристам, грузинський уряд так і не зняв: усім невакцинованим подорожуючим доведеться робити повторний ПЛР-тест своїм коштом за три дні після прибуття до Грузії. Це, наприклад, виключає можливість походу в гори з першого дня відпустки.

Трохи гуманнішими є правила Кіпра, де туристи також мають заплатити за повторне тестування, але відразу по прильоту, в аеропорту.

Та повернемося до Балкан. Болгарія, Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, та навіть шенгенська Греція не потребують вхакцинації туристів з України. І хоча таке рішення Греції про відкриття для невакцинованих українців суперечить базовим принципам роботи Шенгену – інші держави вирішили закрити на це очі і дозволяють грекам бути відкритими для світу. Втім, немає гарантії, що це збережеться після завершення туристичного сезону.

Важлива деталь для тих, хто хоче відпочити у Греції: від початку липня ПЛР тест або сертифікат про вакцинацію став обов’язковим також для поїздки поромом на острови. Тож приготуйтеся робити тести часто – або вакцинуватися. Греки схвалюють щеплення усіма наявними в Україні вакцинами.

Цікаво, що є ще одна держава ЄС, куди можна потрапити без вакцинації. Це – Португалія, а точніше, її суто "курортні" провінції Мадейра та Азорські острови, розташовані серед Атлантичного океану. А от на материку діють інші правила.

І трохи детальніше про Румунію. Ми внесли її до зеленого списку, хоча там діє додаткова умова - цей дозвіл стосується лише тих туристів, хто планує лишатися у країні не більше трьох діб і має квитки або інше підтвердження своїх планів виїхати протягом цього часу. Тобто можливі лише короткі туристичні поїздки. А от для вакцинованих або для тих хто перехворів протягом останніх півроку, або для дітей до 16 років триденне обмеження не діє.

Вакцина – порятунок туриста

Щепитися від Covid-19 варто не лише для власного здоров’я. Вакцинація відкриває для українців значно більше можливостей для подорожей.

Більшість країн, які пускають туристів з нашої держави за довідкою про вакцинацію, погодилися взнавати також затверджену ВООЗ китайську вакцину Коронавак.

З цього правила є три винятки.

Станом на початок липня щеплення Коронаваком не допоможе вам полетіти з України як туристу прямим рейсом до Франції, Німеччини та... як не дивно, до Литви, де китайську вакцину не включили у перелік тих, що дозволяють уникнути самоізоляції.

Але є прості рецепти, як обійти ці обмеження.

У Шенгені вже зараз є повно країн, які пускають українців, щеплених китайською вакциною. Наприклад, Австрія – держава, куди з кількох міст України літають рейси Austrian Airlines. І якщо ви прибули до Відня, то далі – машиною, потягом чи літаком – можете прямувати також до німецьких міст. Додаткового контролю на внутрішніх кордонах зараз немає.

Франція, на відміну від Німеччини, зберігає контроль на шенгенських авірейсах, але за відгуками очевидців, це суто формальна процедура, ніхто назву вакцину не дивиться. Та якщо прагнете уникнути нервувань, їдьте машиною чи потягом: контролю на наземних кордонах взагалі немає.

Також точкою в’їзду в Шенген для тих, хто вакцинувався китайською вакциною, можуть бути Іспанія, Нідерланди, Словенія, Угорщина, Швейцарія або Естонія. Всі вони пускають українців, щеплених Коронаваком. А ще з цим щепленням можна прямувати до Ісландії – чарівної країни вулканів та гейзерів. Але обирайте рейс, який прямує туди не через Німеччину :)

Німецькі правила "ковідного часу" взагалі іноді дивують. Наприклад, Берлін офіційно дозволяє в'їзд тим іноземцям, хто "змішував вакцини", хоча за межами ЄС таке щеплення не практикують.

Довідки та лайфхаки

Зараз у частину з цих країн можна в’їхати з паперовою довідкою, так званим "міжнародним сертифікатом", яки має видати сімейний літак за 14 днів після вакцинації . Але ця можливість скоро може закритися. Після перехідного періоду, тривалість якого не визначена, держави ЄС будуть вимагати від українців ковід-сертифікати, оформлені за європейським зразком – з QR-кодом і можливістю перевірки його справжності.

Український уряд тут можна лише похвалити.

Ці сертифікати вже тестують у додатку "Дія", невдовзі вони стануть доступними усім, хто скачав додаток і вакцинувався. Причому особливо тішить те, що українців, які отримали перший укол індійською вакциною Covishield а другу – AstraZeneca, цей додаток класифікує як тих, хто щепився "астрою", а отже – надає їм право на в’їзд навіть до Франції з Німеччиною. Це – безумовно правильно.

А тепер – про не дуже добрі деталі.

Тим, хто хоче поїхати у Шенген з дітьми, треба бути особливо уважними. Кілька країн з тих, що відкрилися для вакцинованих українців, зробили майже неможливою подорожі з підлітками.

За "ковідними" правилами ЄС, дітей мають пускати без додаткових вимог, якщо ті подорожують з вакцинованими дорослими. Але з якого віку пасажир стає "дорослим"? Франція, Німеччина, Іспанія, Нідерланди вражають, що цей вік – 12 років.

Але що робити підліткам 12-17 років? Адже за межами ЄС майже ніде немає можливості щепити неповнолітніх!!! Це просто заборонене!

Загалом у цьому питанні в ЄС – хаос та неузгодженість. Так, Словенія обрала у якості порогового віку для подорожі з батьками 14 років. Литва – 16 років. А Естонія у своїх правилах взагалі забула про дітей вакцинованих батьків…

Вихід з тупіка знову дає Австрія, а також Угорщина та Швейцарія.

Ці три країни цілком логічно дозволяють в’їзд з щепленими батьками для всіх українців до 18 років. При цьому, до прикладу, Австрія у такому разі не вимагає від дітей до 12 років навіть тесту.

А далі – чи то літаком з Відня, чи то по землі – можете прямувати до будь-якої іншої країни Шенгену.

Власне, той самий "рецепт" можна застосувати до подорожей і у країни, що лишаються офіційно закритими для українських туристів: плануйте в’їзд через сусідні країни, що вже відкрилися для українців.

Треба підкреслити: повної гарантії успіху такі подорожі не мають.

По-перше, ви маєте бути готові пояснити, скажімо, австрійському прикордоннику, чому ви прилетіли до Відня дорогою до, скажімо, Італії. Для цього не буде зайвим мати квиток на потяг/літак.

По-друге, ніхто не знає, як довго триватиме цей хаос з правилами перетину шенгенського кордону. А те, що є зараз, не назвеш інакше ніж хаосом! І не можна виключити, що якась з країн, що печеться про свою епідемічну безпеку, відновить контроль за внутрішньошенгенськими рейсами…

Але так само не можна виключати, що невдовзі ЄС все ж додасть Україну до "білого списку" і тимчасово, до нової хвилі епідемії, дозволить в’їзд усіх туристів з України – без "танців з бубнами", лише за наявності тестів.

Тому головна наша порада – це не плануйте поїздки дуже наперед, а також слідкуйте за змінами правил в’їзду до обраної вами країни. А "Європейська правда" і надалі повідомлятиме вам про такі зміни.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"