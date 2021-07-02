У Німеччині рекомендують "змішувати вакцини" після щеплення AstraZeneka у будь-якому віці

Постійна вакцинаційна комісія (Stiko) у Німеччині оновила рекомендацію щодо щеплень від коронавірусу і тепер радить усім людям, які першу дозу отримали вакциною AstraZeneca, робити друге щеплення вакциною з технологією мРНК.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Stiko, яка є органом Інституту Роберта Коха, радить у майбутньому всім, хто зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca, друге щеплення отримати іншою вакциною з технологією мРНК - BioNTech-Pfizer або Moderna, з інтервалом в щонайменш чотири тижні.

Експерти обґрунтовують таку рекомендацію тим, що імунна реакція після змішування вакцин - першої дози векторною вакциною і другої мРНК - є набагато кращою, ніж після двох доз AstraZeneca.

Перед цим така рекомендація Stiko поширювалася на молодших людей, які встигли отримати щеплення вакциною AstraZeneca до того, як її для групи до 60 років порадили зовсім не використовувати через побоювання щодо рідкісних випадків тромбозу у щеплених пацієнтів, переважно молодих жінок.

У тому числі щеплення різними вакцинами отримала Ангела Меркель - другу дозу їй вкололи вакциною Moderna.

Днями опублікували результати дослідження у Британії, які засвідчили, що поєднання різних вакцин від коронавірусу для першої і другої дози забезпечує гарний захист.

У той самий час Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що поки не може рекомендувати використання вакцин різних виробників для першої і другої дози та чекає детальніших даних.