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В Европу без бумаг: как eDelivery поможет украинским экспортерам

Среда, 6 октября 2021, 12:00 — Юрий Панченко, Європейская правда
Фото Володимира Олійника, Європейська правда

Затримки вантажу на кордоні, невчасно отримані міжнародними партнерами документи – і, як наслідок, штрафи та втрата міжнародних контрактів.

Ці складнощі відомі переважній більшості українських експортерів.

Втім, є і добра новина: є шанс, що одну з ключових причин таких проблем незабаром вдасться усунути. Принаймні, у торгівлі з країнами Європейського Союзу, але подекуди і поза його межами. Таку можливість дає система eDelivery, пілотний проєкт із впровадження якої нещодавно успішно завершився. А отже, є шанс, що вже незабаром цей механізм запрацює і для всіх українських компаній.

Перш за все, що таке eDelivery і яку користь ця система може принести українському бізнесу? На ці запитання нам відповідають у Міністерстві цифрової трансформації. Саме міністерство разом із програмою EU4Digital і впроваджували пілотний проєкт.

Щоб отримати відповіді, ми поїхали у Мінцифри – і були відверто здивовані побаченим. Мінімум меблів та величезні картини-постери з героями кіновсесвіту Marvel – офіс цього міністерства геть відрізняється від інших приміщень старого будинку українського Кабміну.

Саме тут працюють над впровадженням електронного обміну документами між Україною та ЄС. 

"eDelivery є одним із будівельних блоків єдиного цифрового ринку Євросоюзу". 

"Його розробка була спрямована на вдосконалення цифрових державних послуг щодо обміну електронними даними – через державні кордони, в безпечний, надійний та перевірений спосіб", – пояснює проєктний менеджер пілоту eDelivery від Мінцифри Михайло Латинський. 

Щоб вирішити цю проблему, в ЄС спершу започаткували проєкт PEPPOL (ця абревіатура означає Pan-European Public Procurement OnLine, тобто пан’європейська система онлайн-закупівель за бюджетні кошти), який фокусувався на обміні електронними документами під час державних закупівель. "Держзакупівлі стали можливістю перевірити цю систему, а після успішного запуску її вирішили поширити на інші сфери публічного життя", – пояснює голова директорату європейської інтеграції Мінцифри Гульсана Мамедієва.

Вже незабаром до цього процесу має долучитися і Україна.

То як саме запровадження системи електронного обміну даними (ЕОД) полегшить співпрацю українського бізнесу із закордонними, в першу чергу європейськими партнерами?

"Одна з перших проблем, яку називають самі бізнесмени – складнощі з обміном документами. Кожна підписана угода стає справжнім викликом для бухгалтерії.

Скани угод не мають юридичної сили, а оригіналів треба чекати тижнями. 

А до цього треба додати ще й високу вартість регулярних листів за кордон, а також ризик витоку конфіденційної бізнес-інформації, якщо таку передавати у поштових відправленнях, спрямованих на звичайну скриньку", – пояснює масштаб викликів Михайло Латинський.

Гульсана Мамедієва, голова Директорату європейської інтеграції Міністерства цифрової трансформації України
Гульсана Мамедієва, голова Директорату європейської інтеграції Міністерства цифрової трансформації України

Втім, за його словами, вже скоро ці проблеми можуть піти у небуття.

Суть пілотного проєкту полягала у створенні точки доступу (наразі – на базі держпідприємства "Дія") та її приєднання до мережі PEPPOL. Це дозволить об’єднати українську та європейську мережі у єдину систему. 

"Простими словами, алгоритм роботи пілоту eDelivery зводиться до такого: українська компанія-експортер надсилає електронний інвойс через національну точку доступу, а звідти він потрапляє до польської компанії-імпортера через польську точку доступу в рамках мережі PEPPOL", – пояснює Гульсана Мамедієва.

"Під час пілоту між українськими та польськими компаніями відбувався тестовий обмін електронними інвойсами, тобто підписаними рахунками за окремі проведені операції", – уточнює Латинський. Також тестовий обмін відбувся між компаніями з України та Вірменії.

Втім, за його словами, інвойси – це лише перший, тестовий крок. За результатами пілотного проєкту можна очікувати розширення як інструментарію використання рішення eDelivery, так і сфер його застосування. Зокрема, в електронному форматі можна буде підписувати й договори. Це має особливо спростити роботу бізнесу.

З українського боку підтримку в налаштуванні технічної інфраструктури українських компаній для участі у пілоті також надавав провайдер електронного документообігу EDIN, а з польського – Edison SA.

"Ми вже надавали подібні послуги, а тому нам було цікаво долучитися до цього пілотного проєкту, адже він створює в Україні новий ринок", – каже директор сервісу, інтеграції та моніторингу EDIN Едуард Кішковський.

Чи дійсно ця система така ефективна?

Оцінити її могли три досить великі українські компанії-експортери харчових продуктів, які взяли участь у пілотному проєкті: Kernel, Premier Food та Alkoline. На підставі їхніх пропозицій, а також рекомендацій від ЄС систему доопрацюють, а після цього нові можливості відкриються для всього українського бізнесу.

"Хоча польський напрям не є для нас одним із ключових, перехід на електронний документообіг суттєво спростив роботу відділу маркетингу. Очевидно, з такими інструментами робота буде набагато ефективнішою. Це великий плюс в умовах нинішньої пандемії – документи приходять винятково в електронному вигляді, що унеможливлює зайві контакти та зменшує ризики зараження", – додає Андрій Піший, директор з IT компанії Kernel. 

Наша зустріч із ним підтверджує: доводи про те, що бізнес боїться витоку комерційної таємниці через звичайне листування, цілком реалістичні. Доступ до електронної системи там захищають досить ретельно: щоби відвідати IT-департамент компанії, необхідні додаткові дозволи від її служби безпеки. 

Втім, як запевняє Андрій Піший, поки обмін відбувається у тестовому режимі – і поки показувати нема чого, тож ми вирішили зустрітися у режимі "без комп’ютерів". 

Але які зручності дає компанії можливість електронного обміну документами? 

За словами керівника підрозділу виконання контрактів з експорту бутильованої олії Kernel Ольги Кадирової, використання системи eDelivery дозволить не лише спростити проходження товару через кордон, але й має знизити ризики затримок у поставках, а відповідно – й штрафних санкцій від європейських партнерів.

У бізнесі добре відомий ефект "горла пляшки", коли найвужча ланка гальмує усі інші.

У компанії пояснюють, що нова європейська система дозволяє розширити саме це найвужче місце.

"Електронна документація сама по собі спрощує проходження кордону та митне оформлення у ЄС. А відповідно, зменшується простій вантажних машин", – говорить Ольга Кадирова.

"Особливо це важливо у періоди пікових навантажень – у нас він припадає на кінець року. Ці переваги стають дуже важливими, адже дозволяють суттєво знизити ризики запізнень у поставках", – пояснює вона

Ми вже згадували, що участь українських компаній у пілотному проєкті, за задумом, має дозволити доопрацювати систему до її перенесення на загальнонаціональний рівень. 

"Але вже зараз можна говорити, що головної мети проєкт вже досягнув – бізнес та державні органи отримали передовий досвід щодо найкращих практик обміну електронними даними з країнами ЄС. Дійсно вражає, який стос паперів може замінити електронний документ", – розповідає Латинський.

При цьому в Мінцифри уточнюють, що обмін бізнес-інформацією – не єдина сфера для використання eDelivery в Україні.

Офіси Міністерства цифрової трансформації дуже відрізняються від інших урядових кабінетів
Офіси Міністерства цифрової трансформації дуже відрізняються від інших урядових кабінетів

У ЄС мережа PEPPOL є вже готовим до використання технологічним рішенням для державних закупівель, зокрема для імплементації Директиви ЄС щодо електронного інвойсингу в сфері держзакупівель, як цього вимагає план заходів із виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Тож за потреби ця система може бути використана і в Україні.

Інша сфера застосування eDelivery – впровадження системи електронних товарно-транспортних накладних, що має оцифрувати внутрішні автомобільні вантажоперевезення. А ще досвід, отриманий під час пілотного проєкту, буде використаний для впровадження класичної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки.

То коли ж запрацює ця система і як бізнесу долучитися до неї?

За відповідями на ці запитання журналіст ЄвроПравди поїхав до держпідприємства "Дія" – у непомітний офіс в одній з новобудов Києва. Там запевнили, що вже планують перехід від пілота до повномасштабного використання eDelivery – але зробити це невідкладно не вийде. 

"Движок системи готовий до використання, і вона може буде запущена вже з осені. Проте через потребу різних узгоджень доцільніше говорити про повноцінний запуск на початку 2022 року", – розповідає начальник відділу електронних довірчих послуг ДП "Дія" Дмитро Гук. Після того українські компанії зможуть використовувати eDelivery у співпраці з бізнесом з понад 35 країн – це весь ЄС, США, Канада, Австралія тощо.

 
Дмитро Гук, начальник відділу електронних довірчих послуг ДП "Дія"

На своєму комп'ютері Гук показує інтерфейс системи, але відразу попереджає: до повноцінного запуску дизайн буде змінений на зручніший для користувача. 

"Інтерфейс системи буде запущений також у вигляді окремого сайту. Однак наразі ми не знаємо, як саме буде проходити приєднання компаній до системи електронного обміну документами – чи у вигляді простої реєстрації на цьому сайті, чи через укладання угоди з ДП ‘Дія’", – додає він.

Наразі невідомо, чи буде ця послуга платною, це питання ще має бути вирішене на рівні уряду. Цікава деталь: оплату можуть запровадити також для того, щоби... створити окрему послугу на B2B ринку. Адже не виключено, що держпідприємство буде не єдиним надавачем таких послуг в Україні, а отже, його діяльність не повинна викривляти ринок. 

"В перспективі надавати послуги доступу до PEPPOL зможуть і інші українські оператори, і ми розраховуємо, що цей ринок буде досить висококонкурентним", – стверджують у Мінцифри. 

До слова, досвід країн ЄС показує, що цим успішно займаються і приватні компанії. Тож нововведення не лише дозволить бізнесу економити, але й має створити нові робочі місця.

Автор: Юрій Панченко,

фото Володимира Олійника

"Європейська правда"

Стаття підготовлена редакцією "Європейської правди" за підтримки ЄС у межах ініціативи EU4Digital, що підтримує гармонізацію цифрових ринків країн Східного партнерства (СхП) та підтримує полегшення торгівлі та гармонізацію між країнами СхП та Євросоюзом.

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