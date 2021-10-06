В Европу без бумаг: как eDelivery поможет украинским экспортерам

Затримки вантажу на кордоні, невчасно отримані міжнародними партнерами документи – і, як наслідок, штрафи та втрата міжнародних контрактів.

Ці складнощі відомі переважній більшості українських експортерів.

Втім, є і добра новина: є шанс, що одну з ключових причин таких проблем незабаром вдасться усунути. Принаймні, у торгівлі з країнами Європейського Союзу, але подекуди і поза його межами. Таку можливість дає система eDelivery, пілотний проєкт із впровадження якої нещодавно успішно завершився. А отже, є шанс, що вже незабаром цей механізм запрацює і для всіх українських компаній.

Перш за все, що таке eDelivery і яку користь ця система може принести українському бізнесу? На ці запитання нам відповідають у Міністерстві цифрової трансформації. Саме міністерство разом із програмою EU4Digital і впроваджували пілотний проєкт.

Щоб отримати відповіді, ми поїхали у Мінцифри – і були відверто здивовані побаченим. Мінімум меблів та величезні картини-постери з героями кіновсесвіту Marvel – офіс цього міністерства геть відрізняється від інших приміщень старого будинку українського Кабміну.

Саме тут працюють над впровадженням електронного обміну документами між Україною та ЄС.

"eDelivery є одним із будівельних блоків єдиного цифрового ринку Євросоюзу".

"Його розробка була спрямована на вдосконалення цифрових державних послуг щодо обміну електронними даними – через державні кордони, в безпечний, надійний та перевірений спосіб", – пояснює проєктний менеджер пілоту eDelivery від Мінцифри Михайло Латинський.

Щоб вирішити цю проблему, в ЄС спершу започаткували проєкт PEPPOL (ця абревіатура означає Pan-European Public Procurement OnLine, тобто пан’європейська система онлайн-закупівель за бюджетні кошти), який фокусувався на обміні електронними документами під час державних закупівель. "Держзакупівлі стали можливістю перевірити цю систему, а після успішного запуску її вирішили поширити на інші сфери публічного життя", – пояснює голова директорату європейської інтеграції Мінцифри Гульсана Мамедієва.

Вже незабаром до цього процесу має долучитися і Україна.

То як саме запровадження системи електронного обміну даними (ЕОД) полегшить співпрацю українського бізнесу із закордонними, в першу чергу європейськими партнерами?

"Одна з перших проблем, яку називають самі бізнесмени – складнощі з обміном документами. Кожна підписана угода стає справжнім викликом для бухгалтерії.

Скани угод не мають юридичної сили, а оригіналів треба чекати тижнями.

А до цього треба додати ще й високу вартість регулярних листів за кордон, а також ризик витоку конфіденційної бізнес-інформації, якщо таку передавати у поштових відправленнях, спрямованих на звичайну скриньку", – пояснює масштаб викликів Михайло Латинський.

Гульсана Мамедієва, голова Директорату європейської інтеграції Міністерства цифрової трансформації України

Втім, за його словами, вже скоро ці проблеми можуть піти у небуття.

Суть пілотного проєкту полягала у створенні точки доступу (наразі – на базі держпідприємства "Дія") та її приєднання до мережі PEPPOL. Це дозволить об’єднати українську та європейську мережі у єдину систему.

"Простими словами, алгоритм роботи пілоту eDelivery зводиться до такого: українська компанія-експортер надсилає електронний інвойс через національну точку доступу, а звідти він потрапляє до польської компанії-імпортера через польську точку доступу в рамках мережі PEPPOL", – пояснює Гульсана Мамедієва.

"Під час пілоту між українськими та польськими компаніями відбувався тестовий обмін електронними інвойсами, тобто підписаними рахунками за окремі проведені операції", – уточнює Латинський. Також тестовий обмін відбувся між компаніями з України та Вірменії.

Втім, за його словами, інвойси – це лише перший, тестовий крок. За результатами пілотного проєкту можна очікувати розширення як інструментарію використання рішення eDelivery, так і сфер його застосування. Зокрема, в електронному форматі можна буде підписувати й договори. Це має особливо спростити роботу бізнесу.

З українського боку підтримку в налаштуванні технічної інфраструктури українських компаній для участі у пілоті також надавав провайдер електронного документообігу EDIN, а з польського – Edison SA.

"Ми вже надавали подібні послуги, а тому нам було цікаво долучитися до цього пілотного проєкту, адже він створює в Україні новий ринок", – каже директор сервісу, інтеграції та моніторингу EDIN Едуард Кішковський.

Чи дійсно ця система така ефективна?

Оцінити її могли три досить великі українські компанії-експортери харчових продуктів, які взяли участь у пілотному проєкті: Kernel, Premier Food та Alkoline. На підставі їхніх пропозицій, а також рекомендацій від ЄС систему доопрацюють, а після цього нові можливості відкриються для всього українського бізнесу.

"Хоча польський напрям не є для нас одним із ключових, перехід на електронний документообіг суттєво спростив роботу відділу маркетингу. Очевидно, з такими інструментами робота буде набагато ефективнішою. Це великий плюс в умовах нинішньої пандемії – документи приходять винятково в електронному вигляді, що унеможливлює зайві контакти та зменшує ризики зараження", – додає Андрій Піший, директор з IT компанії Kernel.

Наша зустріч із ним підтверджує: доводи про те, що бізнес боїться витоку комерційної таємниці через звичайне листування, цілком реалістичні. Доступ до електронної системи там захищають досить ретельно: щоби відвідати IT-департамент компанії, необхідні додаткові дозволи від її служби безпеки.

Втім, як запевняє Андрій Піший, поки обмін відбувається у тестовому режимі – і поки показувати нема чого, тож ми вирішили зустрітися у режимі "без комп’ютерів".

Але які зручності дає компанії можливість електронного обміну документами?

За словами керівника підрозділу виконання контрактів з експорту бутильованої олії Kernel Ольги Кадирової, використання системи eDelivery дозволить не лише спростити проходження товару через кордон, але й має знизити ризики затримок у поставках, а відповідно – й штрафних санкцій від європейських партнерів.

У бізнесі добре відомий ефект "горла пляшки", коли найвужча ланка гальмує усі інші.

У компанії пояснюють, що нова європейська система дозволяє розширити саме це найвужче місце.

"Електронна документація сама по собі спрощує проходження кордону та митне оформлення у ЄС. А відповідно, зменшується простій вантажних машин", – говорить Ольга Кадирова.

"Особливо це важливо у періоди пікових навантажень – у нас він припадає на кінець року. Ці переваги стають дуже важливими, адже дозволяють суттєво знизити ризики запізнень у поставках", – пояснює вона

Ми вже згадували, що участь українських компаній у пілотному проєкті, за задумом, має дозволити доопрацювати систему до її перенесення на загальнонаціональний рівень.

"Але вже зараз можна говорити, що головної мети проєкт вже досягнув – бізнес та державні органи отримали передовий досвід щодо найкращих практик обміну електронними даними з країнами ЄС. Дійсно вражає, який стос паперів може замінити електронний документ", – розповідає Латинський.

При цьому в Мінцифри уточнюють, що обмін бізнес-інформацією – не єдина сфера для використання eDelivery в Україні.

Офіси Міністерства цифрової трансформації дуже відрізняються від інших урядових кабінетів

У ЄС мережа PEPPOL є вже готовим до використання технологічним рішенням для державних закупівель, зокрема для імплементації Директиви ЄС щодо електронного інвойсингу в сфері держзакупівель, як цього вимагає план заходів із виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Тож за потреби ця система може бути використана і в Україні.

Інша сфера застосування eDelivery – впровадження системи електронних товарно-транспортних накладних, що має оцифрувати внутрішні автомобільні вантажоперевезення. А ще досвід, отриманий під час пілотного проєкту, буде використаний для впровадження класичної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки.

То коли ж запрацює ця система і як бізнесу долучитися до неї?

За відповідями на ці запитання журналіст ЄвроПравди поїхав до держпідприємства "Дія" – у непомітний офіс в одній з новобудов Києва. Там запевнили, що вже планують перехід від пілота до повномасштабного використання eDelivery – але зробити це невідкладно не вийде.

"Движок системи готовий до використання, і вона може буде запущена вже з осені. Проте через потребу різних узгоджень доцільніше говорити про повноцінний запуск на початку 2022 року", – розповідає начальник відділу електронних довірчих послуг ДП "Дія" Дмитро Гук. Після того українські компанії зможуть використовувати eDelivery у співпраці з бізнесом з понад 35 країн – це весь ЄС, США, Канада, Австралія тощо.

Дмитро Гук, начальник відділу електронних довірчих послуг ДП "Дія"

На своєму комп'ютері Гук показує інтерфейс системи, але відразу попереджає: до повноцінного запуску дизайн буде змінений на зручніший для користувача.

"Інтерфейс системи буде запущений також у вигляді окремого сайту. Однак наразі ми не знаємо, як саме буде проходити приєднання компаній до системи електронного обміну документами – чи у вигляді простої реєстрації на цьому сайті, чи через укладання угоди з ДП ‘Дія’", – додає він.

Наразі невідомо, чи буде ця послуга платною, це питання ще має бути вирішене на рівні уряду. Цікава деталь: оплату можуть запровадити також для того, щоби... створити окрему послугу на B2B ринку. Адже не виключено, що держпідприємство буде не єдиним надавачем таких послуг в Україні, а отже, його діяльність не повинна викривляти ринок.

"В перспективі надавати послуги доступу до PEPPOL зможуть і інші українські оператори, і ми розраховуємо, що цей ринок буде досить висококонкурентним", – стверджують у Мінцифри.

До слова, досвід країн ЄС показує, що цим успішно займаються і приватні компанії. Тож нововведення не лише дозволить бізнесу економити, але й має створити нові робочі місця.

Автор: Юрій Панченко,

фото Володимира Олійника

"Європейська правда"

Стаття підготовлена редакцією "Європейської правди" за підтримки ЄС у межах ініціативи EU4Digital, що підтримує гармонізацію цифрових ринків країн Східного партнерства (СхП) та підтримує полегшення торгівлі та гармонізацію між країнами СхП та Євросоюзом.