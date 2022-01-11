Санкции вопреки Байдену: сможет ли Конгресс США заблокировать "Северный поток-2"

Законопроект Теда Круза дозволить накласти санкції на "Північний потік-2" навіть попри рішення президента США. На думку демократів, цей крок лише збільшить ймовірність російського вторгнення

Уже за декілька днів, 14 січня, Сенат США розгляне законопроєкт про введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Цей проєкт, запропонований сенатором-республіканцем Тедом Крузом, передбачає повернення посилених санкцій проти російського газопроводу протягом 15 днів з моменту його схвалення і дозволяє Конгресу голосувати за повторне накладення санкцій, навіть якщо президент відмовляється від них.

По суті, ухвалення цього закону дозволить "перехрестити" спроби президента Джо Байдена перезавантажити відносини з Німеччиною, ключовою частиною чого і була згода Вашингтона скасувати частину санкцій проти "Північного потоку-2".

Тед Круз послідовно боровся проти цієї поступки. Завдяки фактичному шантажу – ним було заблоковано призначення десятків послів – Круз досяг компромісу з лідером більшості Чаком Шумером.

Чи вдасться республіканцям використати цей шанс? І чи поставить голосування 14 січня остаточну крапку в питанні санкцій проти "Північного потоку-2".

Республіканці в пошуках союзників

Для ухвалення законопроєкту потрібно 60 голосів. Це означає, що навіть якщо всі республіканці проголосують "за", потрібні ще голоси 10 сенаторів-демократів.

Тед Круз, як і інші республіканці, впевнений, що ці голоси вдасться знайти. Навіть якщо це означатиме, що сенатори проголосують проти позиції свого президента.

"Практично кожен демократ кілька разів голосував за санкції щодо "Північного потоку-2",

пояснює Круз.

Він додає: "Якби це було голосування по суті, воно було б одноголосним або майже одностайним. Є кілька демократів, які сказали мені, що вони або проголосують за це, або сильно розглядають можливість голосування за нього. І це повинно бути легке голосування".

Дійсно, чимало демократів раніше висловлювались за введення санкцій.

Тепер ці заяви можуть стати проблемою для них, адже демократи мусять робити вибір між дотриманням своїх обіцянок та підтримкою президента.

Нагадаємо, Джо Байден сам довгий час виступав проти добудови "Північного потоку-2", однак, заступивши на посаду тоді, коли будівництво газопроводу було практично завершено, був змушений змінити свою позицію.

"Гадаю, запроваджувати санкції зараз було б контрпродуктивно з точки зору наших відносин з Європою. Вони знають, як я рішуче налаштований, і сподіваюсь, ми можемо співпрацювати щодо того, як поводитися з цим проєктом надалі", – сказав Байден.

В результаті було укладено спеціальну угоду між США та Німеччиною, яка передбачає можливість введення санкцій проти Росії, якщо Москва буде використовувати енергію як зброю або чинитиме подальші агресивні дії проти України.

Як коментував такі аргументи Тед Круз, за цією логікою США мусять погодитися і на ядерну програму Ірану, якщо, звичайно, Тегерану вдасться просунутися в її реалізації.

Втім, тиск Держдепу поступово дає свої результати.

Там стверджують, що законопроєкт Круза підірве "об'єднаний фронт" з Європою у протидії Росії. І цей аргумент знаходить відповідь у Сенаті.

За даними Politico, на початку січня відбувся розворот настроїв – демократи стали поступово відмовлятися від підтримки республіканського законопроєкту.

Тож шанси знайти 10 голосів сенаторів-демократів стають все більш ілюзорними.

Проти цього законопроєкту тепер виступає демократка Джин Шахін, яка ще нещодавно співпрацювала із Крузом у питанні протидії "Північному потоку-2".

Однак тепер вона називає цей закон "невчасним" і стверджує, що має до нього "серйозні застереження".

Подібні заяви озвучують й інші топ-демократи. Зокрема, за словами голови сенатського комітету з міжнародних відносин Бена Кардіна, законопроєкт Круза містить "безпрецедентні речі", що робить його більше небезпечним, аніж корисним.



Шпарина для демократів

Нинішня позиція Держдепу полягає в тому, "Північним потік-2" є не стільки інструментом тиску для РФ, скільки, навпаки, "важелем впливу Європи на Росію".

Як заявляє держсекретар Ентоні Блінкен, "якщо Росія відновить свою агресію щодо України", то важко уявити, що по "Північному потоку-2" буде йти газ.

Проте чи не занадто різким такий розворот виглядає для сенаторів?

Особливо зважаючи на те, що чимала частина з них братимуть участь у довиборах до Конгресу, що пройдуть вже у цьому листопаді.

То чи матиме відмова від посилення санкцій проти "Північного потоку-2" політичні наслідки для демократів?

Не виключено, що ні. Можливість зберегти обличчя їм надає альтернативний законопроєкт, внесений демократом Бобом Менендесом.

Глава комітету Сенату з міжнародних справ ще раніше подав законопроєкт, який передбачав санкції проти "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії в Україну.

Ця позиція є набагато ближчою до курсу Джо Байдена, а відповідно, демократам простіше підтримати саме цей проєкт, відмовившись від більш радикального республіканського.

Тим більше, що, відповідно до регламенту, Сенат може розглянути обидва законопроєкти, проте ініціатива правлячої партії, а це проєкт Менендеса, має пройти голосування першим.

Зокрема, сенатор Дік Дурбін сказав, що законопроєкт Менендеса є кращим і посилає "сильний сигнал Путіну". Тим не менш, Дурбін сказав, що не знає, коли відбудеться голосування щодо нього.

Сенатор Тім Кейн сказав, що якщо з'явиться альтернатива законопроєкту Круза, він хоче їх порівняти. Кейн сказав, що його хвилює власне поправка у проєкті Круза, яка дозволить Конгресу проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент відмовляється від них.

І це додатково зменшує шанси ініціативи республіканців.

Втім, навіть у такій ситуації Круз не збирається здаватися.

"Я припускаю, що демократичне керівництво могло б спробувати пограти в деякі ігри, але умови угоди, якої ми досягли в грудні, полягали в тому, що це буде самостійне голосування з 60 голосами", – заявляє він.

А відповідно, Круз все ще відкладає рішення по інших кандидатах на посади послів, адже їх схвалення залежатиме від того, як буде розглянуто його законопроєкт.

"Мета утримання полягала в тому, щоб вчинити дії, які дозволять зупинити "Північний потік-2", і голосування цього тижня є важливим кроком у цьому напрямку", – уточнює він.

Тож навіть у разі негативного для республіканців результату тема "Північного потоку-2" не буде знята з порядку денного.

Не виключено навіть, що шантаж від Круза триватиме, ставши важливим елементом передвиборчої кампанії республіканців на цьогорічних виборах до Конгресу.

Що збільшує "ймовірність вторгнення"?

Шанси на прийняття законопроєкту Теда Круза вже не видаються такими високими, як кілька тижнів тому.

Втім, навіть за таких розкладів його активність досі викликає неабияке занепокоєння Держдепартаменту США.

10 січня відбулася зустріч за зачиненими дверима десятьох сенаторів-демократів, які ще не визначилися, із заступником держсекретаря Вікторією Нуланд і радником президента Джо Байдена з глобальної енергетичної безпеки Амосом Хохштайном. Після зустрічі сенатори заявили, що вони вважають, що санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2", які підтримує сенатор-республіканець Тед Круз, можуть зашкодити відносинам з Німеччиною.

Зокрема, сенатор Кріс Мерфі заявив, що під час зустрічі обговорювалося, що законопроєкт Круза може зашкодити відносинам з новим урядом Німеччини, коли Вашингтон потребує його підтримки, щоб тиснути на Росію для запобігання вторгненню в Україну.

"Я вважаю, що їхній підхід правильний", – сказав Мерфі. "Поправка Круза підвищить ймовірність російського вторгнення. Немає сенсу вводити санкції проти нового німецького уряду, коли вони щойно змінили свою позицію, щоб нарешті заморозити трубопровід".

Тієї ж позиції дотримується сенатор Джон Тестер, який ще не вирішив, чи буде голосувати за проєкт Круза, проте після зустрічі у Держдепі відкоментував, що "ми повинні переконатися, що якщо ми збираємося вводити санкції, то ці санкції повинні бути зосереджені на проблемі".

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До вирішального голосування залишились пару днів, протягом яких сторони ще спробують змінити ситуацію на свою користь.

Серед цих спроб – і звернення українського президента Володимира Зеленського. "Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи", – пише він.

Не виключено, що до моменту вирішального голосування в історії протистояння між противниками та прихильниками посилення санкцій з'явиться ще не один сюжетний поворот, здатний вплинути на фінальний результат.

Не варто забувати, що на багатьох впливових демократів цього року чекають нові вибори, а відповідно, їм буде непросто голосувати проти санкцій, до яких вони раніше самі закликали.

Зрештою, на позицію сенаторів може вплинути і сама РФ – своєю поведінкою на безпекових консультаціях, що вже розпочалися.

Тож в історії з посиленням санкцій ще зарано ставити крапку.

Попри всі намагання Держдепу, це питання не буде закрито навіть після голосування 14 січня.

І це дає Україні додаткові шанси у протистоянні російській агресії.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES