"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Стати президенткою однієї з ключових установ ЄС у власний день народження? Саме таким, за збігом обставин, став подарунок для депутатки та віцеспікерки Європарламенту Роберти Метсоли з Мальти.

18 січня депутати 458 голосами з 616 підтримали кандидатуру Метсоли, яка тимчасово очолювала Європарламент після смерті президента Давіда Сассолі.

Проте час її обрання не пов’язаний з раптовою смертю Сассолі – згідно з угодою про розподіл влади, він все одно мав йти з посади наприкінці січня 2022 року.

У свій 43-й день народження Метсола стала наймолодшою очільницею Європарламенту та першою жінкою на цій посаді за 20 років, і всього лише третьою президенткою ЄП в його історії. На додачу, це перший раз, коли Європарламент очолює представник Мальти – найменшого члена ЄС.

Що ж відомо про неї?

Консервативніша за ЄНП

Роберта Метсола (до шлюбу – Тедеско Тріккас) за освітою юристка і спеціалізується на європейському законодавстві.

Курс, який врешті привів її на найвищу посаду в Європарламенті, Роберта взяла фактично ще у студентські роки. Вона навчалася в Коледжі Європи у Брюгге, де готують до роботи в інституціях ЄС, студенткою брала участь у роботі кількох мальтійських молодіжних об’єднань, а згодом була обрана лідеркою студентської гілки Європейської народної партії – Європейських демократичних студентів (European Democrat Students).

На рідній Мальті Роберта Метсола долучилася до Націоналістичної партії, брала участь у кампанії на підтримку членства Мальти у ЄС перед референдумом 2003 року, була радницею в уряді, працювала аташе з юридичних питань при постійному представництві Мальти у Євросоюзі.

Після двох невдалих спроб пройти до Європарламенту Метсола врешті стала євродепутаткою у 2013 році, а з минулого року була обрана віцеспікеркою.

Разом із чоловіком, фіном Укко Метсолою, вони склали перший випадок, коли обидва члени подружжя обиралися депутатами до Європарламенту від двох різних країн.

Роберта Метсола входить до фракції Європейської народної партії. Тож у більшості питань вона поділяє спільну позицію ЄНП, зокрема повагу до демократичних прав і свобод, у тому числі прав ЛГБТІ.

"У Європі немає місця для ненависті… Люди можуть любити тих, кого хочуть, можуть бути тим, ким бажають бути, і ми будемо захищати це право… Ми виступаємо за Європу, де люди можуть почуватися захищеними – незалежно від того, звідки вони родом і кого вони кохають", – наголошує вона.

Втім, є і виняток:

Метсола виступає проти абортів та завжди голосувала проти резолюцій, які пропонують визнати аборт правом жінки.

Така жорстка позиція не виглядає дивною, якщо врахувати, що Мальта з її сильними католицькими традиціями має найжорсткіше в ЄС законодавство щодо абортів і більшість населення підтримує цей підхід.

З цієї причини кандидатуру Роберти Метсоли критикували чимало європарламентарів, наполягаючи, що для президента Європарламенту такі погляди неприйнятні.

У Європарламенті Метсола займалася питаннями свободи ЗМІ, прав людини і жінок зокрема, міграції, верховенства права (у тому числі виступила співініціаторкою кількох резолюцій щодо конфлікту Польщі з ЄС і так званих "зон, вільних від ЛГБТ").

Як представниця Мальти, вона також постійно повертала у фокус уваги розслідування вбивства мальтійської журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.

У 2019 році Метсола через це демонстративно відмовилася потиснути руку тодішньому прем’єру Мальти Джозефу Мускату. "Забирайтесь, доки ви не завдали країні непоправної шкоди", – затвітила вона після того.

"Ви можете розраховувати на мене у представництві цінностей ЄС"

Європейська народна партія обрала віцепрезидентку Роберту Метсолу своїм кандидатом на нового президента Європарламенту ще в листопаді 2021 року, готуючись до виборів у січні для обрання наступника Сассолі.

Вона заявила, що ставить за мету "допомогти європейцям повірити у Європу" та хоче "створювати альянси й наводити мости з конструктивними проєвропейськими силами" у законодавчому органі.

Після раптової смерті Давіда Сассолі Роберта Метсола тимчасово очолила Європарламент і вже вважалася найімовірнішою переможницею майбутнього голосування, маючи велику підтримку серед консерваторів, правоцентристів і центристів.

Фактично ж передумови для обрання Метсоли були закладені ще у 2019 році, зазначає Euronews: тоді найбільші групи – ЄНП, Прогресивний альянс соціалістів і демократів S&D та ліберали Renew Europe – домовилися підтримати представника соціалістів Давіда Сассолі, а другу частину каденції Європарламенту президентом мав би стати представник ЄНП.

Втім, однозначної впевненості у її шансах перемогти не було до останнього.

Як пише Politico, соціалісти-демократи побоювалися, що не матимуть достатньо впливу в разі лідерства Метсоли, і знов-таки критикували її за позицію щодо абортів, заявляючи, що це суперечить політичному курсу Європи.

Лише у понеділок ЄНП, соціалісти-демократи та Renew Europe в цілому погодили розподіл посад і підтримку кандидатури Роберти Метсоли.

Її конкурентами стали Аліса Кунке від "Зелених" (Швеція), Сіра Рего від "Лівих" (Іспанія) та Косма Злотовський від "Європейських консерваторів і реформістів" (Польща). Втім, вранці у вівторок "консерватори й реформісти" заявили, що відкликають свою кандидатуру.

Голосування продемонструвало рішучу перемогу Метсоли – 458 голосів за необхідних 309.

"Мені ніяково від відповідальності, яку мені довірили сьогодні. Ви можете розраховувати на мене у представництві тих європейських цінностей, за які виступає парламент", – написала вона у своєму Twitter після оголошення результатів.

I am humbled by the responsibility entrusted to me today as the President of the European Parliament.



I want to thank my colleagues for their support and fellow candidates Alice Bah Kuhnke & @sirarego



You can count on me to represent the European values our House stands for. 🇪🇺 pic.twitter.com/iwdwKpjJGB