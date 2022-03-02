Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментированный перевод

Такої одностайності у рішеннях Генасамблеї ООН стосовно триваючих збройних конфліктів у світі – напевно, не було ще ніколи.

А тим більше – із такими жорсткими формулюваннями у рішенні.

141 держава підтримала, і лише 5 висловилися проти резолюції ГА ООН з вимогами до РФ стосовно припинення агресії проти України.

Проти цього проголосував сам Кремль, його васал, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, сирійська диктатура на чолі з нерукоподаваним у світі Башаром Асадом, тоталітарна КНДР та одна з найбідніших держав у світі Еритрея.

Росія не просто має припинити напад. Рішення конфлікту має включати також деокупацію Криму та Донбасу, каже документ.

"Європейська правда" публікує коментований переклад цього документу українською, скоротивши лише громіздкі юридичні формулювання без втрати змісту, та пояснивши деякі моменти, що потребують особливої уваги або ж пояснень. Коментарі далі у тексті виділені зеленим курсивом.

Агресія проти України

Генеральна Асамблея ООН,

Знову підтверджуючи першорядну важливість Статуту ООН у просуванні верховенства права між націями;

Нагадуючи про зобов'язання всіх держав згідно зі статтею 2 Статуту Організації Об'єднаних Націй утримуватися від погрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави або в будь-який інший спосіб, який не відповідає цілям ООН, та вирішувати свої міжнародні спори мирними засобами;

Цей пункт нагадує, що Росія порушила базову норму Статуту ООН.

Нагадуючи також про зобов'язання за всіх членів ООН сумлінно виконувати зобов'язання, взяті ними на себе відповідно до Статуту;

Беручи до уваги, що відсутність одностайності її постійних членів на 8979-му засіданні Ради Безпеки ООН унеможливила виконати її головну відповідальність щодо підтримання міжнародного миру та безпеки;

Йдеться про те, що Росія вчергове зловжила своїми правами Постійного члена РБ та заветувала рішення, яке стосується її агресії проти України.





Нагадуючи Декларацію про принципи міжнародного права щодо дружніх відносин(…) і підтверджуючи принципи, що територія держави не може бути об'єктом заволодіння іншою державою внаслідок погрози силою або її застосування, а також будь-яка спроба порушення національної єдності та територіальної цілісності держави чи країни або її політичної незалежності несумісна з цілями та принципами Статуту;

Нагадуючи резолюцію від 1974 року, яка визначає агресію як використання збройної сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави(…);

Беручи до уваги важливість підтримання та зміцнення міжнародного миру (…);

Нагадуючи про Заключний гельсинський акт та Будапештський меморандум;

Засуджуючи оголошення Російською Федерацією від 24 лютого 2022 року про проведення "спеціальної військової операції" в Україні;

Путінську назву війни взяли в лапки – показник того, що ООН її не сприймає.





Знову підтверджуючи, що жодне територіальне придбання в результаті погрози силою або її застосування не визнається законним;

ООН недарма стільки разів повторює про незаконність з різних боків. Це робиться, щоби засвідчити порушення Росією буквально усіх засад міжнародного права.

Висловлюючи серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об'єкти, такі як житлові будинки, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, людей з обмеженими можливостями та дітей;

Попри заперечення з боку РФ, українські докази цілеспрямованого, а не випадкового бомбардування цивільних об’єктів сприймаються як факт усім світом;

Визнаючи, що військові дії Російської Федерації на суверенній території України мають масштаб, небачений у Європі протягом десятиліть, і що необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лиха війни;

Натяк на те, що востаннє такі дії вела фашистська Німеччина.

Підтримуючи заяву Генсека ООН від 24 лютого 2022 року, в якій він нагадав, що застосування сили однією країною проти іншої є відмовою від принципів, які кожна країна зобов’язалася дотримуватися, і що нинішній військовий наступ Російської Федерації суперечить Статуту ООН;

Засуджуючи рішення Російської Федерації підвищити боєготовність своїх ядерних сил;

Висловлюючи серйозну стурбованість погіршенням гуманітарної ситуації, у тому числі з переселенцями та біженцями;

Далі висловлюючи занепокоєння з приводу потенційного впливу конфлікту на зростання продовольчої небезпеки в усьому світі, оскільки Україна та регіон є одними з найважливіших зернових а продовольчих експортерів світу, а також щодо енергетичної безпеки;

В ООН розуміють, що напад РФ може мати небачені наслідки для світу.

Вітаючи продовження зусиль Генсека, ОБСЄ, та інших міжнародних і регіональних організацій щодо підтримки деескалації;

Генасамблея ООН ухвалює таке рішення:

Знову підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та цілісності України, включно з її територіальними водами;

Йдеться про те, що доки РФ не звільнить загарбане море – вона буде лишатися агресором.

Засуджує найрішучішим чином агресію РФ проти України в порушення Статуту ООН;

Вимагає, щоб РФ негайно припинила застосування сили проти України і утримувалася від погроз чи застосування сили проти будь-якої держави ООН;

Переклад з дипломатичної мови. ООН розуміє: якщо Росію не зупинити зараз, вона не обмежиться Україною.

Вимагає від РФ негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

Включаючи окуповані Донбас та Крим!

Засуджує рішення РФ від 21 лютого 2022 року щодо статусу ОРДЛО, яке порушує територіальну цілісність та суверенітет України та суперечить принципам Статуту ООН;

Вимагає від РФ негайно та безумовно скасувати рішення щодо статусу ОРДЛО;

Про проголошення окупантом "незалежності" так званих "Л/ДНР".

Закликає Російську Федерацію дотримуватися принципів Статуту ООН та Декларації про дружні відносини;

Також закликає сторони дотримуватися Мінських угод та конструктивно працювати у відповідних міжнародних рамках, у тому числі в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі, до їх повного виконання;

Цікавий елемент: попри заяви Києва та Москви про те, що Мінські домовленості вже вмерли, у стінах ООН так не вважають.

Вимагає від усіх держав дозволити безпечний та безперешкодний прохід за межі України біженців та сприяти доступу до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні;

Засуджує залучення Білорусі до цього незаконного застосування сили проти України та закликає її дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань;

Засуджує всі порушення міжнародного гуманітарного права та порушення та зловживання правами людини, закликає всі сторони строго поважати відповідні положення (…);

Вимагає, щоб усі сторони повністю виконували свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом щодо збереження цивільного населення та цивільних об'єктів (…);

Просить Координатора з надзвичайної допомоги надати через 30 днів після прийняття цієї резолюції звіт про гуманітарну ситуацію в Україні та про гуманітарне реагування;

ООН зобов’язується тримати ситуацію на контролі.

Закликає до негайного мирного вирішення конфлікту між Російською Федерацією та Україною шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними засобами;

Вітає та закликає продовжувати зусилля (…) реагування на гуманітарну кризу та кризу біженців, яку спричинила агресія Російської Федерації;

Вирішує тимчасово призупинити одинадцяту Надзвичайну спеціальну сесію Генеральної Асамблеї та уповноважити Голову Генеральної Асамблеї відновити її засідання на запит держав-членів.

ООН, очевидно, готується ще раз зібратися для ухвалення нових рішень стосовно російсько-української війни.

Нью-Йорк,

2 березня 2022 року

за підтримки 141 держави світу