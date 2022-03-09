Путь к членству в ЕС. Как украинцы за границей могут определить будущее страны

Ближайшие недели и месяцы должны стать решающими для судьбы и будущего Украины, определив их развитие на многие поколения вперед.

И речь не только о вооруженном сопротивлении агрессору. Да, победа в войне и освобождение оккупированных территорий является насущной задачей. Это обязательно произойдет – в силе наших ВСУ, уже имеющих поддержку партнеров из Альянса, сомнений нет.

Но для устойчивости победы и стремительного послевоенного восстановления Украина должна совершить также рывок: экономический, инвестиционный и реформаторский. Нужно, чтобы западные бизнесы были сами заинтересованы вкладывать средства в восстановление Украины, а западные доноры, готовые оказать нам благотворительную, безвозвратную помощь – понимали, что их средства не уйдут в песок, а обеспечат демократическое развитие нашего государства.

Есть одно ключевое условие для этого. Это начало движения Украины к вступлению в ЕС.

Технический процесс начался. Но нужно его политическое утверждение. И сейчас нужно помочь его получить. Это – в наших силах. В конце этого текста будут практические советы.

Но сначала очень коротко о том, что происходит.

Заявка на успех

Мы уже рассказывали о том, что одновременно с отражением атак российского агрессора Украина открыла для себя окно в Евросоюз. То, что до сих пор считали гипотетическим, во что мало кто верил в принципе, то, в чем Украине год от года отказывали в Брюсселе – теперь стало реальностью.

Лидеры ЕС один за другим стали заявлять о признании европейской перспективы Украины. А это первый шаг на пути к членству. Эти заявления еще не являются официальным признанием (для этого необходимо решение саммита ЕС), но сейчас не до формальностей. Поэтому уже 1 марта, не дожидаясь завершения официальных процедур, Киев подал заявку на вступление в ЕС.

Первая (пусть и техническая) победа произошла почти сразу: послы государств-членов ЕС тоже не стали ждать и направили украинскую заявку на рассмотрение Еврокомиссии, которая теперь должна дать оценку готовности Украины. То же самое сделали с заявками Молдовы и Грузии, которые решили запрыгнуть в поезд вместе с нами (на ЕП есть статья о том, что за этим скрывается).

Почему даже профессиональные европейские бюрократы решили отступиться от привычных процедур?

Потому что от них этого требует общество.

В те времена, когда каждые выходные буквально во всех европейских столицах проходят массовые демонстрации в поддержку Украины; когда все газеты пишут, а телеканалы рассказывают о мужестве украинского народа; когда все знают, что Украина борется за свое европейское будущее – столицы просто не могли ответить "нет" на украинскую заявку.

Впрочем, остается открытым ответ на вопрос о том, как будет сформулирован ответ "да" и когда это произойдет.

Чего мы ждем от ЕС?

Мы уже писали, но подчеркнем: публичные призывы украинских (и некоторых западных) лидеров о том, что Украине должны дать членство в ЕС "уже завтра", точно не будут исполнены. Нужно это осознавать и не искать тут "зраду". Эти заявления чисто психологические, они направлены на поднятие ставок; нет сомнения, что и украинские дипломаты это тоже понимают.

А реальной (хотя и непростой для достижения) задачей является получение Украиной статуса кандидата, что ведет к началу переговоров о вступлении в ЕС, глава за главой, с соответствующим финансированием реформ.

А сверхзадача – амбициозная, но все же реальная – это утверждение особой ускоренной процедуры этих переговоров, что позволит Украине догнать и обогнать государства Балкан, одно из которых, послевоенная Хорватия, уже стало членом Евросоюза.

Подчеркнем, решение еще не принято. Впереди – несколько ключевых встреч.

Первая из них начнется уже 10 марта – в четверг вечером лидеры соберутся в Версале на внеочередном неформальном саммите ЕС. Французский королевский дворец избрали для этой встречи из-за того, что в первой половине 2022 года именно Франция председательствует в ЕС. Но к ее роли мы еще вернемся.

Пока не ясно, что примут лидеры на этой встрече, но высока вероятность, что здесь не будет упоминаться о членстве Украины. Ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Западным странам не хватает понимания хода войны. Они не осознали перемен. Они также не получили ответа от Еврокомиссии на свой запрос об оценке. А это дает достаточные основания для того, чтобы отложить решение на потом.

Но реальная причина – в другом. Вы не удивитесь, но это снова Германия.

Такова особенность этого государства, которое сейчас к тому же возглавляет канцлер из Социал-демократической партии, в руководстве которой остаются также члены команды "легендарного" пропутинского канцлера Герхарда Шредера.

Ряд источников подтвердили, что именно немецкая позиция мешает зеленому сигналу для Украины. Есть и другие сомневающиеся, но они дают сигнал, что уступят, как только Берлин даст добро – а этого пока не произошло. Именно этим обусловлены жесткие и недипломатические заявления от МИД и Банковой, которые вышли сегодня в немецких медиа.

Хотя небольшая вероятность того, что уже на этой неделе мы услышим положительный сигнал, остается. Условие для этого – решительная позиция Эммануэля Макрона и его желание остаться в истории по итогам председательства Франции в ЕС. Есть ли это желание и насколько оно искренно – пока неизвестно.

Но время остается. Следующий саммит, когда ЕС, вероятно, будет легче принять решение, состоится 24-25 марта. Затем – встреча в июне. А после этого начинается председательство наших друзей из Чехии, которым решимости не занимать.

Впрочем, критически важно продвинуться как можно дальше уже весной. И вот почему.

Как можно помочь Украине?

Мы уже упоминали о том, что заставило лидеров ЕС забыть о процедурах и за несколько дней сделать все те заявления о европейской перспективе Украины, которых Киев просил и требовал у них больше десяти лет.

Эта причина – давление улицы.

Так работает демократия на Западе. Политики и "олдскульные дипломаты" могут стремиться к диалогу, тишине, покою, но если звучат требования избирателей – приходится действовать. Это не раз срабатывало в последние недели, когда Украина слышала четкое "нет" со стороны западных столиц по поводу жесткого санкционного давления, но за сутки это "нет" сменялось на "возможно", а затем превращалось в принятые решения.

Так появился заблокированный SWIFT, так Германия начала поставлять Украине оружие и тому подобное, дав тем самым сигнал всем остальным, что поток вооружения в Украину должен быть непрерывным.

После того как на берлинские улицы вышли более 100 тысяч человек с требованием наказать РФ за нападение на Украину, эти и другие решения последних дней стали неизбежными. Пускай Берлин и другие столицы делали это против желания – неважно. Для нас главное – результат.

И это дает нам окно возможностей сейчас. Когда на кону наше членство в ЕС.

Лучший путь убедить лидеров ЕС в том, что Украина должна восстановить путь к европейской семье и присоединиться к ней как можно скорее – показать им, что на то есть воля их избирателей.

А это нам реально сделать.

В государствах Европы (включая Германию и Францию) и раньше была большая и сплоченная украинская диаспора, а сейчас, когда в ЕС отправились сотни тысяч украинских беженцев – наших там стало еще больше. У многих есть родственники, близкие, живущие там давно и имеющие местных знакомых, тамошних граждан. Кто-то приехал только после вторжения, но уже побратался с неравнодушными людьми, предоставившими приют.

Напишите, позвоните. Убедите их выйти на митинг к правительству с требованием членства в ЕС для Украины. Сделайте так, чтобы каждый европейский политик увидел это требование – на баннерах в окнах, на транспарантах у митингующих, на телеканалах и страницах газет.

Сейчас, весной, это сделать проще всего.

Дело в том, что трагические события в Украине, зверства россиян, убийства невинных людей в городах и селах – все это очень беспокоит рядовых европейцев. При этом каждый из них слышал, что Путин напал на Украину для того, чтобы сорвать ее путь в Европу. И каждый знает о героизме украинской нации.

Именно сейчас, пока украинские события остаются на острие, их эмпатия наиболее высока.

Сейчас у Украины есть миллионы искренних сторонников в ЕС, поддержка которых гарантирует Украине ускоренное движение к членству, если ее умело использовать. Мы вместе можем и должны это сделать.

Путь к членству в ЕС – в руках каждого из нас.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"