Избирательная гонка во время войны: как обновление Конгресса может изменить политику США

Вибори у листопаді можуть позбавити демократів більшості в Конгресі. На фото: президент Джо Байден, віцепрезидент Камала Гарріс та спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Вашингтон, 1 березня 2022 року

Уже за шість місяців, а саме 8 листопада, у США відбудуться проміжні вибори, під час яких буде обрано 435 членів Палати представників, третина Сенату (33 сенатори) та губернатори штатів.

Це особливо важливо зважаючи на те, що станом на зараз демократи мають вкрай хитку більшість в обох палатах Конгресу.

У Палаті представників співвідношення демократів та республіканців становить 222 на 213 – республіканцям потрібно лише п'ять місць, щоб отримати більшість.

Що стосується Сенату, то там рівне представництво, проте демократи контролюють Сенат з вирішальним голосом віцепрезидентки Камали Гарріс.

Тож ставки дуже високі, а тому будь-яка значна внутрішня чи міжнародна подія (і російсько-українська війна також не є винятком) дедалі більше буде розглядатися крізь призму виборів 8 листопада.

Проблеми у Байдена

Уже стало американською традицією, що на проміжних виборах правляча партія втрачає більшість.

Відтак велика ймовірність того, що республіканці отримають право заблокувати законодавчий порядок денний президента Байдена. Або – нав'язувати свій, тим самим зменшуючи шанси чинного президента на переобрання.

Звичайно, на листопадових виборах не голосують за кандидатуру президента, але для нього це своєрідний лакмусовий папірець щодо подальших кроків – хоч президент Байден уже оголосив, що балотуватиметься на президентських виборах у 2024 році.

Нещодавні опитування показують, що з рейтингами президента Байдена є чимала проблема.

Зокрема, опитування Reuters/Ipsos показує, що рівно половина респондентів – 50% – не підтримують дії президента, чотири роки тому аналогічний показник підтримки президента Дональда Трампа становив 51%.

Рейтинг схвалення Байдена був нижче 50% з серпня, а в березні впав до 40% – найнижчого рівня за його 15-місячне президентство.

Що стосується питань, які найбільше турбують американців напередодні виборів, то економіка продовжує залишатися пріоритетом (23% опитаних), потім йдуть питання охорони здоров'я (10%), злочинність (8%), захист довкілля (8%), імміграція (7%), війна/конфлікти (7%), питання моральності (6%), публічне здоров'я та нерівність (5%), освіта (4%), тероризм та енергетичні питання (2%).

Ще одна проблема – боротьба всередині Демпартії зірвала спроби виконати передвиборчі обіцянки Байдена.

Після ухвалення масштабного пакета заходів з порятунку та широкого законопроєкту про інфраструктуру минулого року Конгрес продовжує зациклюватися на переговорах щодо подальшої допомоги від наслідків коронавірусу, а також потенційного пакета, пов’язаного зі зміною клімату, реформою рецептурних ліків та змінами до Податкового кодексу.

Україна на передвиборчому тлі

Війна в Україні, безумовно, змінила акценти передвиборчих змагань у США, оскільки обидві партії роблять великий акцент на нашій країні.

З одного боку, це є чітким проявом підтримки демократії, а з іншого – зменшує акценти на внутрішніх питаннях, що може негативно відобразитися на результатах листопадових виборів.

Чи здатні передвиборчі баталії вплинути на рівень підтримки України?

На перший погляд, ні. Більш того,

підтримка України – чи не єдине питання, яке об'єднує наразі республіканців та демократів.

Втім, не варто забувати прізвища 10 республіканців, які проголосували проти надання ленд-лізу Україні.

Разом з тим, згідно з новим опитуванням, проведеним Washington Post і ABC News, 37% американців сказали, що адміністрація Байдена робить недостатньо для підтримки українців, 36% опитаних відзначили, що він робить достатньо, і лише 14% вважають, що він робив занадто багато.

Нещодавно було оголошено про додатковий пакет допомоги Україні розміром $33 млрд, з них $20 млрд – на військову допомогу.

Вже 9 травня очікуємо на підписання президентом Байденом закону про надання ленд-лізу Україні. Під час зустрічі G7 Байден наголосив "на залізній єдності і відданості продовжувати зміцнювати Україну і посилювати біль Путіна".

Втім, певні наслідки наближення виборів все ж може мати.

Не дивлячись на двопартійну підтримку України зараз, листопадові вибори та ймовірна більшість республіканців після можуть дещо зменшити увагу до українського питання та швидкість прийняття рішень, хоча багато республіканців зараз, власне, і критикують повільність дій демократів.

Також залишається відкритим питання, чи піде на користь Україні республіканська більшість у Конгресі – з цього питання можна знайти як аргументи за, так і проти.

Затягнуте відновлення

Великим сподіванням демократів у підготовці до виборів було швидке відновлення економіки після Covid-19, але дива не сталося.

Позитивним фактором є хіба що падіння рівня безробіття – у квітні 2022 року було додатково створено 428 тисяч робочих місць.

Втім, на цьому позитиви закінчуються.

Інфляція, перебої в ланцюгах постачання призвели до різкого зростання цін на енергоносії та продукти харчування, що відчуває кожен виборець. Адміністрація Байдена зробила кілька кроків для боротьби з високими цінами, включаючи програми з розблокування портів США, зміну ланцюга поставок і використання мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів країни.

Проте всі ці зусилля, схоже, не мали помітного впливу на життя багатьох американців.

3 травня у своєму виступі президент Джо Байден наголосив на позитивних результатах своєї адміністрації щодо скорочення дефіциту федерального бюджету в порівнянні з його попередником, водночас розкритикував пропозиції республіканців як "екстремальні" плани щодо зменшення податків та ліквідації соціальних послуг.

Виступаючи з кімнати Рузвельта в Білому домі, пан Байден сказав, що його адміністрація "на шляху до скорочення федерального дефіциту ще на 1,5 трильйона доларів" у цьому фінансовому році, на додаток до скорочення на 350 мільярдів доларів, яке спостерігалося минулого року.

"Попри всі розмови республіканців про дефіцит, цього не сталося жодного кварталу за мого попередника, жодного разу. Суть полягає в тому, що дефіцит зростав щороку за мого попередника до пандемії та під час пандемії і зменшувався обидва роки відтоді, як я тут", – сказав Джо Байден, зазначивши, що скорочення дефіциту є лише одним зі способів "полегшити інфляційний тиск", викликаний війною Росії проти України.

Суперечки навколо абортів

Іншою важливою внутрішньоамериканською темою є боротьба за право на аборт, яка може відіграти одну з вирішальних ролей на проміжних виборах.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Верховний суд США готує рішення про заборону абортів в країні, що, безумовно, викликало хвилю протестів.

Відповідну доповідь підготувала суддя Самюель Аліто, але доповідь об'єднує позиції більшості з нинішніх дев'яти суддів, шість із яких було призначено Республіканською партією і лише троє – Демократичною.

Рішення щодо заборони абортів планується ухвалити в червні.

Варто зазначити, що питання абортів у США є доволі спірним. Відповідно до рішення Верховного суду, аборти були легалізовані у 1973 році.

Уряду забороняється обмежувати право на них, натомість окремі штати можуть вводити певні обмеження, але не можуть їх заборонити.

Традиційно республіканці виступають за заборону абортів, демократи ж підтримують легальність переривання вагітності.

Під час окремого опитування Reuters/Ipsos, проведеного у вівторок 3 травня, більшість американців заявили, що вважають, що аборт повинен бути законним у всіх або більшості випадків і що вони з більшою ймовірністю підтримають кандидата, який підтримує законне право на аборт.

Опитування було проведене після того, як Верховний суд оприлюднив проєкт висновку, в якому говорилося, що він скасовує рішення Суду від 1973 року, яке легалізувало аборти по всій країні.

Будучи молодим сенатором, Джо Байден сказав, що вважає, що рішення Роу проти Уейда 1973 року, яке надавало жінкам право на аборт, зайшло занадто далеко. Пізніше він навіть підтримав поправку до конституції, яка дозволить штатам скасувати це рішення.

І лише через 50 років президент Байден стає фактичним лідером зусиль Демократичної партії щодо захисту доступу до абортів після нещодавнього витоку проєкту висновку Верховного суду, який скасує визначну постанову та позбавить штати, очолювані республіканцями, права заборонити аборти.

І все було б гаразд, але Джо Байден – глибоко віруючий католик, який щонеділі ходить на службу і причащається і відповідно до віри апріорі виступає проти абортів. Більше того, відповідно до ще нещодавно існуючих правил причастя, політики, які підтримують право на аборти, не мають права на причастя (щоправда, не так давно правила причастя були змінені і такого застереження уже немає).

У своїх мемуарах від 2007 року Джо Байден свою позицію з цього питання окреслив як "серединний шлях", що на практиці вилилося у протидію федеральному фінансуванню процедури та голосування проти абортів на пізніх термінах.

Але нагальна необхідність об'єднати демократів все-таки ввела до лексикону президента слово "аборт", а серединна позиція перетворилася на чітку.

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Попри певні досягнення з відновлення економіки і створення рекордно великої кількості робочих місць, американці залишаються незадоволені демократами.

Попереду ще шість місяців передвиборчої боротьби, але уже зараз зрозуміло, що кожен зі штабів включився в передвиборчу гонку, яка точно буде нелегкою.

На кону стоять втрата можливості демократів формувати свій порядок денний в США та, власне, підготовка до президентських виборів у 2024 році.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES