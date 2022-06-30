Российская месть Литве: как Вильнюс реагирует на новые угрозы Кремля

На случай агрессии РФ в Литве размещены немецкие военные. На фото: канцлер Олаф Шольц и президент Гитанас Науседа с солдатами боевой группы расширенного передового присутствия НАТО. 7 июня 2022 года

Фактически "объявлением войны" – так на встрече с Владимиром Путиным самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию вокруг калининградского транзита.

С 17 июня Литва запретила транзит в Калининградскую область РФ товаров, попавших под санкции ЕС – и этот шаг вызвал крайне острую реакцию Москвы.

Там обещают ответ, "который почувствуют все литовцы" – однако возможности для создания проблем Вильнюсу у РФ ограничены.

Именно поэтому российская и беларусская пропаганды вовсю намекают на возможности силового ответа Литве – вплоть до полномасштабной военной атаки.

Как на такие угрозы смотрят в Литве? И как готовятся к новому обострению? Об этом ЕвроПравда поговорила с преподавателем кафедры международных отношений Вильнюсского университета Витисом Юрконисом.

Ниже – наиболее интересные цитаты литовского политолога, а полный текст нашего разговора можно посмотреть на YouTube-канале ЕвроПравды.

Реальность военной угрозы РФ

Угрозы от Кремля звучат не в первый раз и наверняка не в последний. Также и ранее имели место разного вида провокации.

Если говорить о возможных угрозах военного сценария, то и тут нет ничего нового – про это Литва говорила своим союзникам в странах НАТО последние лет десять.

Литва внятно и понятно говорила про угрозы Кремля и в 2008 году (год нападения РФ на Грузию. – Ред.), когда некоторые в ЕС нас считали просто паникерами. Мы и тогда говорили, что из-за этой угрозы нам нужно большее присутствие солдат НАТО и инфраструктуры Альянса.

Так что к этому сценарию мы понемножку готовимся. Могли бы готовиться быстрее, но как есть.

При этом мы прекрасно понимаем, что основная битва сейчас ведется в Украине, и что в такой ситуации отвлекать внимание НАТО тоже нельзя.

Нам необходимо делать свои домашние задания, но при этом не забывать, что помощь Украине должна идти в первую очередь. В частности, вся тяжелая артиллерия должна идти в Украину.

Все-таки, в отличие от Украины, мы – страна НАТО. В такой ситуации открывать второй фронт против НАТО, имея при этом не такую уж спокойную ситуацию на фронте с Украиной, для Кремля было бы не то что безумием, а безумием в квадрате, если даже не в кубе.

Цели РФ в угрозах Литве

В первую очередь Россия пытается дискредитировать НАТО, дав основания считать, что в случае реальных угроз они окажутся не способны оказать необходимую помощь.

Подобный тезис постоянно вкидывается в регион, особенно с началом войны против Украины.

Для этого Россия сейчас будет стараться сдвинуть "красную линию", постоянно провоцируя НАТО. Например, они постоянно делают это с воздушным пространством, тестируя, где находится эта "красная линия".

Впрочем, времена поменялись, и НАТО также воспринимает Россию и угрозы Кремля куда более серьезно, чем 5 или 10 лет назад.

Чего же в такой ситуации сейчас старается добиться Кремль? Первое – это посеять панику у населения.

Второе – действовать по принципу "разделяй и властвуй". Возможно, какие-то литовские политики откликнутся на эти угрозы и будут требовать смягчить курс.

Ну и, конечно, найти каких-то союзников в Брюсселе, которые могли бы сказать: "Не все так однозначно. Давайте пересмотрим".

Как страны Балтии готовятся к угрозам РФ

Мы видим усиление присутствия натовских солдат. У нас в Литву находится контингент из Германии, в других странах Балтии - британцы и канадцы. Также есть ротация военных из США.

Мы также лоббируем, чтобы военное присутствие было не на ротационной, а на постоянной основе.

Усиливается воздушная поддержка воздушной обороны, приезжают танки. Конечно, нам также необходима и тяжелая артиллерия, но, как я уже говорил, первым делом она должна дойти до Украины.

Кроме того, все страны Балтии подтянулись, и сейчас на оборону идет больше, чем 2% от ВВП, как того требуют нормы НАТО. Сейчас это уже 2,5%, но есть планы дополнительно увеличивать военные расходы.

Конечно, все это не дает полной безопасности, и в странах Балтии об этом также говорят (речь идет о заявлении премьера Эстонии Кайи Каллас, что в условиях действующих планов государства Балтии могли бы оказаться в оккупации примерно на 180 дней, и события более 100 дней войны РФ против Украины позволяют спрогнозировать, что это могло бы означать).

Были разные подсчеты того, сколько времени наши страны могут продержаться сами без поддержки союзников в случае агрессии РФ.

К счастью, долго ждать помощи не придется. Было и заявление немецких политиков и военных, что для оказания военной помощи не требуется никакого политического решения – если будет военное столкновение, те немецкие военные, которые находятся в Литве, пойдут в бой. И вы понимаете, что будет означать, если пострадает хоть один из этих военных.

Хотя заявление Эстонии также можно понять. Они просто обращают внимание на то, что на самом деле ситуация очень серьезная.

Однако не стоит всерьез думать, что РФ удастся захватить наши страны.

Все страны Балтии подготовлены к угрозам РФ. Не только армия, но и население готово обороняться.

При этом мобилизация других частей из стран НАТО также будет очень быстрой – для этого в последние два года были приняты все необходимые решения.

Калининградский транзит. Почему Литва занимает жесткую позицию?

Первым делом, надо подчеркнуть, что это не одностороннее решение Литвы, а выполнение принятого ЕС санкционного пакета.

Во-вторых, решения в Брюсселе принимается консенсусом. И конечно, мы имеем право голоса. В том числе, выступая против ослаблений для РФ, в том числе по калининградскому транзиту.

Конечно, не исключено, что в ЕС могут попытаться обойти нашу блокировку, как это было в 2008 году.

Как оно выйдет - посмотрим. Однако, в конечном итоге, решение, каким бы оно не было, будет принято в Брюсселе, а не в Вильнюсе.

Почему мы более жестко смотрим на сотрудничество с РФ? Потому что у нас есть историческая память, есть некоторые моменты, где мы получили угрозы и удары первыми.

У нас был президент, которому мы сделали импичмент за то, что за ним стояли определенные пророссийские силы (Роландасу Паксасу в 2004 году).

У нас российский истребитель потерпел крушение на территории Литвы в 2005 году. В конце концов, у нас практически каждый день нарушается воздушное пространство.

В этом плане мы понимаем, какой у нас сосед, и воспринимаем эту реальность. И если на нас будет больше давления, мы своим примером будем показывать, что на это давление мы не поддаемся.

Все, что связано с РФ, теперь является для нас потенциальной угрозой национальной безопасности.

Когда Литва подписывала договоры с ЕС и были переговоры насчет транзита в Калининград, мы были очень доброжелательными и надеялась, что сможем быть каким-то мостиком между ЕС и Россией.

Этого не случилось. И теперь мы видим, что в РФ хотят сделать инструментами своей агрессии все то, что довольно хорошо работало в последние 20 лет.

При этом я бы не стал называть нынешнюю ситуацию кризисом - в принципе, мы говорим про очень узкий список санкционных товаров. Все остальные товары, как и пассажиры, не имеют проблем с транзитов.

Просто мы снова получили те же самые угрозы, которые мы слышим от РФ десятилетиями.

Надеюсь, в этот раз это подбодрит кого-нибудь в Португалии, в Греции или в Италии обращать внимание на реальную угрозу Кремля…

Угрозы РФ и реакция оппозиции

Влиятельных оппозиционных политиков, которые предлагали бы пойти на компромисс с РФ, у нас нет.

Есть некоторые критики действий правительства, однако они действуют так не из-за того, что они пророссийские, и точно не потому, что они поддерживают войну в Украине, а скорее потому, что им нужен повод "укусить" правящие партии.

В этом плане оппортунистов хватает. И были некоторые политики, которые говорят, что якобы "Литва сознательно обостряет ситуацию".

Я думаю, что они путают причину и следствие. Потому что обостряет ситуацию и войну в Украине развязала как раз Россия.

А Кремль как раз старается сеять мысль, что якобы кто-то другой, а не российские власти виновны во всех проблемах.

Это им нужно и для пропаганды среди жителей Калининграда, чтобы доказать, что проблемы возникли не из-за их действий, а просто время такое сложное, а все проблемы создает Литва.

Подобную технологию в РЫФ используют не первый раз. Вспомните, события в Беларуси. И шантаж мигрантами, и про Лукашенко, который якобы балансирует и не все так однозначно.

Общался Юрий Панченко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"