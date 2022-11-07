Вместо Ле Пен: кто возглавил ключевую союзную Кремлю партию Франции

Марин Ле Пен окончательно уступила место председателя крайне правой партии "Национальное объединение" (ранее — "Национальный фронт").

Новым руководителем избран 27-летний Жордан Барделла, который призван продолжить стратегию "нормализации" партии.

Выборы, впрочем, состоялись на фоне расистского скандала вокруг одного из депутатов "Национального объединения", поддержку которому выразил Барделла.

Что ждать от нового лидера ключевой оппозиционной партии Франции? В частности, сохранит ли она свой пророссийский курс?

Внутрисемейные выборы

Жордан Барделла — восходящая звезда среди французских ультраправых. 27-летний политик стал третьим председателем ультраправой французской партии за 50 лет ее существования и первым, кто не носит фамилию Ле Пен.

Впрочем, совсем чужим этому семейству Барделла также не назовешь – он спутник жизни одной из племянниц Марин Ле Пен, Нольвенн Оливье.

5 ноября Барделла получил почти 85% голосов членов "Национального объединения", уверенно опередив своего соперника, мэра Перпиньяна Луи Алио (к слову, бывшего гражданского мужа Марин Ле Пен). В качестве компенсации Луи Алио был назначен первым вице-председателем партии.

В выборах не участвовала Марион Марешаль Ле Пен, другая племянница Марин Ле Пен, которую долго считали возможной преемницей. Однако перед президентскими выборами 2022 года Марион Марешаль вышла из "Национального объединения" и присоединилась к ультраправому движению Эрика Земмура, получившего в первом туре президентских выборов 7% голосов.

Смена руководителя партии не означает отказа Марин Ле Пен от президентских амбиций.

Также она не означает сдвига партии в политическом курсе. Не зря избранный новым председателем "Национального объединения" Жордан Барделла подчеркнул, что собирается работать "на" Марин Ле Пен.

Последняя остается главой крупной парламентской группы из 89 ультраправых депутатов в Национальной ассамблее, которую называют "эпицентром" политического влияния "Национального объединения". Такой результат последних выборов в нижнюю палату парламента стал историческим успехом для "Национального объединения".

Для сравнения, в предыдущем составе ассамблеи у ультраправых было в 10 раз меньше представителей.

Ле Пен еще в прошлом году ушла с поста председателя партии, чтобы сосредоточиться на президентской кампании, в ходе которой она снова вышла во второй тур и снова проиграла Эммануэлю Макрону, впрочем, набрав рекордные для ультраправого кандидата 41,5% во втором туре.

Временно исполнять обязанности партийного главы уже тогда назначили Жордана Барделла.

"Ребенок иммиграции"

Новый лидер "Нацобъединения" вырос в бедном квартале парижского пригорода Сен-Дени. Его отец — сын иммигранта из Италии, его мать — итальянка родом из Турина.

Сам Барделла охотно представляется "ребенком иммиграции".

Он вступил в "Национальный фронт" еще будучи подростком, в 16 лет, и быстро поднялся по партийной карьерной лестнице. В возрасте 23 лет Барделла возглавил список крайне правой французской партии на выборах в Европарламент, затем дошел до места первого вице-председателя "Национального объединения" и исполняющего обязанности главы партии.

В своих публичных выступлениях Барделла акцентирует внимание на излюбленных среди крайне правых темах безопасности, иммиграции, исламизма и считается воплощением нового поколения политиков "Национального объединения".

Молодой политик призван завершить работу по нормализации имиджа партии.

Во Франции этот курс, начатый Марин Ле Пен, называют попытками снять "дьявольский образ" ("dédiabolisation") с ультраправой партии. Речь идет о попытках продемонстрировать, что современное "Национальное объединение" якобы не имеет ничего общего с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.

Впрочем, пока новый лидер партии добился лишь противоположного эффекта. Выборы нового партийного руководителя и его "коронация" прошли на фоне расистского скандала вокруг одного из депутатов от "Национального объединения" Грегуара де Фурна.

На днях во время выступления в Национальной ассамблее чернокожего крайне левого парламентария Карлоса Мартенса Билонго этот ультраправый депутат выкрикнул: "Пусть он возвращается в Африку" или "Пусть они возвращаются в Африку" (на французском языке эти фразы звучат одинаково).

Де Фурна, обвиненного в расистской выходке, отстранили от работы в Национальной ассамблее на две недели. Сам он утверждает, что его слова неверно интерпретировали, и они относились не к депутату Карлосу Мартенсу Билонго, а к судну с мигрантами, заблокированному в Средиземном море. Эта тема как раз обсуждалась в Национальной ассамблее.

Новый руководитель партии Жордан Барделла выразил поддержку оскандалившемуся однопартийцу.

В эфире телеканала TF1 Барделла хоть и признал, что имело место "недопонимание и, возможно, некорректность", но, по его словам, депутат "Национального объединения" "был, по сути, прав".

Барделла утверждает, что нынешнее правительство Франции, которое, как он считает, является союзником крайне левых, "пытается запугать оппозицию" и помешать крайне правым "поднимать вопрос иммиграции".

Попытка отстраниться от Кремля

Жордан Барделла подвергался критике со стороны однопартийцев, которые обвиняют его в излишней амбициозности. Также его обвиняют в близости взглядам идентитаристов и Эрика Земмура — адепта расистской теории заговора о так называемом "великом замещении" (планах замены коренного христианского населения Франции мусульманскими мигрантами из Африки и Ближнего Востока).

Сам Барделла отрицает эти обвинения. "Я не использую выражение "великое замещение", как земмуристы, потому что это означало бы, что существует заговор с целью замещения белого и христианского населения", — утверждает Барделла.

Но если он и отвергает конспирологическую составляющую, он тем не менее говорит о "демографическом сдвиге, происходящем почти повсеместно во Франции" и считает, что "осуждать замену некоторых наших укладов и обычаев" не означает быть "идентитаристом".

С учетом уверенной победы на партийных выборах Барделла может рассчитывать на высокую степень легитимности, однако на посту председателя партии он уже столкнулся с фрондой.

Известный и давний представитель "Национального объединения", мэр города Энен-Бомон Стив Бриуа накануне заявил о возможности "новой радикализиации" и "маргинализации" крайне правой партии при новом руководителе.

По его словам, Барделла делает слишком сильный упор на темах французской идентичности и иммиграции в ущерб социальным проблемам.

"Этот поворот меня беспокоит. Я не хочу, чтобы мы вернулись к тому, чем Нацфронт был двадцать лет назад", — заявил в эфире Franceinfo Стив Бривуа, которого не взяли в новый исполком партии.

Что касается войны России против Украины, Жордан Барделла недавно недвусмысленно осудил и назвал незаконными так называемые "референдумы", организованные РФ с целью аннексии еще четырех украинских областей.

Однако при этом он уточняет, что в Крыму была "совершенно другая ситуация".

"Референдум в Крыму не проходил в период войны и военных преступлений" и "Крым исторически русский", — заявил Барделла в русле линии Марин Ле Пен, которая отрицает, что Крым был нелегально захвачен Россией.

Также он заявлял, что "Национальное объединение" "всегда было против энергетических санкций" ЕС против России, которые партия считает контрпродуктивными, при этом поддерживает другие санкции, в частности запрет на продажу полупроводников, банковские ограничения, санкции против "российских олигархов".

В ходе избирательной кампании в этом году, шедшей вместе с нападением РФ на Украину, Марин Ле Пен пыталась всячески публично дистанцироваться от Кремля. К примеру, были изъяты из обращения предвыборные буклеты с фотографией Марин Ле Пен рядом с Владимиром Путиным во время их встречи в Москве в 2017 году.

С 2014 года, после того, как один из российских банков предоставил кредит ультраправой французской партии, ее обвиняют в связях с российскими властями.

Эта связь остается проблемой и для нового лидера партии. Недавно Жордан Барделла обещал подавать в суд на каждого, кто будет "делать такие инсинуации".

Автор: Ксения Гулиа, RFI

Статья первоначально вышла на Radio France Internationale и публикуется с разрешения правообладателя.