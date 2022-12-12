Посол Израиля об оружии, мирных переговорах и обиде на Украину
С самого начала полномасштабной войны РФ против Украины Израиль занял позицию, отличную от большинства демократий.
Израиль ограничивается предоставлением Украине гуманитарной помощи, не только раз за разом отказывая Киеву в военной помощи, но и не допуская передачу третьими странами оружия, содержащего израильские комплектующие.
Изменить эту позицию может нынешнее сближение России и Ирана. В качестве оплаты за иранские беспилотники и ракеты РФ может передать Тегерану ядерные технологии, что может быть смертельно опасно для Израиля.
Возможна ли коррекция курса Израиля? И что препятствует улучшению отношений с Украиной? Эти вопросы ЕвроПравда задала послу Израиля в Украине Михаэлю Бродскому.
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Оружие для Украины
Прежде всего я хочу сказать, что те страны, которые передают Украине вооружение, в том числе и наступательное – это в основном страны блока НАТО, тогда как Израиль не входит в Альянс.
Конечно, есть исключения. Например, определенное вооружение Киеву поставляет Австралия. Но, к счастью, эта страна не сталкивается с теми вызовами, с которыми сталкиваемся мы.
Израиль – относительно небольшая страна на Ближнем Востоке, которая сталкивается с колоссальными проблемами в плане безопасности.
Свою военную технику мы используем практически каждый день. Мы находимся на Ближнем Востоке – а это один из самых нестабильных регионов в мире, и мы все время находимся в одном шаге от следующей войны.
В такой ситуации Израиль проявляет определенную осторожность, думая прежде всего о безопасности своих граждан и о безопасности своих военнослужащих.
Именно поэтому у Израиля есть абсолютно четкие "красные линии", которые Киеву очень хорошо известны.
При этом ни я, ни вы не знаем всей полноты картины.
Я думаю, что когда кто-то, в том числе из украинских лидеров, выходит к прессе и говорит о том, что Израиль нам никак не помогает в военной сфере, то такие высказывания не отражают ситуацию полностью.
Однако в целом по вопросам военного сотрудничества с Украиной у меня есть один совет: эти вопросы не нужно обсуждать публично, их не нужно обсуждать в прессе, они должны обсуждаться специалистами по специальным каналам. И любая утечка информации на эту тему – помогает или не помогает Израиль, чем именно он помогает в военном смысле – только вредит процессу.
Невоенная помощь Израиля
Израиль поддерживает Украину – однозначно.
Я не думаю, что Израиль должен поменять эту позицию. В какую сторону он может ее поменять?
Израиль с первого дня войны сказал, что он поддерживает Украину, он выступает против войны, он осуждает российскую агрессию против Украины.
Израиль с первого дня войны активно помогает Украине, прежде всего в области здравоохранения.
Это и полевой госпиталь, переданный Украине, и прием на лечение и протезирование раненых военнослужащих ВСУ. Это также прием и лечение в Израиле детей с онкологическими заболеваниями.
Это десятки тонн медикаментов, которые были переданы Израилем Украине.
Кроме того, более 150 человек прошли обучение в Израиле: прежде всего психологи, социальные работники, люди, связанные с системой образования (потому что израильская система образования функционирует в условиях постоянной военной угрозы).
Это те вызовы, которые сегодня стоят и перед Украиной. И мы готовы помочь Украине справиться с ними.
Помимо этого я должен отметить, что по просьбе украинской стороны Израиль официально поставил каски, бронежилеты.
Иными словами, мы оказываем такую помощь, какую можем себе позволить.
Помимо этого Израиль активно поддерживает Украину и на международной арене, голосуя за Украину, голосуя в поддержку Украины в международных организациях, в Организации Объединенных Наций и оказывая обширную и важную гуманитарную помощь Украине.
Я думаю, что это нужно ценить и понимать, что у Израиля есть "красные линии", которые мы не можем переступить.
Угрозы со стороны РФ
Россия играет очень важную роль на Ближнем Востоке.
В первую очередь, нужно напомнить, что российское военное присутствие на Ближнем Востоке очень существенно, особенно после 2015 года, когда РФ заметно расширила свое присутствие в Сирии.
При этом на территории Сирии и Ливана – двух стран, граничащих с Израилем, – базируется террористическая организация, угрожающая нам.
Также плацдарм для нанесения ударов стремится создать другое откровенно враждебное нам государство – Иран.
Поэтому Израилю так важно иметь возможность действовать без помех в тех местах, где нам необходимо бороться с террором, необходимо бороться с иранским присутствием.
Об этом мы постоянно, особенно с 2015 года, ведем диалог с Россией. У нас есть канал коммуникации по этому конкретному вопросу – по вопросу военного присутствия и военных действий России и Израиля в этом регионе.
Это жизненно важный для нас вопрос, вопрос, исключительно важный для нашей безопасности.
Мы, как государство, которое должно прежде всего думать о безопасности своих жителей, не можем брать на себя неоправданные риски в этом вопросе.
Риски ядерной программы Ирана
Мы очень пристально следим за этим. Нас это очень беспокоит – всё, что касается отношений между Россией и Ираном.
Естественно, мы не приветствуем этого (возможность передачи Россией Ирану ядерных технологий. – ЕП).
Любая попытка Ирана получить ядерное оружие, обзавестись ядерным оружием вызовет реакцию Израиля – мы об этом говорим открыто.
Мы не можем допустить ситуацию, когда у Ирана будет ядерное оружие – этим ядерным оружием он будет угрожать Израилю и другим странам.
Поэтому мы сделаем всё для того, чтобы ядерного оружия у Ирана не было.
Поэтому мы следим за их действиями, мы обмениваемся опытом, в том числе и с украинскими коллегами.
Для нас это очень важный вопрос, поверьте. Мы владеем всей информацией, мы знаем, что происходит в плане использования иранского вооружения, иранских беспилотников здесь, на территории Украины, и ведем диалог по этому поводу с представителями Украины.
Отношение к войне и обида на Украину
Я думаю, что влияние России на общественное мнение в Израиле очень сильно преувеличено.
"Русская улица" (неофициальное название выходцев из постсоветских стран. – ЕП) в Израиле включает полмиллиона выходцев из Украины, которые тоже говорят на русском языке. Поэтому я бы не стал всех причислять к неким агентам российского влияния.
Большинство израильтян, как русскоговорящих, так и не русскоговорящих, поддерживают Украину – это видно по опросам, это видно даже невооруженным взглядом, если почитать социальные сети, почитать реакции.
И израильтяне с первого дня активно поддерживали Украину, выходили на массовые демонстрации в ее поддержку, собирали деньги, отправляли вещи, медикаменты в Украину.
К сожалению, в последнее время общественное мнение, особенно те, кто поддерживал Украину, оказались в недоумении после голосования Украины в ООН против Израиля.
Трижды за последнее время Украина проголосовала против Израиля. Первый раз – когда Киев присоединился к требованию разоружить Израиль и открыть его для международных инспекций, чтобы выяснить, обладает ли Израиль ядерным оружием.
Потом Украина поддержала требование судить Израиль в Международном уголовном суде.
И наконец Украина поддержала призыв провести переговоры между Израилем и палестинцами. При этом такие переговоры предлагается проводить в Москве – большего абсурда я себе представить не могу.
Все эти вопросы касаются жизненно важных интересов Израиля.
Честно говоря, эти голосования ввели израильтян, которые поддерживают Украину, в абсолютное недоумение. Я думаю, что в результате этих голосований поддержка Украины снизилась. И это не мотивирует правительство на дополнительную помощь Киеву.
Возможно, пришло время для Украины поменять эту позицию.
Тем более, что такая возможность у Украины есть: в конце декабря ООН будет рассматривать еще один очень важный для нас вопрос – о Международном уголовном суде.
И я очень надеюсь, что Украина изменит свою позицию.
Как для Израиля выглядит победа Украины
Что означает победа Украины, решать самим украинцам. Это их право.
Украина – это страна, которая подверглась агрессии. Как определяют украинцы для себя победу в этой войне – это их личное дело.
Украина делает сейчас всё для того, чтобы этой победы добиться.
Израиль же будет рад, если эта война закончится. Как она закончится – мы не можем на это влиять. Мы можем только, если только нас попросят, каким-то образом способствовать окончанию этой войны.
Например, провести какие-то встречи или какие-то переговоры в Иерусалиме. Мы будем готовы пригласить все заинтересованные стороны к нам, если будет желание этих сторон.
Израиль был готов с самого начала войны – и готов сегодня – принять у себя любые переговоры, если это поможет скорейшему окончанию войны.
При этом мы предлагали вести переговоры не просто в Израиле, а в Иерусалиме – святом городе для представителей всех религий. Именно в этом его преимущество для мирных переговоров.
Но если такие переговоры или любая другая форма окончания войны будет найдена в другой стране – ради Бога, мы не будем против.
Мы за то, чтобы эта война скорее закончилась. А как она должна закончиться, решать вам.
Разговаривал Юрий Панченко,
видео Владимира Олийныка,
"Европейская правда"