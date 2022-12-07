Сбросить Шольца по советам РФ: как князь, эксдепутат и военные готовили путч в Германии

Штурм німецького парламенту, викрадення політиків, повалення влади та новий державний лад - відповідно до результатів консультацій з Росією…

Німеччину приголомшила звістка про те, що завдяки масштабній поліцейській операції вдалось запобігти державному перевороту.

Німецькі спецпризначенці затримали 25 осіб, яких підозрюють у підтримці терористичної організації, що планувала повалити уряд і створити власну державу, очільника для котрої вже визначили.

Хоча перші деталі розслідування тільки з’являються, у справі вже виник "російський слід".

Зокрема, виявилось, що потенційний новий "глава" Німеччини зв’язувався з російськими офіційними особами у пошуках підтримки своїх планів.

"Європейська правда" вивчила деталі гучного викриття та переповідає їх по "гарячих слідах".

Не зупиняючись перед вбивствами

Вранці середи 7 грудня у Німеччині відбулась одна з найбільших поліцейських операцій проти екстремістів, які коли-небудь проводилися в країні.

Близько 3000 офіцерів поліції були направлені в одинадцять федеральних земель та провели обшуки у понад 130 квартирах, офісах і складських приміщеннях, у тому числі у казармах командування сил спеціального призначення. Слідчі дії і затримання відбувались також в Австрії та Італії.

Загалом за результатами розслідування, у якому фігурують понад пів сотні осіб, було здійснено 25 арештів.

Таємна організація, стосовно якої велося слідство, не має назви, але чимало з її учасників були завербовані з лав ультраправого угруповання "Рейхсбюргерів". Останні відомі тим, що заперечують існування сучасної Німеччини як законної та суверенної держави, відкидають її правову систему та вважають її нелегітимним утворенням, створеним переможцями Другої світової війни.

Крім того, прокурори повідомили, що учасники змови перебували під впливом американcької конспірологічні теорії QAnon. Варто нагадати, що саме ця теорія підживила штурм Капітолія США у січні 2021 року прихильниками експрезидента Дональда Трампа.

Федеральний прокурор звинуватив затриманих у підготовці повалення уряду Німеччини та бажанні замінити чинну систему влади власною формою правління.

"Члени асоціації усвідомлюють, що цей план може бути реалізований лише шляхом використання військових засобів та насильства щодо представників держави. Це також включає вчинення вбивств", - заявили німецькі прокурори.

Ким є люди, що хотіли повалити законний німецький уряд?

Відомо, що багато з заарештованих пройшли військовий вишкіл, серед них є і колишні німецькі солдати. "Військове крило" групи очолював Рюдігер В.П, колишній підполковник та екскомандир парашутно-десантного батальйону.

Серед затриманих також діючий штаб-сержант, відповідальний за логістику у командуванні сил спеціального призначення, відсторонений поліцейський, юрист із ступенем доктора наук, лікар-терапевт та пілот. Кілька підозрюваних були присутніми на демонстраціях проти ковідних обмежень.

Однією з найбільших "риб" у руках поліції стала колишня депутатка Бундестагу від ультраправої "Альтернативи для Німеччини", чинна берлінська суддя Біргіт Мальсак-Вінкманн.

Її арештували прямо в її берлінському будинку, куди спецпризначенці увірвалися о шостій ранку. Будучи колишнім членом Бундестагу, жінка добре знайома з будівлею парламенту. Крім того, Мальсак-Вінкман вправний стрілець. Вона займається спортивною стрільбою та має декілька одиниць вогнепальної зброї.

Та найцікавіша фігура, це, без сумніву, 71 річний князь Генріх XIII, що походить з аристократичної династії Ройс, яка у минулому правила у східній Німеччині.

Ройс - підприємець у сфері нерухомості з Франкфурта-на-Майні, що володіє невеликим неоготичним мисливським будиночком у Тюрингії. Вже якийсь час правоохоронні органи у Німеччині класифікували його як загрозу. Саме він, згідно з планами заколотників, мав очолити нову державу, і саме він, за даними прокуратури, шукав підтримки для свого "правління" у Росії.

Цікаво, що родина Ройсів у минулому дистанціювалася від свого скандального родича.

Німецькі ЗМІ наводять слова Генріха XIV з роду Ройсів, сказані ще у серпні, що Генріх XIII - частково "розгублений старий", який "дотримується помилкових уявлень теорії змови".

Генріх XIII 14 років тому нібито покинув родинний союз "за власним бажанням" а сьогодні, за словами його родичів, страждає від того, що "провів незліченну кількість судових процесів про повернення захопленого майна, і програв".

Штурм Бундестагу та зв'язок із РФ

Згідно з висновками слідства, підозрювані планували збройний напад на Бундестаг і арешт політиків, починаючи з листопада 2021 року. З цього часу вони регулярно збиралися, щоб спланувати свої дії.

Таємне товариство думало створити тіньову армію, схожу на ополчення, для здійснення планів перевороту. Осередки ополчення повинні були розміститись по всій Німеччині.

Група намагалась отримати зброю та техніку з різних джерел, проводила тренування зі стрільби та мала величезну суму грошей, розмір якої не розголошується.

В останні місяці вони намагались завербувати до своєї організації нових членів, зокрема, з лав Бундесверу та поліції. У жовтні 2022 року, за версією слідства, члени "військового крила" вивчали казарми Бундесверу в Гессені, Баден-Вюртемберзі та Баварії, щоб перевірити їх придатність для розміщення власних військ після перевороту.

Після захоплення влади заколотники хотіли створити власний уряд. Частина міністрів вже була визначена.

Приміром, загадана Біргіт Малсак-Вінкманн після путчу мала очолити відомство юстиції.

Про новий державний устрій заколотники планували домовлятися із союзними державами-переможницями Другої світової війни, серед яких та ж Росія, з якою у них був зафіксований контакт.

Останнє - вкрай важлива деталь. Як стверджує слідство, за підтримки громадянки Росії, ідентифікованої як Віталія Б. (затримана як спільниця), Генріх XIII зв’язувався з офіційними представниками РФ у Німеччині.

Наскільки успішним для нього виявились переговори, невідомо, адже слідство не має жодних ознак того, що російські контактні особи позитивно відреагували на запит.

Звичайно, що посольство Росії у Німеччині зараз відкидає всі звинувачення та переконує, що не мало ніяких контактів з членами "рейхсбюргерів".

"Російські дипломатичні та консульські установи в Німеччині не підтримують жодних контактів з представниками терористичних угруповань або інших незаконних формувань", - заявило російське посольство.

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Як далеко у реалізації своїх планів зайшли путчисти, наразі невідомо. За словами глави МВС Німеччини Ненсі Фезер, чітку картину про це дасть лише подальше розслідування.

Проте, за її словами, йдеться про "безодню терористичної загрози".

Вочевидь, найближчим часом з Німеччини надійде більше показових деталей про плани заколотників, які, на щастя, не були реалізовані.

Автор: Христина Бондаєрєва,

журналістка "Європейської правди"