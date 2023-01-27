На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

На этой неделе перед Дворцом Европы, что в Страсбурге, припарковался необычный для европейцев автомобиль. Эту машину скорой помощи привезли сюда из Харьковской области, заменив в ней лишь простреленные колеса и замотав пленкой разбитые стекла.

В сентябре 2022 года этот Citroën стал мишенью российского обстрела, когда эвакуировал гражданских.

В январе 2023-го он ежедневно напоминал европейским депутатам, которые шли на заседание, о том, что происходит сейчас в Украине.

В повестке дня сессии украинский вопрос тоже доминировал, причем с очень специфическим акцентом. На этой неделе приняли три резолюции с упоминанием необходимости создать "трибунал против Путина": специальный уголовный суд, задачей которого будет наказание высших должностных лиц, разделяющих ответственность за российскую агрессию против Украины.

А главное – в новых решениях ПАСЕ впервые появились детали и очертания спецсуда. Этот орган, что довольно символично, предлагают создать в Гааге. А на скамье подсудимых хотят видеть не только российское руководство.

При чем здесь Совет Европы?

Совет Европы – это панъевропейская организация, созданная в далеком 1949 году для защиты демократии и прав человека. Тогда, в послевоенное время, основатели СЕ считали ее ключевой задачей сохранение мира на континенте, но потом это забылось, и организация долго настаивала, что вообще не должна иметь дела с вопросами военных конфликтов.

После нападения России на Украину в 2014 году СЕ пережил несколько трансформаций, ища себя в новой реальности: сначала наложил санкции на Россию; в 2019-м под давлением Москвы снял их, чтобы "вернуться к диалогу". Только после полномасштабного вторжения в 2022 году члены СЕ признали, что диалог "не сложился", а попытка умиротворения агрессора была их позорной ошибкой.

В марте Россию исключили из состава Совета Европы, а Украина и помощь ей превратились в ключевой приоритет даже для тех политиков СЕ, которые до этого имели имидж пророссийских – вроде президента ПАСЕ Тини Кокса. (Кстати, Совет Европы, как бы скептически к нему ни относились после событий 2019 года, остается единственной международной организацией, которая смогла исключить Россию из своего состава из-за войны).

Но у СЕ нет танков или истребителей, он не может оказывать военную помощь, поэтому там избрали другой путь.

В организации решили взять на себя лидерскую роль в будущем послевоенном правосудии над агрессором. Причем публичным драйвером этой идеи стала именно Парламентская ассамблея, словно сглаживая свою политическую вину за то, что 3,5 года назад именно она была главным публичным лоббистом "прощения" России.

Главное преступление войны

Идею создания специального трибунала по наказанию за преступление агрессии против Украины звучит в решениях ПАСЕ довольно давно. Еще в апреле прошлого года, на весенней сессии, упоминание о ней появилось в официальных решениях ассамблеи.

Тогда ПАСЕ стала первым международным органом, который взялся продвигать эту идею; уже позже к ней присоединились Европарламент, Еврокомиссия, ПА ОБСЕ и ПА НАТО, а также несколько европейских парламентов и правительств.

Но в Страсбурге не планируют отдавать "свою" инициативу другим.

Сразу в двух решениях, принятых на этой пленарной неделе, появилось упоминание, даже требование об этом:

"Ассамблея считает, что Совет Европы должен играть активную ведущую роль в создании специального трибунала, участвовать в соответствующих консультациях и переговорах и оказывать конкретную экспертную и техническую поддержку процессу создания специального трибунала".

В целом ПАСЕ на этой неделе в трех своих резолюциях возвращалась к последствиям российской агрессии и каждый раз упоминала о необходимости создать спецтрибунал. Это стало, по сути, обязательной фразой, которая необходима для того, чтобы потребность спецтрибунала укоренилась в головах европейских политиков.

Ведь – и это надо признавать – не всем столицам эта инициатива сразу пришлась по душе. В том числе из-за того, что идея создания спецсуда, который занимался бы исключительно преступлением агрессии, для многих выглядела не слишком понятной и опасной.

Хотя отношение к ней сейчас меняется. В частности – благодаря таким многократно повторяющимся разъяснениям.

Каждый раз, когда в резолюциях ПАСЕ появляется упоминание об агрессии РФ, авторы документа или украинские депутаты добавляют туда хотя бы одну-две фразы о спецтрибунале, адаптируя их под контекст.

Например, в резолюции о сексуальном насилии во времена конфликтов отмечается необходимость "создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, поскольку сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является следствием преступления военной агрессии".

Каким должен быть "гаагский трибунал"?

Впрочем, на общих фразах трибунал не построишь.

Поэтому ПАСЕ на этой неделе приняла также отдельную резолюцию о юридических составляющих российской агрессивной войны, которая почти полностью посвящена необходимости обеспечить правосудие, в том числе международное.

Это – первый публичный документ, принятый на уровне международной организации, в котором очерчены параметры будущего трибунала. Итак, ПАСЕ поддерживает создание специального трибунала с такими очертаниями:

Во-первых, это будет "суд одного преступления".

Его юрисдикция будет ограничена наказанием за преступление агрессии, совершенное против Украины.

Важная деталь: речь идет об "агрессии, начатой Российской Федерацией в феврале 2014 года".

После непростых дебатов, в том числе тех, что шли на этой неделе, ассамблея наконец согласилась признать, что агрессивная война РФ против Украины началась вовсе не в 2022 году. Это признание само по себе стало значительным достижением нынешней сессии ПАСЕ. Добиться этого, среди прочего, помогло историческое решение Европейского суда по правам человека по Донбассу, которое по удачному совпадению появилось также на этой неделе и дополнило аналогичное "крымское" решение ЕСПЧ.

Но вернемся к очертаниям трибунала.

Решение о том, что он будет заниматься только преступлением агрессии, вполне осознанно. Дело в том, что другие преступления, совершенные россиянами, может расследовать Международный уголовный суд (МУС), а для расследования российской агрессии у него нет полномочий.

Трибунал "будет дополнять юрисдикцию МУС и никоим образом не будет ограничивать его юрисдикцию в отношении военных преступлений, преступлений против человечности и возможного геноцида, совершенных в контексте продолжающейся агрессии", говорится в решении.

То есть российские преступления должны расследоваться одновременно в двух международных уголовных судах, которые будут дополнять друг друга.

Во-вторых, среди подсудимых спецтрибунала должны быть топ-политики, и не только российские.

Решение ПАСЕ настаивает, что в уставе спецтрибунала должно быть четко указано, что действующие представители руководства государства не будут иметь иммунитета от преследования в этом органе.

"Должность главы государства или правительства, члена правительства или парламента, выборного представителя или государственного служащего ни в коем случае не должна освобождать обвиняемое лицо от уголовной ответственности за преступление агрессии или оправдывать смягчение наказания для такого лица", – говорится в решении, которое Парламентская ассамблея утвердила единогласно.

Это положение, впрочем, не ограничивает перечень подсудимых только политической верхушкой РФ. Подчеркивается, что как минимум среди обвиняемых должны появиться представители российской военной верхушки. А кроме того, логично будет увидеть обвинения в адрес тех российских пропагандистов, кто системно разжигал огонь войны. Их "самоотверженная работа" имела ключевое значение для того, чтобы преступная агрессия получила и сохраняла широкую поддержку российского населения.

И в дополнение, решение ПАСЕ подчеркивает, что речь идет не только о россиянах.

Если в 2014 году РФ действовала самостоятельно, то в 2022 – получила союзника. "Юрисдикция трибунала должна включать роль и соучастие лидеров Беларуси в агрессивной войне против Украины", – подчеркивает ассамблея.

В-третьих, ПАСЕ впервые подчеркнула, где должен проходить трибунал.

"Местом его расположения должна быть определена Гаага, с целью обеспечения взаимодополняемости и сотрудничества трибунала с Международным уголовным судом и другими международными судами и институтами", – говорится в резолюции ПАСЕ.

Этот пункт не очевиден.

Вопреки распространенному в Украине стереотипу, международные трибуналы, создаваемые для расследования конкретного исторического эпизода, не всегда расположены в этом голландском городе. Например, трибунал по Руанде проходил в соседней Танзании. А что касается российского трибунала, то от Киева уже звучало мнение о его организации в Харькове или Мариуполе.

Впрочем, идея о Гааге, наверное, может быть утверждена. Прежде всего – за счет аргумента о связанности процессов в спецтрибунале и в МУС.

"Новый Нюрнберг"?

Пока предложения ПАСЕ не являются официальной утвержденной позицией мирового сообщества, но высок шанс, что спецтрибунал будет создан в полном соответствии с этим описанием.

Во-первых, потому, что создание такого органа, которое еще девять месяцев назад казалось не слишком реальным, теперь все более вероятно. Спецтрибунал получает поддержку ключевых мировых игроков. На этой неделе Украина наконец получила публичную поддержку этой идеи от Франции, что стало настоящим прорывом.

И теперь все более реальным становится идея о том, что Совет Европы станет основным "продвигателем" создания этого органа.

Ключевым событием на этом пути должен стать саммит Совета Европы (чрезвычайный, проходит лишь в четвертый раз за 73 года существования организации!), который запланирован на 16-17 мая в Рейкьявике.

На этой неделе ПАСЕ утвердила также "путеводитель" для подготовки к саммиту – письменные рекомендации для комитета министров СЕ, о выполнении которых этот орган должен отчитываться перед парламентариями. Ассамблея настаивает, что работа над созданием трибунала должна стать основной задачей саммита. "Хотя Российская Федерация и была исключена из Совета Европы, вопрос ее ответственности должен быть центральным на саммите... Преступления, совершенные против Украины и ее граждан в нарушение международного права, не должны остаться безнаказанными", – говорится в документе.

А в пояснении к этому решению депутаты уточняют: по сути, гаагский трибунал для Путина и Лукашенко должен стать "римейком" Нюрнбергского трибунала для верхушки нацистской Германии.

"Создание специального трибунала для наказания за преступление агрессии против Украины вдохновлено Нюрнбергским прецедентом. Предлагается, что государства согласятся предоставить такому специальному трибуналу юрисдикцию, вытекающую из национальных уголовных кодексов и общего международного права", – говорит документ.

И хотя согласование деталей такого механизма еще впереди, очевидно, что создание спецтрибунала становится все более реальным. Сессия ПАСЕ продвинула этот процесс еще на один шаг.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Страсбурга