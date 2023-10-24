Менее зеленая и более правая Швейцария: что изменили парламентские выборы

Экологические партии потерпели поражение, во время как проблема миграции и угрозы, вызванные российской агрессией, стала движущей силой успеха консерваторов.

Такими стали ключевые итоги парламентских выборов в Швейцарии, которые прошли 22 октября.

По итогам этих выборов Швейцарская народная партия (SVP) улучшила свой предыдущий результат на 3,3 пункта и теперь имеет в своем активе 28,6% голосов избирателей. Это будет вторым лучшим результатом в её истории.

На втором месте социалисты. Они сумели нарастить свою поддержку за счет провала "зелёных" (9,4%, что на 4 пункта меньше, чем четыре года назад), получив дополнительно 0,7 процентных пункта (всего 18%).

Партия "Центр" набрала дополнительных 0,8 пункта, дотянув до 14,6% голосов.

И это сенсация: центристы заменят либералов в качестве третьей по силе политической партии.

Почему это важно – ниже будет детально описано.

У либералов (FDP) дела обстоят лучше, чем прогнозировалось. Согласно итоговым данным, они получили 14,4% голосов избирателей, потеряв лишь 0,5 пункта.

Остальные партии не будут участвовать в формировании правительства. Среди них стоит обратить внимание лишь на провал бывших коммунистов, которые получили 0,7% голосов и теперь потеряют свои оба мандата.

Что означают эти результаты для Швейцарии и как они отобразятся на ее внешней политике?

SwissInfo собрало ключевые выводы этих выборов.

"Зелёная волна" исчерпала свой потенциал

Во время избирательной кампании 2019 года вопрос защиты окружающей среды доминировал в общественных дебатах и привёл к значительной мобилизации левого лагеря. В том числе – благодаря умелой организации массовых манифестаций и разного рода "климатических" и "женских" забастовок.

В 2023 году этого не произошло, хотя 30 сентября в Берне и прошла еще одна "климатическая забастовка".

Парадокс? Скорее нет: "забастовки" — это развлечение не самых бедных студентов, а для семей, которые чем дальше, тем с большим трудом сводят концы с концами, слишком теплый октябрь отнюдь не стал главной их заботой.

Кроме того "зелёным" группам не удалось сделать борьбу с изменением климата привлекательной. Радикальные климатические активисты с их откровенно антисоциальными акциями добились того, что весь их кредит доверия сгорел без остатка.

Страх мигрантов на фоне войны

Фотографии очередного миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза обошли весь мир и вновь вывели на первый план вопросы, связанные с организацией европейской системы предоставления убежища.

Для Швейцарской народной партии (SVP) этот медийный "хайп" стал большой удачей, тем более что она большую часть своей предвыборной кампании и так сосредоточила на своем любимом вопросе — борьбе с "неограниченной иммиграцией".

Увеличение числа ходатайств о предоставлении в Швейцарии убежища (12 188 с начала января по конец июня 2023 года, +43% по сравнению с 2022 годом), к чему нужно еще добавить 65 000 беженцев из Украины, привело к возникновению у части населения чувства обеспокоенности.

На своих плакатах и листовках SVP рисовала призрак Швейцарии с 10-миллионным населением, подвергшись критике со стороны швейцарской Федеральной комиссии по борьбе с расизмом (Eidgenössische Kommission gegen Rassismus).

Однако сама по себе эта критика оказалась для "народников", как с гуся вода, при том что мобилизующее воздействие на партийный базис эта тема оказала в очень значительной степени.

В лице министра юстиции и полиции Элизабет Бом-Шнайдер (партия социалистов), "народники" нашли для себя идеального "козла отпущения". Эта тактика, многократно уже опробованная в прошлом, позволила SVP триумфально компенсировать свое поражение 2019 года и вплотную приблизиться к собственному рекордному результату 2015-го года.

Ненужная "честность"

Под лозунгом "Жёстко, зато честно" партия на время предвыборной кампании сделала миграционную политику одним из своих ключевых вопросов. Однако в отличие от SVP либералы делали акцент на ценности режима свободного перемещения людей и капиталов между ЕС и Швейцарией.

Намереваясь доказать важность привлечения в страну высококвалифицированных европейских работников, партия в то же время громко заявляла, что хочет противодействовать "социальному туризму" и "хаосу в области предоставления убежища".

Намерение партии было понятным: она не хотела оставлять миграционное поле на единоличное усмотрение изоляционистским правым силам — но что-то явно пошло не так.

Похоже, что избиратели оказали SVP в этом вопросе куда больше доверия.

Кроме того, в период почти полной занятости FDP не смогла заработать политический капитал на теме краха банка Credit Suisse, более того, безусловно, именно эта тема и могла нанести ущерб имиджу партии, тем более что она всегда была в общественном сознании тесно связана со швейцарской финансовой индустрией.

Результат оказался отрезвляющим: партия-основательница современной Швейцарии так и не смогла переломить негативные тенденции. И если в начале 1980-х годов ее поддерживала почти четверть электората, то сегодня она может рассчитывать на поддержку чуть более одного из каждых семи избирателей.

Ненужные социальные инициативы

Свою предвыборную кампанию в 2023 году социал-демократическая партия (SP) строила на важнейшей, казалось бы, теме: на снижении покупательной способности граждан.

Возвращение в Швейцарию инфляции и новость об очередном существенном повышении страховых медицинских взносов, опубликованная всего за месяц до выборов, вернули социальные вопросы в центр внимания общества.

Партия смогла отвоевать часть голосов у "Зелёных".

Однако в итоге убедительно "монетизировать" тему социального недовольства, возникшего у части среднего класса, она так и не смогла.

Эта партия не считается в народе наиболее компетентной политической силой в области того же медицинского страхования.

В стране, где либеральные ценности индивидуальной свободы имеют особенное значение, предложение создать одну большую кассу медицинского страхования и идея введения страховых взносов, зависящих от уровня дохода, были восприняты большинством избирателей как начало движения к национализации сферы здравоохранения.

Да и заинтересовать своей программой людей за пределами своего привычного круга избирателей партия тоже не смогла.

"Магическая формула"

Конечно, на революцию это не тянет, но в швейцарской политике это стало событием исторического масштаба: партия "Центр", а это бывшие демократические христиане, те самые, что проиграли гражданскую войну 1847 года, догнала "Партию Либералов", то есть победителей в той войне (в Швейцарии мыслят совсем иными временными интервалами).

И чисто математически бывшие демохристиане имеют теперь право на получение второго места в Федеральном совете (правительстве).

Это право дает им так называемая "магическая формула", практикуемая в Швейцарии с 1959 года.

Согласно этой формуле, претендовать на министерские портфели могут лишь партии, занявшие четыре первых места на парламентских выборах.

При этом партии, занявшие первое-третье места, получают по два портфеля, а партия, занявшая четвертое место – лишь один.

Означает ли это отставку всех министров, чьи партии оказались неудачниками выборов? Например, министру иностранных дел Иньяцио Кассису?

Скорее всего нет, потому что действующие члены Федерального совета обычно смещаются депутатами с должности только в результате каких-то невероятных проступков или неудач. Это правило нарушалось в истории Швейцарии всего три раза за последние 175 лет.

В 2021 году партия демохристиан (CVP) объединилась с отколовшейся от SVP Бюргерско-демократической партией (BDP) и под новым названием ("Центр") она довольно неплохо провела эту предвыборную кампанию. Под руководством своего президента Герхарда Пфистера партия избавилась от груза прошлого, в большой палате парламента она станет ключевым коалиционным партнёром и для либералов, и для "народников". В малой палате, Совете кантонов, она и так давно уже сохраняет звание сильнейшей партии.

Так что она может быть и откажется от второго места в кабинете — но, как говорится, в ответ она потребует "множества мелких услуг".

"Усталость от политики"

Выборы не привлекли людей на избирательные участки

Швейцария, образцовая демократия, уже давно диагностирует у себя "усталость от политики".

В 2023 году явка на парламентские выборы составила чуть менее 47%, что немного выше, чем в 2019 году (45,1%).

Однако традиционно более половины имеющих право голоса в стране остаются в стороне от избирательных участков. Так произошло и на этот раз – явка составила все те же 47%.

В чем же причина такого "молчания большинства"?

Многие указывают на присущую швейцарской политической системе инерцию. Здесь победой считаются уже завоеванные дополнительно три процента голосов.

Кроме того, пока в стране все идет в целом, как по маслу, многие просто не имеют мотивации идти голосовать.

А если парламент сделает что-то непопулярное, то народ, в том числе и те, кто не пошел голосовать, всегда сможет "призвать его к порядку" с помощью дубинки под названием референдум.

Выборы без "больших идей"

Нынешняя избирательная кампания была далека от всех тех риторических битв, которые можно было наблюдать, глядя на Швейцарию из-за рубежа. В ней отсутствовали яркие моменты.

Партии нудно озвучили свои программы, "окучили" любимые темы, стараясь не наступать при этом на "любимые мозоли" оппонентов.

Кончина Credit Suisse, непростые отношения с Евросоюзом, война против Украины – всего этого просто не было в предвыборной кампании.

И это при том, что после выборов эти проблемы прийдется решать. В том числе, дискутировать по поводу разрешения на продажу оружия Украине. Сдержанную позицию Швейцарии по этому вопросу жестко критикуют в ЕС.

Статья первоначально вышла на портале SwissInfo и републикуется с разрешения правообладателя