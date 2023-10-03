Макрон идет навстречу сепаратистам: Париж готов обсуждать параметры автономии Корсики

"Сохранение статус-кво стало бы общим провалом. Необходимо двигаться вперед", — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, обращаясь к Ассамблее Корсики в Аяччо, контролируемой националистами.

По итогам полутора лет переговоров о будущем статусе Корсики Макрон впервые признал, что "сохранение статус-кво стало бы общим провалом", и тем самым выступил за автономию острова в составе Республики.

Макрон впервые обратился к корсиканским депутата в Аяччо. И в своей речи он попытался дать ответ на многие их требования. В частности, президент заявил:

"Давайте наберемся смелости, чтобы выстроить автономию Корсики в Республике".

Однако одновременно он подчеркнул, что эта автономия не может быть "ни против государства, ни автономией без государства".

Убийство, давшее старт протестам

С заявлением об автономии Корсики президент Франции выступил после полутора лет дискуссий между Парижем и Аяччо о будущем статусе острова.

Этот цикл переговоров был открыт после всплеска протестов и беспорядков на острове, вызванных убийством в тюрьме корсиканского националиста Ивана Колонны. Колонна отбывал пожизненный срок за убийство префекта полиции Клода Эриньяка в 1998 году.

2 марта 2022 года в тюрьме Арля на него напал другой заключенный, радикальный исламист Франк Элонг Абе. Через три недели Иван Колонна скончался.

Сейчас на Корсике наблюдается рост числа поджогов и взрывов "вторичных резиденций", то есть домов, которые покупают не в качестве основного места жительства, а для проведения там отпусков или сдачи в аренду.

На фасадах сожженных домов нередко оставляют националистические корсиканские надписи.

Например, аббревиатуру GCC — Ghjuventù Clandestina Corsa, что означает "Подпольная корсиканская молодежь". Это движение, объявившее о своем создании в феврале 2023 года, представляет себя наследником дела "Фронта национального освобождения Корсики" (FLNC).

По данным источника агентства France-Presse в системе юстиции, за январь-август 2023 года было открыто уже 50 расследований в связи с "поджогами и разрушениями разной природы" на Корсике. К примеру, за весь прошлый год таких дело было 22, в 2021 году — три, в 2020 году — четыре.

По данным того же источника, к августу в антитеррористическом подразделении парижского суда находилось на расследовании 14 дел, связанных с корсиканским терроризмом. Одно из них касается молодежного движения GCC. По меньшей мере пяти подозреваемым предъявлены обвинения в рамках этого дела.

Игнорировать такие протесты в Париже больше не могли.

Чего требуют на Корсике?

Десятилетиями правительства Франции предоставляли Корсике большую автономию, чтобы положить конец насилию на острове, где исторически сильны националистические и сепаратистские настроения.

С 2015 года на Корсике правящей силой являются националисты, среди которых основную силу составляют сторонники широкой автономии Корсики без выхода из состава Франции, но есть также и сторонники независимости.

На сегодняшний день Корсика имеет особый статус, дающий ей ряд дополнительных полномочий по сравнению с регионами французской метрополии. Особый статус предусматривает и институциональную специфику Корсики.

5 июля этого года Ассамблея Корсики 75% голосов утвердила документ с рядом требований к Парижу, где высказаны пожелания относительно контуров широкой автономии.

В этой резолюции говорится об автономном статусе для Корсики "с полными правами и полной их реализацией".

Там среди прочего звучат требования интегрировать термин "корсиканский народ" в Конституцию; придать корсиканскому языку тот же официальный статус, что и французскому; создать статус резидента Корсики для более жесткого регулирования рынка недвижимости; а также предоставить Корсике налоговую автономию и законодательные полномочия во всех сферах, кроме таких прерогатив государства, как оборона и дипломатия.

Против этих требований проголосовала правая оппозиция, воздержалась от голосования единственная депутатка от сепаратистской партии Corsica libera Жозефа Джакометти.

Правительству и президенту Франции также было передано предложение правой корсиканской оппозиции, где говорится о простом "праве на адаптацию" французских законов к корсиканской специфике.

"Красных линий не существует"

В своем обращении к корсиканской Ассамблее Эмманюэль Макрон требования корсиканских националистов не поддержал, но обещал подвижки в языковой сфере и в борьбе со спекуляциями на рынке недвижимости, впрочем, ограничившись уклончивыми формулировками.

Что касается пожелания о включении понятия "корсиканского народа" в Конституцию, то он выступил за признание в Конституции "специфики островной, исторической, языковой и культурной общности Корсики".

Относительно требования корсиканских националистов передать Ассамблее Корсики широкие законодательные полномочия Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за то, чтобы остров мог "устанавливать нормы по переданным в его полномочия сферам", но "под контролем Госсовета и Конституционного совета".

Макрон предложил корсиканским политическим фракциям в течение шести месяцев согласовать предложения относительно статуса Корсики вместе с правительством Франции. При этом президент Франции заверил, что здесь "красных линий не существует".

Впоследствии согласованный законопроект должен быть представлен Конгрессу, то есть созыву двух палат французского парламента, которые должны будут одобрить или отклонить изменение Конституции.

Этот этап может оказаться непростым для преодоления, поскольку для изменения Конституции требуется три пятых голосов "за".

Сложности могут возникнуть еще на этапе согласования между самими корсиканскими фракциями, где сильны противоречия между сторонниками автономии и независимости.

"Раскол национального единства"

Корсиканские политики из стана сторонников автономии поддержали предложение Эмманюэля Макрона, сулящее им окно возможностей.

Председатель исполнительного совета Корсики Жиль Симеони отметил, что президент Макрон "создал условия, чтобы второй этап этого процесса (дискуссий с Парижем) мог открыться в хороших условиях". При этом он подчеркнул, что "все еще только предстоит сделать".

"Президент Республики создал условия для того, чтобы вторая часть процесса началась в хороших условиях. Существует четкая отсылка к статусу автономии Корсики. Существует желание посвятить Корсике специфическую строку или параграф (в Конституции Франции), а также перспектива нормативной власти, подлежащей контролю Конституционного совета, что может выглядеть как предварительное признание законодательной власти. Итак, уже существует ряд элементов. Есть и другие, которых не хватает.

Но что мне еще запомнилось из слов президента Республики, так это то, что он сказал, что красных линий не существует. В ближайшие недели или месяцы мы сможем вести дискуссии без табу", — заявил Жиль Симеони.

При этом лидер партии Core in Fronte, выступающей за независимость Корсики, Поль-Феликс Бенедетти заявил, что Эмманюэль Макрон "не нашел сильных слов" в своем обращении к Ассамблее Корсики.

"Слово "корсиканский народ" не было произнесено в 2023 году Эмманюэлем Макроном, хотя в 1983 году оно было произнесено Франсуа Миттераном. Было слово "автономия", но с уточняющими прилагательными. В его речи все еще видны блокирующие моменты", — написал корсиканский политик в соцсети Х.

Вице-председатель крайне правой партии "Национальное объединение" (бывший "Нацфронт") Себастьен Шеню заявил в интервью радиостанции Franceinfo, что его однопартийцы не будут голосовать за пересмотр Конституции относительно статуса Корсики, и обвинил Макрона в "раскалывании национального единства".

"Если Эмманюэль Макрон откроет эту дверь, будет выдвинуто множество новых требований, и Франция распадется на мелкие части",

продолжил он.

Тем временем председательница фракции левой "Непокорной Франции" в Национальной ассамблее Матильда Пано заявила, что поддерживает корсиканскую автономию, подчеркнув, что это пожелание разделяют большинство корсиканцев.

Статья первоначально вышла на сайте Radio France internationale и публикуется с разрешения правообладателя