Премьер-министр Испании объявит, уйдет ли в отставку

Премьер-министр Испании Педро Санчес собирается объявить в понедельник, планирует ли он остаться на посту на фоне коррупционных обвинений в адрес его жены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило испанское издание El Pais.

Ожидается, что Санчес объявит свое решение относительно того, будет ли он продолжать возглавлять правительство, в 11:00 по Мадриду.

Он сделает свое объявление через несколько дней после того, как заявил, что рассматривает возможность уйти в отставку из-за коррупционных обвинений в адрес его жены.

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В течение последних пяти дней лидер социалистов отсутствовал в общественной жизни, чтобы обдумать свое будущее.

52-летний премьер-министр Испании впервые возглавил правительство в 2018 году и в прошлом году обеспечил еще один срок у власти для социалистов как лидер правительства меньшинства.

Сторонники его Испанской социалистической рабочей партии призвали Санчеса остаться. Тысячи людей приехали со всей Испании на митинг в Мадриде в субботу, чтобы поддержать Санчеса.

Санчес отрицает обвинения в адрес жены Бегоньи Гомес. Он говорит, что это является частью длительной кампании клеветы на него и его семью со стороны политических оппонентов.

Пока неясно, будет ли Гомес официально названа подозреваемой в закрытом расследовании, которое все еще находится на ранних стадиях. Расследование ведут по жалобе группы "Манос Лимпиас", известной исками против правительства.

Прокуратура Мадрида заявила в четверг, что требовала закрыть дело о коррупции в отношении жены Санчеса.