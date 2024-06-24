Последний шанс избежать триумфа ультраправых: на что рассчитывают Макрон и его партия

Президент Макрон был вынужден "отойти в тень", чтобы поменьше проецировать свой высокий антирейтинг на своих же кандидатов

До окончания предвыборной кампании во Франции осталась всего одна неделя.

Главные претенденты на победу – крайне правое "Национальное объединение" и левый "Новый народный фронт" предлагают избирателям меры, которые представители идущего в опросах третьим блока президента Макрона называют нереалистичным популизмом.

Крайне правые обещают в случае победы принять "чрезвычайный закон", резко ограничивающий права "нефранцузов", а левые – повышение минимальной зарплаты и "конец налоговых льгот для самых богатых".

В такой ситуации президенту Эмманюелю Макрону остается надеяться лишь на "пробуждение избирателей", которым не нравится ни ультраправый, ни ультралевый политики во главе правительства Франции.

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Борьба противоположностей

Сами ультраправые и левые в своих публичных заявлениях словно "не учитывают" президентскую партию.

"На этих выборах победят либо крайне правые, либо мы", – говорит Марин Тонделье, национальный секретарь экологической партии EELV, вошедшей в "Новый народный фронт".

Председатель лепеновской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла тоже назвал "Фронт", объединяющий больше 20 партий и движений, "главным противником". "Есть два политических формирования, которые должны победить на этих парламентских выборах и которые могут сформировать правительство: это "Непокорная Франция" и все ее левые союзники, стоящие за господином Меланшоном, или это альянс между "республиканцами" и "Национальным объединением", – заявил он.

Под "республиканцами" он подразумевал "подавляющее" меньшинство депутатов из правой, "голлистской" партии с одноименным названием "Республиканцы" (Les Républicains), которые сразу после евровыборов откликнулись на призыв Эрика Сиотти (тогдашнего главы партии) заключить союз с партией Ле Пен.

В итоге почти все действующие депутаты "Республиканцев" и все их руководство не поддержали это "предательство", Сиотти был уволен, а партия выдвинула около 400 своих кандидатов (в 577 избирательных округах).

При этом "предатель" Сиотти сумел выдвинуть только 62 человека.

Впрочем, политически эту "акцию" по дальнейшему расколу в стане и так слабеющей все последние годы правой партии пока можно назвать успешной: за "друзей Сиотти", согласно опросам, готовы голосовать почти столько же (4-5%), сколько и за "классических" "Республиканцев" (5-6%).

Именно этих последних, к слову, президент Макрон в ходе своей большой "объясняющей" предвыборной пресс-конференции на минувшей неделе называл представителями "прогрессивного лагеря", с которыми теоретически готов объединяться и работать (тем более, что многие экс-представители "Республиканцев", включая главу МВД Жеральда Дарманена, работают в команде Макрона уже много лет).

При этом президент Макрон остро критикует как левых – он называет "противоестественным" "Новый народный фронт", – так и ультраправых. Их он окрестил главной угрозой существования Франции, какой мы ее знаем – республиканской, демократической, проевропейской страны прав человека, свободы слова и законодательно закрепленного гостеприимства по отношению к иностранцам.

Но проблема в том, что пока опросы почти не дают президентской партии шансов на формирование правящего большинства – ни с какими бы то ни было "прогрессистами", ни тем более в одиночку.

И самый вероятный вариант для президента – cohabitation (сожительство) с оппозиционным правительством.

Победа над "двумя крайностями"

По данным соцопроса Ifop-Fiducial, опубликованного в четверг, 20 июня, – и это был первый опрос, проведенный после того, как избирателям стали известны все кандидаты во всех округах, – президентская коалиция хотя и "улучшила позиции", но по-прежнему значительно отстает от конкурентов.

За "макронистов" готовы проголосовать 22%, за "Новый народный фронт" – 29%, за "лепенистов" – 34%.

Президентская партия пока уступает своим соперникам и по показателю "твердости намерений" своих избирателей: лишь 73% готовых проголосовать за "макронистов" "уверены в своем выборе", тогда как среди потенциальных избирателей RN таких 88%, а NFP – 89%.

Неуверенность, судя по многочисленным утечкам источников французских СМИ, царит и в самом президентском лагере, который поручено вести в бой 35-летнему премьер-министру Габриэлю Атталю.

Согласно "утекающей" информации, большинство "макронистов" – включая Атталя – были "шокированы" и "не согласны" с решением президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Иногда недовольство высказывается громко и открыто.

Это произошло в случае с экс-премьером (2017-2020) Эдуаром Филиппом, который заявил 20 июня в эфире TF1, что Эмманюэль Макрон "убил президентское большинство", приняв решение о роспуске Национального собрания.

Сам Макрон на время этой молниеносной предвыборной кампании – по настоянию представителей собственного большинства – несколько "отошел в тень", чтобы поменьше "проецировать" свой высокий антирейтинг на своих же кандидатов.

Однако он уже успел выразить надежду на "пробуждение" "молчаливого большинства" избирателей. Оно, надеется президент, не хочет "бардака крайностей" в лице "Фронта" и "Национального объединения".

Премьер-министр и лидер предвыборной кампании "макронистов" Габриэль Атталь тоже говорит о намерении одержать победу над "двумя крайностями".

В среду вечером, собрав кандидатов своего лагеря в штабе макроновской партии "Возрождение", Атталь провел "решающее совещание" перед "всеобщей мобилизацией". "Вы не одиноки, и я буду с вами до конца этой кампании", – успокаивал премьер своих кандидатов.

"Французам нужны мы, чтобы держать штурвал, и именно поэтому мы должны держаться", – уверяет он.

Следуя тактике предвыборной борьбы, Атталь заявил (на следующий день перед прессой), что считает голосование фактически референдумом по вотуму доверия правительству, которое он возглавляет с января.

"Впервые за более чем 25 лет французы выберут премьер-министра", – сказал молодой премьер: "9 января президент республики назначил меня (главой правительства). 30 июня (дата первого тура. – Ред) я бы хотел, чтобы французы выбрали меня".

Представители президентского большинства, среди прочего, обещают избирателям "повышение покупательной способности" (в том числе за счет "снижения энерготарифов на 15%" уже ближайшей зимой) и "соблюдение золотого правила": налоги повышаться не будут.

Однако дело не только в обещаниях. Габриэль Атталь ставит вопрос так: избиратели должны решить, кто будет премьер-министром после этих выборов – он, Жордан Барделла или ультралевый политик Жан-Люк Меланшон?

Угроза справа

Премьер-министр Франции несколько лукавит. Например, говоря о возможном занятии этой должности одиозным Жаном-Люком Меланшоном.

Дело в том, что почти все руководящие представители "Фронта" (за исключением самих "меланшонистов") говорят – чтобы не пугать большинство избирателей, – что не хотят видеть Меланшона главой правительства.

Более того, и сам Меланшон уже заявил, что не особенно настаивает на премьерской должности.

Другое дело – ультраправые, которые сами дают значительные поводы для запугивания избирателей.

Жордан Барделла обещает, что в случае победы "его правительство" "с первых же недель" начнет действовать в направлении ограничения прав иностранцев, вводя "национальные предпочтения" и "возвращая Францию французам".

По словам окружения Барделлы, правительство во главе с "Нацобъединением" может представить этим летом законопроект об устранении "административных ограничений, препятствующих высылке иностранцев", и радикальном сокращении государственной медицинской помощи, которая сейчас предоставляется даже иностранцам без документов. Согласно законопроекту, отныне эта схема будет применяться только в "жизненно важных" случаях.

Кроме того, законопроект "отменит право почвы" (которое в настоящее время позволяет молодым людям, родившимся во Франции от иностранных родителей, получить французское гражданство при условии, что они проживают в стране на момент достижения 18 лет).

По словам Рено Лабая, генерального секретаря фракции "Нацобъединения" в Национальном собрании, наряду с этим документом будет выпущен правительственный циркуляр, который предпишет "префектам положить конец всем легализациям" нелегальных мигрантов.

В более отдаленной перспективе ультраправые хотят организовать "референдум" по иммиграции, чтобы закрепить "национальный приоритет" доступа к определенным льготам и пособиям.

Но "Национальному объединению", если оно получит большинство в Национальном собрании, придется управлять страной вместе с президентом республики Эмманюэлем Макроном, а референдум во Франции является почти исключительно прерогативой президента, отмечает France-Presse.

"Французы прекрасно понимают, что мы не можем сделать это сразу", и "будут знать, за кого голосовать на президентских выборах" 2027 года, говорят в "Нацобъединении" в ответ на резонный вопрос, как же они собираются выполнить свое обещание.

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Тем временем вечером 21 июня был опубликован свежий соцопрос.

За "Национальное объединение" готовы проголосовать 35%, а это значит, согласно предварительным расчетам журналистов TF1, что "лепеновцы" могут получить в 577-местном Нацсобрании (при разных раскладах) – от 200 до 240 мест, то есть в два с лишним раза больше, чем у них было до этого.

"Новый народный фронт" поддерживают 29%, что может дать "фронтовикам" от 180 до 210 мест.

За "макронистов" – 21,5%, что гарантирует президентской команде от 80 до 110 депутатских кресел – то есть, в два с лишним раза меньше, чем было в парламенте, который президент Макрон распустил.

Времени у президента "разбудить избирателей" и переломить такую негативную тенденцию – одна неделя.

Статья первоначально опубликована на сайте Radio France Internationale и републикуется с разрешения правообладателя с редакционными сокращениями