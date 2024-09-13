Возвращение Иванишвили: почему партия власти Грузии готовится к неприятным сюрпризам на выборах

Бидзина Иванишвили неоднократно заявлял о желании навсегда покинуть политическую деятельность. Очевидно, что потребовались очень веские причины, чтобы заставить его передумать

Текущую неделю можно назвать одной из самых важных в политической жизни Грузии. Страна официально вошла в избирательную кампанию – уже 26 октября буде избран новый парламент.

На этом фоне партия власти представила свой "избирательный взвод мечты" – и этот список оказался очень показателен.

В первую очередь тем, что "Грузинская мечта" анонсировала возвращение в большую политику основателя партии и ее почетного председателя Бидзины Иванишвили – он станет первым номером избирательного списка.

Список был объявлен на помпезном митинге, и новость о возвращении Иванишвили вызвала у партийцев восторг. На первый взгляд, это вполне логично, ведь Бидзина Иванишвили для "Мечты" всегда был их "главным козырем и спасителем-мессией".

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Однако если следовать логике (что несколько странно для грузинской политики), то такое решение партии кажется немного нелогичным. Если уровень поддержки "Мечты" действительно достигает 60% (о чем сообщают социологические опросы, проводимые по заказу провластных телеканалов), то возникает вопрос:

зачем понадобилось так рисковать, используя свой главный (и очевидно, последний) козырь?

Ведь Бидзина Иванишвили ранее неоднократно заявлял о желании навсегда оставить политическую деятельность. Очевидно, потребовались очень веские причины, чтобы заставить его передумать.

Однако возвращение Иванишвили стало не единственной сенсацией этого списка.

Олимпийцы вместо Каладзе

Анализ списка показывает отсутствие интереса грузинской власти к каким-либо значительным переменам. Второе, третье и четвертое места в списке снова заняли старые лица, которые неоднократно предлагались публике: действующий премьер-министр Ираклий Кобахидзе, бывший премьер-министр и нынешний председатель партии Ираклий Гарибашвили, а также председатель парламента Шалва Папуашвили.

Разумеется, в списке есть и неизменное лицо партии и неизменный член правительства "Мечты" Теа Цулукиани.

А что касается новых лиц, то они точно есть в команде, хотя и оставляют много вопросов. Это и появление в рядах "топ-двадцатки" золотых медалистов последних Олимпийских игр Лаши Талахадзе и Гено Петриашвили.

Хотя активность спортсменов в грузинской политике не нова и обычно провоцировала негативные настроения в обществе, однако на этот раз это вызвало особое раздражение у значительной части публики. Для них "прыжок обожаемых чемпионов с олимпийского пьедестала прямо в избирательный список" выглядит критически неприемлемым.

Что касается остальных новых лиц, то это в основном "импортированные" из бизнеса лица, чья миссия, наверное, для многих не является загадкой.

Однако сенсацией стало скорее то, кого в списке нет.

В первой двадцатке не нашлось места мэру Тбилиси и главе политсовета партии Кахе Каладзе – вероятно, самому популярному политику в составе "Грузинской мечты" (хотя в последне время он стал так же токсичен, как и его однопартийцы).

Как считается, Каха Каладзе хотел стать премьер-министром – и имел для этого все основания. Однако такой амбициозный премьер явно не входил в планы Иванишвили. Показательно, что до сих пор этот конфликт удавалось скрывать. Однако именно теперь он вышел наружу.

Уничтожение оппозиции и реинтеграция

Однако более важным и удивительным, чем этот список, стала предвыборная политика правящей партии, вызывающая полную неопределённость даже у её собственных сторонников.

Начнем с того, что партия пока не представила какой-либо традиционно сформированной, декларируемой предвыборной программы, конечно, если не принимать во внимание те немногие обещания, которые озвучивал сам Бидзина Иванишвили на митингах.

Однако его обещания оказались настолько скандальными, что практически шокировали значительную часть гражданского общества, а также (что особенно важно) наших западных партнеров.

Например, во время поездки в город Амбролаури Бидзина Иванишвили заявил о преследовании оппозиционной партии "Национальное движение" и их исчезновении из грузинской политики вместе со своими "сателлитами" сразу после окончания парламентских выборов.

Не следует забывать, что руководство "Грузинской мечты" считает "сателлитами" все те политические партии, которые им принципиально неприемлемы, и называет их единым названием – "Коллективное национальное движение".

Выходит, что

"Грузинская мечта" стремится полностью очистить политический фланг оппозиции, установив однопартийную диктатуру.

И эти планы уже активно критикуют западные союзники.

В том же городе Амбролаури Бидзина Иванишвили озвучил еще один важный тезис, касающийся очень чувствительного и болезненного для грузинского общества вопроса – восстановления территориальной целостности Грузии:

"Одной из важнейших национальных задач для нас является восстановление территориальной целостности поэтому мы должны быть готовы в любой момент к появлению такой возможности и к мирному восстановлению территориальной целостности.

В таком случае возникнет необходимость приведения системы управления нашей страной и государственно-территориального устройства в соответствие с новой реальностью, единственный путь достижения которой – осуществление конституционных изменений.

Можно с уверенностью сказать, что насыщенная агентурой нынешняя оппозиция и на этот раз откажется преследовать интересы Грузии, продолжит выполнять агентурные задачи и будет сопротивляться изменениям, необходимым для восстановления территориальной целостности. Именно поэтому нам нужно конституционное большинство, чтобы в случае необходимости никто не смог противостоять конституционным поправкам".

Иными словами, Иванишвили ставит максимальную поддержку общества и получение конституционного большинства необходимой предпосылкой восстановления территориальной целостности.

Однако он не уточняет, какими способами и средствами намерен этого достичь, и ограничивается лишь общей формулировкой и "вдохновением ожидания возможностей".

Членство в ненавистном ЕС

Показательный момент: на фоне крайне сложных отношений с Западом "Грузинская мечта" идет на выборы под лозунгом "Достойно в Европу", а также с обещаниями, что страна станет членом ЕС к 2030 году.

Для значительной части общества такая стратегия выглядит откровенно абсурдно – особенно на фоне все более жёсткой критики от наших западных партнеров.

И речь уже не только о заявлениях. Уже есть и крайне неприятные практические шаги.

В частности, и Евросоюз, и США приостановили финансирование ряда важных проектов в стране, а также прямую финансовую помощь.

Также приостановлено военное сотрудничество с Соединенными Штатами, что крайне тревожно для такой уязвимой страны, как Грузия.

И, наконец, уже есть высокопоставленные грузинские чиновники, попавшие под западные санкции.

В это время вместо того, чтобы урегулировать отношения со своими партнерами, власти Грузии, наоборот, еще больше обостряют ситуацию и обвиняют их в попытке организации революции в стране.

Кроме того, их называют "партией глобальной войны", которая, оказывается, хочет открыть в Грузии второй фронт войны против РФ.

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Все эти факторы свидетельствуют об одном – ситуация в Грузии крайне тревожная, и на фоне предстоящих выборов наблюдаются признаки острой конфронтации.

Правительству, несмотря на его громкие заявления, явно не хватает доверия. Очевидно, что их заявления об убедительной победе преувеличены, о чем свидетельствует и ряд независимых социологических исследований.

В то же время для "Грузинской мечты" совершенно неприемлема не просто победа оппозиции, а даже потеря абсолютного большинства. Более того, заявления о необходимости получения конституционного большинства показывают, насколько неуверенно чувствуют себя представители власти.

Выводы неутешительны: шансы на то, что "горячие головы отступят" и выборы пройдут в конституционных рамках, стремительно снижаются.

Впереди у Грузии очень опасный период. И от того, как страна его пройдет, может зависеть ее будущее на многие годы.

Автор: Амиран Хевцуриани,

профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра,

для "Европейской правды", из Тбилиси