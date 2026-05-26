Норвегия вызвала посла РФ из-за угроз иностранным дипломатам

Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла РФ из-за российских угроз в адрес иностранных дипломатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава МИД страны Эспен Барт Эйде, цитирует NRK.

Во вторник, 26 мая, Эйде вызвал посла РФ в Норвегии, чтобы выразить протест "против явных угроз в адрес иностранного персонала в Украине, которые Россия выразила в последние дни".

Также во время разговора, по словам главы МИД Норвегии, он осудил российский обстрел Киева в ночь на 24 мая.

Также представителя РФ вызвала внешнеполитическая служба ЕС.

В МИД Польши накануне заявили, что будут рассматривать удары РФ по польским диппредставительствам как целенаправленные и преднамеренные и призвали Россию немедленно прекратить ее агрессию.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ относительно новых ударов по украинской столице.

Министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что российские угрозы новых ударов по Киеву имеют целью запугать западных дипломатов