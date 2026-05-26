ЕС вызвал российского поверенного в связи с угрозами Москвы в адрес иностранных дипломатов
Служба внешних связей ЕС вызвала временного поверенного в делах РФ в связи с российскими угрозами в адрес иностранных дипломатов.
Об этом в X написала представительница Еврокомиссии Анита Гиппер, передает "Европейская правда".
По словам Гиппер, угрозы со стороны России в адрес иностранных граждан и дипломатов с призывами покинуть Киев являются недопустимой эскалацией конфликта.
"Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного по делам РФ, призвав прекратить обстрел гражданского населения и начать настоящие мирные переговоры, начиная с полного и безусловного прекращения огня", – написала она.
Гиппер также подчеркнула, что Представительство ЕС остается в Киеве, несмотря на российские угрозы.
В МИД Польши накануне заявили, что будут рассматривать удары РФ по польским диппредставительствам как целенаправленные и преднамеренные и призвали Россию немедленно прекратить свою агрессию.
Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по украинской столице.
Министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что российские угрозы о новых ударах по Киеву направлены на то, чтобы запугать западных дипломатов