ЕС вызвал российского поверенного в связи с угрозами Москвы в адрес иностранных дипломатов

Служба внешних связей ЕС вызвала временного поверенного в делах РФ в связи с российскими угрозами в адрес иностранных дипломатов.

Об этом в X написала представительница Еврокомиссии Анита Гиппер, передает "Европейская правда".

По словам Гиппер, угрозы со стороны России в адрес иностранных граждан и дипломатов с призывами покинуть Киев являются недопустимой эскалацией конфликта.

"Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного по делам РФ, призвав прекратить обстрел гражданского населения и начать настоящие мирные переговоры, начиная с полного и безусловного прекращения огня", – написала она.

Гиппер также подчеркнула, что Представительство ЕС остается в Киеве, несмотря на российские угрозы.

В МИД Польши накануне заявили, что будут рассматривать удары РФ по польским диппредставительствам как целенаправленные и преднамеренные и призвали Россию немедленно прекратить свою агрессию.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по украинской столице.

Министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что российские угрозы о новых ударах по Киеву направлены на то, чтобы запугать западных дипломатов