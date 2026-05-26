Главы МИД ЕС 27-28 мая обсудят усиление давления на Россию после "безрассудных атак"

Во время неформального саммита министров иностранных дел ЕС (формат "Гимних") в столице Кипра Никосии 27-29 мая будет обсуждено увеличение международного давления на Россию в ответ на ее недавние ракетные атаки на гражданское население Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер.

На встрече главы МИД стран ЕС вместе с главой европейской дипломатии обсудят варианты усиления давления на Россию в связи с её жестокими нападениями на Украину.

"В ближайшие дни у нас состоится встреча министров иностранных дел ЕС по общим вопросам по России на Кипре. И мы еще раз обсудим с высокой представительницей (Каей Каллас – ред.) усиление международного давления на Россию", – сообщила Хиппер.

Она добавила, что "ЕС сохраняет свое присутствие и сотрудничество в Киеве" несмотря на угрозы со стороны Москвы.

"Россия будет пытаться посеять панику, вызывая тревогу; они стремятся к страху и изоляции в Украине и других местах. Но у нас четкое сообщение: это не сработает", – подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", 26 мая ЕС вызвал российского поверенного из-за угроз Москвы иностранным дипломатам.

Напомним, МИД Польши накануне заявил, что будет рассматривать удары РФ по польским диппредставительствам как целенаправленные и преднамеренные и призвал Россию немедленно прекратить ее агрессию.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ относительно новых ударов по украинской столице.

Министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что российские угрозы новых ударов по Киеву имеют целью запугать западных дипломатов.