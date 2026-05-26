СМИ: страны Балтии обратились к Украине за опытом в строительстве бомбоубежищ

На фоне инцидентов с проникновением дронов в воздушное пространство ЕС страны Балтии обратились к Украине за опытом в сфере строительства бомбоубежищ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

По словам Игоря Федирко, руководителя одной из ведущих групп оборонной промышленности Украины, в течение последних недель балтийские компании обращались к украинским производителям оборонной продукции и экспертам по гражданской защите, чтобы обсудить строительство бомбоубежищ.

"Да, это правда", – сказал Федирко, генеральный директор и исполнительный директор Украинского совета оборонной промышленности, в интервью изданию в кулуарах форума GLOBSEC, который состоялся 21–23 мая в Праге.

"Это не большие страны. Они пытаются найти лучшие решения против российской агрессии, если она произойдет. Чтобы сохранить своих людей живыми и невредимыми", – отметил он.

Разговоры о бомбоубежищах свидетельствуют о растущей тревоге на восточном фланге НАТО относительно масштабов и интенсивности российской кампании с использованием дронов против Украины – а также об опасениях, что даже ограниченное вторжение или атака с переброской сил может перегрузить оборонительные силы на начальных этапах конфликта.

На фоне повышенной боевой готовности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во вторник прибыли в Литву на встречу с премьер-министром Ингой Ругинене и другими лидерами стран Балтии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что его страна уже давно готова к российским атакам и имеет достаточный опыт для защиты своего населения.

Пресс-секретарь МИД Литвы заявил, что у них нет информации об обсуждении бомбоубежищ, но "опыт, приобретенный в Украине, чрезвычайно ценен для усиления готовности Литвы" и помог передать "практические знания и улучшить наши компетенции для укрепления систем гражданской защиты и устойчивости".

Пресс-секретарь добавил, что Литва помогает строить бомбоубежища в Украине в рамках программы ЕС.

"Мы знаем, что у них (стран Балтии – ред.) есть механизмы эвакуации, поэтому они хорошо подготовлены. Но они также знают, что эти первые часы агрессии будут действительно опасными", – сказал Федирко.

Юрий Рыженков, генеральный директор крупного украинского производителя стали "Метинвест", сказал, что его компания провела предварительные переговоры с правительствами стран Балтии о строительстве укрытий для защиты от потенциальных атак дронов.

Недавнее увеличение количества вторжений дронов в страны Балтии – включая украинские дроны, отклонившиеся от курса, как считается, в результате российского вмешательства – усилило интерес к украинскому опыту.

"Строительство бомбоубежища под силу каждому, но ценность заключается в тактических знаниях", – отметил Рыженков.

Балтийские чиновники опасаются, что небольшие территории их стран и сконцентрированное городское население не оставят практически никакого запаса прочности в случае масштабного нападения.

Растущая тревога даже повлияла на рынки недвижимости в странах Балтии. В Вильнюсе после российского вторжения в Украину в 2022 году в списках недвижимости появились подвальные помещения и укрепленные подземные пространства, которые рекламируются как потенциальные укрытия на случай обстрела или атак дронов.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни многих тысяч людей. В укрытие спустили, в том числе, высшее руководство страны.

Беспилотник, который фиксировался на радарах, а затем исчез, пока не нашли. Предполагают, что он мог как упасть незамеченным где-то на территории Литвы, так и вылететь из воздушного пространства страны.

Позже министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.