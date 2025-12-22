Фицо атакует свидетелей: смогут ли словаки отстоять независимый орган защиты разоблачителей

У відповідь на таку "реформу" тисячі словаків по всій країні вийшли на протести проти уряду Фіцо. На фото - Братислава, 15 грудня 2025 року

У Словаччині уряд Роберта Фіцо запустив реформу, яка фактично ліквідовує Управління захисту викривачів (ÚOO) та замінює його новою структурою, де керівництво призначатиме уряд.

Такий крок подається словацьким урядом як "оптимізація" та "кращий захист жертв злочинів".

Проте опозиція та експерти попереджають, що наслідком цієї реформи стане розвал багатьох гучних справ та неможливість ефективно розслідувати нові.

Словаччина тривалий час вважалася лідером у Європі зі створення ефективної системи захисту викривачів. У підсумку нинішня реформа Управління може покласти край цій репутації – і водночас забрати в інших держав важливий практичний приклад, на який варто було рівнятися.

Адже саме таку модель Україна могла б використовувати як орієнтир: від незалежного статусу й процедур розгляду повідомлень до реальних інструментів захисту та санкцій за переслідування.

Але одночасно словацький приклад демонструє й інше – яке незадоволення у влади викликає успішна реформа.

Історія успіху (поки що)

Законодавство про захист викривачів у Словаччині працює з 2014 року. Модель органу із захисту викривачів закладено законом 2019 року, проте відповідне Управління (ÚOO) запрацювало лише у 2021 році.

Після імплементації Директиви ЄС 2019/1937 про захист викривачів, які повідомляють про порушення законодавства ЄС, оновлений у 2023 році закон передбачає широкий перелік прав викривачів, реальні заходи їхнього захисту та покладає тягар доказування на роботодавця.

Право на захист мають особи, які повідомили про порушення законодавства ЄС, а також ті, хто повідомляє про порушення, які становлять суспільний інтерес, або про неетичну поведінку на роботі.

Управління захисту викривачів служить зовнішнім каналом для подання повідомлень про порушення та захищає викривачів. Голову органу строком на сім років призначає і звільняє Національна рада (парламент Словаччини).

Наразі Управління захисту викривачів очолює Зузана Длугошова, яка є президенткою Мережі європейських органів з питань доброчесності та викриття неправомірних дій (NEIWA).

Важливо, щоб органи, які здійснюють захист, мали "зуби" – і Управління захисту викривачів їх має.

За порушення прав викривача, а це може бути, зокрема, нестворення каналів для повідомлення, неякісний або несвоєчасний розгляд повідомлення, переслідування викривача, Управління може накласти штрафи у розмірі від 6 до 100 тисяч євро.

За даними Міжнародної мережі викривачів (WIN), обізнаність в країні щодо Управління зросла з 11% (2022 рік) до 28% (2025 рік), а готовність повідомляти – з 61% до 71%.

Навіщо в уряді Фіцо вирішили змінювати цю працюючу систему?

Офіційна версія – необхідність врегулювати питання захисту жертв злочинів, а також надати роботодавцям можливості оскаржувати рішення щодо захисту викривачів.

Неофіційна версія – помста та звільнення Зузани Длугошової. І ця версія має підтвердження!

У медіа є висловлювання представників керівних партій, які зазначають, що ліквідація Управління захисту викривачів повʼязана із заміною очільниці органу.

Насправді перша спроба послабити захист викривачів відбувалася ще 2023 року. Багато положень нинішнього законопроєкту повторюють ті, що були включені до проєкту, внесеного урядом 2 грудня 2023 року та відкликаного в лютому 2024 року після серйозної критики як зсередини, так і ззовні, включаючи занепокоєння щодо несумісності з Директивою ЄС 2019/1937.

Управління під її керівництвом у 2024–2025 роках тричі штрафувало Міністерство внутрішніх справ на загальну суму 114 тисяч євро за порушення прав викривачів. Штрафи повʼязані з кадровими рішеннями міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока, який звільнив слідчих зі служби без попередньої консультації з Управлінням захисту викривачів.

Постраждалі поліцейські мали статус викривачів та отримали захист від Спеціальної прокуратури.

А справи, які вони розслідували, були повʼязані зі звʼязками Роберта Фіцо.

Таким чином, міністр внутрішніх справ, який ініціював зміни до законодавства і має судові спори з Управлінням захисту викривачів, діяв в умовах конфлікту інтересів. До речі, Міністерство внутрішніх справ одну з трьох справ вже програло.

Тобто реформу просуває політична команда Роберта Фіцо – і паралельно в цій же історії фігурує відомство, яке отримало штрафи від органу, який вирішили реформувати.

Удар по боротьбі з корупцією

Свої занепокоєння цим законопроєктом вже висловила Єврокомісія, звернувшись до словацьких органів влади за роз’ясненнями щодо належного розуміння ситуації.

Попередній аналіз Єврокомісії показав, що кілька елементів законопроєкту викликали занепокоєння з точки зору законодавства ЄС.

Зокрема, прийняття закону зменшує можливості Словаччини виявляти та запобігати нецільовому використанню коштів ЄС, вносить невизначеність у поточні справи, повʼязані з потенційними порушеннями законодавства ЄС, а також послаблює механізми нагляду, необхідні для захисту фінансових інтересів ЄС.

Експертне середовище також однозначне у критичних оцінках запропонованих словацьким урядом змін.

25 листопада Міжнародна мережа викривачів (WIN), Європейський інститут викривачів (EWI), Transparency International та більше 30 організацій, які займаються захистом викривачів, звернулися до президента, парламенту, уряду, міністра внутрішніх справ та міністра юстиції Словаччини з закликом відхилити законопроєкт.

Експерти зазначають, що зміни спрямовані на ліквідацію демократичних інституцій та концентрацію влади в руках премʼєр-міністра та його союзників.

Ця інституційна реформа, запроваджена без консультацій, без міжвідомчої процедури та в рамках прискореного законодавчого процесу, що не виправдано словацьким законодавством, викликає серйозне занепокоєння щодо політичного втручання та захоплення незалежного органу.

Тож такі дії словацького уряду потенційно ставлять під загрозу виділення країні значних коштів ЄС, повʼязаних з антикорупційними реформами в рамках Плану відновлення та стійкості.

Зміни до законодавства дозволяють переглянути заходи захисту, що надаються викривачам.

На думку експертів, це порушує правила ЄС та послаблює механізми боротьби з корупцією.

Якщо новий закон набуде чинності і ретроактивно дозволить роботодавцям вимагати перегляду наданого викривачам захисту, це поставить під загрозу безпеку та благополуччя понад 100 викривачів, які вже користуються захистом.

Цей механізм також дозволить проводити повторні перегляди кожні шість місяців для всіх нових справ, даючи роботодавцям інструмент постійного тиску через повторне оскарження тривалості захисту.

Подолання вето та пауза від Конституційного суду

На тлі гострої критики в уряді Фіцо сподівалися внести необхідні зміни якомога швидше.

22 листопада на своєму позачерговому засіданні словацький уряд ухвалив рішення про ліквідацію Управління захисту викривачів з 1 березня 2026 року. Повідомляється, що деякі міністри в день засідання не знали, що це питання буде винесене на розгляд.

А вже 9 грудня парламент підтримав законопроєкт про перезапуск Управління за прискореною процедурою.

Щоправда, виникла проблема – президент Петер Пеллегріні 11 грудня наклав вето на закон, наголосивши на відсутності підстав для прискореної процедури розгляду та можливих ризиках у відносинах з ЄС. Проте вже наступного дня коаліція подолала президентське вето (77 голосів проти 16) і повторно направила законопроєкт президенту на підпис.

У відповідь тисячі словаків вийшли на протести проти уряду Фіцо по всій країні – зокрема, через історію з Управлінням захисту викривачів та зміни до кримінального законодавства. Зміни навіть викликали критику з боку генерального прокурора, який зазвичай близький до уряду.

А вже 17 грудня плани уряду Фіцо були поставлені під сумнів.

За конституційною скаргою опозиційних депутатів, підтриманою омбудсменом, Конституційний суд призупинив дію закону (тобто поставив реформу на паузу до розгляду по суті).

Пауза у набутті чинності цих змін посилює шанси опонентів Фіцо.

І одночасно демонструє, що суспільство здатне чинити опір змінам, у реалізації яких дуже зацікавлена влада.

Автор: Олена Карпова,

експертка з культури викривання та захисту викривачів