Огонь по своим: почему недавний глава правительства Грузии стал "сокамерником" Саакашвили

Ираклий Гарибашвили был не просто премьером. Долгое время он был доверенным лицом Бидзины Иванишвили – реального правителя страны

Бывший глава правительства, получивший реальный тюремный срок – если в странах ЕС это скорее всего будет история про коррупцию, то в Грузии – про политическую месть.

Однако самым удивительным стал выбор объекта для мести. Под удар "Фемиды" попал не политик времен президентства Михеила Саакашвили и даже не премьер времен "Грузинской мечты" Георгий Гахария, имеющий в партии власти имидж "предателя".

Точнее, против них всех криминальные дала уже раскрыты и часто – доведены до исполнения. Однако на этот раз наказание настигло политика, которого очень сложно обвинить в оппозиционной деятельности.

12 января суд по запросу прокуратуры удовлетворил ходатайство о признании вины двукратного премьер-министра страны, а также бывшего министра внутренних дел и обороны Ираклия Гарибашвили, приговорив его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в тюрьме города Рустави – там, где уже находятся ряд его политических оппонентов, включая экс-президента Саакашвили.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала это решение суда так:

"Террор в Грузии: после гражданского общества и оппозиции теперь он доходит до правящей элиты".

Означает ли это, что репрессии в Грузии вышли на новый уровень? И что это может означать для выживаемости режима "Грузинской мечты"?

Премьер-коррупционер

О возможности того, что Ираклий Гарибашвили может вскоре пополнить ряды топ-политиков, попавших в тюрьму, стало известно в конце прошлого года.

17 октября в квартире экс-премьера прошел обыск. А уже через неделю Генеральная прокуратура Грузии предъявила Гарибашвили обвинение в легализации особо крупного незаконного дохода, сопровождавшейся получением особо крупного дохода.

По данным следствия, находясь на посту, Гарибашвили "тайно и активно занимался различными видами предпринимательской деятельности и получал особо крупные суммы доходов незаконного происхождения", а также предоставлял ложные данные в своих декларациях об имуществе, утверждая, что ежегодно получал крупные суммы денег в качестве подарков от члена семьи.

А для того чтобы замаскировать источник происхождения, он конвертировал основную часть неподтвержденной суммы в иностранную валюту, в результате чего при обыске в его квартире были обнаружены и изъяты $6,5 млн.

Предъявленные обвинения предусматривали лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Однако, как было объявлено, Гарибашвили полностью признал совершенное преступление и согласился с условиями соглашения о признании вины, после чего суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении соглашения.

Согласно ему, срок наказания для бывшего премьера составил лишь пять лет. Также у него были конфискованы найденные при обыске средства, а вдобавок он должен оплатить штраф в размере 1 миллиона лари (около $372 тыс.).

Чем запомнился Гарибашвили?

Решение суда стало знаковым благодаря тому, что Ираклий Гарибашвили считается видной фигурой эпохи правления "Грузинской мечты". Также долгое время он был доверенной особой Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя партии.

Гарибашвили работал в структурах Иванишвили еще до его похода в политику – сначала в холдинге Cartu Group, а позже – возглавляя благотворительный фонд Cartu.

Именно поэтому в 2012 году, сразу после прихода ко власти "Грузинской мечты", Гарибашвили получил крайне влиятельный пост главы Министерства внутренних дел. А уже в следующем году его повысили до премьер-министра.

Гарибашвили сложно назвать успешным главой правительства - он запомнился в основном коррупционными скандалами и неприкрытым кумовством. Как результат, в декабре 2015 года Гарибашвили заявил об отставке, якобы по личным обстоятельствам.

Однако реальной причиной считается разочарование в его работе со стороны Иванишвили.

Впрочем, несмотря на отставку, Гарибашвили сохранил связи с бывшим работодателем. Похоже, что Иванишвили ценит личную преданность выше квалификации и способностей.

"У общества были к нему вопросы относительно его родственников, реакция на это была и у меня, но Ираклий в очень короткий срок достойно справился и с этой проблемой", – так впоследствии Иванишвили описывал работу Гарибашвили на посту премьера.

Как результат, в 2019 году Гарибашвили возвращается в политику – сначала на пост министра обороны. А в феврале 2021 года повторно занимает пост главы правительства.

Стоит уточнить, что это уже был период начала глубокого политического кризиса. Имидж "Грузинской мечты" стремительно ухудшался, а Иванишвили потребовался стопроцентно преданный человек на посту премьера.

Как и в предыдущий раз, не обошлось без ярких примеров коррупции. Наиболее медийным (хотя вряд ли самым крупным) стал "чартерный скандал", когда премьер Гарибашвили сопровождал сына на учебу в США на правительственном самолете. Причем этот рейс якобы оплатил отец премьер-министра – на тот момент уже пенсионер.

В феврале 2024 года Гарибашвили был повторно отправлен в отставку, хотя и на некоторое время получил "почетный приз" – пост главы правящей партии.

Уже тогда, соглашаясь с необходимостью отставки премьера, обозреватели уточняли – на посту главы правительства Иванишвили понадобился еще более преданный, готовый без колебаний исполнить любое, даже самое абсурдное и непопулярное его решение.

И как уже можно сказать сейчас, нынешний премьер Ираклий Кобахидзе полностью соответствует этим требованиям.

Испытание протестами

Нынешняя опала Ираклия Гарибашвили породила массу версий. Однако истинная причина, по которой Бидзина Иванишвили отверг и пожертвовал своим некогда видным фаворитом, осталась неясной.

Однако на некоторые моменты стоит обратить внимание.

Прежде всего, показательный момент – Бидзина Иванишвили наказал только тех лиц из своего ближайшего окружения, на которых западные санкции не распространялись. По всей видимости, этот факт вызвал у него тогда большие подозрения.

Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра именно в то время, когда Бидзина Иванишвили сам оказался под санкциями США. Кроме того, в тот период различные высокопоставленные чиновники (глава МВД Вахтанг Гомелаури и генпрокурор Георгий Габиташвили) подверглись западным санкциям.

В то же время глава правительства каким-то образом сумел избежать санкций.

Показательный момент: незадолго до ареста Гарибашвили был арестован еще один очень влиятельный бывший высокопоставленный чиновник, бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, занимавший эту должность во время "эпидемии санкций", но сам также избежавший их.

Еще один момент – поведение Гарибашвили в конце 2024 года, сразу после отказа правительства Грузии от курса на евроинтеграцию и старта массовых протестов.

В эти дни он был удивительно тих, хотя и занимал должность главы правящей партии. А в СМИ появились информация, что экс-премьер хочет окончательно уйти из политики и покинуть страну. А по непроверенной информации, это привело к фактическому "домашнему аресту" экс-премьера и даже к физическому конфликту Гарибашвили с однопартийцами.

Конечно же, официально эту информацию никто не подтвердил. Однако Гарибашвили действительно долго не показывался на публике, якобы – вследствие спортивной травмы. А через некоторое время он сложил с себя полномочия главы партии.

Если эта информация правдива, то Иванишвили разочаровался в лояльности человека, которого он дважды назначал премьером. Однако мстить он стал не сразу – подождав стабилизации политической ситуации.

Также не исключено, что арест Ираклия Гарибашвили вновь послужит задаче отвлечения внимания от скандального документального фильма BBC, который стал серьезной проблемой для правительства "Грузинской мечты".

Журналистское расследование, доказавшее использование запрещенного химического вещества против протестующих в ноябре-декабре 2024 года, приобрело такой резонанс, что "Грузинская мечта" не в силах исключить его из политической повестки дня.

Правящей партии не помогло и расследование, проведенное собственной Службой государственной безопасности, которое было завершено в рекордно короткие сроки – всего за пять дней.

Как ожидается, после окончания новогодних праздников (которые в Грузии обычно длятся долго) скандал станет еще более масштабным и интенсивным.

И, конечно, нельзя исключать, что нынешние события являются войной кланов внутри партии власти. Клан, стоящий за нынешним главой правительства Ираклием Кобахидзе, "съедает" клан его предшественника Гарибашвили.

* * * * *

Единственная версия, которой в Грузии не верит абсолютно никто, состоит в том, что в правящей команде действительно взялись за борьбу с коррупцией. В том числе – в высшем эшелоне власти.

Все-таки неполные 14 лет пребывания при власти "Грузинской мечты" убедили общество в обратном.

Для Бидзины Иванишвили коррупция его приближённых не является проблемой, в отличие от недостаточной лояльности.

И в этой связи важно, почему наказание постигло Ираклия Гарибашвили лишь сейчас, спустя год после его предполагаемого "предательства".

Не исключено, что грузинские власти под впечатлением от событий в Венесуэле и Иране примеряют их на себя.

А поэтому "в профилактических целях" шлют сигнал – любая нелояльность будет жестко караться.

Доказано приговором Ираклию Гарибашвили.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"