Правительство Молдовы в среду, 25 ноября, приняло решение ввести режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней в связи с проблемами в этой сфере, а также приближением зимы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

В правительстве отметили, что целью введения режима повышенной готовности является обеспечение бесперебойности поставок электроэнергии, отопления и нефтепродуктов в холодное время года.

В стране заканчивается срок действия чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах, введенного в сентябре на 60 дней. Учитывая сохраняющиеся проблемы в энергетике, правительство предложило ввести режим готовности в этом секторе на 30 дней.

"В течение двух месяцев у нас действовало чрезвычайное положение в энергетической и гидрологической сферах. К счастью, проблемы с гидрологическим сектором разрешились, пошли дожди, ситуация улучшилась. Однако в энергетической сфере сохраняется напряженная ситуация. Поэтому целесообразно сохранить режим готовности", – заявил премьер Василе Тофан.

Согласно решению, в течение 30 дней возможны ограничения экспорта электроэнергии в периоды повышенного риска для безопасности поставок, снижение потребления электроэнергии в часы пик в пользу медицинских и санитарных учреждений, служб экстренной помощи и критической инфраструктуры.

Также в этот период правительство может упростить импорт нефтепродуктов и защитить запасы, предназначенные для внутреннего рынка, ввести переходный период для автозаправочных станций с системами учета, не соответствующими требованиям, сохранить порядок расчета предельной цены на дизельное топливо, осуществлять ежедневную отчетность о запасах, импорте и поставках нефтепродуктов и природного газа.

Национальный центр кризисного управления не позднее чем через 72 часа проинформирует парламент и президента о решении объявить режим повышенной готовности, о причинах, лежащих в его основе, и установленных мерах реагирования.

Также стоит отметить, что весной Молдова вводила чрезвычайное положение в энергетике после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.