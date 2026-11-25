Французское правительство подверглось критике со стороны оппозиции за отправку войск в Украину без уведомления парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Заместительницу министра обороны Алис Руфо вызвали на закрытые слушания в Сенате в среду, чтобы она проинформировала сенаторов о развертывании военных в Украине.

На прошлой неделе французская государственная радиостанция RFI сообщила о присутствии французских военных в стране с миссией подготовки украинских вооруженных сил и обслуживания техники, предоставленной Францией Украине. Как отметила радиостанция, миссия "Воля" находится под командованием французского генерала.

Это вызвало критику со стороны оппозиции из-за риска втягивания Франции в конфликт без информирования парламента, как того требует французская конституция.

Этот спор разворачивается на фоне президентской кампании 2027 года, в которой двое ведущих претендентов – лидер ультраправых Марин Ле Пен и кандидат ультралевых Жан-Люк Меланшон – дистанцировались от проукраинской политики правительства и были обвинены в уступчивости по отношению к Москве.

Признавая наличие в Украине "координационной структуры, занимающейся подготовкой и техническим обслуживанием оборудования", Руфо заявила в минувшую среду в Национальной ассамблее, что утверждать, будто французские солдаты в Украине непосредственно участвуют в войне, "абсурдно".

Однако ее слова не убедили оппозицию. Тот факт, что правительство не проинформировало парламент, вызвал особое раздражение у оппозиционных депутатов всего политического спектра.

Это "требовало бы, как минимум, уведомления правительством соответствующих комитетов или председателей соответствующих палат. Это свидетельствует о большом пренебрежении президента к парламенту", – заявил в эфире Public Sénat Седрик Перрен, председатель комитета Сената по вопросам обороны и вооруженных сил и член правоцентристской партии "Республиканцы".

"Проблема в том, что об этих действиях часто сообщают СМИ, а Россия затем использует это для дискредитации наших усилий. Мы не можем обвинять Путина во лжи и в то же время скрывать информацию, которая наносит ущерб нашему делу", – сказал он, подчеркнув, что Великобритания оказывает Украине аналогичную помощь с полным соблюдением прозрачности.

Согласно статье 35 конституции Франции, правительство должно уведомить парламент о своём решении об использовании вооружённых сил для вмешательства в конфликт за рубежом не позднее чем через три дня после начала развёртывания войск. Если вмешательство длится более четырёх месяцев, парламент должен одобрить продление срока.

Однако юридического определения того, что именно составляет военное вмешательство, не существует. Правительство утверждает, что небоевые миссии не подпадают под действие статьи 35. По словам Руфо, миссия "Воля" является одной из них.

"Поскольку нет намерения участвовать в боевых действиях… министерство считает, что это не является военной интервенцией, как указано в статье 35", – заявила она депутатам на прошлой неделе.