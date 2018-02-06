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Украина и ее экс-адвокат: о чем напоминают события в Польше

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Вторник, 06 февраля 2018, 15:37
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Фото: president.pl

Не так давно мы вместе провели успешный чемпионат Европы по футболу. Сине-желтый и красно-белый флаги до сих пор вместе на инсталляциях, оставшихся с тех пор в украинских городах.

Еще недавно Польша была для Украины иконой удивительных евроинтеграционных изменений, наглядным примером преимущества безальтернативного курса на Евросоюз. Посмотреть на польские преобразования ездили депутаты, чиновники, журналисты.

Варшава всегда позиционировала себя как адвокат Украины в Европе - и казалось, что ничто и никогда не сможет это поколебать. Хотя и непростое, но длительное общее историческое прошлое, наоборот, казалось сентиментальным активом наших отношений - тем более, что давно уже было задекларировано "прощение и единение". А историческая неприязнь России к обеим странам и неприятие Москвой их независимости еще больше цементировали украино-польский союз.

Но сейчас отношения с Польшей рассыпаются, как карточный домик.

"У Британии нет ни вечных союзников, ни постоянных друзей. У нее есть только постоянные интересы", - эта знаменитая фраза виконта Пальмерстона могла бы быть хорошей иллюстрацией к тому, что происходит сейчас.

Если бы не одно "но". Вряд ли в интересах Польши или поляков - ссориться с Евросоюзом, Германией, Израилем, Украиной, иметь потенциальные проблемы с таким важным для нее партнером, как Соединенные Штаты.

Есть долгосрочные интересы страны - а есть интересы правящей партии и других политических сил.

Похоже, они в Польше спекулируют на исторических вопросах с целью увеличения электоральной поддержки. Хорошей иллюстрацией служит трюк со скандальными изменениями закона об Институте национальной памяти - сразу же после появления видео с празднования польскими нацистами дня рождения Гитлера и распространения информации о связи движения с некоторыми политиками от власти.

Поддержка "Права и справедливости" действительно растет. Авантюризм политиков или запрос на такую ​​политику от самих поляков является первопричиной - ответ на вопрос о глубинных источниках польских событий должны дать прежде всего сами наши соседи.

Украинцам тоже есть над чем подумать. Ведь на самом деле кое-что в польских процессах характерно и для Украины, а кое-что - противоположно.

В частности, нам очень близок и знаком феномен пренебрежения долгосрочными национальными интересами ради текущих интересов политической элиты. Так было на протяжении всех лет независимости Украины - так происходит и сейчас.

Нынешняя украинская власть также находится в полушаге от критического охлаждения отношений с Западом и ненамного отличается в этом от партии Качиньского. На одной чаше весов - собственные интересы, на другой - интересы страны и общества и такая важная по нынешним временам поддержка Украины со стороны западных государств и международных организаций.

Однако отличает нас от поляков разница в отношении к власти, пренебрегающей национальными интересами ради собственных.

В Польше рейтинг правящей партии "Право и справедливость" сейчас близок к 40%. Такая высокая электоральная поддержка дает польскому руководству карт-бланш действовать в избранном направлении, позволять себе воинственность по отношению к ЕС или влиятельным государствам. Относительно немногочисленные митинги протеста против ее политики только укрепляют эту уверенность.

Это что-то вроде России, где популярность Путина растет именно благодаря противостоянию с Западом.

В Украине рейтинги правящих партии и политиков ничтожны - именно из-за очевидного для всех доминирования собственных интересов над интересами страны. Получается, что украинское общество намного пристальнее следит за теми у власти, кто пользуется ею ради собственной политической или иной выгоды.

Наверное, это приятно. Хотя в целом ситуация в Польше подталкивает не к радости или самолюбованию, а к мобилизации.

Ведь Украина окончательно теряет давнего европейского адвоката. Официально Варшава продолжает поддерживать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Но об "адвокатуре" придется забыть - это априори невозможно, учитывая серьезные проблемы Варшавы в самом ЕС и ее разрушающиеся отношения с Киевом.

Конечно, отношения с Польшей не прекратятся совсем. Они многогранны и выходят за рамки текущих процессов - но очевидно, что нынешние проблемы повлияют и на неполитические сферы.

В то же время в Евросоюзе нет другого крупного и влиятельного государства, у которого были бы такие же геополитические причины для лоббирования Украины, как у Польши.

Чтобы добиться заинтересованности от той же Германии, значение которой для нас в последние годы чрезвычайно возрастает, Киеву нужны серьезные реформы, прежде всего антикоррупционные.

Дела, а не слова. Если Польше потребность в интегрированной в западные структуры Украине не нужно было доказывать, то с Берлином или Парижем такого нет и в помине.

В свою очередь, это упирается в правильный выбор между национальными интересами и эгоизмом действующей политической элиты. Который, похоже, не смог сделать наш экс-адвокат.

 

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"


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Анатолий Марциновский, Европейская правда

Украина и ее экс-адвокат: о чем напоминают события в Польше

В Евросоюзе нет другого крупного и влиятельного государства, у которого были бы такие же геополитические причины для лоббирования Украины, как у Польши. Однако теперь это априори невозможно - к серьезным проблемам Варшавы в самом ЕС прибавилось и разрушение ее отношений с Киевом.

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