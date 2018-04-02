Неожиданный союзник: как ЕС способствует европейскому сепаратизму

Маттиас Бири, Center for Security Studies (Цюрих) _ Понедельник, 02 апреля 2018, 15:13

Фото: lajornadasanluis.com

С недавних пор движения за независимость снова оказались в фокусе внимания в Европе. И нынешние сепаратисты совсем не отворачиваются от Евросоюза, а напротив, ЕС занимает главное место в видении их будущего.

Проследив тенденции развития ЕС в течение последних лет, становится ясно, почему именно сейчас крепнет поддержка сепаратистских партий.

Растущая популярность сепаратистских идей связана прежде всего с их способностью находить консенсус. В отличие от 1990-х годов сепаратизм перестал автоматически ассоциироваться с экстремизмом.

С одной стороны, террористические группы типа ЭТА в Стране Басков или "Временной" Ирландской республиканской армии в Северной Ирландии объявили о завершении своей вооруженной борьбы.

С другой стороны, сегодняшний сепаратизм обрел почву среди центристских политических сил. Этим и объясняется то, почему сепаратистские идеи находят поддержку во все более широких слоях населения.

В регионах, предрасположенных к сепаратизму, как правило, очень позитивно относятся к Евросоюзу.

Главная причина такого отношения – огромная выгода, которую извлекают регионы из существования ЕС. Евросоюз создал для них новые возможности. С учетом защиты прав меньшинств, европейской региональной политики и возможностей установления связей с Брюсселем, ЕС стал для них гарантом их дееспособности.

Да и усиление регионального уровня в течение десятилетий является важной задачей самого ЕС. В такой позиции можно убедиться на примере Лиссабонского договора. Здесь в очередной раз осуществлено усиление принципа субсидиарности: вышестоящим политическим уровням разрешено брать на себя лишь те функции, реализация которых невозможна со стороны нижестоящих структур.

Тем самым мы уже сталкиваемся с узловым конфликтом: этот принцип, с одной стороны, распространяется на отношения между ЕС и национальными государствами, однако одновременно и на связи между национальными государствами и подчиненными им структурами. В то время как разделение властных полномочий в первом случае сегодня с успехом воплощается в жизнь, в некоторых европейских странах c разделением власти на втором уровне не все обстоит благополучно.

Сильные регионы усматривают в ЕС естественного союзника в борьбе с властными притязаниями национальных государств. Вместе с тем политика ЕС укрепила и позиции регионализма в разных странах.

Но почему в определенных регионах вообще существует сепаратизм и почему некоторым из них удается справиться с ним лучше, чем другим?

Все зависит от конкретных рамочных условий. Сепаратизм возникает лишь в областях с благоприятной питательной средой. Для такой среды характерна восприимчивость к озвучиванию желания обрести собственную государственность.

При этом сепаратисты преимущественно обращаются к истории и произошедшей несправедливости или же заостряют внимание на самобытности своей этнической группы. Этим объясняются, в частности, сложности, которые испытывает "Лига Севера" в своих усилиях по выдвижению убедительных требований независимости Северной Италии.

Еще одним благоприятным фактором является относительная гомогенность соответствующего региона и одновременно достаточно четко обозначенное в какой-то форме отличие его от остальной страны. Подобные отличия, которые могут заключаться и в ином понимании государства или собственном менталитете, могут формироваться сознательно. Но решающим в наше время является фактор соотношения политических сил.

Если в централизованном государстве в течение длительного времени при власти находятся партии, пользующиеся слабой поддержкой в соответствующих регионах, то это играет на руку сепаратистской риторике. Такую динамику можно было наблюдать, например, в Шотландии или Каталонии.

Естественной почвой для сепаратистских идей становятся и периоды кризисов.

Финансовый и экономический кризис стал для этого идеальной основой, так как вскрыл бессилие, а отчасти и неспособность политических элит и повлек за собой стремление к изменениям. Если учесть обещания лучшего будущего, а также более справедливого и эффективного государства, звучащие из уст сепаратистов, их успех кажется вполне логичным.

Однако не стоит переоценивать экономические причины. Только ими невозможно объяснить то, почему призывы к сепаратизму находят столь широкий отклик. Ясно и то, что без перспектив экономической жизнеспособности успех сепаратистских идей также невозможен.

Именно ЕС играет нынче главенствующую роль в обещаниях экономической жизнеспособности. Во многих сферах он связан с перспективой неуклонного и поступательного развития и, сам того не желая, в определенном смысле способствует росту привлекательности обретения независимости.

Плавная интеграция своего столь желанного государства в ЕС – это альфа и омега сепаратистов. Ведь благодаря членству в ЕС расходы на обретение собственной государственности были бы меньше: ввиду доступа к общему внутреннему рынку в экономической сфере многое осталось бы таким, как раньше. Не пришлось бы ориентироваться на более узкий внутренний рынок, что раньше было существенным недостатком для небольших государств. Кроме того, в ЕС их манит перспектива повышенного представительства, которым уже пользуются небольшие государства-члены.

Потому сепаратистам приходится обещать сохранение членства в ЕС, даже если это не находит соответствующего отклика в Брюсселе.

Автор: Маттиас Бири,

сотрудник Центра исследования проблем безопасности (Center for Security Studies)

при Высшей технической школе Цюриха (ETH)

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