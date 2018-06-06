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Премьер Испании объявил состав правительства: 11 из 18 министров - женщины

Среда, 6 июня 2018, 20:57

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил состав нового правительства, подавляющее большинство должностей в котором получили женщины.

Об этом сообщает El Pais.

Среди 18 министерских должностей 11 получили женщины, в том числе должности министра обороны, финансов, экономики и юстиции. Правительство на 61,1% сформировано из женщин и это самый большой показатель в истории Испании.

Министром иностранных дел и сотрудничества с Евросоюзом в испанском правительстве назначен бывший президент Европейского парламента 71-летний Хосеп Боррель, который находился на этом посту в 2004-2007 годах.

Санчес сформировал правительство меньшинства, отказавшись взять министров от левой партии "Podemos" и других партий, которые помогли прийти ему к власти.

Социалистическая партия Санчеса имеет всего 84 депутата в парламенте и будет нуждаться в поддержке других политических сил для голосования своизх решений.

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