Львы с подтекстом: как остановить развитие нового конфликта Украины с Польшей

И без того мощный "исторический" конфликт между Киевом и Варшавой может получить еще одно измерение – теперь львовское.

На прошлой неделе Львовский областной совет принял резолюцию, в которой требует от городских властей и правоохранительных органов убрать скульптуры львов с Мемориала львовских орлят, а также определить лиц, по вине которых произошло "незаконное перемещение скульптур львов и установка их на территории Лычаковского кладбища".

"Пропольские антиукраински настроенные лица, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, пытаются обманом установить запрещенные памятные знаки во Львове", – говорится в заявлении.

В МИД Польши отреагировали очень оперативно. Заместитель главы министерства Бартош Цихоцкий, курирующий украинское направление, заявил, что украинская сторона уже получила официальное предупреждение о негативных последствиях в случае, если львов действительно демонтируют.

Итак, что же это за скульптуры, чем они важны и в чем состоит конфликт?

Фигуры двух каменных львов – один из ключевых элементов польского воинского захоронения на Лычаковском кладбище, известного под названием "Мемориал львовских орлят". Здесь, среди прочих, похоронены поляки, погибшие в боях против Западно-Украинской Народной Республики в 1918-1919 годах.

Масштабный мемориал на этом месте был построен в 1920-х годах польскими властями и он до сих пор занимает заметное место в польской новейшей истории. Неслучайно власти Польши хотели разместить изображение мемориала на новых паспортах, чей выпуск был приурочен к 100-летию восстановления государственности. (К счастью – под давлением Украины и других партнеров – в польском правительстве в конце концов отказались от этого намерения.)

В советское время мемориал был разрушен. Решение о его восстановлении приняли почти 20 лет назад президенты Леонид Кучма и Александр Квасьневский, хотя во Львове хватало противников этого шага.

Чтобы достичь договоренности, Польша согласились пойти на уступки в отношении элементов мемориала, которые могут оскорбить украинцев.

Компромисс, в частности, заключался в том, что на мемориале не должно быть польской военной символики: меча Щербеца (меч польского короля Болеслава Храброго, затупленный, по легендам, о киевские Золотые ворота) и уже упомянутых львов.

Ведь львы опирались на щиты с гербами Львова и Польши с лозунгами "Тебе, Польша" и "Всегда верны". Этот символ, который должен подчеркивать "польскость" Львова, был совершенно неприемлем для нынешней Украины.

Впрочем, во время открытия мемориала 2005 года (уже с участием президента Виктора Ющенко) оказалось, что это условие поляки выполнили не полностью. Несмотря на договоренности с украинской стороной, на мемориале присутствовало скульптурное изображение Щербеца.

Но чтобы не портить отношения с Варшавой, которую в те годы считали адвокатом Украины в ЕС, Киев согласился оставить скандальное изображение.

А в декабре 2015 года на кладбище появляются и скандальные львы, со щитами – но пока что без надписи.

Показательная история: украинская сторона сразу же заявляла о нарушениях, но польская ответила, что, мол, есть разрешение городских чиновников (хотя мемориал относится к управлению столицей). Но Киев не уступил. Только что установленные фигуры львов закрыли деревянными щитами – якобы "для реставрации".

Деревянные щиты стоят уже не первый год, а однажды польский турист даже пытался их сломать Фото fakty.interia.pl

Стоит отметить, что представители львовской власти еще в самом начале "скандала со львами" говорили о возможности провокаций на мемориале с целью вбить клин между Польшей и Украиной. Но сейчас и без иностранных провокаторов местные депутаты самостоятельно раздули этот скандал до международного уровня.

При этом момент для обострения отношений был выбран крайне неудачно.

Уже 11 ноября наши соседи будут отмечать 100-летие восстановления государственности, и новый скандал в этом контексте будет восприниматься намного больнее, чем раньше.

Напомним, что предыдущий конфликт – из-за украинского моратория на проведение поисково-эксгумационных работ на местах захоронений поляков – существенно осложнил наши отношения с Польшей. Например, польский премьер отказывается посещать Украину до разрешения спора с мораторием. Также это существенно ухудшило сотрудничество по нескольким ключевым для нас направлениям, включая уровень министров обороны.

Очередной конфликт способен существенно усугубить проблемы в отношениях Киева и Варшавы.

С другой стороны, возможности закрыть глаза и объявить, что с Кладбищем орлят все хорошо, у Украины тоже нет. Замораживание проблемы не дает возможности ее избежать. А уступка польской стороне в этом споре де-факто будет означать легализацию польского дизайна мемориала вопреки президентским договоренностям.

Причем даже формально компромиссное решение – например, размещение львов с пустыми щитами или с гербами без лозунгов – тоже не решает проблему, ведь вполне соответствует польской стратегии малых шагов. А потому уже в скором времени не стоит удивляться, если и лозунги тоже появятся – так же, как появился сначала меч-Щербец, а затем и львы...

Ведь какой бы незначительной эта проблема не казалась на фоне общеевропейских, следует признать, что это большой раздражитель национальных чувств, как минимум, во Львове.

Поэтому для Киева это должно стать важным урок на будущее – замораживание проблемы (как то спрятанные под лесами скульптуры) не решает ее. А замороженный конфликт может актуализироваться в любой момент.

Между тем у украинских властей еще есть шанс решить "львиный спор" с минимальным ущербом.

Наилучшим выходом из сложившейся ситуации может быть перенос спора в судебную плоскость.

Конечно, оптимальным было бы обращение к международным арбитрам, но при их отсутствии подойдет и украинский суд, даже при всех его недостатках.

Ведь и украинская, и польская стороны для доказательства своей правоты оперируют официальными документами – от разрешений городских чиновников Львова до международных конвенций по защите мест захоронения.

Переведя спор из политической плоскости в судебную, мы как минимум решаем проблему острой несвоевременности скандала, ведь решение будет вынесено уже после юбилейных торжеств, когда страсти несколько улягутся. В конце концов, суд (в идеале, конечно) является цивилизованным способом выяснения отношений. Это именно то, чего так не хватает Украине и Польше.

Ведь, откровенно говоря, обеим столицам уже надоела нынешняя ситуация, когда больше половины времени на всех украинско-польских переговорах тратится на обсуждение политики памяти.

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