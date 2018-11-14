Второй срок для Трампа: четыре урока промежуточных выборов в США

Неделя минула с промежуточных выборов в США. Позволив эмоциям несколько подостыть, можно подвести некоторые предварительные итоги.

Выборы называются промежуточными, так как находятся посередине одного президентского цикла. Обычно они позволяют понять тенденции политического развития, динамику ситуации, эволюцию настроений электората.

Не стали исключением и недавние выборы. Специфику им придавала личность действующего президента, беспрецедентная насыщенность политической жизни скандалами, напряженность в отношениях между партиями, да и, откровенно говоря, между большими группами населения.

"Революции" не случилось. Собственно, американская политическая система рассчитана на то, чтобы революций не было, а была эволюция.

Для этого и есть разные ветви власти, да и разные палаты в рамках Конгресса, например. Даже в тех случаях, когда представители одной партии имеют под своим контролем и Белый дом, и Конгресс, это не означает их полного доминирования. Примером могут служить начальные этапы президентств Барака Обамы и Дональда Трампа.

Что же показали последние выборы?

"Голубая волна", о необходимости которой все время говорили демократы (а именно они ассоциируются в политической традиции страны с голубым цветом, в то время как оппоненты - республиканцы - с красным), в целом не состоялась.

Конечно, не стоит умалять успехов демократов. Они перехватили контроль над палатой представителей, что в том числе означает, что в их руках будет находится руководство комитетами этой палаты.

Ряд успехов сопутствовал им и, как говорится, на местах. Накануне выборов республиканцы занимали 2/3 постов губернаторов по стране. Демократы отобрали пост губернатора у республиканцев по крайней мере в семи штатах. По крайней мере - так как кое-где еще не все ясно, а в некоторых случаях возможен даже пересчет голосов.

Среди ощутимых побед демократов в губернаторских гонках - например, Лора Келли в Канзасе, Тони Эверс в Висконсине. Это не означает, что настроения во всех тех штатах, где победы одержали демократы, радикально изменились и там можно ожидать победы кандидата демократов на следующих президентских выборах.

Все не так просто, конечно, и, например, вряд ли "глубоко красный" Канзас в 2020 году проголосует за демократа.

С момента прихода в Белый дом Дональда Трампа он стал для демократов ключевой мишенью.

Противостояние президенту стало причиной активизации демократов, причем не только и не столько политиков, а простых американцев, активистов.

Однако - и это первая важная особенность - на последних выборах демократы справедливо рассудили, что фиксация на Трампе им не поможет. Как сказал в свое время бывший спикер палаты представителей Тип О’Нил, "вся политика местная" ("all politics is local"). Поэтому демократы сконцентрировали свое внимание на проблемах на своих участках, городах, регионах.

Акцент, в частности, был сделан на вопросе медицинской реформы. Как известно, республиканцы стремятся к тому, чтобы покончить с реформой здравоохранения, которую провел президент Обама. Это значительно усложняет жизнь многим американцам, особенно из числа тех, которые уже имеют проблемы со здоровьем. Им будет гораздо сложнее, если вообще возможно, получать медицинскую страховку.

Очевидно, эти опасения людей позитивно сказались на результатах для демократов.

Если же говорить о ключевом вопросе, который гальванизировал республиканцев, привел к их мобилизации, то вопросом номер один, думается, стала нелегальная иммиграция. Этот вопрос становится постоянно значимым для значительной части американцев; он во многом помог Дональду Трампу стать президентом в 2016 году.

На сей раз все внимание президента и его сторонников было обращено на так называемый "караван". Он представляет собой группу беженцев из стран Центральной Америки размером в несколько тысяч человек, которые находятся на территории Мексики в данный момент и, возможно, имеют в своих планах направиться в сторону границы с США.

С легкой руки президента эти люди были представлены чуть ли не как главная угроза безопасности США сегодня.

К границе с Мексикой направили пять тысяч военнослужащих. Это уже, в свою очередь, привело к возмущению по другую сторону политических "баррикад", так как такое использование вооруженных сил страны явно противоречит законам и традиции США.

Ситуация вокруг иммиграции схожа с ситуацией во многих странах Европы, где страхи перед лицом волны беженцев способствовали росту популярности ряда политиков и партий.

Разделение Америки на "голубые" и "красные" штаты не является чем-то новым. При этом, конечно, есть и те штаты, где предпочтения избирателей колеблются и за которые разгорается особо серьезная схватка (так называемые "battleground states").

Однако в последнее время все большее внимание обращает на себя разделение внутри отдельных штатов.

Разделительные линии проходят через штаты, возникают некие анклавы.

Основное деление идет по линии город/сельская местность (urban/rural). При этом, разумеется, под сельской местностью следует тут понимать не только именно села, но и небольшие города.

В крупных городах живут люди, которые: более молодые, с более высоким образованием, с более высоким уровнем дохода, пестрой расовой и национальной идентичностью. Соответственно, за пределами городов все наоборот (хотя, конечно, все здесь не без исключений, которые лишь подтверждают правило). Вот эта самая разделительная линия является, очевидно, сегодня важнейшей чертой политической реальности Америки.

Кроме населения именно городов за демократов во многих случаях проголосовали и жители пригородов, в том числе и некоторых из тех, которые проголосовали в 2016 году за Трампа. Очевидно, что пригороды меняются, и их жителей оттолкнули манеры, ценности, речи президента.

За последние годы исследователи написали тома о роли женщин в американской политической жизни и в избирательном процессе в частности. Недавние выборы, без сомнения, дадут материал для новых исследований.

Голоса женщин становятся тем более важными, учитывая, что их удельный вес в американском электорате неуклонно растет. Новая волна феминизма, борьбы женщин за свои права, движение "Me too" и недавние слушания в сенате по поводу кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США - все эти факторы сыграли свою роль.

О чем говорят нам недавние промежуточные выборы с прицелом на президентские выборы в 2020 году?

Дональд Трамп имеет на данный момент невысокий рейтинг, но сохраняет довольно верную, устойчивую базу. Его популизм, отторжение политической корректности, акцент на проблеме иммиграции обеспечивает ему поддержку части американцев.

Президент в целом успешно "подогнал" под себя Республиканскую партию. Ее истеблишмент до сих пор не воспринимает Трампа, но вынужденно следует его курсу.

Партия меняется.

Многие республиканцы покинули партию в знак несогласия с Трампом. Но на их место приходят его сторонники.

Для них президент выступает в роли некоего пророка, и они внимают только его словам.

Как далеко зайдет процесс такого перерождения партии, сказать сложно. В любом случае, Дональд Трамп сохраняет хорошие шансы на выдвижение от партии на еще один срок.

Что касается демократов, то в глубине души они надеялись, что недавние выборы окажутся для них более успешными. Но и в тех результатах, что имели место, есть немало позитива для демократов.

Нащупаны некоторые подходы, которые будут полезными. В палате представителей создана важная база, откуда демократы могут продолжать оказывать давление на президента.

Последнее имеет особое значение в свете продолжающегося специального расследования под руководством Роберта Мюллера. Президенту и его сторонникам будет теперь труднее блокировать это расследование или игнорировать его возможные результаты.

При этом демократы все еще далеки от определенности в вопросе, кто должен представлять партию на выборах 2020 года.

Будет ли это кто-то из умеренных демократов, ветеранов партии или кто-то из более прогрессивного крыла? Этот вопрос остается открытым, и претендентов немало.

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