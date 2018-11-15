Шесть газовых мифов: взгляд из ЕС на украинские энергетические реформы

Когда внешний наблюдатель годами следит за публичными дискуссиями в Украине по поводу энергетики, больше всего его удивляет живучесть мифов.

Многие аргументы, которые раз за разом озвучивают украинские политики, абсолютно не соответсвуют истине. Однако эти мифы, похоже, устраивают всех. И поэтому никто не спешит их опровергать.

Стоит рассмотреть шесть наиболее распостраненых и живучих мифов.

Миф 1. В Украине добывается достаточно своего газа, чтобы покрыть потребности населения

Если посмотрим на данные добычи и потребления газа в Украине за последние годы, то увидим, что внутренная добыча достигает приблизительно 20 млрд кубометров, тогда как население (напрямую и через центральное отопление) потребляет почти 18 млрд.

Но проблема в том, что из 20 млрд кубометров внутренней добычи приблизительно 20% (5 млрд) добывают частные компании, в том числе с иностранным капиталом.

Продукции "Укргаздобычи" на уровне менее 15 млрд кубометров не хватит, чтобы полностью покрыть потребности населения. Почему это важно?

Хотя бы потому, что заставлять частный бизнес продавать свой газ по цене ниже, чем на рынке, государство не имеет права. Иначе надо забыть о реформах и снова строить централизованную советскую экономику.

Миф 2. Газ украинской добычи дешевый

Как заверяют граждан Украины, справедливая и рентабельная цена для населения - на уровне $90 (2500 грн) за тысячу кубометров.

Если это правда, то стоит задать очень простой вопрос: почему же тогда мы не наблюдаем в Украине газовую лихорадку? Почему "Укргаздобыча" долгие годы не показывают отличные прибыли? Почему украинские и зарубежные инвесторы не развивают свою добычу до такой степени, чтобы полностью обеспечить страну собственным газом?

И почему все эти компании не конкурируют за рынок сбыта - ведь при справедливой стоимости газа в $90 эти продажи должны быть очень прибыльными. Если мы не видим и намека на такой бум, значит аргумент о дешевом газе не очень-то и правдив.

Что на самом деле? Мы знаем, что расходы на добычу резко снижаются, только когда месторождение достигнет своего пика. При этом украинские месторождения - малые или средние, у них сложная геология, а залежи - глубокие.

Поэтому время пика приходит довольно быстро, и оно намного короче, чем, скажем, на гигантских полях Сибири.

Да, на старых месторождениях, которые уже находятся в стадии снижения добычи, экономическая эффективность вполне достижима и по цене в $90.

Но если мы хотим бурить новые скважины, инвестировать в сохранение или увеличение добычи, если хотим проводить работы по интенсификации добычи на старых месторождениях, то это резко увеличивает себестоимость добычи. И тогда средний показатель расходов (старые и новые скважины) достигает уровня около $200.

Добавим к этому расходы на кондицию газа, его транспортировку и распределение, все ренты и налоги - и в итоге получим цену, конкурентую с импортным газом, но лишь в отношении тарифов для промышленности, где цена намного выше, чем на регулируемом закрытом рынке для населения.

Миф 3. Цена для промышленности должна быть выше, чем для населения

Во всех стандартных экономиках (значит, и в таких, где нет никакого влияния Международного валютного фонда) цена единицы энергоносителя (кубометра или киловатт-часа) для населения выше, и намного, чем для промышленных потребителей.

Это имеет очень простую логику. Как и для всех товаров, покупая больше, клиент получает более низкую цену.

Если мы имеем в Украине ситуацию, что кубометр газа или киловатт-час для населения стоят намного дешевле, чем для промышленного потребителя, то это нестандартная ситуация.

Выходит, что бизнес должен доплачивать за население.

И тем самым он теряет свою конкурентноспособность, сокращает рабочие места и зарплаты.

Миф 4. Европе (и "Газпрому") будет нужен украинский транзит газа и после 2020 года

Судьба украинской "трубы" окончательно решится уже в следующем году.

Если "Газпрому" удастся полностью построить "Северный поток-2" и вторую ветку "Турецкого потока", подготовив и внутриевропейскую систему распределения, транзит через Украину уже не будет нужен вообще.

Парадоксально, но "Газпрому" помогает и отказ Польши от закупок его газа - у российского монополиста появляется лишние 10-12 млрд кубометров для других покупателей в Центральной и Северо-Западной Европе.

Также на рынок окажут влияние новые поставки из Азербайджана и с черноморского шельфа Румынии (Болгария уже заявила о снижении транзита через Украину). Если к этому добавим новые поставки сжиженого газа из США и других стран, то европейский рынок будет без проблем покрыт и без украинского транзита.

Поэтому у руководства Украины и руководства "Нафтогаза" времени для дискуссии уже нет. "Окно возможностей" закрывается, и Украине надо в ближайшие месяцы предложить своим европейским партнерам, кроме критики "Северного потока-2", реальное решение по вопросу транзита, которое они смогут поддержать.

В противном случае, экономически целесообразный транзит газа через Украину останется в прошлом.

Миф 5. Европе, особенно соседям Украины, будут нужны ее газовые хранилища

В Европе, в том числе Центральной, особенно после газового кризиса 2009 года, появились новые мощности в газохранилищах. Сам "Газпром" арендовал или участвовал в строительстве некоторых из них.

Поэтому соседи Украины, за исключением Польши, уже имеют достаточно хранилищ газа, чтобы не зависеть от Украины.

Более того, после постройки трубопроводного соединения Польша–Словакия Варшава получит альтернативу украинским хранилищам.

Миф 6. Международный валютный фонд не помог ни одной стране

Последний миф звучит очень часто в дискуссиях о цене газа.

Те, кто так говорит, явно ничего не знают об истории реформ 1990-х и 2000-х годов в Польше, Словакии и Румынии. Или о решениях, принятых после глубокого финансового кризиса в Европе в 2008-2009 годах, где МВФ играл очень важную роль в помощи и стабилизации экономик Ирландии, Испании, Португалии или Греции.

Украинцы массово ездят на заработки в Польшу и другие соседние страны. Эти страны успешны, потому что они как раз вместе с МВФ некогда провели реформы и преодолели свои фундаментальные проблемы, которые мы сейчас видим и в Украине. В том числе потому, что эти страны сделали цены на газ рыночными.

Более того, эти страны (и другие успешные страны Европы) до сих пор при формировании своей политики прислушиваются к рекомендациям МВФ.

Украина этого не делала. И поэтому стала намного беднее, чем ее соседи.

Ее бедность - не результат работы с МВФ, а вовсе наоборот - последствие провала сотрудничества с фондом.

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