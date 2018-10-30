Спор с прицелом на Москву: чем важна жалоба Украины в ВТО на страны Евразийского союза

На прошлой неделе в рамках процедуры урегулирования споров в ВТО Украина направила запрос о проведении консультаций с Арменией и Кыргызстаном относительно применяемых странами антидемпинговых пошлин на импорт некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины

На первый взгляд эта новость кажется не настолько важной – украинские торговые интересы в Армении, а тем более в Кыргызстане, невелики.

Однако на самом деле украинская жалоба направлена против ограничения экспорта на всю таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А это означает, что торговый спор направлен в первую очередь против России – и этим обусловлена его важность.

Почему ВТО?

Антидемпинговые меры относительно импорта стальных труб из Украины применялись Российской Федерацией с 2006 года, и уже в 2011 году, после создания Таможенного союза, действие антидемпинговых пошлин, по инициативе той же России, распространилось на таможенную территорию и других стран-участниц – Беларусь и Казахстан.

До вступления России в ВТО между Украиной и странами таможенного союза действовало соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, которое позволяло осуществлять поставки без взимания антидемпинговой пошлины. Но со второго полугодия 2013 года возобновилось взимание антидемпинговых пошлин в размере от 18,09 до 19,9 %, в зависимости от вида стальных труб, для группы компаний "Интерпайп" и 37,8% для других украинских компаний.

После присоединения в 2015 году Армении и Кыргызстана к Евразийскому союзу антидемпинговые пошлины были распространены и на территорию этих стран.

В октябре 2016 года группа компаний "Интерпайп" инициировала проведение повторного антидемпингового расследования в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, в связи с изменившимися обстоятельствами. По результатам расследования Департамент внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии опубликовал доклад, в котором рекомендовал Коллегии Евразийской экономической комиссии понизить размер антидемпинговой пошлины до уровня 9,98-12,23% в зависимости от вида стальных труб.

Но по состоянию на сегодняшний день Коллегия Евразийской экономической комиссии никакого решения не приняла, и украинские производители вынуждены поставлять стальные трубы по завышенным антидемпинговым пошлинам, что противоречит Соглашению по применению статьи VI ГАТТ 1994 года (Антидемпинговое соглашение ВТО).

По ряду причин невозможно оспорить бездействие Коллегии Евразийской экономической комиссии через механизм урегулирования споров, предусмотренный в Договоре о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Поэтому Украина инициировала разбирательство в органе урегулирования ВТО.

Что оспаривает Украина?

В своей жалобе Украина утверждает, что в процессе проведения повторного антидемпингового расследования ЕАЭК нарушила несколько положений Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года и Соглашения по применению статьи VI ГАТТ 1994 года (Антидемпинговое соглашение ВТО), а именно: ст. 9.1 и 9.3 (применяемый размер пошлины превышает уровень, необходимый для устранения ущерба, и является большим, чем размер демпинговой маржи), ст. 11.1, 11.2 (применяемый размер пошлины действует дольше, чем необходимо для противодействия демпингу), ст. 11.4 (повторное расследование длится дольше 12 месяцев) и ст. 12.2.2 (ЕАЭК не опубликовала своего решения), что является более чем достаточным основанием для инициирования спора в рамках ВТО.

Также Украина утверждает, что "действующие антидемпинговые меры являются более высокими, чем необходимо, ошибочными и основанными на недостаточных решениях, процедурах и положениях, касающихся Соглашения по применению статьи VI ГАТТ 1994 года".

Стоит отметить, что Армения и Кыргызстан – не единственные страны ЕАЭС, с которыми Украина инициировала спор по данному вопросу. Еще в 2017 году Украина запросила консультации с Казахстаном, после которых расширила предмет своих претензий.

Таким образом, по данному делу Украина инициировала спор с тремя из пяти стран ЕАЭС.

Не вовлеченными остались Беларусь и Россия.

В дальнейшем Россия может присоединиться как третья сторона к запрошенным консультациям или, теоретически, Украина может инициировать против России отдельный спор.

Беларусь не является членом ВТО, поэтому единственный путь найти поддержку ее представителей в Коллегии ЕАЭС – вступить с ней в переговорный процесс. Возможно создание рабочей группы на двустороннем уровне для расчищения антидемпинговых ограничений, о которой заявил президент Петр Порошенко в ходе недавнего Форума регионов в Гомеле.

Чего стоит ожидать?

Активные шаги Украины в рамках ВТО могут ускорить процесс принятия решения Коллегией ЕАЭК по результатам повторного антидемпингового расследования и снизить антидемпинговую пошлину.

Впрочем, стоит признать: вариантов, когда в Евразийском союзе добровольно пойдут на уступки Киеву, немного.

Более реалистичный сценарий состоит в том, что стороны не смогут урегулировать разногласия, и Украина будет иметь возможность подать прошение о создании экспертной группы для рассмотрения спора в ВТО.

Этот путь более долгий – на несколько лет. Более того, даже если Украина выиграет в ВТО по этому делу, то может возникнуть следующая проблема с имплементацией такого решения со стороны ЕАЭК.

Впрочем, механизмы ВТО предусматривают возможность введения пострадавшей стороной компенсаторных ограничений в случае, если проигравшая сторона отказывается выполнять результат спора.

И вопреки сложностям, это пока наиболее реалистичный путь заставить Евразийскую комиссию играть по правилам.

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