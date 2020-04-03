Как спасти экономику от вируса: 5 уроков для мира и Украины

Ситуация с пандемией сложна в любой точке мира. Я скептически отношусь к прогнозированию будущего экономического и социального развития даже в обычных условиях, не говоря уже о чрезвычайной ситуации, которую мы наблюдаем сегодня.

Конечно, можно моделировать альтернативную скорость распространения вируса, количество зараженных и умерших, затраты на разные периоды ограниченной экономики.

Но на самом деле мы почти ничего не знаем.

Вирус будет играть решающую роль в нашей жизни. По крайней мере, до тех пор, пока мы не получим вакцину или пока большая часть населения не переболеет и не приобретет иммунитет.

Сколько времени это займет, не знает никто. Для иллюстрации приведу два прогноза последних дней.

24 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что его страна и экономика снова будут открыты до Пасхи, то есть через три недели. В то же время премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун сказал, что, по его мнению, пройдут не месяцы, а годы, прежде чем мир вернется к нормальному функционированию.

Интересно, что в США сейчас самое высокое в мире и быстро растущее число инфицированных людей, в то время как в Сингапуре (с 6 млн жителей) было только трое умерших от коронавируса, и кривая уже сглаживается.

Зато мы знаем точно, что с экономической точки зрения этот кризис будет более серьезным, чем в 2008-2009 годах.

В то время кризис был вызван шоком спроса, связанным с распространением токсичных финансовых активов по всему миру, тогда как нынешний кризис - беспрецедентная ситуация, поразившая мировую экономику с обеих сторон. Это шок со стороны предложения, вызванный ограничительными мерами, а также шок со стороны спроса, вызванный неопределенностью, неизвестными затратами и продолжительностью кризиса.

Также четко понятно, что правительства должны действовать быстро и решительно в обоих направлениях - ввести ограничительные меры для замедления скорости заражения, а также помочь людям и компаниям преодолеть и пережить трудный период.

Это точно будет дорого, но если ничего не делать или действовать медленно либо неэффективно - это неизбежно приведет к еще большим затратам и потерям.

Что должны сделать такие страны, как Украина или Словакия, чтобы преодолеть этот шторм?

Во-первых, у нас должно быть достаточно денег, чтобы покрыть необходимые расходы для стабилизации экономики и избежать массовой бедности людей и банкротства компаний. Особенно это касается наиболее уязвимых - малого бизнеса и людей с низким доходом.

Словакии повезло быть членом ЕС и еврозоны. Решающую роль для Украины имеет соглашение с МВФ.

Без программы поддержки дефолт будет неизбежен, а дефолт сегодня означает невообразимые проблемы и потери.

Во-вторых, необходимо провести стабилизационные меры для поддержания ликвидности людей и компаний. Они должны быть быстрыми и широкими, иначе не имеют смысла. Страны тратят от 5 до 10% ВВП на прямые платежи и банковские гарантии, а некоторые страны - даже больше.

В-третьих, ограничительные меры не могут длиться слишком долго, иначе экономика развалится.

Лучшая стратегия, по-видимому - это продлить ограничительные меры на время, достаточное для подготовки к увеличению числа инфицированных: обеспечить возможности для интенсивной терапии в больницах, подготовить достаточное количество аппаратов ИВЛ и специалистов для работы с этим оборудованием.

Одновременно с этим должны быть подготовлены специальные меры защиты наиболее уязвимых людей - пожилых, хронически больных и людей с низким иммунитетом, которым придется оставаться в изоляции гораздо дольше. Очень важно также увеличить количество тестов - чтобы "держать руку на пульсе".

Во время кризиса критично важна гибкость. Например, жесткое и негибкое трудовое законодательство является очень сильным и опасным препятствием для преодоления ситуации.

И последнее, но не менее важное: всем придется признать, что после кризиса проведение реформ будет еще более необходимым, хотя условия станут намного сложнее, чем были до этого.

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