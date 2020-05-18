Что "не так" с назначением крымскотатарской активистки на топ-должность в МИД

Почну з позитиву.

Останнім часом дипломатична лінія тішить правильними призначеннями. Призначення кримської татарки, активістки, а в недавньому минулому журналістки Еміне Джапарової першою заступницею глави МЗС - одне з них.

На цьому блок "Дифірамби" прошу вважати закритим і перейду до блоку "Проблеми".

Наступна фраза когось здивує, але це - факт.

У МЗС не бракує тих, кого це призначення обурило.

Для частини дипломатів це призначення незрозуміле. Чуже. Образливе. І вони точно не погодяться з початком цієї колонки.

Втім, спробую і їх переконати.

То що ж "не так" із заступницею міністра Дмитра Кулеби? А те, що її призначення суперечить давній дипломатичній традиції.

Еміне не є кар'єрним дипломатом. Ба більше, вона взагалі не "з системи". Не працювала послом, не очолювала департаменти в МЗС, не була експертом, зануреним у перипетії дипломатії та дипслужби. В Україні таких людей ще ніколи не призначали навіть на посаду "звичайного" заступника, не те що першого!

Трохи частіше були політичні призначення "лівих" послів, взагалі не дотичних до дипломатії.

Ці посади, як правило, ставали "винагородою" для своїх людей, яким хотіли віддячити - і часто перетворювалися на тягар для двосторонніх відносин. З деякими такими послами-шкідниками навіть доводилося боротися. Це приклади Гаваші у Словаччині, Зайчука у Чехії. А з недавніх часів - Литвина у Вірменії. На жаль, цей список є значно довшим.

То чому ж я вважаю, що зараз все інакше?

Є дві причини.

Перша досить банальна. Еміне - не Литвин (брат колишнього спікера Литвина) і не Зайчук (брат екскерівника секретаріату ВР Зайчука). Її призначення - це не винагорода, не "хабар" кримським татарам. І тим більше воно не є політичним засланням для людини, якій треба дати пересидіти до пенсії. У її здатності працювати у її колег сумнівів немає - але тут робота сама себе покаже (або ні).

Та друга причина - важливіша, вона головна.

Шановні друзі та колеги-дипломати. Світ змінився. І почав змінюватися не рік та не два тому. Дипломатія у світі також змінилася - ви не гірше за мене знаєте. Час нарешті й нашому МЗС змінюватися слід за світом.

Період дипломатії суворих мовчазних чоловіків у костюмах лишився у минулому. Назавжди.

Прихід Еміне (з якою, до слова, особисто я знайомий досить шапочно, переважно заочно) повністю лягає у контекст цих змін.

Фраза "дипломат - це людина, яка 10 разів подумає, перш ніж нічого не сказати" більше не працює.

Кілька п'ятирічок тому вона ще часом була актуальною. І, на жаль, частина наших дипломатів досі її сповідують - але у 2020 році її необхідно викреслити зі свого світогляду. Це буде болісно, але це є невідворотним. Дипломатія як інструмент передачі нот та доведення позицій на закритих переговорах у більшості випадків перестала бути ефективною.

Українська дипломатія, яка перебуває на вістрі гібридної війни, потребує нового дихання. Ми маємо діяти інакше, ніж досі. Маємо бути проактивними. Говорити. Чинити нестандартно. Діяти сміливо.

І саме тому це призначення мене надихає.

Втім, маю зауважити важливу деталь.

Як кажуть, "що занадто, то не здраво". Будь-яка ідея стає шкідливою, якщо її довести до абсурду, і та, про яку я написав вище - й поготів.

Звісно, дипломатичні ноти ніхто не скасовує. Звісно, дипломатія не перетворюється на 100% публічну комунікацію, і я точно не чекаю, що нова команда МЗС це робитиме. Але напрямок змін - дуже правильний. Він, до слова, почався ще у 2014 році, що особисто мене, як журналіста, дуже тішило, а нині ці зміни просто продовжуються.

Так, нова реальність буде болючою для частини наших дипломатів.

Але я вірю, що і вони зможуть змінитися, якщо захочуть бути ефективними.

Звісно, зубри української дипслужби можуть не погодитися. Дорікнути щодо браку досвіду переговорів, які новій першій заступниці доведеться вести.

Але тут я звернуся до того, з чого почав - до міжнародного досвіду. Заступник міністра у всьому світі давно (а в Україні нещодавно) є політичною посадою. Очільники МЗС, до слова - так само. І є політики, які на цих посадах показали себе дуже ефективно.

Хтось ризикне назвати неефективним міністром закордонних справ Бориса Джонсона? Напевно, ні. А він до того був журналістом (як і Еміне), депутатом, мером - але не дипломатом. Чи, можливо, хтось звинуватить німецького міністра Гайко Мааса у невмінні вести міжнародні переговори суто через те, що він до призначення поняття зеленого не мав про "внутряки" німецького МЗС? Навряд.

Тому і Emine Dzheppar має всі підстави позитивно здивувати своїх майбутніх колег. А якщо ні, якщо "не піде", якщо будуть помилки - то "Європейська правда" першою буде готова критикувати. Але наперед, до помилок - у жодному разі.

P.S. А час дипломатів у футлярі минув. Назавжди. Комусь, певно, на жаль. Мені - на щастя.

P.P.S. Ледь не забув важливу деталь. Жіночій експансії в МЗС - бути! І, сподіваюся, це не остання жінка на топ-посаді у МЗС. Бо українці - талановиті незалежно від своєї статі :)