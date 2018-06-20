Клімкін відмовився коментувати призначення одіозного генерала Литвина послом у Вірменії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відмовився коментувати призначення президентом генерал-лейтенанта Петра Литвина послом України у Вірменії.

Про це передає УНІАН.

"Щодо призначення посла у Вірменії - зрозуміло, що оскільки це виключна компетенція президента... Я чув, що було сказано сьогодні у Верховній Раді, але для мене, напевно, буде некоректно коментувати", - сказав глава МЗС.

"Що стосується нашої компетенції як МЗС і щодо керівництва посольства - це ми будемо міцно тримати в наших руках, не хвилюйтеся", - додав Клімкін.

Петро Литвин з травня 2012 року був командиром 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Під час війни на сході України перебував на посаді командувача військ сектора "Д". Литвина звинувачували в тому, що у серпні 2014 року він залишив своїх бійців під Іловайськом, в результаті чого українські сили виявилися оточені проросійськими бойовиками.

Втім, розслідування Тимчасової слідчої комісії Верховної ради показало, що інформація про втечу не відповідає дійсності.

Його старший брат Володимир Литвин – екс-спікер Верховної ради, а середній брат Микола Литвин – генерал армії України, колишній голова Державної прикордонної служби.