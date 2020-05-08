Украденный праздник: почему РФ не имеет права "приватизировать" победу во Второй мировой

Мы нечасто смотрим на европейскую интеграцию сквозь призму исторической памяти.

Однако в начале мая становится как никогда очевидным, что не может быть других столь разных подходов к истории, чем европейский и российский.

В современной России настоящую Вторую мировую уничтожили и заменили на лубок, в котором все определяет государственная мифология. Ее смысл - сталинский СССР спас мир от нацизма, а Россия является его прямой преемницей, поэтому ее уникальность - не в заботе о человеке, а в необходимости массовых жертв всегда, когда скажет ее руководство.

Россия присвоила победу и сделала ее своим оружием как внутри страны, так и за ее пределами.

Она присвоила себе право самостоятельно менять даты завершения Второй мировой со 2 на 3 сентября. Там впадают в истерику, когда в соседней Беларуси президент Александр Лукашенко пытается провести парад 9 мая и захватить долю этой мифологии.

Еще один пример присвоения РФ себе эксклюзивного права решать, что должны делать другие в сфере исторической памяти, показала история с демонтажем памятника маршалу Коневу в Праге. История, продолжением которой стало опасение за свою жизнь мэра этого города.

А какой уровень цинизма нужно иметь, чтобы напасть на Финляндию в 1939 году, а в 2020-м обвинить ее в геноциде?

В Евросоюзе войну воспринимают такой, как она была, там хорошо помнят ее трагедии, военные преступления и преступления против человечности. Конечно, везде есть единичные подонки, которые хотят быть похожими на нацистов, но в целом вся Европа сделала простой вывод - больше никогда.

Выбрав европейские ценности, мы выбрали честный взгляд на историю.

Мы любим свою историю за то, что она принадлежит нам со всеми своими победами и недостатками. Именно за такую ​​историю мы должны бороться, ведь Россия хочет, чтобы она принадлежала именно ей - от печенегов и половцев до Второй мировой.

Она также хочет, чтобы мы спорили по поводу своего прошлого, но мы не будем. Все украинцы в войнах, в том числе тех, которые велись между империями, погибли за Украину, которая у нас есть сейчас. И на этом нужно раз и навсегда прекратить дискуссии, которым так рады в Москве.

Вторая мировая началась в результате сговора двух тоталитарных режимов, закрепленного в пакте Молотова - Риббентропа. Нацистская Германия и сталинский СССР разделили и навсегда уничтожили Центральную Европу, которая была нашим общим домом, причем Сталин отнюдь не вел себя лучше Гитлера - достаточно вспомнить Катынь.

Кстати, я никогда не понимал, почему мы не сотрудничаем с Польшей в вопросе возможных компенсаций за вторжение 1939 года. Конечно, это сложное дело политически и юридически, но повод для серьезного сотрудничества здесь есть, и он объединяет нас с Польшей.

Победа над нацизмом - наш праздник, как и всех других стран, независимо от того, на чьей стороне они были.

Для Германии или Италии это такой же праздник - и в этом смысл европейской исторической памяти и сознания.

А вот Россия не имеет права на нее, поскольку не усвоила уроков этой войны. Свидетельство тому - российская агрессия против Украины и других. Для миллионов украинцев и не только их георгиевская лента стала символом зла, олицетворением агрессивной России и "русского мира".

Более того, РФ использует победу во Второй мировой как элемент мобилизации для других своих войн.

Что делать Украине в такой ситуации? Прежде всего, мы должны видеть свое участие во Второй мировой как часть собственной истории со всеми событиями, которые предшествовали этой войне.

Голодомор был не только трагедией украинской нации, он коренным образом уменьшил нашу способность к защите при столкновении нацистского и сталинского режимов, а также сильно повлиял на наше мировоззрение. Это в полной мере касается и преступления сталинских чисток 1930-х годов.

После трагедий такого масштаба для многих украинцев оба режима были одинаково преступными. И именно этим объясняется много сложных моментов, связанных с событиями тех времен.

Выбрав европейский взгляд на историю Второй мировой, нам стоит задуматься и над тем, чтобы наконец совместно с партнерами по ЕС начать праздновать 9 мая День Европы. Сейчас в Украине этот праздник отмечается в третью субботу мая.

Необходимо было принять это сложное для многих решение еще тогда, когда мы официально сделали 8 мая Днем памяти и примирения. Но как тогда, так и сейчас на это так и не решились.

Нам критически не хватает тех, кто возглавит борьбу за нашу историю.

У нас почти нет классных исторических сериалов и фильмов, политики у нас редко используют ссылки на исторические события или цитируют своих героев, они их просто не знают. На этом фоне у России - крайне широкий простор для действий.

Нужно четко понимать, что сейчас продолжается еще и война за нашу историю, и ее нужно вести не менее агрессивно, чем настоящую.

Тут победа чрезвычайно важна.

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора