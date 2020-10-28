Ядерный компромисс Трампа: зачем США идут на уступки в диалоге с РФ

Нынешний октябрь принёс интенсификацию диалога США и России по Договору, известному как "Новый СНВ" или СНВ-3.

Этот Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключённый еще в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, имеет не только практическую, но и символическую роль.

Это последний существующий договор между РФ и США, который всё ещё позволяет обоим ядерным гигантам в определённой степени держать руку на пульсе развития стратегических ядерных вооружений друг друга. Срок СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, однако, по изначальным условиям, существует возможность удлинить его жизнь ещё на пять лет.

Почему "в какой-то степени"? Дело в том, что СНВ-3 контролирует лишь развитие классической ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы) обоих государств, при этом не рассматривая новейшие виды вооружений, типа гиперзвуковых крылатых ракет либо же подводных торпед с термоядерными боезарядами, которыми сегодня вовсю хвастает российский военпром.

На этом, собственно, и зиждилась позиция администрации Трампа до нынешнего октября.

Критикуя СНВ-2 как "очень плохой договор", поскольку в него не включены многие виды ядерных вооружений, Дональд Трамп неоднократно заявлял: СНВ-3 выживет только в случае привлечения к диалогу Китая с его ядерным арсеналом приблизительно в 320 ядерных боеголовок, а также включения в Договор всех видов существующих ядерных вооружений, что касается прежде всего России с её распиаренным "супероружием".

Такое предложение не устраивало Китай, который отказался от участия в СНВ-3, аргументировав свою позицию тем, что у США и РФ в три раза больше боеголовок, чем у КНР.

В итоге, похоже, что администрация Трампа всерьёз задумалась о собственной репутации и предприняла ряд попыток изобразить активное обсуждение будущего СНВ-3. Тем более, этот вопрос уже стал темой президентских выборов. В частности, Джо Байден неоднократно заявлял, что намерен в случае победы на выборах продлить СНВ ещё на пять лет.

Октябрьская активизация переговоров связана с тем, что американцы практически сняли вопрос по Китаю, предложив продлить Договор на один год (за это время можно будет обсудить условия нового), при этом заморозив все ныне существующие виды ядерных вооружений.

Впрочем, о соглашении сторон говорить еще рано. Как известно, дьявол прячется в деталях, например непонятно, пойдет ли РФ на уступки в вопросах верификации замораживания ядерных вооружений.

На сегодняшний день в экспертной среде также существует идея о том, что главной целью обеих делегаций, российской и американской, является изобразить прогрессивную позицию, оставив мяч на половине противника.

Не случайно 26 октября Владимир Путин решил "усилить подачу", выдвинув предложения "О дополнительных шагах по деэскалации Договора в Европе в условиях прекращения действия Договора РСМД".

Согласно предложению РФ, идея состоит в том, чтобы заморозить всякое развёртывание ракет средней и малой дальности в Европе. В частности, закрепить такое решение мерами доброй воли по инспектированию американских систем ПРО MK-41 в обмен на аналогичные инспекции российской 9М729, создание которой де-факто, и подкосило РСМД.

В чём-то российская тактика напоминает теперь американскую.

С одной стороны, в НАТО ранее уже отказывались от инспекций 9М729, с другой, США неизменно называют ПРО вопросом национальной безопасности, независимым от внешних участников.

Так что, вероятно, отказ последует и теперь, что вновь возвращает мяч на сторону США.

И это создает проблему для Вашингтона, решать которую придется уже новой американской администрации.

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