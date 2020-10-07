Новые амбиции и пандемия коррупции: о чем мы говорили в Брюсселе. Колонка Владимира Зеленского

Напередодні саміту Україна-ЄС "Європейська правда" опублікувала колонку п’ятого президента України Петра Порошенка, зазначивши, що ми готові надати слово і представникам влади.

І хоча перебіг саміту Україна-ЄС вже засвідчив, що скепсис колишнього очільника держави не в усьому був виправданий, президент Володимир Зеленський взявся окремо викласти свої аргументи, а головне – запевнити, що євроінтеграція України лишається безумовним пріоритетом. Деталі запрошуємо прочитати у його колонці.

Ближчим часом ЄвроПравда опублікує також власну статтю про перебіг зустрічей в Брюсселі.

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Успішний кравець щоразу знімає нові мірки – навіть із давніх друзів.

Євросоюз щоразу готовий до нових лекал, бачачи, як Україна росте.

Ми дорослішаємо з кожною домовленістю, з кожним законом, кожним підписаним документом, який сприяє європейській інтеграції України. Передусім це шлях до створення сильної, успішної України.

Ми – європейці за цінностями та принципами, за нашою внутрішньою свободою й розвиненою демократією. Це ми, українці, вмирали на Майдані за європейську ментальність. Це в нас забрали, нехай і тимчасово, наші території – Крим і частково Донбас.

І найболючіше – це в нас загинуло майже чотирнадцять тисяч людей за відстоювання Європи в Україні.

Віддаючи найцінніше, ми знали, що можемо покластися на офіційний Брюссель.

Уже шість років, як ЄС дотримується слова – продовжує тиск за агресію Росії проти України. Сподіваюся, нам вдасться реалізувати заплановану поїздку на Донбас з колегами з ЄС, щоб вони побачили війну на власні очі.

І також сподіваюся, що Євросоюз активно долучатиметься до ініціативи України зі створення Кримської платформи. Адже досі, попри заяви, не існує жодного документа й майданчика для обговорення справді дієвих форматів повернення.

А сильна Україна – надійний форпост ЄС на східному кордоні.

Цьогорічний саміт Україна – Євросоюз – перший "живий" захід з країною-партнером ЄС від початку пандемії. Навіть COVID-19 не став перешкодою для наших переговорів.

Бо нам усім у нових реаліях потрібні нові "лекала".

Ми говорили про перегляд Угоди про асоціацію з ЄС. Цей документ шість років тому був проривом у наших економічних відносинах. Євросоюз не має таких угод ні з ким за своїми межами.

Нині понад 40% нашої торгівлі припадає на ЄС, це зробило Європейський Союз головним торговельним партнером України. Але, як і кожному, хто зростає, нам уже потрібно більше. Наші підприємці хочуть і можуть продавати в країни ЄС більше товарів.

Відповідний позиційний документ ми передали партнерам з Євросоюзу. На закритих переговорах Президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що високо цінує реформи, які впроваджує моя команда, а наша Угода має більший "додатковий потенціал".

Ми маємо пам'ятати, й особливо в часи криз, що ми – єдиний континент. І сховатися від глобальних викликів по національних "домівках" не вийде.

Ми цінуємо виділення Україні €190 млн для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Однак я ще раз наголосив: наша країна має всі потужності для масового виробництва вакцини, коли її буде винайдено.

Нові виклики породжують нові партнерства. Радий, що ЄС планує ділитися вакциною, коли вона буде створена. Так роблять надійні друзі.

Багато говорили про ще одну проблему – фактично нашу українську "пандемію" – корупцію.

Для неї теж використовують маски, але вони не допомагають. Ми невтомно шукаємо вакцину. А поки застосовуємо ті ліки, що є.

Саме після мого приходу до влади антикорупційна архітектура в Україні стала завершеною та справді незалежною.

Уявіть, НАБУ почали створювати ще у 2014 році, але тільки у 2019-му своїм указом я доручив МЗС забезпечити Бюро можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних злочинів.

Також був ухвалений закон про повну оперативну незалежність НАБУ – так зване право на прослуховування.

Ці два ключових для Бюро рішення блокувалися протягом п'яти років до приходу моєї команди.

Ми ж повернули до Кримінального кодексу статтю про відповідальність за незаконне збагачення, дали можливість запрацювати Вищому антикорупційному суду.

Ми робимо все, щоб антикорупційні органи діяли незалежно, і разом з усім суспільством очікуємо від них чітких результатів у вигляді вироків для корупціонерів.

Рішення Конституційного Суду щодо НАБУ може подобатися чи не подобатись, але воно залишається свідченням про ще один "сірий" факт в українському законодавстві. Чому закон про НАБУ так написаний, краще запитати в того, хто його підписав.

Єдиний наслідок цього рішення – те, що парламент повинен виправити всі неузгодженості з Конституцією.

Жодних загроз для НАБУ це не створило. Як немає загрози й для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тут позиція проста. Після відходу колишнього керівника САП комісія з відбору нового очільника має працювати незалежно й обрати фахову чесну людину на цю посаду.

Партнерство з інтеграції українських ринків у ЄС, спільний авіаційний простір, промисловий "безвіз" ми також обговорили в Брюсселі. Це все – питання часу, і в кожному з них є свій прогрес.

Укладення угоди про спільний авіаційний простір може відбутися вже на початку наступного року.

А ще підписали шість важливих документів, зокрема три – щодо співпраці з Європейським інвестиційним банком на €330 мільйонів, щоб модернізувати нашу комунальну систему та "Укрпошту".

У нас із ЄС спільне розуміння: ми – частина однієї великої європейської сім’ї.

Я категорично завжди казав, що українці ні на мить не повинні сумніватися в правильності свого вибору.

Очевидно, що членство в ЄС неможливе вже завтра. Але головне, що ми точно хочемо розуміти, то це чіткий та узгоджений з нашими європейськими партнерами покроковий план, аби це відбулося якнайшвидше.