Ядерный вызов для Джо Байдена: продлят ли США договор с РФ

Перед 46-м президентом США Джо Байденом стоит множество вызовов. Однако один из них требует принятия решения в течение всего нескольких дней.

Речь идет о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает уже 5 февраля.

В отличие от Дональда Трампа, Байден выступает за продление этого ядерного соглашения с РФ. Но на каких условиях и возможно ли согласовать с Москвой коррекцию этого соглашения, когда до дедлайна остается лишь две недели?

СНВ-3 является последним договором в области контроля над вооружениями, который действует между РФ и США.

Администрация Дональда Трампа приложила немало усилий и даже добилась успехов в потоплении Договора РСМД, а также Договора об открытом небе.

Подписанный на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлён ещё на пять лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Возможность продления Договора существует, поскольку ещё в декабре 2019 года Москва выразила намерение продлить Новый СНВ на пять лет без всяких предварительных условий.

Разумеется, это решение имело бы место лишь в случае аналогичного продления Договора со стороны США. Однако администрация Трампа не питала к Договору добрых чувств, называя его устаревшим и несовершенным, ибо он не решал основных озабоченностей США по новейшим российским вооружениям, а также тактическому ядерному оружию, уровни которого в РФ сильно превышают общемировые.

По мере приближения выборов Трамп попытался разрешить "проблему Нового СНВ" по-своему: сперва силился вовлечь в Договор Китай, а когда Пекин наотрез отказался (сославшись на то, что его ядерный арсенал почти в пять раз меньше отдельно взятых российского и американского) предложил России заморозить все ядерные боеголовки на год.

В отличие от Трампа, Джо Байден всегда заявлял о своей готовности продлить СНВ-3, тем более что он был вице-президентом администрации Обамы, которая привела это соглашение в жизнь.

Сторонники продления соглашения акцентируют внимание на том, что сколь бы устаревшим ни был СНВ-3, он единственный пока что позволяет ядерным гигантам понимать ситуацию в арсенале противника, и более того, обеспечивает оба государства механизмом стабильного диалога.

В этой связи продление договора еще на пять лет дало бы достаточный запас времени, чтобы полноценно провести все необходимые консультации с РФ и подготовить новое соглашение, способное снять первоочередные озабоченности США и РФ относительно тех арсеналов друг друга, что не входят в СНВ-3.

Осложняет ситуацию то, что у президента Байдена будет всего лишь 16 дней на его продление.

Это исключает время на обсуждение каких-либо дополнительных условий продления Договора, оставляя возможность просто его одобрить. К счастью, согласно изначальным условиям, для этого не понадобится одобрение Сената.

Еще одна проблема на пути быстрого и беспрепятственного продления Договора – очередная кибератака РФ на правительственные сайты США, что вынуждает Вашингтон предпринять ответные меры воздействия.

Главной проблемой является вопрос: не станет ли СНВ-3 жертвой такого возмездия?

Альтернативный сценарий предполагает продление СНВ-3 на один год с той же целью: чтобы снять первичную напряжённость в российско-американских отношениях и дать шанс на обсуждение нового соглашения по контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном.

По мнению некоторых американских экспертов, это избавит США от того, чтобы подарить России фору в создании новых видов вооружений, а именно пути, на который РФ вступила несколько лет назад.

Следует, однако, отметить, что за год не представляется возможным разработать новый договор, который был бы хорош в плане охвата необходимых вооружений и удовлетворял бы интересам обеих сторон, таким образом, продление СНВ на год фактически отодвинет во времени грядущий хаос в системе контроля над вооружениями, но никак не снимет его наступление.

Чем продление договора о СНВ актуально для Украины?

Обычно ухудшение ситуации в плане гонки ядерных вооружений и повышение вероятности ядерного конфликта между Москвой и Вашингтоном становилось верхней точкой напряжённости в международных отношениях.

В условиях тотальной конфронтации обостряется стремление противоборствующих сил занять позиции другой стороны с выгодой для себя, которая может стать весьма иллюзорной. В 1962 году такой позицией была Куба, а после 2014-го вполне может стать Украина.

Сохранить СНВ с перспективой замены его новым договором является неким залогом того, что система не скатится к такому уровню напряженности, в результате которого давление на Киев станет беспрецедентным.

Зная то, какое значение Украина имеет для Москвы, исход такого давления может быть далеко не в нашу пользу.

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