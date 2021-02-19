НАТО все дальше: как Грузия теряет шансы на членство в Альянсе

Грузія почала стрімко втрачати шанси отримати план дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО.

Рішення Тбіліського суду ув'язнити лідера найбільшої опозиційної партії Ніку Мелію вже призвело до різкого загострення політичної кризи у країні. Детальніше про це - у статті "Шанс для Саакашвілі: як суд над лідером опозиції руйнує владу в Грузії".

Проте правляча партія "Грузинська мрія" на цьому не зупинилася. І наслідки цього можуть виявитися просто катастрофічними. Це не перебільшення - Держдеп США уже оприлюднив заяву, в якій натякнув на сумніви у євроатлантичних прагненнях Грузії. Ще пару днів тому таку заяву просто неможливо було уявити.

Чому замість виходу з кризи у Тбілісі взяли курс на загострення? І які наслідки це матиме?

Про все це - у нашому новому відеоблозі.

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