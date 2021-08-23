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Почему визит премьера Грузии не отменяет курс Тбилиси на дистанцирование от Украины

Понедельник, 23 августа 2021, 13:20 — Георгий Канделаки, экс-депутат парламента Грузии
Фото пресс-службы Кабинета министров
Премьеры Украины и Грузии Денис Шмыгаль и Ираклий Гарибашвили. Киев, 22 августа 2021 года

С октября 2012 года, когда Бидзина Иванишвили – грузинский миллиардер, сколотивший свое состояние в России, – получил власть в Грузии, дистанцирование от Украины стало одной из основных осей ее внешней политики.

То, что за 9 лет ни один премьер-министр Грузии ни разу не посещал Киев в двухстороннем формате, говорит само за себя. При этом грузинское правительство отвергало призывы к совместным с Украиной действиям на международной арене, которые звучали как дома, так и от зарубежных друзей, что подрывало усилия на непростом пути Грузии к членству в НАТО, а к тому же дарило Кремлю комфортные условия, о которых в РФ не могли и мечтать.

Ираклий Гарибашвили, премьер Грузии с 2021 года и в 2013-2015 годах (в прошлом он, к слову, работал в бизнесе Иванишивили), заявил в интервью BBC в 2014 году, что между российской оккупацией Крыма и оккупацией грузинских территорий нет "ничего общего". В интервью Financial Times в конце 2014 года он также предостерег Запад от предоставления Украине летального вооружения для защиты от российской агрессии, заявив, что этот шаг был бы контрпродуктивным.

Так что же поменялось сейчас?

Почему теперь Гарибашвили посещает Украину и означает ли этот визит, что в Тбилиси пусть запоздало, но все же решили объединить усилия с Киевом на международной арене, чтобы противостоять российской агрессии?

 К сожалению, ответом на эти вопросы является четкое "нет".

Всего пару недель назад Балтийские страны и ключевые сторонники наших стран – Литва, Латвия и Эстония – отвергли запрос Гарибашвили о визите. На этом фоне его визит в Киев стал в каком-то смысле вынужденным, так как позволяет прервать его фактическую международную изоляцию. Но этот визит, к сожалению, не означает, что речь идет о совместных усилиях по противостоянию российской агрессии или о более интенсивном продвижении общих с Украиной интересов.

Почему речь идет об изоляции?

Потому что организованное массовое насилие против журналистов 5 июля, которое совершили экстремистские группировки, открыто связанные одновременно и с Россией и, мы уверены, также с правящей "Грузинской мечтой", состоялось по фактическому призыву Гарибашвили. Утром 5 июля Гарибашвили фактически призвал прокремлевских экстремистов, аффилированных с небезызвестным Александром Дугиным, прервать мирное шествие против гомофобии (которое так и не состоялось из-за угрозы насилия).

Он также фактически публично выдал гарантии безнаказанности тем же экстремистам, которые в течение нескольких часов, без всякого сопротивления полиции, избили 53 журналистов, один из которых умер через несколько дней.

До сих пор, несмотря на наличие множества публично доступных доказательств, ни одному из лидеров прокремлевских экстремистов и организаторов этого насилия даже не предъявлено обвинение.

Действующая грузинская власть уже давно сотрудничает с пропутинскими группировками, которые управляются и, скорее всего, финансируются из России.

Но погром 5 июля поднял это сотрудничество на существенно новый уровень, несущий смертельную опасность для западного пути Грузии.

По указанию Иванишвили "Грузинская мечта" решительно противилась и противится любым усилиям сделать основанием для международных санкций против РФ вопрос оккупации 20% территории Грузии, вопрос выполнения Соглашения о прекращении огня от 2008 года, достигнутого при посредничестве ЕС, и вопрос о нарушении прав человека на оккупированных территориях и регулярного похищения граждан Грузии с неоккупированных территорий.

Более того, в Тбилиси отказались от сотрудничества с Украиной с целью того, чтобы включить эти вопросы в единый пакет санкций, связав их с действующими против России санкциями, введенными за ее действия в Украине. Такова сегодня генеральная линия внешней политики Грузии.

Между тем общим интересом и Украины, и Грузии является формирование объединённого и координированного фронта вместе с Молдовой и другими союзниками, чтобы усилить давление Запада на Кремль. Целью такого давления должно быть изменение политики РФ в отношении соседей, которые стремятся стать частью западного мира.

И то, что теперешнее правительство Грузии и сам Гарибашвили сопротивляются такому пути, показывает, что дрейф Грузии от Украины, противоречащий интересам обеих стран и наших друзей, к сожалению, продолжается.

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора

Георгий Канделаки
грузинский оппозиционный политик, партия "Европейская Грузия",
экс-депутат парламента и член Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2008-2020 годах
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