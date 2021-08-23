Почему визит премьера Грузии не отменяет курс Тбилиси на дистанцирование от Украины Действующая грузинская власть давно сотрудничает с пропутинскими группировками, которые финансируются из России. Георгий Канделаки грузинский оппозиционный политик, партия "Европейская Грузия",

экс-депутат парламента и член Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2008-2020 годах

Крымская платформа: как она будет работать и каких результатов стоит ждать В Киеве соберутся президенты, премьер-министры, министры иностранных дел и обороны, депутаты и эксперты из более чем 40 стран (укр.). Рустем Умеров народный депутат, фракция "Голос", сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа"

Как ЕС помогает Украине рациональнее управлять госфинансами Проект ЕС по поддержке управления государственными финансами работает в Украине уже два года. И вот первые результаты нашего сотрудничества (укр.) Юргита Домейкиене руководитель Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)

5 шагов к наказанию Лукашенко: как Украине реагировать на смерть белорусского оппозиционера Если белорусский след будет доказан, смерть Шишова должна стать для Лукашенко персональным "делом Скрипаля" (укр.) Дмитрий Соломчук народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

Не только Лукашенко: кому была нужна смерть белорусского оппозиционера в Киеве Мы должны не только точно установить, причастны ли спецслужбы к этой смерти, но и чьи это спецслужбы... Богдан Яременко Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

глава правления организации "Майдан закордонних справ"

Конфликт в пользу РФ: почему Украина теряет белорусский рынок Проблемы украинского экспорта на рынке Беларуси вызваны не политическими санкциями, а преференциями отечественным автопроизводителям (укр.) Александр Балдынюк президент ассоциации "Укркондпром" Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

8 шагов для победы над Nord Stream-2: почему борьба еще не закончена Сделка вокруг "Северного потока-2" вызвала шквал негативной реакции в США и Европе. Это дает возможность противодействовать проекту даже в случае его завершения (укр.) Михаил Гончар президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

Рецепты поражения: 7 тезисов о том, почему США и ЕС проиграли лоббистам "Северного потока-2" Что обеспечило успех "Северному потоку-2"? Ответ на этот вопрос нужен для определения дальнейших действий в борьбе с российским газовым спрутом (укр.) Михаил Гончар президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

Европейские доверительные услуги в Украине: три варианта развития Украина не строит свою критическую цифровую инфраструктуру на стандартах ЕС, что затрудняет нашу дальнейшую интеграцию в Единый цифровой рынок (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Андрей Дресвянников председатель экспертной группы из Единого цифрового рынка ЕС аналитического центра УЦЕП

Неудачный шантаж: почему разговоры о "развороте" к Китаю вредны для Украины Переиграть США в системе международного права очень трудно. Системы, в которой можно соревноваться с решениями правительства Китая, просто не существует (укр.) Богдан Яременко Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

глава правления организации "Майдан закордонних справ"

Экологическое "оружие" ЕС: как мир будут подталкивать к снижению выбросов углерода Как будет работать европейский механизм регулирования выбросов углерода на границе? И как Украине подготовиться к скорым изменениям? (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Татьяна Танчин юрист практики международной торговли Sayenko Kharenko

Беженцы как гибридное оружие: с какой целью Лукашенко шантажирует ЕС Александр Лукашенко решил найти гибридный рычаг давления на ЕС. Им стали нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока. Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

Три законопроекта ради экологии: как Украине дать старт зеленым преобразованиям Украина располагает большим потенциалом стать ведущей силой зеленых преобразований в Европе. Но для этого нужно быстро подготовить правовую базу (укр.) Виола фон Крамон депутат Европейского парламента

ЕС усиливает безопасность потребителей: что изменится для украинского экспорта Евросоюз меняет требования к качеству и безопасности продукции, и это затронет значительную часть украинского экспорта (укр.). Александра Булана кандидат экономических наук, аналитик Украинского центра европейской политики

Без компенсаций и капитуляций: рецепт победы в войне с Nord Stream-2 Россия начала газовый шантаж, не дожидаясь завершения строительства "Северного потока-2". Однако окно возможностей для Украины все еще открыто. Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Навстречу конфликту с ЕС: чем опасен запрет экспорта металлолома Украина может получить новый конфликт с ЕС, подобный запрету экспорта леса-кругляка. Теперь - из-за металлолома (укр.). Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Мария Шульга юрист практики международной торговли Sayenko Kharenko

Изменения возможны: в каких реформах в первую очередь нуждается Украина Благодаря последовательному, хотя и не без препятствий, курсу реформ, Украина имеет все шансы выйти из пандемии с лучшими результатами, чем многие ожидали (укр.). Анна Бьерде вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии

Праздник на фоне детских могил: как история испортила День Канады Нынешний День Канады страна провела в изучении темных страниц истории. Некоторые муниципалитеты даже отказались от праздничных мероприятий (укр.). Тарас Проданюк исследователь аналитического центра Canada Global Affairs Institute, соучредитель аналитического центра ADASTRA

Креативность и инициатива: 4 принципа модернизации Вооруженных Сил Украины Асимметричное сдерживание – именно так часто описывают стратегию Украины в противодействии возможной агрессии. Но что именно скрывается за этим термином? Андрей Рыженко эксперт Центра оборонных стратегий,

капитан 1-го ранга запаса

Информационная война на море: как Россия атакует учения Sea Breeze Особенность постоянного напряжения заключается в том, что со временем к нему привыкают. Именно это происходит с угрозами России - они все меньше пугают мир (укр.). Любовь Цыбульская руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Поворот к Китаю? Вопросы к внешнеполитической стратегии Украины Присутствие Китая в украинской внешней политике заметно растет. Теперь это нашло отражение в Стратегии внешнеполитической деятельности (укр.) Дмитрий Шульга директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"

Экологическое преступление: опровергаем миф о безопасности "Северного потока-2" Положительный эффект снижения эмиссии CO2 в Европе полностью "съедаться" негативным эффектом от роста объемов выбросов метана и того же CO2 на Ямале и по маршруту газа в ЕС (укр.) Михаил Гончар президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

Транзит без препятствий: как упростить торговлю Украины и ЕС Украинский бизнес вскоре может получить возможность общего транзита в ЕС по принципу "одно транспортное средство – одна декларация – одна финансовая гарантия". Витянис Алишаускас международный эксперт по таможенным вопросам Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)

13 вопросов о реформе СБУ: почему эти изменения важны для Украины СБУ должна быть коренным образом реформирована, чтобы стать современной европейской службой безопасности, которая сможет лучше защищать Украину (укр.) Консультативная миссия ЕС

"Хвосты" евроинтеграции: каких помех стоит ждать для нового соглашения с ЕС По сути, на выполнение Соглашения об ассоциации Украины осталось чуть больше полутора лет... (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

ВТО спасает рыбу: почему это может стать проблемой для Украины Всемирная торговая организация вплотную подошла к новым правилам, которые должны противодействовать истощению рыбных ресурсов. Украина – среди стран, которые могут пострадать от новых правил (укр.) Леонила Гугля юрист по праву ВТО и международного арбитража SwissLegal Rouiller & Associés SA (Женева) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Сладкий запрет: потеряет ли украинский мед рынки США и ЕС Украинский мед может потерять рынок Соединенных Штатов. А возможно, и европейский. Что произошло и как это можно предотвратить? (укр.) Наталья Галецкая кандидат юридических наук, преподаватель Школы права Украинского католического университета Олег Кириевский управляющий партнер First Chair Legal, сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации

Атлантическая хартия 2.0: что получит Украина от усиления сотрудничества США и Британии Новая хартия претендует на то, чтобы на долгие годы определять сотрудничество США и Великобритании и защиту от общих угроз. Что это означает для Украины? Марина Рабинович доцент Киевской школы экономики

Ловушка для Путина: какие последствия будет иметь встреча президентов США и РФ Джо Байден говорил с Путиным, озвучивая единую позицию Запада. В будущем это должно усилить аргументы Вашингтона в обсуждении новых санкций против РФ (укр.) Владимир Дубовик директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

После "Северного потока-2": как Украине защитить свой газовый транзит Соглашение об ассоциации поможет Украине гарантировать сохранение транзита газа даже после запуска "Северного потока-2". Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

4 победы Украины: чем решение НАТО важно для Киева Консенсус НАТО на уровне глав государств о готовности видеть Украину членом Альянса – это новая политическая реальность, которой до сих пор не существовало (укр.). Андрей Загороднюк председатель правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019-2020 годах

Без ПДЧ: какое решение саммита НАТО было бы лучшим для Украины Альянс мог бы принять политическую декларацию, в которой заявить, что Украина уже обладает всеми практическими инструментами для подготовки к членству в НАТО (укр.) Алена Гетьманчук директор Центра "Нова Європа"

Разочаровались ли украинцы в евроинтеграции? В последние полтора года произошел новый статистически значимый рост поддержки вступления в ЕС – с 53,2% до 58,8%. Алексей Разумный ведущий эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова

В шаге от необратимости: почему санкционная война с Беларусью неизбежна Масштабная санкционная война с Беларусью становится неизбежной. Заявления Лукашенко по Крыму не дают нам возможности оставить все как было (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Прибыльные санкции: как торговая война Украины и Беларуси сыграла на руку лоббистам Политическая ситуация в Беларуси используется лоббистами отдельных отраслей для продвижения собственных интересов. Почему это очень опасно? (укр.) Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Почему встреча Байдена с Путиным - это возможность для Украины Мы получили четкое заверение, что ни один вопрос относительно Украины не будет решаться без Украины (укр.). Евгений Енин Заместитель министра иностранных дел Украины

Реформа с секретами: чем вреден советский подход к гостайне в законе о СБУ Обновленный проект не способствует прозрачности работы СБУ и содержит существенные коррупционные риски и угрозы... (укр.) Оксана Нестеренко, Павел Рудь, Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) Заместитель министра иностранных дел Украины

Общие вызовы и новые возможности: о перспективах сотрудничества Украины и Чехии У Украины и Чехии – много общих тем для обсуждения и кооперации. Обсудим их на новом Форуме (укр.) Геннадий Максак координатор Украинской национальной платформы Форума гражданского общества "Восточного партнерства", глава правления Совета внешней политики "Украинская призма" Давид Стулик Старший аналитик Центра "Европейские ценности", Прага



В 2007-2019 годах - пресс-атташе представительства ЕС в Украине

Вакцины не для всех: поможет ли отмена патентов Украине бороться с COVID Отмена патентов на вакцины не означает, что их станет больше на мировом рынке. Не исключено, что найти вакцины станет еще сложнее (укр.) Тарас Кислый партнер юридической фирмы Arzinger

Это серьезно: мы можем проиграть войну против "Северного потока-2" В интересах Украины – только прекращение строительства "Северного потока-2". И это можно сделать только через санкции США (укр.) Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Прочь от Европы: о курсе, который на самом деле выбрала украинская власть Власть, декларируя европейские лозунги, постоянно оглядывается в сторону СССР и его методов управления. И это снова привязывает нас к российскому стойлу (укр.) Иванна Климпуш-Цинцадзе народный депутат, фракция "Европейская солидарность", глава комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в 2016-2019 годах

Еще не победа "Газпрома": как Украине вернуть поддержку США по "Северному потоку-2" Почему союзники Украины, которые так долго поддерживали нас в противостоянии "Северному потоку-2", сейчас ослабляют давление на РФ? (укр.) Вадим Гламаздин бывший советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»

Сказать Земану "нет!": почему Украина должна отказать дипломату с российским шлейфом У Киева есть возможность сказать "стоп", пока проблема не стала реальной (укр.) Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Эффективная, но есть нюанс: почему Норвегия отказалась от AstraZeneca Отказ перенесет завершение плановой вакцинации только на две недели. Именно этот факт позволил Норвегии отказаться от использования AstraZeneca (укр.) Мария Бачмага директор общественной организации "PH-Capital. Эксперты по общественному здоровью"

Дунайский путь к членству: как Украина приближается ко вступлению в ЕС В этом году День Европы в Украине посвящен Дунайской тематике. Это не случайно. Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Второе дыхание ВТО: при каких условиях мир отменит патенты на COVID-вакцины Практика принятия решений о временном освобождении от обязательств по соглашениям ВТО не нова. Однако нынешнее исключения станет особенным (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Татьяна Танчин юрист практики международной торговли Sayenko Kharenko

Что даст Украине ограничение импорта из Беларуси Наша страна впервые сделала шаг на пути защиты национального производителя высокотехнологичной продукции. Ефим Хазан вице-президент ассоциации "УкрАвтоПром"

Пандемия в помощь: как изменилась российская пропаганда в странах Балтии Российская пропаганда пытается создать картину, в которой большинство населения балтийских стран доверяет российской вакцине. Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

Вакцины без ограничений: пойдет ли ЕС на эпохальное решение Смогут ли все страны производить вакцины от COVID без соблюдения прав интеллектуальной собственности? Этот вопрос сейчас решается в ВТО, и позиция ЕС может стать решающей. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Провал Додона: что делал экс-президент Молдовы во "дворце" у Лукашенко История настолько невероятная, что о ней нужно рассказать в подробностях – и показать на видео. Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Самый проевропейский город: как Хмельницкий выиграл награду ПАСЕ Из всех европейских городов-претендентов на высшую награду от Парламентской ассамблеи Совета Европы именно Хмельницкому достался 2021 Europe Prize (укр.) Татьяна Гайдук креативный директор TRUMAN Agency, соавтор проекту KYIV NOT KIEV

Зеленый курс ЕС для Украины: как выиграть от сотрудничества в новой европейской политике Уже больше года дискуссии о Европейском зеленый курс не выходят за рамки лозунгов, мифов и "зрады" ... Наталия Андрусевич председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Крымская платформа: как вовлечь мир в противодействие оккупации Чем важна Крымская платформа? Это мощный сигнал всему миру, что в Крыму есть сопротивление. Что люди хотят жить в свободной Украине, а не выживать с оккупантами (укр.) Рустем Умеров народный депутат, фракция "Голос", сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа"

Подсолнечник без права на выезд: получит ли Украина новую проблему в отношениях с ЕС Повышение цен на подсолнечное масло подталкивает правительство к ограничению экспорта. Пойдет ли ЕС на новый торговый арбитраж с Украиной, как это было с лесом-кругляком? (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Польский школьный вопрос: кто заплатит за образование для украинских детей В ближайшее время Украина может столкнуться с новым вызовом в отношениях с Польшей. Теперь - в сфере школьного образования(укр.). Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Закрытие Европы: как друзья Украины потерпели поражение в EuroNest Шанс исправить ситуацию остается. Отношение немецких политиков при желании и при определенных усилиях можно изменить... (укр.) Владимир Арьев народный депутат Украины, "Европейская солидарность". Глава делегации в ПАСЕ в 2015-2019 годах, член делегации в ассамблее "Евронест" с 2019

Без консультаций: зачем Украина начинает торговый конфликт с Беларусью Выглядит очень похоже на то, что Украина – на пороге масштабной торговой войны с Беларусью. Однако до сих пор неизвестно, планировала ли украинская власть такое развитие событий (укр.) Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

"Желтая карточка" для промышленного безвиза: в чем Украина создала себе проблемы Украина может столкнуться с риском приостановления переговоров по "промышленному безвизу", что станет существенной проблемой для экспортеров (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Александра Булана кандидат экономических наук, аналитик Украинского центра европейской политики

Для чего Украине закон об админпроцедуре: опыт Латвии Законопроект "Об административной процедуре" касается не просто соблюдения европейской практики. Речь идет о предсказуемости и предоставлении гражданам и бизнесу больше прав (укр.) Яутрите Бриеде административная судья Верховного суда Латвии

Две недели дипломатии для безопасности: ответ Украины на российскую угрозу Сегодня мир един в своей позиции – новый этап эскалации не пройдет безнаказанно для России. Такая поддержка Украины действительно беспрецедентна (укр.) Игорь Жовква заместитель главы офиса президента Украины, дипломатический советник президента Зеленского

Наш общий вызов: как Украина может помочь побороть диктатуру Лукашенко Режим Лукашенко представляет прямую угрозу независимости Беларуси, а следовательно, и безопасности Украины. Освобождение Беларуси от тирании отвечает и интересам Украины (укр.) Франак Вячорка советник Светланы Тихановской

С оглядкой на Китай: как США и Иран вернулись к переговорам по ядерной программе Иран и США вернулись к переговорам по ядерной программе. Что усиливает позицию Тегерана и что делает ее уязвимой? Полина Синовец руководитель Центра нераспространения ядерного оружия

Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины? Зеленский сейчас действительно увольняет самых профессиональных глав посольств Украины. Но эти увольнения неизбежны (укр.) Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Кто выиграл от конфликта с ЕС: какие последствия имел мораторий на экспорт древесины Официальная статистика подтверждает, что мораторий на экспорт леса был прежде всего протекционистской мерой, существенно не повлиявшей на экологию (укр.) Евгений Ангел научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций

Что не так с "партийной реформой" в Украине: взгляд Венецианской комиссии Не всегда советы Венецианской комиссии безусловны. Но здесь критика инициативы власти вполне обоснована (укр.) Богдан Бернацкий Старший лектор Киево-Могилянской академии

Новая транспортная стратегия ЕС: к чему стоит быть готовой Украине Новая транспортная стратегия ЕС может негативно повлиять на украинский автомобильный бизнес, который занимается перевозкой грузов в Европе... (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Самоуспокоение Зеленского: что не так с "нормандскими" инициативами Банковой Украине не стоит рассчитывать ни на Нормандский саммит, ни на обновление Минских договоренностей. Вместо этого лучше ориентироваться на игру вдолгую (укр.) Константин Елисеев глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)

Время для ускорения: как будут развиваться торговые отношения Украины и Великобритании Пришло время, чтобы мы в Британии сделали шаги навстречу и активизировали наши взаимные отношения с Украиной (укр.) Кэтрин Мейер баронесса, спецпосланник премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Украиной

Новое измерение европейской интеграции: что означает курс ЕС на стратегическую автономию Возможно ли достижение ЕС желаемой "стратегической автономии"? И как это может повлиять на отношения с Вашингтоном, Пекином и Москвой? (укр.) Егор Васильев аналитик, магистр европейского права Лондонской школы экономики и политических наук

Украина не хуже Балкан: как Киеву вести диалог с ЕС о перспективе членства Готова ли Украина говорить о членстве в ЕС? Не меньше, чем страны Западных Балкан, с которыми Евросоюз уже ведет такой диалог (укр.) Майкл Эмерсон ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)

Вранье Гарри и Меган Маркл: что изменит скандальное интервью британской монархии Способны ли обвинения в расизме подорвать доверие к британской королевской семье? (укр). Владимир Куренной народный депутат Украины (2006-2007, 2012-2014, 2018-2019)

Проукраинские "радикалы": кто во Франции противостоит российской пропаганде Их взгляды не совсем вписываются в традиционную пророссийскую внешнеполитическую стратегию Франции, поэтому некоторые называют их "радикалами"... (укр.) Оксана Митрофанова кандидат политических наук, приглашенный научный сотрудник Дома гуманитарных наук Парижа (Франция)

Днестр как проблема: что позволит сохранить сближение Украины и Молдовы В отношениях Украины и Молдовы сейчас происходит то, чего давно не было - началось их сближение. Леонид Литра старший аналитик Центра "Нова Європа" Нику Попеску директор программы "Wider Europe", Европейский совет по международным отношениям, Париж

Против оружия и полиции: реформы Байдена, которые могут рассорить американцев Какие реформы Джо Байдена больше всего раскалывают американское общество? И какими могут быть последствия их внедрения? Максим Карижский руководитель консалтинговой компании Karyzhsky Communications

Шанс на изменения: что даст Украине председательство в Дунайской стратегии Украина станет первой страной из-за пределов ЕС, которая возглавит Дунайскую стратегию – масштабную макрорегиональную инициативу Евросоюза (укр.) Игорь Студенников исполнительный директор Центра региональных исследований (Одесса), член исполкома Дунайского форума гражданского общества (Айзенштадт, Австрия) Артем Филипенко заведующий отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований

Три реформы, приближающие украинский рынок земли к Европе До открытия рынка земли осталось меньше 100 дней. Однако для завершения этого исторического процесса еще нужно доработать правовую базу (укр.) Клаус Дайнингер ведущий экономист Всемирного банка, руководитель программы «Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине»

"Европеизируем" Раду: как должна измениться работа украинского парламента Верховная рада должна институционально усиливаться. И важным шагом на этом пути будет создание независимой парламентской службы (укр.) Илона Хмелева эксперт по правовым вопросам Программы USAID РАДА

Абортам быть: как власть Польши признала поражение в противостоянии с обществом Польская власть вынуждена искать пути к отступлению в вопросе полного запрета абортов в стране. Однако найти выход из этой ситуации крайне непросто (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Брюссельские уроки: что может помешать пересмотру Соглашения об ассоциации Что осталось без внимания седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС? И что может помешать Украине добиться пересмотра Соглашения об ассоциации? (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Новый уровень отношений: что изменит для Украины и ЕС пересмотр Соглашения об ассоциации Пересмотр Соглашения об ассоциации с Украиной создает для ЕС возможность достичь стратегического успеха в своей внешней политике и политике безопасности (укр.) Майкл Эмерсон ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS) Вероника Мовчан Институт экономических исследований и политических консультаций

НАТО все дальше: как Грузия теряет шансы на членство в Альянсе Грузия стремительно теряет шансы получить план действий относительно членства в НАТО. Почему вместо выхода из кризиса в Тбилиси взяли курс на обострение? Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Новые времена в ВТО: какие изменения ждут торговлю и почему это важно для Украины Почему выборы нового гендиректора ВТО едва не привели к ее краху? И способна ли новая руководительница вывести организацию из глубокого кризиса? (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Александра Сандул младший юрист практики международной торговли Sayenko Kharenko

Сложный разговор с ЕС: как Украина начала пересмотр Соглашения об ассоциации Украинская сторона должна избавиться от иллюзий скорого окончания переговоров с ЕС об обновлении Соглашения об ассоциации. Это будет марафон с элементами эстафеты (укр.) Назар Бобицкий директор Брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA)

Негодяй, зато свой: как Россия эксплуатирует миф о своей принадлежности к Европе Почему европейских политиков так пугает мысль о возможности "потерять Россию для Европы"? И какие риски это несет? (укр.) Алексей Панич доктор философских наук, переводчик, ведущий научный сотрудник "Дух и Литера"

Десятилетие выравнивания: догонит ли Восточная Европа своих богатых соседей Способны ли страны Центральной и Восточной Европы решительно сократить разрыв с ведущими государствами ЕС? И что мешает им это сделать? (укр.) Тимо Баас профессор макроэкономики Университета Дуйсбург-Эссен (Германия)

Проблема не только в Украине: почему помощь ЕС теряет эффективность Сопротивление реформам со стороны местных элит и их усталость от обязательств делают хронической проблему неэффективного использования помощи ЕС (укр.) Марина Рабинович доцент Киевской школы экономики

Поражение и победа Украины: что произошло на гибридной сессии ПАСЕ То, что произошло на этой неделе в Страсбурге, должно стать для Киева сигналом тревоги (укр.) Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

НАТО-тест для Порошенко: почему обновление СБУ зависит от команды экс-президента Против реформы СБУ одновременно выступают пророссийская ОПЗЖ, фракции Тимошенко и Порошенко... (укр.) Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Спасти климат, не уничтожить торговлю: два вызова для экономической дипломатии Чтобы достичь цели климатической нейтральности, недостаточно просто настроить все свои политики на ее достижение. Впереди – два дипломатических вызова (укр.). Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Что происходит в ПАСЕ: реалистично о битве Украины за новые санкции против РФ Как бы мы ни относились к Навальному, но для ПАСЕ именно это дело стало тем раздражающим фактором, который прибавляет шансов санкциям... (укр.) Леся Василенко народный депутат Украины (фракция "Голос")

Какими должны быть судебная и антикоррупционная реформы: советы G7 для Украины Публикуем документ послов стран G7, то есть "Группы семи", о том, что сможет укрепить систему правосудия в Украине ... Послы стран "Большой семерки"

Что даст Украине интеграция в цифровое пространство ЕС Интеграция Украины в цифровое пространство ЕС может ускорить экономический рост на 2,4-12,1%. Но для этого надо выполнить домашнее задание (укр.) Светлана Таран эксперт Центра исследований международной торговли Trade + при Киевской школе экономики Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

"Сделать Америку снова великой": что может получить мир от президентства Байдена Мне больно, когда проводят ложные параллели между двумя украинскими революциями и событиями в Вашингтоне 6 января. Александр Щерба посол Украины в Австрии

Ядерный вызов для Джо Байдена: продлят ли США договор с РФ У Джо Байдена всего 16 дней для принятия решения о судьбе СНВ-3 – последнего действующего соглашения с РФ в области контроля над вооружениями. Полина Синовец руководитель Центра нераспространения ядерного оружия

Климатическая нейтральность до 2050 года: план действий для Украины Способна ли Украина сделать свою экономику климатически нейтральной? Причем – одновременно с Евросоюзом? Уверены, что это нам по силам (укр.) Игорь Петрашко министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Курс на север: как меняется арктическая политика ЕС В 2021 году ЕС намерен полностью обновить свою стратегию действий в арктическом регионе. Как она менялась и что представляет собой сегодня? (укр.) Алексей Панчак эксперт Аналитического центра «ADASTRA»

Вторая отставка врага Саакашвили: зачем идет "на пенсию" самый влиятельный политик Грузии Бидзина Иванишвили, основатель и лидер "Грузинской мечты" – партии, правящей в Грузии уже восемь лет, – неожиданно заявил, что навсегда покидает политику (укр.) Гия Нодия профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси)

"Европейская правда" меняется. Помогите определить, как именно Мы стали главным изданием страны, освещающим европейские события. Но пришло время двигаться дальше. Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды" Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Год после гибели PS752 в Иране: почему мы уверены, что справедливость восторжествует Остаются сомнения о событиях, приведших к гибели самолета, а также о том, почему Иран не гарантировал безопасность полета... Министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Британии редактор "Европейской правды"

7 вызовов для Зеленского: что принес 2020 год во внешней политике Украины Давно забыт принцип "ничего об Украине без Украины", а кризисный 2020 год только добавил недостатка стратегического мышления на Банковой (укр.) Константин Елисеев глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)

Шпаргалка для правительства: чем полезны для Украины условия "развода" Британии и ЕС Соглашение Великобритании и ЕС не имеет прямого влияния на Украину. Однако оно усиливает нашу позицию на переговорах об обновлении Соглашения об ассоциации (укр.) Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Дипломатия 2020: чем может гордиться президент Зеленский Тепер ми з упевненістю говоримо про оновлення Угоди про асоціацію з ЄС вже у 2021 році... Игорь Жовква заместитель главы офиса президента Украины, дипломатический советник президента Зеленского

Приоритет на два ближайших года: как Украина добивается промышленного безвиза с ЕС Промышленный безвиз с ЕС отныне официально – приоритет внешней политики Украины на следующие два года. Почему это так важно? (укр.) Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Новые правила для кругляка: что должна сделать Украина с мораторием на экспорт леса ЕС вроде бы добивается своей цели – запрет экспорта леса-кругляка признан не соответствующим требованиям Соглашения об ассоциации. Впрочем, это не означает, что запрет экспорта нужно отменить (укр.) Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Две ловушки для Nord Stream 2: что означают новые санкции США против российского проекта Благодаря новым санкциям, даже если Nord Stream 2 и будет достроен, он так и будет лежать на балтийском дне памятником трубе стоимостью почти $ 10 млрд (укр.) Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Ядерный проигрыш РФ: как чешское общество нанесло поражение "друзьям Путина" Сопротивление общества и оппозиции заставило чешские власти отложить крупнейший тендер в истории страны. И это стало мощным ударом по интересам Кремля и его "друзей" (укр.) Давид Стулик Старший аналитик Центра "Европейские ценности", Прага



В 2007-2019 годах - пресс-атташе представительства ЕС в Украине

5 лет страданий: что означает задержка Украиной евроинтеграционных реформ Имеет ли отношение Соглашение об ассоциации с ЕС к защите прав животных? В том числе сельскохозяйственных? Лиза Северина руководитель департамента по устойчивому развитию Cage-free Альянс

10 уроков Парижа: как должен измениться курс Киева в диалоге о Донбассе Единственный нормандский саммит президента Зеленского может стать позитивным для Украины – если Банковая критически проанализирует и вынесет из него уроки (укр.) Константин Елисеев глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)

Не охотьтесь на Венгрию: ответ посла об обысках, эмоциях и "гражданской войне" В этой "войне" оружие – это слова и утверждения. Создается впечатление, что на Венгрию можно охотиться, как на волков (укр.) Иштван Ийдярто чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине

Больше проблем, меньше прогресса: как ЕС оценил евроинтеграционную работу Украины Отчет Еврокомиссии о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации не стал успехом Киева. Более того, европейская сторона не удовлетворена нашими результатами. Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

С широко закрытыми глазами: что мешает Бундестагу признать Голодомор геноцидом Уже больше года продолжается рассмотрение Бундестагом петиции о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Общественная инициатива столкнулась с бешеным сопротивлением чиновников... Андрий Мельник посол Украины в Федеративной Республике Германия

Украина и НАТО-2030: чего ждать Киеву от обновленной стратегии Альянса НАТО определяется с видением своего будущего на ближайшее десятилетие. Учитывает ли оно евроатлантические амбиции Украины? (укр.) Алена Гетьманчук директор Центра "Нова Європа"

Дело MH17 дошло до сути: чем завершилось досудебное следствие Окружной суд Гааги завершил стадию досудебного следствия по делу о сбитии авиалайнера MH17. Каковы результаты этого этапа и как дело будет развиваться дальше? (укр.) Андрей Гук експерт в авіаційному праві, партнер в ЮФ "Анте"

Как опыт Эстонии поможет Украине избавиться от очередей на границе Один момент нас сильно раздражал. Это – очередь, которую мы увидели на польско-украинской границе (укр.) Каимо Кууск Посол Эстонии в Украине

Задание для НАТО: что должен сделать Альянс в черноморском регионе Агрессивная политика России и непростая ситуация в Черноморском регионе требуют от НАТО решительных действий (укр.) Егор Чернев народный депутат, глава делегации Украины в ПА НАТО

Новая азиатская зона свободной торговли: что это означает для США, ЕС и Украины Новое торговое соглашение охватывает десять стран Юго-Восточной Азии и пять их партнеров, формируя объединение, на которое приходится треть мирового ВВП (укр.) Марина Рабинович доцент Киевской школы экономики

Не только из-за Крыма: почему для Зеленского важно избрание Санду президентом Молдовы Мы ждем Майю Санду в Киеве в начале 2021 года, и эпидемиологическая ситуация не станет этому помехой. Игорь Жовква заместитель главы офиса президента Украины, дипломатический советник президента Зеленского

Куратор по энергоэффективности: как в Европе модернизируют жилые дома Как Украине увеличить количество домохозяйств, проводящих энергомодернизацию? Для этого, как показывает европейский опыт, требуется новая профессия (укр.) Владимир Брыгилевич председатель правления "Центра исследований местного самоуправления"

РФ на море – больше не "агрессор"? Как Киев подложил себе правовую мину в керченском деле В том, что это была вооруженная агрессия РФ, нет никаких сомнений. Но Украина от этого определения отказалась... (укр.) Андрей Рыженко эксперт Центра оборонных стратегий,

капитан 1-го ранга запаса Богдан Устименко юрист, специалист в области международного морского права

Деньги – не церкви, а больницам: как меняются "женские протесты" в Польше Протесты в Польше вышли за рамки решения Конституционного трибунала. Теперь у протестующих появились и новые требования, в том числе – отставка правительства (укр.) Дарина Дворниченко кандидат политических наук, исследователь в Kirkland Research Program

Украина заметила роспропаганду: станет ли успешным центр по противодействию дезинформации Станет ли успешным запуск Украиной международного центра по противодействию дезинформации? Особенно без привлечения тех экспертов, которые годами противостоят российской пропаганде? (укр.) Любовь Цыбульская руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Ядерный компромисс Трампа: зачем США идут на уступки в диалоге с РФ Вашингтон внезапно смягчил свою позицию в вопросе продления действия СНВ-3, последнего "ядерного" договора, подписанного США и РФ. Полина Синовец руководитель Центра нераспространения ядерного оружия

Внимание на детали: как будущий президент США изменит отношения с Украиной Насколько Трамп и Байден преданны украинскому суверенитету и высказываются в его поддержку? По этому показателю президент Трамп достиг чудовищных результатов (укр.) Бенджамин Шмитт екс-советник Госдепа по вопросам энергетической безопасности в Европе, постдокторант Гарвардского университета

Почему Байден будет вынужден не слишком интересоваться Украиной Если Байден выиграет, республиканцы будут атаковать его обвинениями о делах его сына с компанией Burisma. И в Украине найдутся люди, готовые им помочь (укр.) Пол Д’Аньери профессор, эксперт по восточноевропейской и постсоветской политики в University of California, Riverside

Помощь вместо шантажа: почему для Украины лучше победа Байдена Джо Байден станет тем другом, который нужен украинскому государству - тем, кто оказывает поддержку, но и готов давить на руководство Украины для продвижения реформ (укр.). Стивен Пайфер старший аналитик Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, посол США в Украине (1998-2000 гг)

Трамп или Байден: кто из них более готов противостоять России Если Россия пойдет на широкомасштабную агрессию, то человеком, который скорее всего ответит на это применением силы, будет не Байден, а именно Трамп (укр.). Девид Саттер старший научный сотрудник Hudson Institute (США)

Почему США должны остановить Северный поток-2: открытое письмо народных депутатов Европейцы, американцы и все, кто выбирает свободу, а не принуждение, должны четко понимать намерения Москвы. США должны остановить планы России, пока не поздно (укр.). Группа народных депутатов Украины

5 рецептов самоуправления: что сделало успешной местную власть в Польше Местные власти в Польше доказали способность управлять деньгами - в течение 30 лет обанкротилась только одна гмина. Что стоит позаимствовать Украине? (укр.) Яна Чернопищук кандидат юридических наук, руководитель отдела экономического развития Белгород-Днестровского городского совета

Три вещи, объединяющие планы Байдена и Трампа по Украине Что же произойдет в случае победы Байдена? Его администрация вряд ли просто возобновит политику эпохи Обамы... (укр.) Скотт Каллинан экс-сотрудник Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, подкомитет по вопросам Европы, Евразии и новых угроз

Жажда пересмотра границ: что важно для Украины в карабахском конфликте У конфликта в Карабахе мало общего с Донбассом или Крымом. Кроме одного: Армения, как и РФ, является страной-оккупантом (укр.) Игорь Семиволос Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований

Почему Лукашенко до сих пор сохраняет власть: 6 выводов о ходе белорусских протестов Политический кризис в Беларуси продолжается уже два месяца. И хотя власть восстановила контроль над ситуацией, протест не выдыхается и уходит вглубь. Дзянис Мельянцов координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям "Минский диалог"

Brexit как шанс для экспорта: что даст Украине ЗСТ с Британией Благодаря новой зоне свободной торговли, Украина де-факто увеличивает объем своих беспошлинных тарифных квот. К существующей квоте ЕС, которая осталась неизменной, добавилась и британская (укр.) Василий Мирошниченко руководитель украинского офиса Украинско-британского сити клуба

Лондон на паузе: чем британский карантин отличается от украинского Если ты зашел в британский паб - будь готов к тому, что тебя попросят зачекиниться в этом месте через специальное приложение британского Минздрава... (укр.) Дмитрий Наталуха народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), глава комитета по вопросам экономического развития

Новые амбиции и пандемия коррупции: о чем мы говорили в Брюсселе. Колонка Владимира Зеленского Очевидно, что членство в ЕС невозможно уже завтра. Но что мы точно хотим понимать, так это четкий и согласованный с нашими европейскими партнерами пошаговый план (укр.). Владимир Зеленский президент Украины

Проблемы для Украины будут и с Трампом, и с Байденом: мнения американцев о выборах в США Трамп может продолжить "пророссийскую" линию и в случае избрания на второй срок – и тогда Украина окажется в одиночестве... (укр.) Майкл Киммедж профессор истории, Католический университет Америки; внештатный аналитик, Немецкий фонд Маршалла (German Marshall Fund), США

Инерция движения в Европу заканчивается: идеи Петра Порошенко к саммиту Украина-ЕС Такого масштаба антизападной риторики, как сейчас, в украинских медиа не было с 2013 года... Петр Порошенко пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность"

Война в интересах РФ: какой должна быть позиция Украины в карабахском конфликте Один из факторов мира для Карабаха – дальнейшее международное ограничение агрессивных возможностей России творить хаос на территории соседей. На это и должны быть направлены усилия Украины (укр.) Соломия Бобровская Народный депутат IX созыва, фракция "Голос"

Формула с двумя неизвестными: как украинскому агроэкспорту выиграть от изменений в ЕС Пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации и внедрение Евросоюзом Green Deal – как из этих составляющих сложить формулу, максимально выгодную для украинского экспорта? (укр.) Владимир Лапа советник по стратегическому планированию президента Ukrainian Agribusiness Club, экс-глава Госпродпотребслужбы

Трудности перевода: как ЕС снова вспомнил о "языковом вопросе" и почему это важно для Украины Вполне вероятно, что уже скоро французский снова может стать языком европейской дипломатии. Не первым, но и "не вторым" (укр.) Евгения Габер заместитель директора Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко

Вместе с ЕС: как Украине определить свои приоритеты для участия в Green Deal У Украины остается меньше года на формирование позиции относительно участия в Green Deal, расчеты влияния этих процессов на экономику, определение приоритетных сфер сотрудничества (укр.) Виктория Ершова кандидат юридических наук, проект ЕС «Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (Association4U)»

Момент истины для Лондона: пойдет ли Британия на конфликт с ЕС и США Уже 29 сентября Палата общин намерена рассмотреть во втором чтении закон о внутреннем рынке – инициативу, способную серьезно рассорить Лондон не только с Брюсселем, но и с Вашингтоном (укр.) Егор Брайлян историк, журналист

Эффективнее, чем коктейли Молотова: топ-5 украинских мифов о протестах в Беларуси Беларусы сносят не одного Лукашенко, а всю его систему. И киберпартизаны тут дают больше эффекта, чем коктейли Молотова. Севярин Квятковский литератор (Беларусь)

5 ключевых проблем украинских ОСМД: как они решены в Европе Что мешает украинским объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) работать так же эффективно, как и их аналоги в Европе? (укр.) Мария Осипчук юрист по управлению жильем

Изменение климата как вызов для нацбезопасности: как Украине реагировать на новые экологические риски Экология стала составной частью системы национальной безопасности Украины. Что это значит на практике и какие изменения ждут отечественную дипломатию? (укр.) Наталия Андрусевич председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Почему срок пребывания белорусов в Украине нужно увеличить до 360 дней Угроза политического преследования вынуждает многих беларусов принять решение о временном переезде. Однако Украина вместо помощи предлагает им крайне сложную модель легализации. Владимир Жбанков кандидат юридических наук, эксперт по миграционному права Палина Бродик координаторка Free Belarus Center

Защищаться от ЕС или действовать вместе: как Украине готовиться к новым требованиям Green Deal Green Deal - это не угроза, а шанс для украинских производителей. Шанс на модернизацию, обновление и прибыли (укр.). Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Под предлогом выборов на Донбассе: что сделало переговоры в Берлине неудачными для Украины Если для Киева идеей фикс стал нормандский саммит, то Россия традиционно продвигает свою повестку дня... Константин Елисеев глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)

Евроинтеграция на железной дороге: что изменит приход частной тяги в Украину Изменения, которые должны произойти, включают ликвидацию монополии "Укрзализныци" и равный доступ к инфраструктуре... (укр.) Владислав Криклий министр инфраструктуры Украины

Чем грозит отказ Украины от сроков перехода на экологические нормы ЕС В Кабмине предлагают сэкономить и отложить имплементацию законодательства ЕС в части защиты окружающей среды. Однако такая инициатива может привести к еще большим убыткам – Украина просто потеряет рынок ЕС (укр.) Наталия Андрусевич председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Главный по пересмотру ЗСТ: что значит для Украины новый еврокомиссар по торговле Новый еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис как никто другой понимает потребности Украины. И это отличная новость в контексте наших планов пересмотреть условия режима свободной торговли с ЕС (укр.) Назар Бобицкий директор Брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA)

Один шанс на поколение: почему Украине стоит поспешить с земельной реформой Какие реформы необходимы для восстановления и повышения уровня доходов украинцев после преодоления эпидемии? Наиболее перспективной является земельная реформа (укр.) Аруп Банерджи директор Всемирного банка по делам Восточной Европы

Принуждение к свободной торговле: чем опасен прорыв в переговорах о ЗСТ с Турцией Означает ли "новый толчок в переговорах" с Турцией, что Анкара наконец согласилась на компромиссы? Вряд ли. Ведь за последний месяц условия торговли изменились явно не в нашу пользу (укр.) Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

"Русофобы" поневоле: почему РФ отказала в поддержке белорусской оппозиции Откровенно пророссийские заявления лидеров белорусской оппозиции часто шокируют украинцев. При этом в РФ белорусская оппозиция была назначена на роль тех, кто продвигает интересы Запада в ущерб России (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Как европейские реформы меняют украинскую школу Формально в Европе нет единой системы образования. Однако государства ЕС выстраивают общее образовательное пространство, где гарантировано высокое качество обучения для каждого ребенка. Приобщается к нему и Украина (укр.) Светлана Берзина соучредитель платформы для учителей EcoMON, президент ВОО "Живая планета"

Предложение из Брюсселя: что предлагает ЕС для увеличения украинского экспорта Украина получила полезный инструмент для поддержки национального производителя, при этом с соблюдением наших международных обязательств и на их основе (укр.) Ольга Стефанишина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Контратака Лукашенко: 7 тезисов о развитии белорусского протеста Самая острая фаза кризиса (когда действительно была угроза власти) в Беларуси миновала. Однако радоваться Лукашенко рано – конфликт сохраняется и, скорее всего, примет затяжной характер. Дзянис Мельянцов координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям "Минский диалог"

Школа в режиме самоизоляции: как начнется учебный год в "коронавирусной" Сербии Министерство образования Сербии разработало несколько моделей, дав школам вместе с родителями возможность выбирать наиболее приемлемую. Однако такая модель не устраивает ни школы, ни родителей (укр.) Ирина Джамич журналистка, Белград (Сербия)

Синоним евроинтеграции: как децентрализация приблизит Украину к ЕС Как децентрализация способствует развитию отношений с ЕС? И что необходимо, чтобы объединенные территориальные общины стали новыми центрами европейского сотрудничества на локальном уровне (укр.) Марина Рабинович доцент Киевской школы экономики Анне Пинтш Университет Агдера (Норвегия)

Безопасность независимости: почему без стратегии невозможно сохранить независимую Украину Угроз перед нашей страной все больше. К тому же они комплексные. И они, как волны, усиливают друг друга... Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Шантаж режимом тишины: как Украина должна реагировать на новые инициативы Кремля Режим тишины, действующий на Донбассе с 27 июля, российская сторона будет продавать как выполнение своих обязательств в сфере безопасности и основание требовать уступок от Украины (укр.) Константин Елисеев глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)

Революция на истощение: 10 выводов про ход беларусских протестов Лукашенко послал сигнал Западу, что в случае санкционного давления возможно вмешательство РФ со всеми вытекающими, включая российские военные базы на белорусской территории. Дзянис Мельянцов координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям "Минский диалог"

Процедуры НАТО и преференции нацпроизводителю: как изменятся оборонные закупки Прозрачность оборонных закупок напрямую влияет на безопасность государства. Тем важнее вступление в силу закона "Об оборонных закупках". Что он меняет? (укр.) Андрей Загороднюк председатель правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019-2020 годах

Три составляющие членства: каким будет путь Украины в НАТО После получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина стремится присоединиться к формированию стратегического видения будущего НАТО на ближайшие 10 лет (укр.) Ольга Стефанишина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси Евросоюз еще стоит решить, признавать ли Лукашенко легитимным главой Беларуси или заявить о непризнании выборов... Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

20 километров доступного моря: как проходит туристический сезон в "коронавирусной" Сербии Из-за пандемии морские курорты оказались закрытыми для сербов. Едва ли не единственной альтернативой для отпуска стал сельский туризм, спрос на который вырос в пять раз (укр.) Ирина Джамич журналистка, Белград (Сербия)

Евроинтеграция 2.0: что даст Украине обновление Соглашения об ассоциации с ЕС Раньше нашей самой большой евроинтеграционной мечтой был безвиз. Теперь мы должны реализовать более масштабные амбиции: возможность свободно и на равных условиях торговать, вести бизнес и работать в ЕС (укр.) Ольга Стефанишина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Люблинская декорация: чего не хватает в заявлении глав МИД Украины, Польши и Литвы В декларации, подписанной в Люблине тремя министрами иностранных дел, нет ни одного прямого слова о готовности к совместным действиям для нашего членства в ЕС (укр.) Данило Лубкивский член наблюдательного совета фонда Open Ukraine,

заместитель министра иностранных дел Украины (2014 год)

Торговля в эпоху пандемии: к чему стоит готовиться Украине Международная торговля столкнулась с беспрецедентной ситуацией, связанной с пандемией COVID-19. Как ВТО видит ее дальнейшее развитие? И к чему стоит готовиться Украине? Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Крым как Балтия: чем важно для Украины осуждение советской аннексии 1939 года Российская дипломатия в очередной раз пытается убедить мир, что Литва, Латвия и Эстония добровольно вошли в состав СССР. Аргументы этого полностью повторяют попытки оправдания аннексии Крыма (укр.) Лукаш Адамский доктор истории и политический аналитик, заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия – польской государственной институции, созданной для диалога с российским обществом

Операция локализация: чем опасен выбраный Украиной путь защиты нацпроизводителя Что мешает Украине внедрить локализацию в госзакупках, и существуют ли альтернативные пути защиты национального производителя - без конфликта с ЕС и ВТО (укр.)? Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Великая китайская стена: США и Европа усиливают защиту от Пекина События последних нескольких недель вновь вернули противостояние США и Китая в топ глобальной повестки. В противостояние с Пекином вовлекаются все новые государства. Александр Мартыненко глава департамента группы ICU по корпоративному анализу

Покупай непрозрачно, ругайся с ЕС: чем опасна новая инициатива по поддержке промышленности Новую инициативу ограничения прозрачных госзакупок пытаются подать под видом поддержки отечественной промышленности. Однако это скорее похоже на очередную реинкарнацию "Покупай у олигархов" (укр.). Павло Кухта руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики

42% успеха: чего достигла Украина в выполнении Соглашения об ассоциации За пять лет Украина выполнила почти 42% реформ, прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС. Это много или мало? А главное - какой должна быть наша стратегия на следующие 5 лет? (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Сентябрьское обострение: решится ли Путин на широкомасштабное наступление на Украину В 2014 западный мир не разглядел угрозы на Востоке Европы, потому что был занят собственными

проблемами. Сейчас ситуация почти такая же (укр.). Богуслав Пацек бригадный генерал, профессор Ягеллонского университета, экс-ректор Национальной Академии Обороны (Польша)

Хорошо для ЕС, плохо для Украины: чем опасна для Киева новая ядерная стратегия РФ Новая ядерная доктрина РФ, хоть и оформлена, как оборонная, создает для Украины дополнительные риски – как в вопросе Крыма, так и для сотрудничества с НАТО. Полина Синовец руководитель Центра нераспространения ядерного оружия

Тот, кто отрицает сотрудничество с россиянами: ответ ЕвроПравды Василию Филипчуку "Европейская правда" получила письмо – письменную претензию и предупреждение о возможном судебном иске от бывшего украинского дипломата Василия Филипчука (укр.) Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды" Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Как евроинтеграция Украины способствует появлению стартапов Какие строчки в рейтинге стартапов ждут Украину, если мы приблизим свое право к европейскому и либерализируем доступ наших компаний к рынку ЕС? (укр.) Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции

Невыполненное домашнее задание: что не так в отношениях Украины и Польши Не только у Украины, но и у Польши есть свое "невыполненное домашнее задание". За счет чего наши страны могут усилить свое сотрудничество и как этому могут способствовать наши правительства? (укр.) Олег Дубиш первый вице-президент Польско-Украинской Хозяйственной Палаты

Подальше от парада: как венгерский министр сделал выбор между Киевом и Москвой Глава МИД Венгрии прилетел в Москву и должен был присутствовать на военном параде. Но что-то пошло не так. Какое значение будет иметь этот разворот для отношений с Украиной? (укр.) Дмитрий Тужанский директор Института центральноевропейской стратегии

Задача для двух стран: как решить проблему очередей на украинско-польской границе Сегодня – как и два, три или десять лет назад – власти Украины и Польши системно игнорируют проблемы и потребности людей, пересекающих границу (укр.) Ирина Сушко исполнительный директор ОО "Европа без барьеров" Павел Кравчук эксперт ОО "Европа без барьеров"

На полдороги в Европу: что спасет украинское ЖКХ Европейские реформы в сфере ЖКХ, принятые в 2015-2017 годах, так и не заработали на полную силу. Тем временем снежный ком проблем продолжает накапливаться. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Дипломатическая перестройка: какие вызовы поставил перед МИД новый министр Реформ во внешнеполитическом ведомстве не произошло даже в 2014 году, когда, казалось бы, на это был как запрос общества, так и запрос времени. Изменит ли эту традицию новый министр? (укр.) Максим Кияк "Украинская призма", кандидат философских наук

Мировая экономика на больничном: стоит ли ожидать быстрого восстановления Вполне вероятно, что после начального рывка скорость восстановления мировой экономики значительно замедлится. В первую очередь – вследствие пессимизма инвесторов. Александр Мартыненко глава департамента группы ICU по корпоративному анализу

Восточное партнерство в новой реальности: на что стоит обратить внимание Украине Можно спорить по поводу успехов Восточного партнерства, но на его пространстве стало гораздо больше Евросоюза и намного меньше России – во всех смыслах (укр.) Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Шанс для евроинтеграции: какие возможности дает Украине новый курс ЕС Перед Украиной может открыться уникальное "окно возможностей" для синхронизации собственных евроинтеграционных планов и процессов с новыми приоритетами ЕС (укр.) Назар Бобицкий директор Брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA)

Эпицентр кризиса: как коронавирус повлияет на международную торговлю услугами Международная торговля услугами пострадает от коронавируса еще больше, чем торговля товарами, утверждают эксперты ВТО. Кто пострадает больше всего и кто может не пережить кризис? (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Расколотая Америка: ключевые уроки протестов в США Протесты в США не вписываются только в категорию расового бунта. Во многом это социальный раскол страны, усиленный кризисом, вызванным коронавирусом. Владимир Дубовик директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова

8 ключевых задач: как аутсайдеру евроинтеграции стать ее лидером Министерство инфраструктуры стремится значительно улучшить свои показатели по евроинтеграционному направлению. Что в ближайшее время будет внесено на рассмотрение депутатов? (укр.) Владислав Криклий министр инфраструктуры Украины

Антивирусный фронт: как НАТО противостоит коронавирусу Пандемия является вызовом национальной безопасности. Поэтому у НАТО есть все основания реагировать на угрозу коронавируса, так же, как и на военные угрозы (укр.) Тарас Тарасюк Институт евроатлантического сотрудничества

Программа-2020: зачем Украина меняет подходы к интеграции в Альянс В НАТО вступают не только вооруженные силы, а вся страна. Здесь как со здоровьем – оно не будет полным, если с сердцем все в порядке, а почки не работают (укр.) Вадим Пристайко посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Турецкий прецедент: почему торговые войны могут выйти на новый уровень Мировая система торговли столкнулась с крайне опасным прецедентом, который угрожает существенным обострением торговых войн. К чему уже сейчас стоит готовиться Украине? (укр.) Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Игра без выигрыша: какие последствия будет иметь вмешательство Киева в американские выборы Ключевое влияние на отношения с США будут иметь три фактора: успех реформ, отсутствие политических преследований. И отсутствие каких-либо заявлений и действий, которые квалифицировались бы как вмешательство в выборы (укр.) Алена Гетьманчук директор Центра "Нова Європа"

Первый квартал кризиса: как европейские экономики реагируют на пандемию В целом ВВП Евросоюза в первом квартале упал на 2,7%. Однако нынешние перспективы европейского региона выглядят лучше, чем месяц назад (укр.) Сергей Николайчук глава департамента макроэкономических исследований группы ICU

Украинцы второго сорта: чем опасна Зе-инициатива о двойном гражданстве Подготовленный президентом и его командой законопроект предусматривает ограничение конституционных прав и создает феномен "второстепенных граждан Украины" (укр.) Виолетта Москалу основательница Фонда Global Ukraine, преподавательница Лотарингского университета (Франция)

Что "не так" с назначением крымскотатарской активистки на топ-должность в МИД Для части дипломатов это назначение непонятное. "Чужое". Обидное. Что ж, попробую их убедить в обратном... (укр.) Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Безвиз или безвыезд? Почему Шмыгаль должен изменить политику Кабмина по пересечению границ Почему вы решили закрыть только авиапространство? Зачем вы создаете искусственные препятствия людям, которые хотят прокормить свою семью? (укр.) Соломия Бобровская Народный депутат IX созыва, фракция "Голос"

Удар по "Северному потоку-2": какие последствия будет иметь решение немецкого регулятора Сможет ли решение немецкого регулятора полностью заблокировать "Северный поток-2"? Это решение усложняет работу российского газопровода, однако сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом (укр.) Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Ядерный ультиматум Трампа: почему США готовы "убить" последний договор с РФ США готовы отказаться от продления последнего действующего договора в области контроля над ядерными вооружениями. К каким последствиям это приведет? Полина Синовец руководитель Центра нераспространения ядерного оружия

Дипломатия безопасности: какие возможности для Киева может принести новый посол США Назначение кадрового военного на должность посла свидетельствует о желании США углублять сотрудничество с Украиной в сфере безопасности и обороны. И этим нельзя не воспользоваться (укр.) Максим Скрипченко заместитель директора "Центра инициатив по безопасности»

Бегство от Шмыгаля: как правительство подталкивает мигрантов сдавать украинский паспорт "Мы не можем провести демократические реформы, побороть коррупцию, но у нас есть нужные вам рабочие руки. Так что теперь скажете, кто выиграл?" Елена Бабакова журналист (Варшава)

Украденный праздник: почему РФ не имеет права "приватизировать" победу во Второй мировой Победа над нацизмом – наш праздник, как и для всех других стран, вне зависимости от того, на чьей стороне они были. А Россия не имеет права на него, поскольку не усвоила уроков этой войны. Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Вопреки Трампу: как Украина помогла спасти ВТО 19 членов ВТО, в том числе и Украина, сделали важный шаг, чтобы спасти мировую торговлю. Они создали альтернативный апелляционный механизм, на замену заблокированному Трампом (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

17 лет одиночества: почему Украина празднует День Европы отдельно от стран ЕС Праздник европейского единства – День Европы – в Украине стал символом разночтений с ЕС. Ведь отмечаем мы его в другой день, чем остальная Европа (укр.) Андрей Якубув политолог, активист украинской общины в Испании

Донбасс для спасения Путина: для чего Россия согласилась на нормандскую "встречу" В ближайшее время будет немало предложений о решении ситуации вокруг Донбасса – у многих будет желание решить за наш счет свои проблемы во время коронакризиса. Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Спасение утопающего: как коронавирус повлияет на техническую помощь Украине Международная помощь не исчезнет, и вряд ли исчезнет давление международных партнеров для демократического развития Украины. Однако в определенных секторах это давление может ослабнуть (укр.) Владислав Канцир эксперт команды поддержки реформи Минэкономики

Коронавирусные барьеры: как Украине в новых условиях защитить свой экспорт Блокировка Турцией международного транзита показала, как пандемия влияет на торговлю. И стоит уже сейчас задаться вопросом: чем Украина может ответить на эти вызовы? (укр.) Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Все шансы на реванш: чем завершился "аммиачный" спор Украины и РФ ВТО пошла навстречу Украине в двух ключевых вопросах. Этого достаточно для проведения повторного расследования и утверждения новых защитных пошлин. Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Вирус дезинформации: как Украине и ЕС противостоять "коронафейкам" Необходимо найти инструменты эффективного противодействия правительствам иностранных государств, стремящихся использовать коронавирус для фрагментации Евросоюза (укр.) Николай Точицкий представитель Украины при ЕС

Назад в бюджет: как британский опыт упростит возвращение выведенных активов Десятилетиями миллиарды долларов исчезали из Украины, но найти и вернуть их очень непросто. В чем сложность таких процедур? И какой мировой опыт стоило бы использовать Киеву? (укр.) Олег Шаулко глава представительства Национальной ассоциации адвокатов Украины в Лондоне Виталий Власюк юрист-международник

После пандемии: что должно стать новым приоритетом в выполнении Соглашения об ассоциации Новые вызовы, с которыми столкнулась Украина в результате пандемии, на практике показали, насколько важен для нашей страны доступ к единому цифровому рынку ЕС (укр.) Мария Мезенцева заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом ("Слуга народа")

Антикризисный компромисс: как ЕС будет спасать свою экономику от коронавируса ЕС наконец принял решение о механизмах финансирования выхода из экономического кризиса, вызванного вирусом. Решение компромиссное, но не факт, что окончательное (укр.) Майкл Эмерсон ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)

Операция "обнуление": почему время играет против Путина и чем это грозит Украине Такой совокупности проблем, как сейчас, в России не было с 1990-х годов. Но если вы считаете, что все это – хорошие новости для нас, то боюсь, вы ошибаетесь (укр.) Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Вирус как вызов единству: какой будет антикризисная стратегия ЕС Национальные меры отдельных стран неспособны остановить экономический кризис, вызванный пандемией. Все ждут согласованного плана действий ЕС, однако его так и не удалось утвердить (укр.) Майкл Эмерсон ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)

Как ЕС обеспечивает работу грузового транспорта в эпоху пандемии Еврокомиссия утвердила новые правила "карантинной" перевозки грузов в пределах ЕС и в страны-соседи. И Украине следует активно приобщиться к их внедрению. Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Цена вируса: спасет ли ведущие экономики мира беспрецедентная финансовая помощь Ведущие экономики мира уже объявили о беспрецедентных по своим масштабам, как для мирного времени, пакетах стимулирования. Однако их может оказаться недостаточно. Александр Мартыненко глава департамента группы ICU по корпоративному анализу

Как спасти экономику от вируса: 5 уроков для мира и Украины Мы не знаем, как долго продлится эпидемия, но точно знаем, что нынешний кризис будет более серьезным, чем в 2008-2009 годах. Иван Миклош вице-премьер Словакии в 1998-2006 и 2010-2012 годах

ЕС больше не поможет: как российская пропаганда использует тему коронавируса Коронавирус стал возможностью для Кремля вбить клин как между европейскими странами, так и внутри обществ каждой из этих стран. Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

Демократия на карантине: как провести выборы в условиях эпидемии Коронавирус поставил на паузу избирательные процессы в более чем тридцати странах. Но что делать, если в ближайшие месяцы остановить эпидемию не удастся? (укр.) Назар Бойко член правления мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА"

Операция "Эвакуация": личная история возвращения домой из Южной Америки "Ваша страна вас бросила!" – театрально встретил нас польский офицер. Отдали паспорта и, еле сдерживая смех, объяснили: не волнуйтесь, наши дипломаты внизу, ждут нас (укр.) София Вовк путешественница

Слежка за коронавирусом: как мобильные операторы помогут ЕС бороться с эпидемией Для борьбы с пандемией мобильные операторы будут передавать ЕС данные о пользователях без их согласия. Насколько законно такое решение? Виталий Галицких руководитель таллиннского офиса юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Вопреки эпидемии: почему Польша не хочет переносить президентские выборы Отказ от переноса президентских выборов существенно увеличивает шансы на победу Анджея Дуды. Однако низкая явка может поставить под вопрос легитимность выборов. Владислав Сердюк политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net

Как Украина закрывает границы с 28 марта: разъяснения МИД Оставайтесь на связи с посольством или консульством в стране, где вы "застряли". Сообщите дипломатам о том, какая именно помощь вам нужна. Министерство иностранных дел

Парламенты мира работают, несмотря на карантин. Подойдет ли их опыт Украины? Учитывая темпы распространения COVID-19 среди народных депутатов, проведение нескольких внеочередных сессий отправит на больничный конституционное большинство парламента (укр.) Павел Фролов народный депутат, фракция "Слуга народа"

Цена опоздания: как Испания пытается остановить вспышку коронавируса Испания уже опередила Китай по потерям от коронавируса и стремительно догоняет Италию. Такая ситуация стала результатом пассивности власти в начале эпидемии (укр.) Виталий Власюк юрист-международник Вероника Демина юрист «єПраво»

Вернуть всех домой: чем последнюю неделю занимался украинский МИД За последние несколько дней только силами дипломатов возвращено более 23 тысяч граждан Украины. И еще столько же ждут возвращения, они в надежных руках украинских дипломатов и консулов (укр.) Алексей Макеев дипломат,

политический директор МИД в 2014-2020 годах

Как не проиграть на переговорах с Кремлем: опыт Канады для Украины Рискованным решением, принятым в Минске, Украина ставит на кон очень многое. Она дает России слишком легкую возможность соскочить с крючка... (укр.) Роман Ващук посол Канады в Украине в 2014-2019 годах

15 вещей, которые нужно знать о закрытой границе Украины МИД разъясняет, что надо знать о чрезвычайных мерах, и дает ответы на важные вопросы о карантине и ограничениях въезда. Министерство иностранных дел Украины посол Канады в Украине в 2014-2019 годах

Европа на карантине: как коронавирус повлияет на экономику ЕС и Украины Одна за другой страны ЕС вводят ограничения на передвижения. Это означает, что сотрудники компаний в лучшем случае работают дистанционно, или, если это невозможно, "отдыхают" (укр.) Михаил Демкив финансовый аналитик группы ICU

Почему тормозит выполнение Соглашения об ассоциации в транспортной сфере Почему транспортная сфера оказалась аутсайдером в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС? Необходимые законопроекты уже давно лежат в парламенте, однако в этой сфере турборежим не сработал (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Побег от стабильности: как коронавирус повлияет на экономику мира, Европы и Украины Распространение коронавируса поставило зависимую от экспорта экономику Евросоюза на грань рецессии. От этих изменений больше проигрывают развивающиеся экономики. В том числе – и украинская (укр.) Александр Мартыненко глава департамента группы ICU по корпоративному анализу

Стена недоверия: сохранит ли Молдова курс на евроинтеграцию Удастся ли Молдове сбалансировать ориентацию на Россию с сохранением курса на евроинтеграцию? В новом правительстве это пытаются объяснить принципом "сбалансированной внешней политики" (укр.) Денис Ченуша аффилированный эксперт в "Эксперт-групп" (Молдова), докторант Гиссенского университета имени Юстуса Либиха (Германия)

Польский расклад: как президентские выборы могут повлиять на отношения с Киевом Победа оппозиционерки может упростить исторический диалог Киева и Варшавы. Однако усиление политического противостояния в Польше может быть опасным для Украины (укр.) Максим Скрипченко заместитель директора "Центра инициатив по безопасности»

Диктат из Мюнхена: почему появился скандальный план "12 шагов" Не стоит считать авторов такого плана "путинскими агентами" или "кремлевскими друзьями". Ими движет разная мотивация... Елизавета Ясько народный депутат, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Конференция угроз и опасностей. Какой выбор ставит перед Зеленским новый "мюнхенский сговор" В 2007-м Путин махал здесь кулаком. А в 2020-м в Мюнхене предложили рецепт умиротворения Путина, пытаясь отдать ему Украину... Иванна Климпуш-Цинцадзе народный депутат, фракция "Европейская солидарность", глава комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в 2016-2019 годах

Мюнхенский план капитуляции: 12 идей о том, как разрушить Украину К этому документу есть два вопроса: откуда и почему он появился? А также нужно понять - что Украина должна делать после его появления. (укр) Леся Василенко народный депутат Украины (фракция "Голос")

Курс назад: почему польский опыт энергомодернизации оказался не нужен Украине Европейская реформа термомодернизации жилья вновь оказалась под угрозой. "Убить" ее может разрешение выдавать гранты на энергоэффективность местным властям. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Вернуть диаспору в Украину: чего не хватает президентскому законопроекту о гражданстве У многих представителей украинской диаспоры де-факто уже есть множественное гражданство – и не стоит прятать голову в песок, игнорируя это (укр.) Павло Грод президент Всемирного конгресса украинцев

Вопреки роспропаганде: как нужно изменить отношения Украины и Чехии Чем может помочь такая встреча? Эксперты могут поднять те вопросы, которые официальные должностные лица стараются обходить на переговорах ... (укр.) Давид Стулик Старший аналитик Центра "Европейские ценности", Прага



В 2007-2019 годах - пресс-атташе представительства ЕС в Украине Геннадий Максак координатор Украинской национальной платформы Форума гражданского общества "Восточного партнерства", глава правления Совета внешней политики "Украинская призма"

Больше прозрачности: как сделать украинскую границу удобной, но надежной Пограничная служба впервые выбирает своих сотрудников и главное – руководство, на публичном конкурсе. Конечно, такие изменения нравятся не всем (укр.) Павел Кравчук эксперт ОО "Европа без барьеров" Ирина Сушко исполнительный директор ОО "Европа без барьеров"

Самая лучшая "няня": как может выглядеть новый арбитраж для инвесторов Украина может получить отличный шанс войти в число первых европейских стран, которые становятся ведущими форумами для решения трансграничных споров (укр.) Андрей Фортуненко старший юрист юрфирмы AVELLUM

Зеленое задание: как Украине найти свое место в климатической политике ЕС Не менее 25% внешней помощи ЕС будет направлено на климатические цели. Именно поэтому Украина должна активно включиться в обсуждение и согласование всех аспектов этой поддержки (укр.) Наталия Андрусевич председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Новая торговая реальность: какие последствия для мира и Украины несет соглашение США и Китая Украина стала одной из немногих стран, которым торговый конфликт между США и Китаем принес больше пользы, чем вреда. Как же тогда повлияет на нее перемирие Вашингтона и Пекина? (укр.) Александр Мартыненко глава департамента группы ICU по корпоративному анализу

О таможенном союзе Украины с ЕС: как сделать "зраду" из правильного решения Кое-кто решил, что это решение правительства о Таможенном союзе – шаг к отказу от европейской интеграции, сворачивание движения в ЕС. Мы публикуем ответ вице-премьера. Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Другая Америка: как изменятся мир и Украина в случае победы Сандерса Секрет высокой популярности Берни Сандерса среди избирателей состоит в том, что в мире меняется экономическая парадигма. Поэтому его программа имеет значение и для других стран, включая Украину (укр.) Александр Вальчишен участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)

Каким быть закону о гражданстве: европейские подходы против советского наследия В европейской практике уже есть прецеденты, когда попытки разделить граждан на "настоящих" и "второсортных" с точки зрения участия в политической жизни страны были осуждены (укр.) Виолетта Москалу основательница Фонда Global Ukraine, преподавательница Лотарингского университета (Франция)

Новый вызов для Украины: что означает прекращение торговой войны США и Китая Торговое соглашение между Китаем и США – событие, иллюстрирующее, зачем украинской промышленности нужны защитные меры и почему это никоим образом не является банальным протекционизмом (укр.) Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Воспользоваться Brexit: чего ожидать украинскому АПК Самым благоприятным преференциальным режимом как для Британии, так и для Украины была бы полная отмена всех тарифов и квот, которая обеспечит наибольший прирост объемов двусторонней торговли (укр.) Ольга Трофимцева бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)

Новые возможности и старые угрозы: что изменилось в отношениях Украины и ЕС 2019-й и в Украине, и в Европейском Союзе стал годом выборов. Каким образом их результаты повлияют на темпы "европеизации" Украины и на поддержку Киева Западом? (укр.) Яцек Ключковский Институт восточноевропейских исследований (Варшава), чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)

Путин снова лжет, но дружбу с Гитлером ему не скрыть: открытое письмо премьера Польши "Президент Путин много раз лгал на тему Польши. Всегда он это делал полностью сознательно. Обычно так бывает, когда власть в Москве испытывает на себе международное давление, связанное с ее действиями" (укр.). Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши

Гендерное равенство на рынке труда: как достичь уровня стран ЕС Украина существенно улучшила свои позиции в мировом рейтинге гендерированности общества. Однако результаты национальных опросов не так обнадеживают. Что с этим делать и при чем тут евроинтеграция? (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Как сделать Соглашение об ассоциации более действенным: задачи на следующие 5 лет Если мы хотим ускорить темп и достичь лучших результатов в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в следующие пять лет, нам необходимо менять подход к ее выполнению (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

2400 долларов за задержку авиарейса: новые компенсации от Канады, которые коснутся и украинцев Канада существенно повысила ответственность авиакомпаний за задержку или отмену рейсов. Эти изменения касаются и украинцев, ведь под действие новых законов подпадают и иностранные авиакомпании, в том числе МАУ. Аскольд Клюс основатель сервиса MyAviaHelp.com

Модернизировать квоты: на чем Украине стоит сосредоточиться в торговых переговорах с ЕС К пересмотру Соглашения об ассоциации в 2021 году отечественный АПК должен быть подготовлен, мы уже сегодня должны делать домашнее задание. Один из ключевых вопросов – что делать с тарифными квотами (укр.) Ольга Трофимцева бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)

Как государству спасать компании: европейский опыт и украинские реалии В ЕС за бюджетные средства спасают и государственные, и частные компании. Однако эта помощь регламентируется жесткими правилами, которые формально уже должны заработать и в Украине (укр.) Елена Гадомская юрист юрфирмы "Астерс"

Школьный "Совет ЕС": как организовать уроки Европы в украинских школах На уроках мы не изучаем, а скорее обсуждаем девиз ЕС, историю ЕС, структуру ЕС и тому подобное. Ученики становятся "финнами" и "мальтийцами", "французами" и "эстонцами" и председательствуют в школьном "Совете ЕС" (укр.) Светлана Бацюкова автор и координатор инициативы "Уроки Европы для школ Украины"

Выигрышный ход ЕС: как должна измениться политика в отношении Восточного партнерства Возможности для внешнеполитического маневра в ЕС крайне ограничены. Но модернизация Восточного партнерства дает шанс сделать первый выигрышный ход (укр.) Майкл Эмерсон ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)

Шесть задач для Восточного партнерства: что уже сейчас стоит делать Украине Если Восточное партнерство – это не процесс ради процесса, а стратегическая политика – то следует вернуться к вопросу: а в чем его цель? (укр.) Дмитрий Шульга директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"

Три сверхзадачи для Еврокомиссии: какой курс будет проводить новое руководство ЕС После перезагрузки состава институтов ЕС важнейшим приоритетом нашей работы является сохранение поддержки нашего государства в противостоянии российской агрессии (укр). Николай Точицкий представитель Украины при ЕС

Арест по запросу Москвы: как Украине защитить своих граждан от экстрадиции в РФ Дело Мазура теоретически может получить продолжение. Ведь польский суд может поменять свое решение – тогда Украина должна будет вернуть ветерана в Польшу с перспективой передачи в РФ (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

6 лет свободной торговли с ЕС: какой должна быть новая стратегия Украины Дальнейшая эволюция DCFTA должна обеспечить не только развитие двусторонней торговли. Мы уже готовы для внедрения системной экономической интеграции с европейским сообществом (укр.) Ольга Трофимцева бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)

В шаге от мирового кризиса: почему сорвалось торговое перемирие между США и Китаем Анонсированного торгового перемирия двух сверхдержав так и не произошло – разногласия остаются слишком серьезными даже для промежуточных договоренностей. И это существенно увеличивает риск глобальной рецессии (укр.) Александр Мартыненко глава департамента группы ICU по корпоративному анализу

"ЕС + три страны": общественность призывает к новому формату в отношениях с Евросоюзом Платформы гражданского общества Грузии, Молдовы и Украины призывают Евросоюз поддержать трехстороннее сотрудничество и институционализировать усиленный диалог в формате "ЕС + 3" (укр.) Платформы гражданского общества Украины, Грузии и Молдовы

Борьба за Крым продолжается: что планирует делать Украина для оккупированного полуострова В проекте впервые среди документов Генассамблеи ООН упоминается понятие "агрессии" в отношении действий РФ в Крыму. И дальше следует контрольный выстрел... (укр.) Сергей Кислица заместитель министра иностранных дел

Пока НАТО не ждет: почему Украине нужен военный альянс с США Членство в НАТО может быть панацеей, но что делать до того момента, как мы вступим в НАТО? Ключевой целью нашей политики должно стать получение статуса основного союзника США вне НАТО (укр.) Алексей Гончаренко народный депутат Украины (фракция "Европейская Солидарность")

ЕС наносит удар по "грязным деньгам": где выиграет Украина ЕС вплотную подошел к созданию нового независимого органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег, полученных преступным путем. И это - большой плюс для Украины! Александр Онуфриенко партнер практики частных клиентов юридической фирмы "Астерс"

Крымская провокация Земана: что изменит новый чешский реверанс перед Путиным Официальный прием "крымских активистов" – не первый шаг Земана, направленный на подрыв легитимности украинского государства. Хотя при этом – самый циничный. Павел Гавличек аналитик Association for International Affairs (AMO, Чехия)

Евроинтеграция без диктатуры: ответ "Слуги народа" на критику оппозиции Существуют две модели парламентской евроинтеграции – централизованная и децентрализованная. Мы выбираем децентрализованную, что соответствует опыту стран Центрально-Восточной Европы (укр.) Мария Мезенцева заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом ("Слуга народа")

Спрятать и заработать: способна ли Украина стать альтернативой офшорам Борьба с офшорами дает шанс привлечь инвестиции "обычным" юрисдикциям, имеющим благоприятные ставки налогов. Может ли Украина воспользоваться этим? (укр.) Ирина Гордиюк юрист юрфирмы "Астерс"

Голодомор – это геноцид, но в политику мы не играем. Ответ историка Грицака на обвинения Я не боюсь угроз снять меня с должности. Наоборот, вы бы сделали мне большое одолжение, если бы это удалось. Но прошу, умоляю: попробуйте установить с нами человеческий контакт... (укр.) Ярослав Грицак Профессор Украинского католического университета

Сопредседатель Немецко-украинской комиссии историков

Молчание бывает преступным: почему историк Грицак должен уйти из украинско-немецкой комиссии Сложно поверить, но и украинцы в этой комиссии придерживаются мнения, что Голодомор не является геноцидом! Андрий Мельник посол Украины в Федеративной Республике Германия

Торможение евроинтеграции: почему "Слуги народа" блокируют механизмы движения в ЕС? Нужна ли Украине государственная политика в сфере евроинтеграции? В "Слуге народа" считают, что нет, поскольку механизм, делающий евроинтеграцию необратимой, требует дополнительных затрат из бюджета (укр.). Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Мария Ионова народные депутаты Украины

Маленькая война для Эрдогана: зачем Турция обострила конфликт в Сирии На фоне падающей популярности правящей партии президенту Турции была нужна маленькая победоносная война. Однако не совершил ли Реджеп Эрдоган самую большую политическую ошибку в своей жизни? Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

Место украинцев в польской политике: неприятный урок выборов в Сейм Для абсолютного большинства поляков голосование за украинку – это акт отрицания доминирующей модели польскости, которая про кровь и землю, но никак не про равенство. Менее понятна позиция украинской общины (укр.) Елена Бабакова журналист (Варшава)

От петиции до закона: как латвийская платформа заработала в Украине 29 законов, принятых латвийским Сеймом, были внесены… простыми гражданами. При этом 11 из них начали рассматриваться еще до того, как набрали необходимое количество голосов на платформе петиций. Дидзис Мелькис редактор платформы ManaBalss.lv

Между извращением и безумием: почему в Совете Европы должны помнить о собственных решениях Венская декларация, принятая 26 лет назад, характеризует территориальные захваты как извращение. Это важно помнить всем в Европе, не меняя свои принципы в зависимости от геополитических раскладов. Сергей Кислица заместитель министра иностранных дел

Залог евроинтеграции: почему будущее Украины в ЕС зависит от переводчиков Ежегодно на письменный перевод из бюджета ЕС тратится более 20 млрд. евро. Еще около четверти миллиарда идет на обеспечение синхрона во время европейских саммитов (укр.). Евгения Габер заместитель директора Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко

5 лет новой нации: чего достигла Украина и есть ли основания для оптимизма Международно-правовые процессы против РФ – это как ядерное оружие, только отложенного действия. Несмотря на все угрозы, это то, что в наших руках и зависит от нас. Второго шанса получить такое оружие у нас не будет (укр.) Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Европейский уровень е-правительства: чего должна достичь Украина в 2020 году Административные услуги для украинцев должны быть быстрыми, с минимальной "бумажной" составляющей – но в то же время доступными во всех уголках страны. Мари Педак руководитель проекта EGOV4UKRAINE

Прорыв или катастрофа: чем может стать визит Зеленского в США Президент Украины может стать звездой Генассамблеи ООН. Первоочередная задача – не превратиться из звезды в метеорит, который может разрушить украинско-американские отношения (укр.) Алена Гетьманчук директор Центра "Нова Європа"

Испытание Трампом: 10 советов Зеленскому ко встрече с президентом США Как эффективно использовать первую личную встречу с главой Белого дома с точки зрения обеспечения национальных интересов Украины? Успех встречи станет успехом всей Украины (укр.). Константин Елисеев глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)

США помогут: как сжиженный газ меняет европейский энергорынок Киеву необходимо активизировать строительство газопровода-интерконнектора между Польшей и Украиной. Мы должны получить максимум благ от удачной политической конъюнктуры. Ярослав Мудрый управляющий партнер "Энергетические Ресурсы Украины"

Не только к Трампу: почему в США Зеленский должен говорить об экологии Успеет ли новое правительство утвердить новый вклад по сокращению выбросов или Владимир Зеленский поедет на саммит ООН лишь с очередными обещаниями об усилении этой работы в Украине? (укр.) Наталия Андрусевич председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Конфликт из прошлого: как история поссорила двух ключевых союзников США Конфликт между Южной Кореей и Японией набирает обороты, уже став угрозой для стабильности в регионе. Особенно на фоне самоустранения США от проблем своих союзников (укр.) Анатолий Максимов журналист-международник, эксперт аналитического центра “Ad Astra”

Дружеские объятия Кремля: как изменилась политика РФ в отношении Молдовы Когда российская дипломатия начинает проявлять беспрецедентную доброжелательность, это выглядит несколько подозрительно. Какую выгоду получила РФ от событий в Молдове? (укр.) Денис Ченуша аффилированный эксперт в "Эксперт-групп" (Молдова), докторант Гиссенского университета имени Юстуса Либиха (Германия)

ЕС перед новой угрозой: способна ли экономика еврозоны избежать рецессии Угроза рецессии становится все более реальной для еврозоны. Уже вскоре мы узнаем, есть ли у ЕЦБ план противостояния этой угрозе. Ослабление экономического роста в ЕС не может не сказаться и на Украине. Александр Мартыненко глава департамента группы ICU по корпоративному анализу

Ближе к России: что означает срочная смена премьера в Грузии Новый глава правительства значительную часть своей карьеры провел в России и до недавнего времени владел российским паспортом. Усилит ли назначение Гахарии пророссийский вектор в грузинской политике? (укр.) Гия Нодия профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси)

Лекарство от протестов: какие последствия будет иметь смена премьера в Грузии Нынешняя ротация премьеров в Грузии обещает стать особенной. Ведь она происходит после крупнейших за последние годы массовых протестов в стране и в значительной степени является ответом власти на них. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

От побед до опасностей: что принесли 100 дней дипломатии Зеленского Константин Елисеев глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)

Не все средства для вейпинга одинаковы — внедрение стандартов снижения вреда Инновационные никотиновые продукты, которые ворвались на традиционный табачный рынок, дают возможность совершеннолетним курильщикам делать осознанный выбор между обычными сигаретами и их менее вредными альтернативами. PROMOTED

От побед до опасностей: что принесли 100 дней дипломатии Зеленского Нужно вместе бороться, чтобы принцип "ничего об Украине без Украины" снова начал работать. Потерять международную субъектность Украины намного легче, чем потом ее восстанавливать... (укр.) Константин Елисеев глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)

Украинцы в Польше и их права: о чем Зеленскому стоит поговорить в Варшаве Владимир Зеленский должен поднять вопрос прав украинских мигрантов в Польше на встрече с Анджеем Дудой. Речь идет не только о правах украинцев за границей, но уже и об их безопасности. Владислав Сердюк политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net

Ложь Нетаньяху, но не "зрада" Украины: Киев не будет открывать посольство в Иерусалиме Ложь израильского премьера не снизила важность его первого за 20 лет визита в Украину, но должна стать важным маркером для тех, кто доверяет действующему руководителю Израиля (укр.) Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Brexit без жесткости: удастся ли парламенту избежать наихудшего сценария До даты Brexit осталось два с половиной месяца. Времени на выход из политического кризиса и предотвращения дальнейшего экономического спада у Великобритании остается все меньше (укр.) Олег Павлюк эксперт аналитического центра “Ad Astra”

Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе До сих пор только ЕС обвинял Украину в нарушении Соглашения об ассоциации. Насколько серьезным является нарушение Варшавой правил выдачи квот на перевозки для украинского автомобильного транспорта? (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Альтернатива для инвесторов: что дает Украине подписание Сингапурской конвенции Присоединение Украины к конвенции о медиации будет служить сигналом для инвесторов, что в нашей стране действуют признанные на Западе инструменты альтернативного разрешения споров (укр.) Наталья Бесхлебная сертифицированный медиатор CEDR (Великобритания), юрист юридической фирмы Asters

Новое качество государственного управления: какой опыт ЕС стоит перенять Украине Сейчас правительство является автором лишь около 30% принятых в Украине законов. Для сравнения: европейский стандарт составляет от 70% до 90% (укр.) Угис Сикс руководитель проекта EU4PAR

Неожиданный Борис: почему новый премьер Британии – это шанс для Украины Первый разговор нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с новым президентом Владимиром Зеленским может стать началом углубления отношений двух стран (укр.) Максим Скрипченко заместитель директора "Центра инициатив по безопасности»

Новая реальность для Восточного партнерства: как изменится ключевая инициатива ЕС ЕС начинает консультации относительно будущего Восточного партнерства. Для этого необходимо предложить формат сотрудничества, который бы обеспечил поддержку проевропейских реформ (укр.) Иван Нагорняк кандидат политических наук, специалист проекта Association4U

Евроинтеграция или лоббистские интересы: транспортный вызов для новой Рады Предыдущий состав Рады не смог принять ни одного закона в сфере транспорта – эти реформы затрагивали слишком много лоббистских интересов. Но теперь это можно исправить (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Тест на евроинтеграцию: какие законопроекты станут определяющими для новой Рады Несмотря на немалые достижения, Рада версии 8.0 оставила в сфере евроинтеграции много "хвостов", которые следующим народным избранникам придется оперативно закрывать (укр.) Станислав Ивасик государственный эксперт Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства юстиции

Энергетике прописана демократия: что изменится с внедрением Четвертого энергопакета Имплементируя основные нормы Четвертого энергетического пакета, Украина внедряет новые модели рынка электроэнергии, ставя в центр внимания именно потребителя (укр.). Наталия Слободян руководитель группы анализа «Укрэнерго» Евгения Нестеренко ведущий специалист группы анализа «Укрэнерго»

Забытые избиратели: что не так с голосованием украинцев за границей Многих удивили результаты выборов на зарубежном округе. Однако из-за равнодушия власти эти показатели оказались абсолютно нерепрезентативными (укр.) Виолетта Москалу основательница Фонда Global Ukraine, преподавательница Лотарингского университета (Франция)

Добродетель прежде всего: почему борьба с коррупцией - это дело не только государства Даже в ЕС усилий государства по борьбе с коррупцией оказывается недостаточно. Что же делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос нашли в ЕС, где ответственность за внедрение стандартов комплаенса берет на себя бизнес (укр.). Гаяне Каракашян глава Секретариата UNIC

Политическое судилище над украинским воином: обращение общественных деятелей и организаций История с осуждением Виталия Маркива является своеобразным повторением истории немецкого пастора Мартина Нимеллера. Мы осознаем, что если смолчим сегодня, то завтра придут уже за нами. Послезавтра – за Европой... (укр.) Европейская правда

Поражение итальянского правосудия: что показал суд над нацгвардийцем Маркивым Итальянский суд отнесся к нацгвардийцу Виталию Маркиву хуже, чем к убийце-рецидивисту. Это при том, что доказательства его причастности к убийству Роккелли так и не были предоставлены. (укр.) Олесь Городецкий активист украинской общины в Италии

Ненужные избиратели: что новый избирательный кодекс изменит для зарубежных украинцев Как новый избирательный кодекс будет способствовать голосованию украинцев, живущих за границей? Новый избирательный кодекс должен улучшить ситуацию, но вряд ли изменит ее кардинально (укр.). Игорь Решетняк независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action

Итоги саммита Украина-ЕС: что упомянули и о чем "забыли" в решении президентов Недопуск на саммит профильного вицепремьера, по каким бы причинам и по чьей инициативе это не происходило, является недопустимым... (укр) Наталия Микольская заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Первый саммит Зе: стала ли евроинтеграция приоритетом для нового президента Сохранение формата, по которому Украина сама определяла приоритетные сферы для углубленной интеграции, должно было показать, насколько евроинтеграция является приоритетом для команды нового президента. Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Настоящие бренды: что даст Украине регистрация защищенных названий для продуктов Новые украинские географические указания будут включать вина, сыр (Гуцульская овечья брындзя), а также Херсонский арбуз, Мелитопольскую черешню и Карпатский мед (укр.). Евгений Ангел научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций

Европа завтрашнего дня и место в ней для Украины – обсудим в Крынице-Здруй На последних форумах в "польском Давосе" украинским вопросам посвящалось не менее пятнадцати панельных дискуссий ежегодно (укр.) Яцек Ключковский Институт восточноевропейских исследований (Варшава), чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)

Каким путем пойдет евро: два взгляда на будущее валюты ЕС ЕС стоит перед сложным выбором: по каким экономическим правилам надо жить и каким будет будущее европейской валюты. Это решение повлияет и на Украину (укр.) Михаил Демкив финансовый аналитик группы ICU

Подарок для власти: почему польская оппозиция теряет последние шансы на успех Перед решающими парламентскими выборами все ждали объединения польской оппозиции. Однако всё пошло не по плану. В итоге партия власти может даже получить конституционное большинство в Сейме. Владислав Сердюк политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net

Роковые ошибки власти и России: какие последствия будут иметь протесты в Грузии Россияне искренне верили, что хорошее отношение грузин к многочисленным российским туристам означало конец их гнева на политику Путина и что только партия Саакашвили поддерживала антиоккупационную риторику (укр.) Гия Нодия профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси)

ПАСЕ и кризис ценностей: почему страны ЕС не поняли Украину Когда мы говорим, что хотим интегрироваться в ЕС, то имеем в виду Евросоюз конца 1990-х, когда идея интеграции новых стран захватила умы. То есть в ЕС, которого уже нет. Александр Щерба посол Украины в Австрии

За кулисами ассоциации: как 5 лет назад мы подписывали соглашение с ЕС Мы стали свидетелями рождения реальной проукраинской коалиции в Евросоюзе. Но борьба за наше европейское будущее продолжается. Коварный Кремль не прощает ошибок и пассивности (укр.) Константин Елисеев глава ОО "Центр новых решений", дипломатический советник президента Порошенко (2015-2019)

Через неделю после разгона: почему протесты в Грузии могут получить "второе дыхание" Попытка штурма парламента, сотни задержанных и раненых... Еще неделю назад такими были новости из столицы Грузии. Спустя неделю ситуация успокоилась. Но означает ли это, что пик политического кризиса уже позади? (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Непопулярная реформа: почему Украине необходимо возвращение техосмотра Технический осмотр транспортных средств независимо от формы собственности обязателен во всех странах-членах ЕС. Аналогичные обязательства в рамках Соглашения об ассоциации взяла на себя и Украина (укр.) Ольга Кулик эксперт ОО "Украинский центр европейской политики" Екатерина Потапенко эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"

Компромиссы с совестью: 6 тезисов от МИД о возвращении России в ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы запустила свой Ctrl + Alt + Delete. Теперь приостановление нашего участия в ПАСЕ – вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать Совет Европы на растерзание России и ее друзьям. Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Бизнес забыли спросить: что не так с планами интеграции в цифровой рынок ЕС Интеграция в цифровой рынок ЕС – это одновременно и усиление конкуренции. Как и в любой другой торговле, ЕС точно будет продвигать интересы своих компаний. Яркий пример – отмена платы за роуминг (укр.) Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Чехия в зоне нестабильности: куда приведет новый виток оппозиционных протестов 120-тысячные митинги оппозиции – масштабные антиправительственные протесты в Чехии вышли на новый уровень. Что стало причиной обострения и куда приведут нынешние протесты? Павел Гавличек аналитик Association for International Affairs (AMO, Чехия)

Объявлен специализированный конкурс грантов для СМИ "Евроинтеграция работает! Расскажи!" Проекты, представленные на специализированный конкурс "Евроинтеграция работает! Расскажи!", должны способствовать информированию общественности об истории успеха внедрения Соглашения об ассоциации (укр.) Европейская правда аналитик Association for International Affairs (AMO, Чехия)

Почему президент Зеленский должен позвонить новому премьеру Молдовы Мы можем опять прятаться, "пока все не закончится". Но тогда нужно будет честно признать: и ценности Украины, и наш лидерский статус в регионе – просто красивые слова... Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Речь Украины в арбитраже ООН о действиях РФ вокруг Крыма и на Азове Вместо того чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права, Россия пытается переформатировать спор. Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Без шансов на демонтаж Европы: что означают результаты выборов в Европарламент Новый парламент и Европейская комиссия будут поддерживать политику Киева, направленную на интеграцию в Европу и реформирование страны... Но есть одно условие (укр.) Марек Сивец Бывший депутат Европейского парламента (2004-2014) от Польши, группа социал-демократов,



бывший вице-президент Европейского парламента (2007-2009)

Отношения с чистого листа? Что показала встреча Зеленского и Дуды в Брюсселе Первая встреча Зеленского с Анджеем Дудой должна была дать ответ на вопрос, какую стратегию выберет Варшава. Усиление давления на Киев? Или стратегию "удушения в объятиях"? (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Зеленский в Брюсселе: чего ждать от первого зарубежного визита президента Первый визит новоизбранных президентов Украины в институты ЕС и НАТО уже стал доброй традицией. Но что делает нынешний визит Владимира Зеленского действительно уникальным? (укр.) Николай Точицкий представитель Украины при ЕС

Победу над РФ в Гамбурге не должна сломать капитуляция французов и немцев в Страсбурге Германия и Франция должны прекратить поддерживать безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Ребекка Хармс Депутат Европарламента от Германии (2004-2019)



сопредседатель группы "Зеленые" в 2010-2016 годах



сопредседатель межпарламентской ассамблеи "Евронест" в 2017-2019 годах

Интернет-чебурашка: сможет ли Россия закрыть доступ к своей сети Большинство глобальных интернет-сервисов Пекин уже успешно заменил на свои. В России пока нет никаких аналогов западных технологий, и это будет одной из проблем при внедрении "суверенного рунета" (укр.) Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

Процедура важна: чем отличается получение разрешений в Украине и ЕС Граждане и бизнес часто оказываются в ситуации, когда государство принимает решение об их правах и обязанностях. Для таких ситуаций в ЕС действует админпроцедура. А в Украине? (укр.) Грегор Вирант экс-министр государственного управления Словении, ключевой эксперт проекта EU4PAR

Снял ли Совет Европы санкции с РФ? 5 вопросов о решении в Хельсинки Россию не вернули в ПАСЕ, однако решение Комитета министров - это позитивное развитие событий для РФ. Нашим оппонентам еще надо пройти долгий и сложный путь. А мы будем тормозить их движение (укр.). Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Помириться и победить: почему Киеву нужна новая стратегия в Центрально-Восточной Европе В отношениях Киева с Варшавой, Будапештом и Бухарестом нужны изменения в подходах и стратегии. И сейчас подходящий момент для этого. У Украины есть шанс на перезапуск отношений с соседями (укр.) Дмитрий Тужанский директор Института центральноевропейской стратегии

Санкции версии 2.0: какие возможности дадут Украине новые ограничения против РФ Украинское правительство было вынуждено изменить тактику в противостоянии с РФ, анонсировав новые санкционные инструменты. Действующие санкции против РФ малоэффективны, но изменится ли ситуация с появлением новых? (укр.) Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Не говори никому: почему скандальный фильм стал в Польше политическим фактором Реагировать на скандальный фильм про педофилию в польской католической церкви пришлось даже президенту Анджею Дуде. Ставка правящей партии на защиту церкви может стать для них проблемой перед скорыми выборами. Владислав Сердюк политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net

Заработать на имени: поможет ли украинскому экспорту защита географических указаний Способна ли Украина, отказавшись от "контрафактного" использования европейских названий, повторить путь ЕС, зарабатывая на своих географических указаниях? Первый шаг для этого уже сделан (укр.) Мария Коваль адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Речь Украины в морском трибунале ООН по делу пленных моряков Каждый дополнительный день содержания под стражей, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседание только обостряют спор между сторонами... Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Война за транзит: как уменьшить опасность "Северного потока-2" В конце 2019 года истекает срок десятилетнего соглашения о транзите российского газа в страны Евросоюза. Что в такой ситуации должна делать Украина? (укр.) Дмитрий Науменко эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"

В Польшу без Порошенко: чего ждет Варшава от президента Зеленского Анджей Дуда стал первым президентом, поздравившим Зеленского с победой. В смене власти в Киеве в Польше видят возможность добиться от Украины коррекции ее исторической политики. Владислав Сердюк политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net

Опасная "Дружба": почему грязная российская нефть стала проблемой Украины Что означает скандальная остановка нефтепровода "Дружба" для Украины? Ответ нерадостный – для Киева эти события являются "последним тревожным звонком", что нынешнее ЧП может повториться в любой момент. Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

Проверка на субъектность: чем опасна новая немецкая инициатива по Донбассу Немецкая партия озвучивает план по урегулированию ситуации на Донбассе, не проведя даже консультаций с Украиной. Уже только эта ситуация вызывает недоумение. А если вспомнить, что свободные демократы известны своей "особой" позицией по Крыму... (укр.) Сергей Корсунский чрезвычайный и полномочный посол, директор Дипломатической академии при МИД, посол Украины в Турции в 2008-2016 годах

Внешнеполитический черновик для Зеленского: как изменится путь Украины в ЕС и НАТО Вопрос, который беспокоит многих: чем внешнеполитическое "кунг-фу" избранного президента Зеленского будет отличаться или будет лучше, чем "кунг-фу" президента Порошенко? (укр.) Богдан Яременко Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

глава правления организации "Майдан закордонних справ"

У Порошенко объявили срочный конкурс в ЕСПЧ. Чтобы выбрать "своего" судью? В администрации президента дали всего неделю на подачу заявок на должность судьи ЕСПЧ. Есть высокий риск, что сформированный таким образом список судей ПАСЕ просто завернет, как это было в 2009 году... (укр.) Иван Лищина заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ

Цена Brexit: во сколько обойдется экономике выход Британии из ЕС Жесткий Brexit способен практически лишить еврозону незначительного роста ВВП в ближайшие два года. Нынешняя неопределенность при этом лишь усугубляет экономические риски для ЕС. Александр Мартыненко глава департамента группы ICU по корпоративному анализу

Дешевле российского: когда и почему покупать газ в ЕС будет выгоднее С каждым годом объемы продаж газа из США в Европе будут только расти. И тогда ситуация, когда покупка газа в ЕС будет для Украины более выгодной, чем в РФ, сможет стать не исключением, а правилом. Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

Как должна измениться дипломатическая служба Украины после победы Зеленского На сегодня направление внешней политики определилось. В его основе – намерение присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО. Но это только часть концепции... Андрей Веселовский дипломат, представитель Украины в Европейском Союзе (2008-2010), заместитель министра иностранных дел (2005-2008)

Евроинтеграция реальная или фейковая: 4 вопроса к новоизбранному президенту Владимир Зеленский отмечал, что поддерживает евроинтеграционное направление Украины. Однако будет ли европейская интеграция приоритетом в его деятельности? Или это обещание окажется пустыми словами? (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Сохраните курс на Европу и не разворачивайте реформы: открытое обращение к кандидатам в президенты Как у двух самых многочисленных проевропейских сетей общественных организаций, в целом объединяющих более 300 организаций-участниц, у нас есть требования к следующему президенту... (укр.) Гражданское общество Украины исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

ЕС усилит контроль в интернете: как это отразится на украинцах Европейский парламент все-таки принял более чем спорную Директиву об авторском праве на Едином цифровом рынке ЕС. Скандальная директива упростит механизм блокировки контента и в Украине. Мария Коваль адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Бегство от реальности: каким станет внешний курс Украины при президентстве Зеленского В Украине нет общественного запроса на реанимацию пророссийской политики. Однако бегство избирателей в мир мнимой справедливости создает условия для существенного изменения внешнеполитических приоритетов (укр.) Галина Зеленько заведующий отделом теоретических и прикладных проблем политологии Института политических и этнонациональных исследований им. И. Кураса НАН Украины, доктор политических наук

Санкции в законе: почему Украина согласилась с тем, что проиграла России в ВТО Ключевой причиной, заставившей Украину отказаться от апелляции, была реакция Запада. Перспектива уточнения такого резонансного решения ВТО оказалась потенциально небезопасной и для США, и для ЕС. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Законодательный спам: почему у Рады не доходят руки до действительно важных инициатив В Верховной раде лежат тяжелым спамом уже более 10 тысяч законопроектов. Как результат, большинство из проевропейских законов ждут рассмотрения в среднем по два года (укр.) Денис Черников координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции

Эхо катастрофы: куда привело Польшу расследование Смоленска Смоленская катастрофа породила вокруг себя огромное количество теорий заговора, став самостоятельным фактором, влияющим как на внутреннюю, так и на внешнюю политику Польши. Владислав Сердюк политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии, журналист Liga.net

Порошенко и вера в Зеленского: что показали дискуссии на форуме по безопасности Предполагаемая угроза внешнему курсу Украины стала расхожим штампом нынешней избирательной кампании. Тем более странными выглядят заявления западных политиков и дипломатов, которые утверждают, что не видят такой угрозы (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Новые друзья РФ и победа Украины: 10 тезисов о новом решении ПАСЕ ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которую хотели Россия и ее друзья. Но в нее включили критически важную правку, которую хотели Украина и ее друзья. Остальные выгодные нам поправки системно валила коалиция голосов, которой не было никогда до этого (укр.) Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Инвестор под микроскопом: как и зачем ЕС будет оценивать безопасность инвестиций Насколько безопасны иностранные инвестиции? Спустя полтора года все страны ЕС внедрят общий механизм проверки инвестиций и единый "опросник" для потенциальных инвесторов. Виталий Галицких руководитель таллиннского офиса юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Мат в защиту России: новые аргументы союзников Москвы в ПАСЕ Уже в среду ПАСЕ будет голосовать за возможность снять санкции с РФ. Это последний шанс для агрессора пробить брешь в международной политической институции, поэтому на достижение результата брошены все силы. Георгий Логвинский народный депутат Украины, член Парламентской ассамблеи Совета Европы

ИГИЛ объявлен побежденным: почему до реальной победы еще далеко Определив одно из сильных мест ИГИЛ – способность вербовать мусульманскую молодежь, живущую в ЕС и США, однако чувствующих себя чуждой там, "рецепта" от этой проблемы так и не нашли. Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

Поражение с шансом на реванш: почему ВТО не поддержала Украину в транзитном споре с РФ Несмотря на общий негативный результат, решение ВТО содержит и позиции, создающие для Украины шансы на аппеляцию. Однако для ее успеха нам стоит учесть ошибки, в том числе усилив координацию своих действий с ЕС. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Реформы с одним неизвестным: как адаптировать работу таможни к нормам ЕС Как защитить бизнес от произвола на таможне? Статья 84 Соглашения об ассоциации с ЕС напрямую касается "евроинтеграции" таможенных процедур. Что уже сделано Украиной и что необходимо сделать? (укр.) Татьяна Острикова народный депутат Украины, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики

Форум по безопасности: поговорим о том, какими будут мир и Украина после 2019 года Способен ли украинский политикум по итогам 2019 года сформировать власть, которая продолжит европейский и евроатлантический курс? Ответ на этот вопрос будет искать Киевский форум по безопасности (укр.) Данило Лубкивский член наблюдательного совета фонда Open Ukraine,

заместитель министра иностранных дел Украины (2014 год)

Евроинтеграция для фондового рынка: что еще нужно сделать Украине Почему иностранные инвестиции обходят Украину? Одна из причин – неразвитость украинского фондового рынка. А значит, нужно помочь Украине полноценно интегрироваться в европейский рынок капитала. Миндаугас Бакас глава правления Национального депозитария Украины

Не только "Северный поток-2": США определяют новую энергетическую политику в Европе Новая энергетическая стратегия США дает Киеву возможность принять участие в разработке Плана укрепления энергетической безопасности, который даст нам немало выгод. С блокированием "Северного потока-2" ситуация несколько хуже... (укр.) Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего Андриан Прокип эксперт по вопросам энергетики Украинского Института будущего

Ненужные голоса: почему не голосовали 99% избирателей зарубежного округа По данным Центризбиркома, за рубежом проголосовало лишь 55 тысяч граждан Украины. И это в ситуации, когда госреестры фиксируют в целом 6 млн украинских избирателей, находящихся за границей! (укр.) Игорь Решетняк независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action

"Зеленый и еще зеленее": станет ли президент лидером экологических изменений? Не стоит говорить, что "ничего не меняется". В 2019 году есть определенные изменения по сравнению с предыдущими выборами. Ни один из кандидатов не сделал охрану окружающей среды основой своей предвыборной агитации (укр.) Наталия Андрусевич председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

След ненависти: почему трагедия в Новой Зеландии должна стать уроком для ЕС Трагедия в Новой Зеландии – один из крупнейших терактов, совершенных не исламскими террористами, а белыми ультраправыми экстремистами против мусульман (укр.). Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

Показательное наказание: зачем Евросоюз назвал Эмираты офшором Впервые Евросоюз включил в свой "черный список" по-настоящему "крупную рыбу". Теперь европейским странам придется ограничить любое сотрудничество с компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов. Виталий Галицких руководитель таллиннского офиса юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Разговор о будущем Европы невозможен без Украины: ответ Эммануэлю Макрону Россия с помощью общественных организаций, медиа, спецслужб, лояльных (в основном, спонсируемых) политиков поддерживает одну простую мысль: Европейский Союз должен быть разрушен. Алексей Гончаренко народный депутат Украины (фракция "Европейская Солидарность")

Евро прописали ослабление: какие последствия для Украины будет иметь новый курс ЕЦБ Низкие ставки в еврозоне – сигнал для развития собственного экспорта в эти страны и привлечения инвестиций. Но что это означает для Украины? Ослабление евро будет иметь и положительные, и отрицательные последствия (укр.) Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ Игорь Бритченко профессор Государственного высшего учебного заведения им. С.Тарновського (Тарнобжег, Польша)

"Исследование одного фейка": ответ посла Украины на историю с Иваном Франко и Франсиско Франко По моему мнению, чтобы так сильно стремиться дискредитировать посла своей собственной страны в иностранных СМИ, надо очень сильно "любить" эту страну... (укр.) Анатолий Щерба Посол Украины в Испании

К расширенной Европе: как ЕС меняет свою политику соседства Такие изменения, наряду с другими реформами ЕС, откроют путь к возобновлению расширения. А ассоциированные страны, такие как Украина, будут хорошо подготовлены к вступлению в такой формат Евросоюза... Майкл Эмерсон ассоциированный старший научный исследователь, Центр европейских политических исследований (CEPS)

"У меня еще нет выбора на этих выборах": манифест бывшего посла Украины За месяц до президентских выборов и за шесть до парламентских у меня нет выбора. Хочу, чтобы меня услышали и мой европейский выбор не остался без ответа. Со мной – еще минимум треть избирателей (укр.) Андрей Веселовский дипломат, представитель Украины в Европейском Союзе (2008-2010), заместитель министра иностранных дел (2005-2008)

Домораториться до веток: чем опасна новая идея запрета экспорта древесины Раде предложено усилить борьбу с контрабандой леса-кругляка путем введения моратория на экспорт топливной древесины. Это своеобразное ноу-хау – Украине придется доказывать дефицита хвороста и веток (укр.) Денис Черников координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции

Ненужный Франко: зачем посольство в Мадриде пошло на конфликт с украинской общиной Посольство Украины отказало украинской общине в поддержке инициативы установки памятника Ивану Франко в Мадриде. Откуда такая непримиримость к этой инициативе? (укр.) Андрей Якубув политолог, активист украинской общины в Испании

Плата за вход: использует ли Киев уникальный шанс защитить своих экспортеров ВТО предоставляет множество площадок, где страны-члены могут защищать интересы своего бизнеса. В частности, при вступлении в организацию новых стран. Эффективно ли использует эти инструменты Украина? (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анастасия Колтунова младший юрист Sayenko Kharenko

Мы его теряем: почему не заработал "европейский" закон о трансплантации Новые требования к операциям по трансплантации выполнить в Украине пока невозможно. Врачи откладывают операции на неопределенный срок, резонно опасаясь уголовной ответственности (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Екатерина Потапенко эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"

Буксует ли ассоциация: что означают "правительственные 52%" выполнения Соглашения с ЕС В правительстве подсчитали, что в 2018 году было выполнено 52% запланированных работ по Соглашению об ассоциации. По нашим оценкам, был выполнен 21% задач, тогда как в целом Соглашение выполнено лишь на 24% (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

"Твою страну услышали": письмо из Европарламента герою Небесной сотни Возможно, ты видишь все, что мы делаем, откуда-то с небес. Возможно, ты разочарован. Возможно, не все идет так, как ты мечтал... Но я верю, что это время настанет. Михал Бони депутат Европейского парламента,

Польша, "Гражданская платформа"

Удар из прошлого: какой урок может вынести Украина из польско-израильского конфликта Польше удалось удивительное достижение – одновременно "побить горшки" и с Ираном, и с Израилем. Впрочем, уроки конфликта Варшавы и Тель-Авива не в меньшей степени актуальны и для Украины (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Неготовность к безвизу: как реагировать на нарушения прав наших граждан на границе Игнорирование иностранными правительствами прав украинских граждан, поиск в каждом туристе нарушителя иммиграционных правил ставят под сомнение целесообразность сохранения безвиза с этими странами (укр.) Сергей Кислица заместитель министра иностранных дел

Грозит ли мировой экономике новый глобальный кризис Мировая экономика замедляет темпы своего роста. Однако означает ли это угрозу нового финансового кризиса? Стоит рассмотреть все ключевые факторы, способные вызвать новый кризис. Александр Мартыненко глава департамента группы ICU по корпоративному анализу

ЕС и НАТО в Конституции: ответы на 3 ключевых вопроса Впервые депутаты поняли, что могут потерять голоса и дискредитировать себя перед избирателями, если не поддержат голосование за НАТО и ЕС. Раньше все было наоборот (укр.) Сергей Солодкий первый заместитель директора Центра "Нова Європа"

России напомнили об обязательствах: что показал торговый отчет США Торговый представитель США представил ежегодный отчет о выполнении Россией обязательств, взятых в рамках ВТО. Данный анализ должен формировать курс Вашингтона на отношения с РФ в торговой сфере (укр.) Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Лидер, но еще не президент: события в Венесуэле глазами украинского дипломата Парламенту Венесуэлы нужно решить вопрос о статусе Хуана Гуайдо. Ведь он провозгласил себя "исполняющим обязанности президента" на политической демонстрации, а не в стенах Ассамблеи (укр.) Сергей Кислица заместитель министра иностранных дел

MasterСard платит по счетам: что изменит антимонопольное расследование ЕС Доказательство ЕС ограничения конкуренции от MasterСard привело не только к многомиллионному штрафу. Теперь компанию ждут частные иски – возможно, и от украинцев. Александр Фефелов руководитель практики антимонопольного и конкурентного права юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Пятизвездочный слуга народа: чему может научить Украину опыт итальянских популистов Вопрос, который возникает к антисистемным движениям – а действительно ли они настолько вне системы, как хотят казаться? Итальянский опыт показывает, что вовсе нет. Катерина Зарембо Центр "Новая Европа"

Право на защиту персональных данных: несколько примеров из практики ЕСПЧ В честь Дня защиты персональных данных мы подготовили ряд примеров из реальной жизни, с которыми может столкнуться каждый, поданных через призму судебных решений Европейского суда по правам человека (укр.) Владислав Власюк Юрист,

в 2017-2019 - генеральный директор Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Алина Куц-Карпенко государственный эксперт Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции

Санкции, реформы и финансы: как Чехия помогает Украине Снятие санкций с Российской Федерации станет возможным только тогда, когда будет восстановлен украинский суверенитет на востоке страны и Крымском полуострове (укр.) Томаш Петршичек министр иностранных дел Чешской Республики

Новая сирийская реальность: как повлияет на регион уход США Решение США вывести войска из Сирии может изменить баланс сил в ближневосточном регионе на много лет вперед. Негативные последствия этого шага может ощутить и Украина. Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

(Не)безопасный Huawei: в чем увидели угрозу ведущие страны мира Все больше стран вводят ограничения против Huawei, не допуская китайскую компанию к созданию сети 5G. Могут ли такие ограничения обеспечить защиту национальной безопасности? Юрий Котляров партнер практики технологий, медиа и телекоммуникаций юридической фирмы "Астерс"

Преодолеть российскую блокаду: как ЕС планирует помочь Приазовью Оценочная миссия Европейского Союза по изучению потребностей региона Приазовья вскоре приедет в Украину. Ее цель – найти оптимальные пути поддержки региона, пострадавшего от агрессивных действий РФ. Николай Точицкий представитель Украины при ЕС

"Газпром" в поисках машины времени: что показали новые газовые переговоры с РФ Позиция РФ – простите "Газпрому" его долг, определенный Стокгольмским арбитражем, и тогда он готов продлить действующий контракт. Но эти времена прошли, и российские заявления просто неактуальны (укр). Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Шанс для экспорта: что получит Украина от действия соглашения Пан-Евро-Мед В 2019 году украинский экспорт ждет настоящая революция, ведь с 1 января мы начали полноценно применять нормы региональной конвенции Пан-Евро-Мед (укр.) Сергей Река младший юрист Investment Service Ukraine

Кругляк довел до арбитража: плюсы и минусы позиции Украины в споре с ЕС Отношения между Украиной и ЕС проходят тяжелое испытание. Консультации по лесу-кругляку стали первым спором, который будет проводиться в рамках Соглашения об ассоциации (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Новые задачи для МИД: экспертный взгляд на внешнюю политику Самые успешные направления украинской дипломатии 2018 года: формирование международной поддержки в противодействии агрессии РФ, сотрудничество с международными организациями, защита граждан Украины за рубежом. Геннадий Максак координатор Украинской национальной платформы Форума гражданского общества "Восточного партнерства", глава правления Совета внешней политики "Украинская призма"

Рынок или контроль: как страны ЕС влияют на энергетические тарифы Повышение тарифов, недовольство населения, поиск правительством всевозможных компенсаторов. Это вовсе не про Украину. Точнее – не только про Украину. Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

Шаг от пропасти: Варшава разблокировала исторический диалог с Киевом Украинско-польские отношения избавились от одного из двух крупнейших раздражителей. Что означает решение Конституционного суда Польши и какими теперь будут отношения Киева и Варшавы? Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Стальной заслон: будет ли Украина оспаривать торговые ограничения ЕС Решение ЕС ввести защитные меры в отношении импорта стальных изделий оспорили Китай, Корея, РФ, Турция, Швейцария и даже Молдова. Но не Украина. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Ненависть убивает: почему смерть мэра Гданьска всколыхнула Польшу Убийство мэра Гданьска стало шоком для Польши. Слова сочувствия, а вместе с тем – против пропаганды ненависти, обнародовали все ведущие политики страны. Но будет ли этого достаточно для изменения настроений в обществе? Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Между Польшей, Литвой и прошлым: Украина ищет свой путь коммунальной реформы Коммунальная реформа сейчас находится на развилке и может пойти как по польскому, так и по литовскому пути. Впрочем, не исключен и третий путь, где изменения останутся на бумаге. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Ударом на удар: чем ответит Украина на новые санкции РФ Украине необходимо существенно изменить подходы к введению санкций против РФ. Нынешние ограничения оказались малоэффективными – российский импорт в прошлом году показал двузначные темпы роста. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Сотрудничество вместо эйфории: как повлияют выборы 2019 года на отношения Украины и ЕС "Европа и Украина после 2019 года. Что стоит продолжать, а что нужно изменить?" – под таким лозунгом в городе Жешув (Польша) 24-25 января пройдет очередной, уже двенадцатый Форум Европа–Украина. Яцек Ключковский Институт восточноевропейских исследований (Варшава), чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)

Как террористы Шри-Ланки помогли снять санкции ЕС с Николая Азарова Первая инстанция Суда ЕС отклонила иск украинского экс-премьера. Но тут на помощь юристам Азарова пришли... шри-ланкийские повстанцы. Иван Божко адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»

Всемирная торговая война: что показал отчет ВТО Мировая торговая война находится в активной стадии. Данное обстоятельство особенно опасно на фоне кризиса системы разрешения споров в ВТО. Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Сильная и слабая стороны Европы: как ЕС победить популистов Сальвини и Орбан производят сильное впечатление на многих избирателей, прибегая к резкой риторике, пронизанной эмоциями. Обсуждение сложных конкретных вопросов для них – скорее игра на чужом поле. Нильс Майер-Олендорф директор программы International and European Governance Берлинского экологического института

В шаге от торговой войны: как Украина чуть не потеряла рынок Узбекистана Решение об антисубсидиционном расследовании в отношении узбекского экспорта не только поставило страну на грань новой торговой войны. Как оказалось, это решение было принято с грубыми ошибками (укр.) Наталья Исаханова партнер адвокатского объединения “Сергей Козьяков и Партнеры» Олеся Кривецкая старший юрист адвокатского объединения “Сергей Козьяков и Партнеры»

Инаугурация с привкусом скандала: Грузия вошла в новую политическую реальность Инаугурация нового президента Грузии прошла в сопровождении мощных акций оппозиции. На фоне политического противостояния правительство начинает делать ошибки, в частности, пойдя на дипломатический конфликт с США. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

"Зрада" отменяется: как в ЕС оценивают выполнение Украиной Соглашения об ассоциации Еврокомиссия оценила состояние выполнения Украиной Соглашения об ассоциации – и эти выводы в целом положительные. А уже 17 декабря по результатам заседания Совета ассоциации стоит ждать и политических месседжей (укр.) Ольга Стефанишина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Банковая тянет с назначением судьи ЕСПЧ от Украины. Зачем? Президент сознательно пропустил дедлайн для подачи кандидатур и не спешит исправляться. И если наша страна не начнет шевелиться уже в ближайшее время, то может пропустить и следующий срок. Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

ЕС бросает вызов российской дезинформации: как будет защищаться Европа В Брюсселе осознали опасность российской пропаганды. И произошло это как раз перед началом избирательной кампании по выборам депутатов Европарламента, которые состоятся в 2019 году. Николай Точицкий представитель Украины при ЕС

Нестрашный арбитраж: как Украине решать торговые споры с ЕС Сейчас Украина практически не имеет практики эффективных торговых споров с ЕС. Так не пора ли использовать новый инструмент – торговый арбитраж, прописанный в Соглашении об ассоциации? (укр.) Сергей Лахно руководитель практики международной торговли юрфирмы Integrites

Осторожно, Британия закрывается: Лондон меняет правила выдачи инвестиционных виз Британия приостановила выдачу "инвестиционных виз", что стало серьезным ударом по капиталам сомнительного происхождения. С 2019 года эти визы вернутся, но выдавать их будут по новым правилам. Александр Онуфриенко партнер практики частных клиентов юридической фирмы "Астерс"

Трамп или Меркель: на кого и когда стоит надеяться Украине Роли основываются на реальных возможностях союзников. Естественна и показательна разная реакция европейцев и американцев на агрессию России в Черном море. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Опаснее Китая: Трамп нашел новую угрозу для экономики США Новым врагом оказался американский институт – Федеральная резервная система. Конфликт с ней может стать одним из ключевых испытаний для Дональда Трампа, а вместе с тем – и для экономики США (укр.) Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ Игорь Бритченко профессор Государственного высшего учебного заведения им. С.Тарновського (Тарнобжег, Польша)

Безопасность или лишняя проверка: ответ на критику проевропейского законопроекта Мы получили очередную порцию критики нашего законопроекта, который должен урегулировать вопрос с безопасностью транспортных средств и сделать передвижение на автомобиле максимально безопасным и комфортным (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Балканская торговая война: как в конфликте Сербии и Косова больше всех проиграл ЕС Торговая война между Косовом и Сербией рискует окончательно похоронить амбиции ЕС как балканского миротворца. В Еврокомиссии не учли такую вещь, как оскорбленная национальная гордость. А она порой важнее экономических факторов. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Адекватно реагировать на угрозы, которые несет РФ - обращение Верховной Рады Предлагаем морским государствам направить в регион военные корабли, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжения со стороны России (укр). Верховная рада Украины

Агрессия на Азове: что Украина будет доказывать в международных судах Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 Устава ООН, и сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, определенного статьей 51 Устава. Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Новая возможность для защиты: как решение ВТО может помочь Украине Решение ВТО по спору Турции и Марокко открывает новые возможности для Украины. Созданный прецедент может существенно помочь в неконкурентной борьбе с российским импортом (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анастасия Колтунова младший юрист Sayenko Kharenko

Политика безопасности ЕС: возможен ли компромисс между Парижем и Берлином Различие подходов Парижа и Берлина во многом объясняется их геополитическим положением. Для Парижа основной источник угроз скорее на Юге, а для Берлина – на Востоке. Винфрид Файт политолог, преподаватель международных отношений Фрайбургского университета

Голосование как сервис: взгляд из Украины на выборы в США На избирательном участке не могут отказать в возможности проголосовать. Даже если избирателя нет в списке или он зарегистрирован на другом участке. Иначе он может потерять интерес к выборам. Назар Бойко член правления мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА"

Brexit между популизмом и экономикой: уроки и предостережения для Украины Британская индустрия страшно боится хаоса. И десятки страниц, посвященных в проекте соглашения о Brexit вопросам движения товаров – это защита британского бизнеса. Наш бизнес заслуживает такой же поддержки в интеграции с ЕС. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Пять газовых мифов: взгляд из ЕС на украинские энергетические реформы Парадоксально, но "Газпрому" помогает и отказ Польши от закупок его газа – у российского монополиста появляются лишние 10–12 млрд кубометров для других покупателей в ЕС. Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

Партнерство, но не интеграция: что не так с движением Украины в ЕС 2018-й должен был стать годом ускорения. Но отчет о выполнении соглашения, обнародованный сейчас, не содержит ни намека на такие планы. Их практическая реализация откладывается на потом... Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Второй срок для Трампа: четыре урока промежуточных выборов в США Выборы показали: Дональд Трамп сохраняет хорошие шансы на выдвижение еще на один срок. Демократы, хоть и получили результат хуже ожиданий, наметили подходы для президентской кампании. Владимир Дубовик директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова

Третья попытка: станет ли проверка транспорта в Украине похожей на европейскую Новая редакция правительственного закона о проверке транспортных средств опирается на нормы ЕС, но немного странно трактует часть из них. Предложенные нормы часто более жесткие, чем те, что действуют в Евросоюзе (укр.) Ольга Кулик эксперт ОО "Украинский центр европейской политики" Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Много тратишь? Великобритания запустила новый антикоррупционный механизм UWO позволяет отрабатывать хорошо известную украинцам категорию дел, в которых "всем все ясно", но получить доказательства в рамках уголовного производства не представляется возможным. Виталий Власюк юрист-международник

За СССР ответят: зачем Эстония подсчитывает ущерб от советской окупации Эстония приступила к подсчету ущерба, нанесенного стране окупацией Советским Союзом. И хотя шансы вытребовать компенсацию с РФ невелики, для Таллинна этот иск будет иметь принципиальное значение. Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

ЗСТ на обмен: как Украина готовится к экономическим уступкам Турции Турция не идет ни на какие весомые уступки Украине в вопросе ЗСТ - именно поэтому переговоры с Анкарой продолжаются беспрецедентно долго. И вот вдруг раздается заявление, что переговоры скоро завершатся (укр.). Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Жестоко и бессмысленно: какими будут антиукраинские санкции РФ Украинские санкции против РФ, введенные два года назад, критиковались часто и по делу. Как оказалось, российские запреты имеют ровно те же недостатки. И это существенно упростит их обхождение. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли Иван Божко адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»

Пенсионная реформа в странах ЕС: полезные и вредные советы для Украины Украина вплотную приблизилась к запуску накопительной пенсионной системы, однако впереди еще масса препятствий. Тем более, что далеко не всем странам ЕС удалось успешно внедрить эту реформу (укр.) Григорий Овчаренко глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU

Спор с прицелом на Москву: чем важна жалоба Украины в ВТО на страны Евразийского союза Украинская жалоба в ВТО направлена против ограничения экспорта на всю таможенную территорию Евразийского экономического союза. А это значит, что торговый спор направлен в первую очередь против России. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли Алексей Горбатюк юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Львы с подтекстом: как остановить развитие нового конфликта Украины с Польшей Замглавы МИД Польши Цихоцкий, курирующий украинское направление, заявил, что украинская сторона уже получила официальное предупреждение о негативных последствиях, если львов действительно демонтируют... Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Ядерный шантаж Трампа: какие последствия может иметь выход США из ракетного договора с Россией Для Киева гибель договора о РСМД чревата усилением давления со стороны РФ. Идея расширения НАТО за счет Украины и так вызывает весьма бурные эмоции в Москве, а в таких условиях и вовсе становится для России "вопросом выживания". Полина Синовец руководитель Центра нераспространения ядерного оружия

Великий китайский блеф Трампа: зачем МВФ пугает новым кризисом И США, и Китай уже готовы к примирению в торговой войне, но будут торговаться за условия. Если эти переговоры затянутся, то вероятность выхода на "плохой" сценарий для мировой экономики больше, чем прогнозирует МВФ. Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

Интеллектуальной собственности усилят защиту: как новации ЕС повлияют на Украину Новый план ЕС по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности предусматривает расширение обмена таможенной информацией с другими странами. А соответственно – и с Украиной. Но готов ли к этому Киев? (укр.) Костантин Харченко юрист практики налогового и таможенного права INTEGRITES

Услуги онлайн: что означает присоединение Украины к цифровому рынку ЕС Взаимное признание сертификатов электронных цифровых подписей Украиной и странами ЕС расширяет горизонты для украинских компаний и открывает новые перспективные направления и рынки сбыта (укр.) Юлия Зайченко генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства юстиции Роман Дрыпа эксперт директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства юстиции

Новые правила государственной помощи: как и зачем Хорватия изменила систему субсидий для бизнеса Мало-помалу, в том числе благодаря поддержке Еврокомиссии, нам удалось убедить чиновников в необходимости внедрения новых правил предоставления государственной помощи, сделав ее более прозрачной. Ольгица Спевец эксперт проекта технической помощи ЕС Антимонопольному комитету Украины

Верховный суд под контролем: какие последствия будет иметь самая скандальная победа Трампа Внутри Верховного суда США наметился перевес в сторону консерваторов - теперь от него не следует ожидать решений, расширяющих гражданские права. Назначение Кавано также стало вызовом движению за права женщин. Владимир Дубовик директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова

Автоперевозки по европейским правилам: почему это так важно Уровень аварийности с участием грузовых автомобилей в 2017 году вырос на 14%, тогда как 59,4% автоперевозчиков работают без лицензий. Может ли Соглашение об ассоциации решить эти проблемы? (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Квартиры ставят на счетчик: почему реформа ЖКХ может создать новые проблемы Опыт Чехии или Словакии показывает, что установка квартирных счетчиков тепла приведет не к экономии, а к большим проблемам в многоквартирных домах. Потому что эта реформа несправедлива к жильцам. Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

Расторжение договора между США и Ираном: есть ли угроза для Украины Разрыв США договора о дружбе с Ираном, а также их публичное унижение Международного суда ООН подрывает позиции Украины. Штаты демонстрируют России и Китаю: вы можете делать то же самое. Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

Совет Европы накануне 70-летия: кто должен возглавить организацию после Ягланда В 1996-м Европа откровенно дала понять, что 50-80 тысяч убитых отнюдь не помешают ради "дружбы" с Кремлем сидеть с ним за одним столом. А вы говорите 10 тысяч убитых украинцев на Востоке Украины! Сергей Кислица заместитель министра иностранных дел

Европейский опыт против неуплаты налогов: что изменится с появлением e-аудита Украинские налоговики уже скоро должны ввести в Украине европейскую систему аудита электронных данных. Это должно стать эффективным инструментом в борьбе с финансовыми злоупотреблениями (укр.) Нина Бец юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Не как в Словакии: почему шокирующее убийство журналистки не вызвало протестов в Болгарии Болгарские власти должны не только всесторонне содействовать расследованию убийства журналистки, но и доказать обществу, что в стране существует свобода слова, которую власть не только не ущемляет, но и защищает и поддерживает. Виталий Мартынюк руководитель международных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"

Пам против Курца: кто бросит вызов правой коалиции в Австрии Женщина, врач, новичок в политике – новому лидеру австрийских социал-демократов вскоре придется бросить вызов правительству правых популистов и консерваторов Себастьяна Курца. Барбара Тот политический обозреватель венского журнала Falter

Контрреволюция не пройдет: чем завершится конфликт между премьером Армении и старыми элитами Новая политическая реальность Армении необратима. Прежнее правительство и провластные партии шаг за шагом приближаются к черте, после которой о них останутся лишь краткие упоминания в политической истории... Ричард Гирагосян Директор Центра региональных исследований (Ереван, Армения), ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Оппозиция разворачивает Brexit: почему британские либералы заговорили о повторном референдуме Лейбористская партия наконец определилась в своем отношении к Brexit. Метания между европофильскими избирателями и классическим рабочим электоратом окончены. Христос Кациоулис руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта (FES) в Лондоне.

Кризис по-македонски: остались ли шансы на реализацию соглашения с Грецией Пауза в реализации исторического соглашения между Грецией и Македонией существенно усиливает риски политического кризиса в обеих странах. Теперь и Скопье, и Афинам грозят внеочередные парламентские выборы (укр.) Снежана Дяченко эксперт Центра "Новая Европа"

Не только Польша: Европа начинает конкурировать за украинских работников В Европе возникает конкуренция за украинского работника. Еще недавно Польша была чуть ли не единственной страной, где можно было трудоустроиться без получения специальных разрешений. Теперь все изменилось. Василий Воскобойник президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

Энергетический спор ЕС и России: что изменит для Украины решение ВТО ВТО поставила под вопрос выполнение Украиной требований при присоединении к Энергетическому сообществу. Если ЕС будет менять Третий энергопакет, Киеву придется подстраиваться под новые требования (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko Виктория Мыкуляк юрист ЮФ Sayenko Kharenko

Ереван проголосовал за новый парламент: что показали выборы в столице Армении Еще недавно досрочные выборы в Армении ожидались лишь ближе к середине следующего года. Яркая победа партии премьера на столичных выборах дала старт консультациям по поводу роспуска парламента. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Конец договора о дружбе с РФ: почему не надо бояться называть вещи своими именами Договор о дружбе никак не влияет на способность Украины "засудить" Россию в Международном суде ООН. А уважение к границам определяется в международном праве чем-то более глобальным, чем двусторонний договор (укр.) Виталий Власюк юрист-международник

Вместе в Европу: зачем Украине экспортный бренд Потребитель готов платить на 22% больше за товар, чья страна происхождения вызывает положительные ассоциации и доверие. Этим уже пользуются Великобритания, Германия, Швейцария, США. А теперь – и Украина (укр.) Оксана Илясевич-Богородова руководитель направления маркетинга и коммуникаций Офиса по продвижению экспорта

Турцию накормили обещаниями: Эрдоган объявил о завершении финансового кризиса Президент Эрдоган уверяет общественность, что в Турции уже нет кризиса. Впрочем, курс лиры и рост ставки центробанка сигнализируют о том, что экономика Турции до сих пор нездорова. Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

Полный пересмотр отношений: Украина готовит демарш в случае победы россиян в ПАСЕ Во вторник на экстренном заседании комитет ВР по иностранным делам единогласно утвердил проект заявления: Украина не примет "прощение" России, которое сейчас активно продвигают в Совете Европы... Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Кредит под давлением РФ: в чем выиграла Украина в деле о "долге Януковича" Апелляционный суд Англии признал, что сделка по "долгу Януковича", возможно, была проведена под давлением, и поэтому необходимо рассмотреть все аргументы в отношении этого вероятного факта. Роман Марченко старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры", заслуженный юрист Украины

На чем буксует евроинтеграция? Две сферы, где правительству стоит ускориться Для некоторых секторов нужна наивысшая политическая воля, ведь там более четырех лет не выполняются евроинтеграционные обязательства. Эти сектора – транспорт и таможня. Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Ключевой урок 9/11: почему мир не стал безопаснее Как оказалось, невозможно решить проблему терроризма исключительно военными методами. Чем более сильный удар по террористам наносит государство, тем более справедливой они считают свою борьбу (укр.) Александр Кореньков директор Международного центра исследования проблем безопасности

Торговля под давлением ультиматума: что ждет мир после угроз Трампа выйти из ВТО Угрозы Трампа в адрес ВТО – это классический способ актуализировать важные вопросы. А значит, нас ждет период очень бурных дискуссий по изменению правил торговли. И вполне возможно – обновленная ВТО. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

ЕС не оставит Антикоррупционный суд без поддержки или Почему стоит идти на конкурс в новый суд Я возглавляла Апелляционный суд в Грузии. Для меня очевидно, что должность судьи - это одна из самых высоких точек самореализации для юриста. Будьте уверены, конкурс пройдет честно, прозрачно и открыто. Эка Ткешелашвили Глава Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине

Безопасность движения, новые рейсы и противодействие РФ: международное измерение работы Мининфраструктуры Мининфраструктуры подготовило предложения для правительства и СНБО о дополнении к искам в международных арбитражах и ужесточении санкций за препятствование прохождения судов в порты Азовского моря (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Евроинтеграция между популизмом и лоббизмом: чего не хватает президентской инициативе Профилактику и лечение нарастающего правового тромба можно начать с небольших шагов. Например, более четко определить требования к подаче законопроектов в Раду... Денис Черников координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции

Украина на фоне польских выборов: уроки экономического форума в Крынице За последние годы экономический форум в польском городе Крыница-Здруй стал для Украины привычной площадкой для популяризации своего европейского курса. Но в этом году украинская тема отошла на глубокую периферию... Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

ЕС и НАТО на выборы: почему конституционная инициатива Порошенко может обернуться пшиком Украина должна стремиться к членству в ЕС и НАТО, однако тематические предвыборные технологии – от кого бы они ни исходили – такой интеграцией не являются. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Доверенное лицо для инвестора: зачем Украине нужен институт номинального держателя Для того чтобы вкладывать деньги в украинские ценные бумаги, инвестор должен был лично приезжать в страну, открывать прямой счёт на своё имя, пройти ряд сложных бюрократических процедур. Так было раньше, теперь все изменится. Миндаугас Бакас глава правления Национального депозитария Украины

Работы хватит всем, или Итоги первого года действия Соглашения об ассоциации Что уже изменило Соглашение об ассоциации? Если говорить языком цифр, то наиболее красноречивыми будут показатели роста нашего экспорта в ЕС. По сравнению с прошлым годом, он вырос на 19,2% ... Иванна Климпуш-Цинцадзе народный депутат, фракция "Европейская солидарность", глава комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в 2016-2019 годах

Органы на продажу: что не так с новым законом о трансплантации Запрет торговли человеческими органами и тканями для трансплантации – непреложная максима. Впрочем, в Украине уже вскоре ситуация может измениться. По крайней мере - в случаях, когда речь идет о действиях государства (укр). Ольга Боженко юрист

Москву записали «на химию»: что изменит новая волна санкций США против России Условия, которые Вашингтон выдвинул для снятия санкций с России являются, по сути, такими, что Кремль никогда их не признает и не будет выполнять. Ведь в таком случае Москве придется, фактически, признаться в международном преступлении... Наталия Слободян руководитель группы анализа «Укрэнерго»

Пороховая бочка Балкан: возможно ли повторение войны в Боснии Около 62% молодежи на территории Республики Сербской – безработные. При этом молодежь эта – военнообязанная. А очередные выборы, которые пройдут в октябре, стали отличным поводом для усиления риторики вражды. Ирина Пташник эксперт по международному праву Экспертного центра по вопросам безопасности

Проекты трансграничного сотрудничества ЕС: почему они неэффективны в Украине В Украине действуют пять программ ЕС трансграничного сотрудничества. А что на практике? Приграничные регионы теряют значительную часть возможностей, которые открывают программы ЕС (укр.) Татьяна Зосименко директор программы Экономической дипломатии Совета внешней политики "Украинский призма"

Кризис от Эрдогана и Путина: как повлияет на гривну обвал лиры и рубля Девальвация турецкой и российской валют будет означать, что наш экспорт будет пользоваться там меньшим спросом. Выходом из ситуации может стать или постепенная девальвация гривны, или соглашение с МВФ. Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

Сокрушительные санкции? Как сделать меры против РФ эффективными Подкосят ли новые санкции экономику РФ настолько, чтобы заставить Кремль скорректировать свою внешнюю политику? Или наоборот – для эффективности санкций Западу стоит скорректировать свои оценки состояния российской экономики? Александр Вальчишен участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)

Не только обвал лиры: почему Турция оказалась на грани финансового кризиса Перегрев экономики Турции из-за кредитного бума обсуждается уже давно. Противопоставляя себя Западу, Анкаре вряд ли можно надеяться на пакет спасительных мер до разворачивания полноценной рецессии. Вячеслав Бутко управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Энергопакет ЕС прогибают под Кремль: стало ли решение ВТО победой России После тщательного изучения Группа арбитров подтвердила законность реформирования энергетического рынка ЕС. Ключевые претензии России о дискриминации Газпрома были отклонены... Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Мясной успех: как ирландская говядина покоряла мир Ирландцы знают и свято верят, что их говядина – одна из лучших в мире. Однако как сделать, чтобы об этом узнали в других странах? Помогли меры, которые могут оказаться полезными и для Украины. Екатерина Онул советник Группы Всемирного банка по вопросам санитарных и фитосанитарных мер

Эстония и российские агенты влияния: скандальный отчет разведки Среди ведущих политиков Эстонии есть агенты влияния Кремля. То, о чем можно было догадываться, в отчете разведки приведено как доказанный факт. К каким последствиям это приведет? Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

День кремлевской пропаганды: почему российско-грузинская война началась 7, а не 8 августа До сегодняшнего дня датой начала войны с Грузией РФ называет 8 августа. У этой лжи есть чрезвычайно важная политическая цель - возложить вину за начало конфликта на его жертву. Давид Баташвили Фонд Рондели

Нарушение прав украинцев в ЕС: куда обращаться за защитой Большинство мигрантов неохотно обращаются в правоохранительные органы за защитой своих прав. Часто – из-за незнания языка. Однако в таких случаях можно требовать перевода официальных документов. Владислав Власюк Юрист,

в 2017-2019 - генеральный директор Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Зоряна Стецюк государственный эксперт Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции

Новый уровень санкций: Конгресс США отреагировал на российский курс Трампа В новом проекте ужесточения санкций есть даже позиция, согласно которой Российскую Федерацию предлагается объявить спонсором международного терроризма... Владимир Дубовик директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова

Спрятаться на островах: в РФ создают два офшоры для обхода санкций В России готовятся к созданию двух специальных административных районов – аналога офшоров. Они должны стать прибежищем для россиян, которые из-за санкций не могут работать на Западе (укр.) Павел Шовак старший юрист ЮФ "Астерс"

Американская помощь Путину: зачем США поддерживают РФ в торговом споре с Украиной Сейчас США заинтересованы в слабой и невлиятельной ВТО, которая не может помешать крупным странам принимать решения по своему усмотрению. И в этом США Трампа выступает безусловным союзником РФ Путина. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Армения начинает сезон посадок: за что арестован экс-президент Новое правительство Армении решилось на выполнение самого сложного предвыборного обещания – в стране началось уголовное преследование представителей бывшей власти. Такие действия Еревана все хуже воспринимают в Москве. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Миграционная полуреформа: как изменится политика ЕС в вопросах беженцев Вопреки стараниям, ЕС так и не создал действенных механизмов контроля за миграцией. Беженцы по-прежнему будут приниматься странами Западной Европы, только какими именно – решать будут уже не они. Евгений Приходько журналист, Польша

Вместе с ЕС против контрабанды леса: почему другим странам не нужен мораторий Проблема вывоза незаконного леса в ЕС – довольно распространенная, можно даже сказать, глобальная. Поэтому жесткая реакция ЕС на украинский мораторий вызвана в первую очередь отказом решать проблему имеющимися инструментами. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Новые шансы и новые риски для Восточной Европы – обсудим в Крынице-Здруй "Европа общих ценностей или Европа общих интересов" – под таким лозунгом в польском городе Крыница-Здруй пройдет 28-й Экономический форум. Как и ранее, особое внимание будет уделено именно Украине. Яцек Ключковский Институт восточноевропейских исследований (Варшава), чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)

Наказание Google: за что Еврокомиссия выписала рекордный штраф Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму – 4,34 млрд евро. Компанию наказали за незаконные практики с целью закрепить доминирующее положение в области общедоступного интернет-поиска. Александр Дементьев юрист юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Пограничный спор: Армения стремится ослабить зависимость от РФ Показное спокойствие, с которым в РФ встретили смену правительства в Армении может дать немалую трещину. Конфликт между странами может вызвать инициатива Еревана пересмотреть соглашение о статусе российских пограничников (укр.). Юрий Панченко редактор "Европейской правды" Карен Мадоян журналист, эксперт по Южному Кавказу

Здоровье важнее торговли: историческое решение ВТО ВТО завершила скандальный спор - против ограничения продажи табачных изделий Австралией. Решения по этому делу стали действительно историческими. К счастью, Украина, инициировав этот спор, вышла из его рассмотрения. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

ЕС ответил на торговую войну Трампа: что это означает для Украины Защитные меры ЕС не обошли и украинских металлургов, продукция которых традиционно занимает передовое место в структуре отечественного экспорта. Теперь им придется работать в рамках определенной тарифной квоты (укр.). Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Нарушение прав украинцев в ЕС: как изменить ситуацию СМИ все чаще сообщают о случаях нарушений прав украинцев за рубежом, в частности в странах ЕС. Такая дискриминация происходит все чаще. Сложившуюся ситуацию уже изучают в правительстве. Владислав Власюк Юрист,

в 2017-2019 - генеральный директор Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Зоряна Стецюк государственный эксперт Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции

Катастрофа в Хельсинки: что думают в США о встрече Трампа и Путина Не будем "танцевать вокруг", скажем прямо: Дональда Трампа проучили в Хельсинки. Саммит Трамп-Путин стал катастрофой для американских интересов и для того, как мир воспринимает Америку... Мелинда Геринг редактор блога UkraineAlert в рамках Atlantic Council

Эхо Волынской годовщины: вспыхнет ли новый конфликт между Украиной и Польшей Между Польшей и Украиной может появиться новая точка напряженности. Накануне местных выборов исторические темы вновь становятся инструментом мобилизации сторонников действующей власти... Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Незаменимый Brexit: почему плану Терезы Мэй не нашлось альтернатив Отставка Дэвиса и Джонсона, еще в начале недели казавшаяся началом конца Терезы Мэй, в итоге лишь укрепила ее позиции. Сторонники выхода из ЕС на жестких условиях не смогли получить поддержку в обществе. Николь Кациоулис руководительница бюро Фонда им. Фридриха Эберта в Лондоне Христос Кациоулис руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта (FES) в Лондоне.

Министр глобальной Британии: кто возглавил королевский МИД после отставки Бориса Джонсона Правительство Терезы Мэй уже определило лозунг "глобальной Британии", но до сих пор подвергалось за него критике – мол, это лозунг без политики. Теперь именно новый министр должен наполнить эти слова смыслом... Светлана Ковальчук кандидат политических наук, исполнительный директор YES

Бюрократия или реальная защита: что дает Украине диалог с ЕС по правам человека Диалог по правам человека – важная часть пути к членству в ЕС. Однако он нужен прежде всего гражданам Украины. В этом году мы впервые обратили внимание на случаи нарушений прав человека в отношении украинцев за границей (укр.) Владислав Власюк Юрист,

в 2017-2019 - генеральный директор Директората по правам человека, доступу к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Ярослав Полищук государственный эксперт Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции

Евроинтеграция в Раде: фондовому рынку пропишут правила ЕС Верховная рада подошла к фундаментальным изменениям на рынке ценных бумаг. Впрочем, законодатели не учли важных норм права ЕС о запрете незаконного использования инсайдерской информации и защите прав клиентов инвестиционных фирм (укр.) Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Волынское обострение: Польша показала жесткость в историческом конфликте с Украиной Президенты двух стран Порошенко и Дуда посетили Волынь – но не нашли возможности встретиться друг с другом. Впервые за последние годы Украина на самом высоком уровне напомнила об уничтожении и украинских сел поляками. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Проблема массовых отмен авиарейсов: что должно измениться в Украине Украинские туристы были заблокированы в аэропортах нескольких стран – задержка рейсов на несколько суток произошла из-за невыплаты средств туроператором. Что нужно изменить, чтобы исключить такие случаи? (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Между двух огней: шансы Украины в мировой торговой войне Может ли Украина выиграть от этой глобальной торговой войны между США и ЕС? Ответ – да. Некоторые корпорации реагируют на новые тарифы заявлениями о переносе производства. И почему бы не в Украину? Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Обращение Верховной рады к институтам ЕС по поводу углубления сотрудничества между Украиной и Евросоюзом Призываем Европейский Союз совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепции Европейского плана для Украины. Верховная рада Украины

Поворот направо: как проблема мигрантов изменила европейских левоцентристов Левому движению ЕС всерьез грозит опасность исчезновения. Европейский избиратель занимает все более критическую позицию в вопросе иммиграции и не верит в способность левых партий решить эту проблему. Михаэль Брёнинг руководитель отдела Анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине

Новый Шелковый путь: как китайский проект может дать Украине десятки миллиардов инвестиций В развитие стран вдоль Нового Шелкового пути Китай инвестирует большие деньги. К 2020 году инвестиции достигнут отметки $800 млрд. А ежегодный товарооборот между Китаем и этими странами составит $2,5 трлн... Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

Саммит НАТО и ожидания Украины: пришло время изменить тактику Более прагматичный диалог потребует более четких обязательств не только от нас, но и от Альянса и его членов. Заменить часть лозунгов прагматикой – в наших интересах... Николай Капитоненко

Журнал UA:Ukraine Analytica,

ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований

Сирийский конфликт и война в Украине: как географически неблизкие события оказались крайне похожими и подобными (Укр.) Про сирійський конфлікт та війну на сході України проговорено та написано чимало, однак ще жодного разу у публічному просторі ці дві трагічні ситуації не намагались порівняти та зіставити між собою у надії знайти спільні відповіді та шляхи вирішення проблеми. PROMOTED

Между унижением и войной: непростой выбор для оппозиции Молдовы Готова ли протестная оппозиция идти до конца, понимая риски? И станут ли украденные голоса на "второстепенных" выборах достаточным мотиватором и генератором здоровой злости для ее сторонников? NewsMaker Молдовский независимый информационный ресурс NewsMaker. Материалы публикуются с разрешения правообладателя

"Ложка дегтя" в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ Хотя реформу жилищного сектора уже не остановить, ее по-прежнему будут сопровождать попытки «убить» ее европейскую ориентацию. Или сделать ее бутафорией, скрывающей старые ЖЭКи. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Когда квоты бессильны: как украинская курятина напугала Евросоюз Украинский экспорт оказался достаточно успешным и конкурентным на рынке ЕС и с ним уже начали бороться. К сожалению, нашим слабым звеном остается плохой имидж государства и отечественного крупного бизнеса. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Черный список для Эстонии: РФ меняет политику в отношении рускоязычного меньшинства Запрет на вьезд в РФ для многих русскоязычных эстонцев показал: РФ ждет от них полнейшего соответствия "линии партии". Любые отступления, равно как и любые попытки компромисса с эстонскими властями, будут строго караться. Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

Европа между двух огней: ЕС оказался не готов к демаршу Трампа ЕС приходится вырабатывать новую систему координат. В которой есть явный очень опасный враг – Россия Путина. И есть непредсказуемый, коварный и потому тоже опасный попутчик – Америка Трампа. Андрей Миселюк директор Института социально-политического проектирования "Диалог"

Фейки на втором плане: как изменилось отношение стран НАТО к роспропаганде Интересно было послушать логику представителя Нидерландов: "У нас нет четких инструкций, что это война. Следовательно, это мир. А если это мир, тогда ничего плохого в том, чтобы вести с россиянами бизнес"... Любовь Цыбульская руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Защититься от защищенного: чем грозит украинскому экспорту новый регламент ЕС Многие украинские предприятия, экспортирующие свою продукцию в ЕС, могут столкнуться с новыми проблемами на этом рынке. Впрочем, пострадают в первую очередь те, кто пользуется льготными условиями на внутреннем рынке. Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Бессилие перед кризисом: почему ЕС не способен противостоять новым финансовым шокам Подробная хронология описания кризиса еврозоны указывает на корень проблем – Маастрихтский договор. Согласно ему, ЕС лишен возможности адекватно реагировать на новые финансовые кризисы. А это значит, что экономические реформы ЕС – пока еще на полпути (укр.) Александр Вальчишен участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)

Исторические грабли: почему не сработала формула "прощаем и просим прощения" События последних 5 лет показали, насколько опасны могут быть давние исторические претензии. И одним диалогом историков эту проблему не решить. Важность примирения должна стать частью школьного курса в обеих странах. Михал Бони депутат Европейского парламента,

Польша, "Гражданская платформа"

7 причин, повлиявших на Стокгольм: почему Швеция дала разрешение "Северному потоку-2" Позиция Швеции – типичная для многих стран Европы. Теперь все внимание сосредоточено на Дании, которая должна принять окончательное решение по "Северному потоку-2". Она – последняя, от кого необходимо разрешение на начало строительства трубы. Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего Андриан Прокип эксперт по вопросам энергетики Украинского Института будущего

Каждый сам за себя: Меркель ответила на инициативы по реформированию ЕС Предложения Меркель по реформированию валютного союза далеки от требований Макрона и даже Европейской комиссии. Даже в разгар тяжелого кризиса ликвидности каждое государство будет само решать свои проблемы. Бьорн Хакер профессор экономической политики в Высшей школе экономики и техники Берлина

День доказательств в Гааге: подробно об иске Украины С 2014 года на территории Украины незаконные вооруженные формирования совершили ряд террористических актов. Россия поставляла оружие и координировала совершение этих актов, что представляет собой финансирование терроризма (укр.) Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

11 женщин и один космонавт: с какими проблемами столкнется новое правительство Испании Новый премьер анонсировал новый диалог с Каталонией, однако уточнил: об отщеплении от Испании не может быть и речи. Оппозиция будет бдительно следить за тем, чтобы правительство не слишком шло навстречу Барселоне. Геро Маас руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Мадриде

Игра на повышение ставок: Иран начинает ядерный шантаж Европы Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна "не будет терпеть одновременно и санкции, и ядерные ограничения" и он приказывает немедленно возвращаться к работе над обогащением урана. Что означает столь грозное заявление? Анатолий Максимов журналист-международник, эксперт аналитического центра “Ad Astra”

Головная боль ЕС: чего ожидать от нового правительства Италии Итальянское правительство уже показало, что готово к мерам жесткой экономии. А значит, нас ждет длинная и эмоциональная дискуссия между Европейским центробанком и Италией. Какое влияние это окажет на еврозону и на курс евро? (укр.) Александр Вальчишен участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)

Урок Кишинева для Украины: как кандидат от "партии улицы" победил и власть, и друзей Кремля Выборы в Кишиневе показали, что формальная приверженность европейскому вектору не является "индульгенцией" за коррупцию. И альтернативу коррумпированной власти составляют не только "друзья Путина", но и другие партии проевропейского направления. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Прочь от Запада: почему действия Киева напоминают разворот ноября-2013 В дискуссии вокруг создания антикоррупционного суда уже муссируется тема недопустимости так называемого "внешнего управления". Попытки нарисовать Западу образ врага - что-то новое для украинского политикума (укр.) Анатолий Марциновский "Европейская правда"

"Не ко времени": почему детская политика Украины противоречит курсу на ЕС Детей поощряют вступать в эффективную коммуникацию с политиками, не бояться высказывать мнение о том, какой они видят свою жизнь. Такая практика в Европе переходит на уровень государственной политики. Антонина Слипченко член Euroсhild

Болезненная защита персональных данных: проблемы украинского бизнеса в связи с новыми правилами ЕС ЕС ужесточил требования по защите персональных данных. Эти нормы будут действовать и в отношении многих иностранных компаний – достаточно вести интернет-продажи и иметь сайт на английском языке. Какие проблемы грозят украинскому бизнесу? Виктория Швыдченко юрист практики налогового и таможенного права INTEGRITES

Гробовая война: как договоренность Дуды и Порошенко усугубила украинско-польский конфликт Раскопки, которые могли бы стать завершением украинско-польского исторического спора, только завели его урегулирование в тупик. Если Украина теперь пойдет на уступки, Грушовичи станут прецедентом "законного" демонтажа украинских памятников. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Мировое соглашение ЕС и "Газпрома": хорошая и плохая новости для Украины У "Газпрома" стало меньше рычагов воздействия в виде газовых преференций для своих друзей в ЕС. Это позитив для Украины с точки зрения внешней политики. Однако теперь будет значительно сложнее бороться с проектом "Северного потока-2" (укр.). Дмитрий Шемелин советник юридической фирмы "Астерс"

5 выводов из итальянских выборов: чего ждать Украине и ЕС Будет ли Италия использовать вопрос санкций как разменную монету? Например, чтобы добиться списания долгов или получения дивидендов в диалоге с Россией (мол, "мы старались, но не вышло"). Или это действительно принципиальный вопрос для нового правительства? Катерина Зарембо Центр "Новая Европа"

Еще ближе к приговору: чего стоит ждать от расследования о сбитом Боинге МН-17 После того как Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала создание Международного трибунала под эгидой ООН по сбитому малайзийскому Боингу МН-17, была достигнута договоренность о том, что судебный процесс состоится в Нидерландах. Что даст Украине этот процесс? Сергей Петухов заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции

Обещания без гарантий: какой должна быть позиция Украины в переговорах о "Северном потоке-2" ЕС убеждает нас согласиться с "Северным потоком-2" без серьезных правовых гарантий. Тогда стоит выжать максимум из Соглашения об ассоциации. В его энергетической части не хватает четкого обязательства трактовать Украину так же, как и другие государства-члены ЕС. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Кто отвечает за энергетическую безопасность: что показал опрос восточноевропейских экспертов Способно ли гражданское общество помочь государству укрепить свою энергетическую безопасность? Теоретически – да, его взаимодействие с госорганами должно предотвращать кризисные ситуации и способствовать оперативному реагированию в случае их возникновения. Но соответствует ли это действительности? (укр.) Наталия Слободян руководитель группы анализа «Укрэнерго»

Тайный свидетель по делу Трампа: новый поворот в расследовании влияния РФ на выборы в США Вызовы на допрос помощников Роджера Стоуна – одного из самых агрессивных политологов США – могут стать мощным ударом по Трампу. Нервная реакция Белого дома показывает: эту угрозу у Трампа расценивают как очень высокую. И готовы действовать в ответ (укр.) Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

Опасно только для украинцев? Почему в ЕС не запрещают пальмовое масло Рядовой украинец потребляет 3,1 кг пальмового масла в год. Впрочем, в ЕС этот показатель намного выше – в среднем 5,4 кг на человека. А в наиболее развитых странах он еще больше: в Германии, Дании, Швеции – около 14 кг/год. Александр Балдынюк президент ассоциации "Укркондпром" Олег Швец глава Ассоциации диетологов Украины

Опасный груз дошел до Рады: опыт ЕС против техногенных аварий Только за 2017 год произошло 33 аварийных ситуации при перевозке опасных грузов, в результате чего природная среда "обогатилась" 134 тоннами промышленных отходов. Как предотвратить такие трагедии? На помощь может прийти опыт ЕС (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Екатерина Потапенко эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"

10 лет в ВТО: что получила и потеряла Украина Перед вступлением во Всемирную торговую организацию наибольшим риском считался массированный импорт аграрной продукции. Критики пугали уничтожением украинского агросектора. Но вышло как раз наоборот – именно этот сектор больше всех выиграл от членства в ВТО. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Ошибка ценой в разрыв торговли: чему научит Украину эстонский "офшорный" скандал Исключение Эстонии из списка офшоров произошло быстро, поэтому возможные финансовые потери для бизнеса удалось минимизировать. Однако в следующий раз последствия такой "ошибки" могут оказаться гораздо больше. Георгий Джаниашвили юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Операция "анти-Сорос": зачем в Украине готовят пиар-кампанию по венгерскому сценарию "Сорос скупит украинские стратегические заводы" (варианты – черноземы, недра, власть). Группа политтехнологов активно "продает" штабам политиков сценарий электоральной кампании, который, по их замыслу, позволит адаптировать "успешный опыт" Венгрии к украинским реалиям (укр.) Александр Сушко исполнительный деректор Международного фонда "Возрождение"

Конфликт, у которого нет решения: как преодолеть кризис отношений с Польшей Нынешний кризис в отношениях с Польшей является конфликтом идентичностей, решить который чрезвычайно сложно. В такой ситуации стоит попробовать тактику "избежания конфликта", стараясь не форсировать урегулирование исторических противоречий (укр.) Галина Зеленько заведующий отделом теоретических и прикладных проблем политологии Института политических и этнонациональных исследований им. И. Кураса НАН Украины, доктор политических наук

Почему Европа проиграла в иранском ядерном противостоянии с Вашингтоном Во вторник вечером президент Дональд Трамп официально объявил, что США вышли из Иранской ядерной сделки. Могли ли европейцы сохранить этот документ? И были ли в действительности у Трампа основания для выхода? Давид Рамин Джалилванд Независимый консультант по вопросам энергополитики на Ближнем Востоке

Год на изменения: почему нынешний шанс реформировать ЕС может оказаться последним Июнь становится дедлайном не только для Макрона, но и для самого ЕС как структуры. Выборы Европарламента в 2019 году и ожидаемая победа правопопулистов смогут окончательно поставить крест на инициативах по реформированию Евросоюза. Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

Офшорам прописали прозрачность: Британия наносит удар по "грязным деньгам" Офшоры должны до начала 2021 года раскрыть сведения о бенефициарных владельцах своих компаний. Новый британский закон вызвал настоящий бум: правительство Британских Виргинских островов назвало его "избиением лежачего" (укр.). Дмитрий Шемелин советник юридической фирмы "Астерс"

Свобода санкций: кто, как и зачем возвращает Россию в ПАСЕ Мы видим какой-то плюрализм мнений в пределах одной головы. Президент ПАСЕ борется за возвращение россиян и убеждает ассамблею выполнить требования Москвы. Но в то же время... категорически возражает против выполнения этих требований!.. Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Санкции курильщика: в чем проблема украинских ограничений против России Украина планирует синхронизировать свои санкции против РФ с ограничениями, введенными Соединенными Штатами. Однако сделать это без изменения законодательства невозможно - иначе многие санкции останутся лишь на бумаге. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Убийство журналистки на Мальте: куда заведут следы "панамских бумаг" Убитая мальтийская журналистка постоянно наталкивалась в своих расследованиях на небольшой Pilatus-Bank, число клиентов которого не превышало 130 человек. Среди них - семья одного из азербайджанских министров и даже (по неподтвержденным данным) члены клана Алиевых. Swissinfo Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании. Материалы публикуются с разрешения правообладателя

Государство в сети: как Эстония добилась лидерства в распространении электронных услуг В начале года в Эстонии прошла дискуссия на тему: допустимо ли проводить регистрацию брака онлайн. Все, чем обычно занимается государство – от законодательной деятельности до налогов – перенесли на одну платформу, объединив нацию. Георгий Джаниашвили юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Еще больше прозрачности: готова ли Украина к международному обмену налоговой информацией Украина хочет присоединиться к всемирной системе обмена налоговой информацией. Тревожный звонок для чиновников – налоговики смогут сравнивать информацию, полученную в рамках этого обмена, с их декларируемыми доходами. Так что отечественным "политически значимым лицам" стоит до конца 2018 года перейти к публичному владению бизнесом. Николай Лихачов партнер Spenser & Kauffmann Ирина Бандурко юрист Spenser & Kauffmann

Турция становится ближе: новые транспортные инициативы Киева и Анкары Украина очень заинтересована в нормализации воздушного движения над Черным морем, что позволит нам увеличить уровень безопасности полетов в регионе и обеспечит соблюдение международного права в сфере гражданской авиации. Однако это возможно лишь в случае создания совместно с Турцией функциональных блоков воздушного пространства. Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Армянский формат революции: к чему приведут протесты в Ереване Эти акции наверняка не приведут к смене власти. Однако они обязательно приведут, точнее, уже привели к переформатированию оппозиции. Сейчас оппозиция – это те, кто на площадях и улицах с Николом Пашиняном. Как Пашинян может это капитализировать, пока неясно... Грант Микаелян политолог, научный сотрудник Института Кавказа

Частичный пересмотр "дружбы" с Россией: почему президент загоняет себя в ловушку Проблем инициативе добавляют обоснованные подозрения в реализации президентской командой очередной политтехнологии. К слову, не слишком удачной уже на старте, ведь Порошенко таким образом сам привлек внимание к собственной продолжительной толерантности к договору о дружбе со страной-агрессором. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Вчера диктатура, сегодня – нет: почему США и ЕС готовы восстановить отношения с Суданом Много лет Запад отказывался сотрудничать с Суданом и считал его изгоем для международного сообщества. Впрочем, недавно тенденция начала меняться. Вчерашний диктатор постепенно стал сближаться со странами Запада, а стороны вдруг заговорили об отмене санкций, усилении сотрудничества и оживлении торговли (укр.) Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

Смоленские вопросы и ответы: Польша получила новую версию гибели Леха Качиньского Самолет президента Леха Качиньского был уничтожен рядом взрывов – к таким выводам пришла специальная подкомиссия при польском Минобороны. Этот отчет имеет статус промежуточного и не содержит окончательных выводов. Поэтому его главным результатом стало признание манипуляций во время предыдущего следствия – этот факт будет активно использован в предвыборной борьбе. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Немецкая подножка и шанс для Киева: как защититься от Nord Stream-2 Меркель публично объявила о том, что до сих пор дипломаты непублично обсуждали лишь как возможный вариант. Позиция Берлина по поводу газопровода Nord Stream 2 стала более выгодной для Украины, более того, отдает инициативу в руки Украины. Теперь главное – не проспать полученную возможность. Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

Новый президент с украинскими корнями: Армения завершает политическую трансформацию Инаугурация нового президента Армении завершает процесс перехода страны к парламентской республике. Неслучайно президентом был избран человек, ранее никогда не заявлявший о политических амбициях, удачно совмещая должность посла в Великобритании с успешной бизнес-деятельностью. Александр Божко чрезвычайный и полномочный посол, первый посол Украины в Армении (1996-2001, 2005-2010)

Семь рецептов для региона: о чем будут говорить на Киевском форуме по безопасности Нашим национальным интересам противоречат и ослабление западных соседей, и возрождение шовинизма и ксенофобии, и любая другая форма изоляции. В нашем регионе не существует противоречий, которые невозможно решить. Нам нужно общее лидерство... Данило Лубкивский член наблюдательного совета фонда Open Ukraine,

заместитель министра иностранных дел Украины (2014 год)

Шаг от пропасти: Варшава снижает накал в конфликте с Киевом В последние недели польские чиновники вдруг существенно смягчили свою риторику в отношении Украины. Можно ли говорить о нынешней оттепели в отношениях Киева и Варшавы как о долгосрочном тренде? Очередным испытанием для украинско-польских отношений станет отмечание Варшавой 75-летия Волынской трагедии. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Наказание бондами: чем еще Лондон угрожает России Лондон обсуждает варианты новых санкций, не только способных усилить отток валюты из РФ, но и создающих непосредственную угрозу финансовой стабильности страны. Однако для этого британские инициативы должны поддержать соседи, в первую очередь – Ирландия и Германия. Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

Неожиданный союзник: как ЕС способствует европейскому сепаратизму Плавная интеграция своего столь желанного государства в ЕС – это альфа и омега сепаратистов. Ведь благодаря членству в ЕС расходы на обретение собственной государственности были бы меньше, а доступ к общему рынку остался бы прежним. Маттиас Бири сотрудник Центра исследования проблем безопасности (Center for Security Studies) при Высшей технической школе Цюриха (ETH)

Экологическое измерение евроинтеграции: два пути для Украины Украина наконец подошла к внедрению двух важных европейских директив в сфере охраны природы. Вопрос – в формате их внедрения. Наша страна заслуживает большего, чем биогеографические семинары с российскими и другими экспертами "бывшего СССР" (укр.) Наталия Андрусевич председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Не только ЕС: 10 ключевых фактов о зоне свободной торговли с Израилем Что следует знать о зоне свободной торговли с Израилем и почему это важно для Украины? Соглашение даст "зеленый свет" для кооперации украинских и израильских предприятий, а кроме того - создает новые возможности для экспорта в ЕС (укр.). Наталия Микольская заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Новый российский проигрыш в ВТО: ключевые уроки для Украины Россия снова проигрывает спор в ВТО. Это решение касается и Украины - и не только потому, что наша страна уже подала ряд претензий на действия Москвы. Тема защиты национального производителя является акутальной и для Украины - стоит учесть и не повторять ошибки РФ. Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Как "развернуть" европейские реформы: мастер-класс от украинского ЖКХ Для коммунального сектора евроинтеграция – это конкуренция на рынке и право жильцов самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Казалось бы, все очень просто. Однако все реформы в этом направлении сталкиваются с ожесточенным сопротивлением. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Глупость наполовину: что не так в торговом конфликте США и ЕС Решение Трампа о введении пошлин принято считать безнадежно старомодным шагом, неразумным в экономическом отношении. Но это только половина правды, и ЕС шлет опасный сигнал: США небезразличны рабочие места, а евроинститутам – нет. Арне Шильдберг сотрудник отдела анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине

Украина в немецком фокусе: как менялась позиция Берлина Долгие годы украинский вектор в системе внешней политики Германии был крайне слабо очерчен. Несмотря на это, в условиях российской агрессии Берлин взял курс на поддержку Украины. Нынешний уровень украинско-германских связей – беспрецедентно высокий... (укр.) Виктор Савинок, "25 лет вместе. Что дальше?" сотрудник отдела анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине

Объявлена новая волна конкурса грантовых проектов "СМИ за проевропейские изменения в Украине" (обновлено) Целью конкурса является создание и развитие потенциала региональных СМИ для освещения вопросов, связанных с отношениями Украины и ЕС, внедрения Соглашения об ассоциации, а также для продвижения реформ в региональном измерении (укр.) Европейская правда сотрудник отдела анализа международной политики Фонда им. Фридриха Эберта в Берлине

Преступление международного масштаба: почему британское отравление стало вызовом для мира Отравление Сергея Скрипаля и дальнейшая война санкций поднимает вопрос: что происходит с международным правом? Ведь неспособность дать действительно эффективный ответ на откровенное пренебрежение со стороны России неизбежно ставит под сомнение его существование (укр.) Виталий Власюк юрист-международник

Фанфары Порошенко: чем опасен миф о скором вступлении Украины в НАТО и ЕС Присоединение к обеим организациям должно оставаться нашей стратегической целью – но ни в коем случае не предметом спекуляций. Желающих культивировать популизм в Украине хватает и без действующего президента, особенно с наступлением предвыборного периода... Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Курс на защиту: каких изменений ждать в отношениях с Польшей В отношениях с Польшей может возникнуть новая напряженность. Стремительный рост украинского экспорта всерьез беспокоит польский бизнес. Они заявляют, что уже начали поднимать вопрос о возможности применения защитных мер в торговле с Украиной в рамках ВТО. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Что означает для Украины и России смена госсекретаря США "Помпео придерживается трезвых взглядов на Россию. Он также, кажется, имеет доступ к ушам президента Трампа и пользуется у него доверием - то есть у него есть то, чего у Тиллерсона не было. Вероятно, он будет выступать за сильную политику по сдерживанию России. Это - хорошая новость для Украины"... UkraineAlert, аналитический центр Atlantic Council редактор "Европейской правды"

Ненужная интеллектуальная собственность: в чем и почему тормозит Украина Вопросы интеллектуальной собственности занимают около пятой части текста Соглашения об ассоциации. Изменений ожидают и партнеры, в частности США. Но похвастаться успехами сложно – законопроекты до сих пор лежат в Верховной раде... Евгений Ангел научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций

Торопись надежно: что не так с оценкой успехов евроинтеграции в транспортной сфере Не лучше ли проложить вместо 100 км всего 50 км, но надежных? То там, то тут читаю, что наши усилия недостаточны и что количество "евроинтеграционных проектов" очень мало. Но транспортные проекты априори не могут быть краткосрочными. Это как посадить дерево и куст и ждать, что они вырастут одновременно (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Процент евроинтеграции: почему можно и нужно измерять выполнение соглашения Основанный на цифрах подход не обязательно является чиновничье-формальным. Скорее он беспристрастный, объективный или нейтральный. А вот подход "живой" быстро становится путем к манипуляциям и в таком виде гораздо больше похож на очковтирательство. Николай Капитоненко

Журнал UA:Ukraine Analytica,

ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований

Как измерить Соглашение: что должно стать успехом евроинтеграции Украины Не все соглашения одинаковы. Есть те, на которых легче зарабатывать политический капитал у широких масс, как, например, безвиз... С Соглашением об ассоциации ситуация несколько сложнее. Но было бы большой ошибкой смешивать вопросы контроля за выполнением соглашения и вопросы его маркетинга (укр.) Александр Снидалов активист

Мир в эпоху протекционизма: что даст Украине новая система торговой защиты Пока правительство не может эффективно защищать украинских производителей от новых "экзотических" видов недобросовестного импорта. Ведь действующее законодательство не отвечает ни требованиям практики разрешения споров в ВТО, ни, что самое важное, новым вызовам. Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Подсчитать евроинтеграцию: что не так с процентами выполнения Соглашения об ассоциации Хорошо, 41% запланированных задач по евроинтеграции вроде бы выполнены. А насколько они важнее других 59%? И что этот 41% означает на практике? Либо мы ставим перед собой четкие цели и понимаем, куда хотим прийти, либо занимаемся статистическими манипуляциями и обманываем сами себя... Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Венгерский антипример: как уничтожить успешную пенсионную реформу Успешная негосударственная пенсионная система нуждается в защите от государства, у которого всегда будет соблазн экспроприировать удачно размещенные и высокодоходные активы. И тут венгерский опыт имеет прямое отношение к украинским реалиям. Григорий Овчаренко глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU

Кокаин против Путина: зачем Аргентина воюет с Кремлем в истории с VIP-наркотрафиком "Кокаиновое дело" дало Западу важный инструмент влияния накануне президентских выборов в России... Действующий президент Аргентины уже подверг ревизии некоторые «достижения» российско-аргентинской дружбы. Вряд ли он будет колебаться, если расследование приведет к окружению его предшественницы... Наталия Шевченко кандидат исторических наук, доцент исторического факультета КНУ им. Тараса Шевченко, ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Чемпионат по обещаниям: что ждет Италию сразу после выборов Любому итальянскому правительству придется повышать налоги и понижать расходы государственного бюджета. Однако все партии обещают обратное: снижение налогов, льготы, а также всевозможные государственные блага. Чемпионом по обещаниям снова стал Сильвио Берлускони. Эрнст Хиллебранд руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Риме

Советы для "Большой семерки": как сделать поддержку Украины более эффективной Формат Группы поддержки является новым для G7 и создан исключительно для Украины. "Группа поддержки G7 – это не про безопасность, не про Донбасс и не про Крым, а про реформы", – четко обозначил один из дипломатов направление деятельности группы. Алена Гетьманчук директор Центра "Нова Європа"

Осторожно, двери закрываются: Макрон начинает реформу миграционной политики Франции Закон Макрона, если будет принят, создаст политические условия для радикального изменения европейской миграционной политики. Франция может в корне изменить свою политику в отношении мигрантов, пожертвовав частью гуманистических ценностей. Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

"Северный поток-2" вредит Европе: обращение немецких депутатов Новое федеральное правительство должно раскрыть свои истинные намерения. Европейская энергетическая политика и солидарность с нашими соседями говорят не в пользу "Северного потока-2"... Только безрассудный может думать, что такое поведение не будет иметь последствий (укр.) Манфред Вебер, Райнхард Бютикофер, Надя Хирш, Элмар Брок, Норберт Рёттген, Оливер Кришер, Михаэль Линк эксперт по международной политике Украинского института будущего

Российский зять для Трампа: новый подозреваемый по делу о влиянии РФ на американские выборы Неприметное дело против одного из лондонских юристов может серьезно ударить по РФ. Алекс ван дер Зваан – зять одного из самых богатых российских бизнесменов. И его дело – удар по двум бывшим помощникам Трампа, которые "вели" его предвыборную кампанию. Илия Куса эксперт по международной политике Украинского института будущего

Научный прорыв на фоне войны: несколько израильских рецептов Один из секретов успеха Израиля – "короткая дистанция власти". Чрезмерный контроль над учеными со стороны власти или контролирующих институтов демотивирует, разрушает инициативу, подавляет, а в результате – отсутствие креативности и новых идей. Наталия Слободян руководитель группы анализа «Укрэнерго»

Польско-украинские переговоры: взгляд изнутри С 2014 года в Польше произошли 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе на могилах. Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть инцидентов взяли на себя некоторые общественные объединения (укр.). Владимир Вятрович глава Украинского института национальной памяти

10 лет непризнания: есть ли у Украины причины начать отношения с Косовом Косово празднует десятую годовщину своей независимости. Все эти 10 лет позиция официального Киева была неизменной: мы не признаем независимость Косова и считаем этот регион неотъемлемой частью Сербии. 10 лет назад это решение выглядело относительно логичным. А сейчас? Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Разговор о ценностях: что сказал и о чем промолчал Петр Порошенко в Мюнхене Европейцы прекрасно видят уровень деградации демократических институтов. В такой ситуации поучение Запада на тему ценностей смотрится не очень убедительно. Так же, как и слова, что ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. Как мы точно знаем – могут... Николай Капитоненко

Журнал UA:Ukraine Analytica,

ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований

Шоколадная "зрада": правда и мифы вокруг регулирования качества украинской кондитерки 1 января Минагрополитики продлило действие переходного периода относительно требований к продуктам из какао и шоколада. Это решение часто трактуется как нежелание украинских кондитеров переходить на европейские стандарты. Попробуем разобраться, соответствуют ли эти опасения действительности. Александр Балдынюк президент ассоциации "Укркондпром"

Молдовский телеканал готовит фейковое "расследование" от имени "Европейской правды" – заявление Имя нашего издания будет использовано для легализации фейкового "расследования", проведенного в интересах действующей власти Молдовы. Для "легализации" фильма его опубликовали задним числом на якобы украинском портале, который присвоил себе наименование нашего сайта. Редакция ЕП президент ассоциации "Укркондпром"

Чехия на разрыв: первые результаты победы Земана У самого Бабиша нет намерения увести Чехию от ЕС. Но чем больше его правительство будет зависеть от поддержки Земана или же коммунистов и правоэкстремистской партии "Свобода и прямая демократия", тем быстрее ему придется идти на компромиссы. Анне Зайферт руководитель бюро Фонда им. Фридриха Эберта в Праге

Как воспользоваться Пан-Евро-Мед? Пояснения для экспортеров Присоединение Украины к конвенции Пан-Евро-Мед должно дать экспортерам новые возможности для продвижения на внешние рынки. Однак как экспортерам воспользоваться этими преимуществами? И какими должны стать новые шаги Украины? Алексей Горбатюк юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Превентивный инструмент для Брюсселя: зачем ЕС фонд европейских ценностей ЕС нуждается в превентивном подходе для защиты европейских ценностей. Механизм корректировки уже существует – это статья 7 Договора о Евросоюзе. Помимо этого, ЕС следует осуществить инвестиции в профилактические меры воздействия. Адам Трачик глава аналитического центра Global.Lab в Варшаве Ян Якуб Хромец ведет научные исследования в Школе управления Hertie

Приговоры украинским морякам в Греции: что делает МИД и что нужно понять Украинские дипломаты всегда помогали и будут помогать каждому соотечественнику, попавшему в беду за границей, даже если он совершил тяжкое преступление. А перевозка нелегалов с точки зрения греческой юстиции относится именно к такой категории. Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Ассоциация с ЕС – и что дальше? Поговорим о реальной помощи Украине Главная задача конференции – привлечь внимание европейцев к необходимости усиления реальной помощи Украине ради ускорения преобразований. В предыдущей встрече, которая состоялась в январе 2017 года, приняли участие почти 800 человек. Яцек Ключковский Институт восточноевропейских исследований (Варшава), чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)

Не надейтесь на членство: почему "Восточному партнерству" не нужны новые стимулы Евросоюзу в отношениях с партнерами и особенно в публичных выступлениях в самих странах-соседях следует избегать подпитки нереалистических ожиданий от "Восточного партнерства" и ложных надежд на перспективу вступления. Кнут Флекенштайн депутат Европейского парламента Юлия Ваннингер руководитель офиса депутата Европарламента Кнута Флекенштайна

Законы обратной силы: сохранились ли шансы на украинско-польское взаимопонимание Отношения Украины и Польши напоминают самолет, который вошел в штопор. Представители элит накручивают друг друга и все меньше способны выслушивать рациональные аргументы. Хватит уже склонять на все стороны призыв "прощаем и просим прощения", ведь условием прощения является искреннее сожаление за грехи. Лукаш Адамский доктор истории и политический аналитик, заместитель директора Центра польско-российского диалога и согласия – польской государственной институции, созданной для диалога с российским обществом

Украина и ее экс-адвокат: о чем напоминают события в Польше В Евросоюзе нет другого крупного и влиятельного государства, у которого были бы такие же геополитические причины для лоббирования Украины, как у Польши. Однако теперь это априори невозможно - к серьезным проблемам Варшавы в самом ЕС прибавилось и разрушение ее отношений с Киевом. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Диалог под угрозой уголовного преследования: заявление ВР по "антибандеровскому закону" Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев (укр.) Верховная рада Украины

Балтийский конфуз: зачем Украина включила страны ЕС в "офшорный список" Применение Украиной критериев и наполнение списка юрисдикций с низким уровнем налогообложения сейчас является непрозрачным. Как следствие, украинские власти столкнулись с недовольством со стороны отдельных государств и только тогда взялись бороться с последствиями этой проблемы (укр.) Павел Шовак старший юрист ЮФ "Астерс"

Объявлена новая волна конкурса грантовых проектов "СМИ за проевропейские изменения в Украине" Цель конкурса – создание и развитие потенциала региональных медиа для освещения вопросов, связанных с отношениями Украины и Евросоюза. В рамках конкурса приоритет отдается средствам массовой информации, функционирующим за пределами столицы (укр.) Европейская правда старший юрист ЮФ "Астерс"

Польское зеркало для Украины: ключевой урок скандального исторического закона Неудачный польский закон, приведший к конфликту с Израилем, вызывает в Киеве злорадство. Но вместо этого стоит внимательнее присмотреться к польскому кейсу, чтобы понять, как на международной арене воспринимают украинское законотворчество и насколько важны консультации и стратегическая коммуникация. Елена Бабакова журналист (Варшава)

Китайский вызов для союзников США: как изменился баланс сил в Тихом океане Дональд Трамп уже разрушил существовавший на протяжении десятилетий баланс сил в Тихоокеанском регионе. Это стало вызовом для многих союзников Вашингтона, в первую очередь для Японии и Австралии. Они вынуждены противостоять все более экономически сильному Китаю. Зигфрид Книттель независимый журналист, с 2011 года живет в Японии

Непопулярная евроинтеграция: позиция правительства по безопасности дорожного движения Правительство внедряет европейские "правила" безопасности дорожного движения и устанавливает адекватную систему санкций за нарушения. Возможно, не все предпринятые действия заметны на данном этапе, но на все нужно время. Наша новая система уже очень скоро заработает (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Сирийская ставка Эрдогана: почему Турция идет на конфликт с союзниками Антизападная риторика Анкары, которая в последнее время набирает обороты, очень уж импонирует путинскому режиму. И даже если официальный Дамаск протестует против турецкого вмешательства, то Москва закрывает на это глаза. Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

Время уходит: последний шанс для Украины остановить Nord Stream-2 Без быстрых и решительных действий Nord Stream-2 с его катастрофическими последствиями для Украины почти невозможно одолеть. Если Украина не сможет предложить надежную, экономически обоснованную альтернативу – это будет только ее вина. Георг Захманн старший научный сотрудник Bruegel (независимый экономический аналитический центр в Брюсселе), консультант в Berlin Economics

Бой с тенью: почему ЕС проигрывает в противостоянии с офшорами Инициатива ЕС по борьбе с уклонением от налогов через офшорные юрисдикции получила серьезный удар. В случае, если сокращение списка будет одобрено официально, эффективность этой инициативы окажется под вопросом. Дмитрий Шемелин советник юридической фирмы "Астерс"

Усиление проверок или безопасность на дорогах: ответ правительства на критику законопроекта На ЕвроПравде вышла статья о реформе сферы технического осмотра автомобилей. Проанализировав плюсы и минусы законопроекта №7317, авторы статьи предлагают существенно его переработать. В Мининфраструктуры решили ответить на эти замечания (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Экспортеры в поисках поддержки: как помочь выходу на новые рынки Украинские компании с большей уверенностью рассматривают экспорт как более выгодный способ увеличения продаж продукции и услуг. Уверенность в экспорте возникает тогда, когда есть знания, умения, а также проверенные контакты в стране экспорта и экспертная поддержка (укр.) Марьяна Каганяк руководитель Офиса по продвижению экспорта (EPO), советник министра экономического развития и торговли Украины

ЕС на пороге перемен: почему этот год будет решающим для евроамбиций Украины Нынешний год – идеальный для формирования нового содержания наших отношений с ЕС. Внутренние дискуссии в Евросоюзе о своем будущем – лучшая для этого возможность. Ведь вскоре повестка дня ЕС будет сформирована на десятилетия. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Остановить "Северный поток-2": почему Украина не может полагаться на ЕС и США Украине не стоит недооценивать угрозу со стороны "Северного потока-2". А главное – не надейтесь, что ЕС и США остановят его строительство... Если газопровод заработает, стоимость украинской ГТС будет не намного выше стоимости металлолома... Алан Райли старший научный сотрудник Института государственного управления, Лондон

Защита персональных данных: чей опыт может пригодиться Украине В вопросе защиты персональных данных Украина опирается на международный опыт. Но в государстве пока нет достаточной законодательной базы и системы, способной эффективно работать в современных условиях. Cергей Власко СЕО компании "mySafety Україна"

Наше измерение Brexit: зачем ЕС ставит Украину в пример Британии ЕС все чаще упоминает Соглашение об ассоциации с Украиной как модель будущего сотрудничества с Британией. Это большой плюс для Украины, ведь тем самым ЕС рассматривает соглашение не только как зону свободной торговли, а как модель нашей интеграции. Впрочем, именно это и не устраивает Британию, которая хочет ограничиться ЗСТ. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Избирательные наказания: почему санкции ООН часто остаются лишь на бумаге Поспешность не является единственной ошибкой политиков, занимающихся санкциями, и присуща не только американцам. Наиболее ощутимые меры, то есть финансовые ограничения, теряли свой эффект в силу довольно ощутимых различий в их осуществлении... Энрико Кэриш один из основателей компании Сompliance and Capacity Skills International (CCSI)

Конфликтная свинина: что стоит за угрозой Москвы выйти из ВТО Россия заявила о возможности своего выхода из Всемирной торговой организации. Несмотря на то, что РФ – один из основных нарушителей правил ВТО, до сих пор в Москве даже близко не были готовы говорить о выходе из организации. Что же стало причиной такой нервной реакции? Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Экологическое воздействие на экспорт: о чем нельзя забывать правительству Рано или поздно ЕС поднимет вопрос соответствия украинских товаров экологическим нормам. Это означает, что для дальнейшего успеха на рынке ЕС украинским предприятиям надо быть готовыми конкурировать с европейскими товарами, в том числе и с экологической точки зрения. Наталия Андрусевич председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Новый бюджет ЕС: как изменятся принципы финансовой помощи Украине По новым тестам будет оцениваться и помощь Украине. Возможно, ее объемы и не изменятся, но точно изменится ее формат и требования к эффективности такой помощи. В то же время, эта реформа способна оживить почти похороненную идею "Плана Маршалла для Украины"... Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Три угрозы для диалога с Варшавой: что принесет 2018 год в отношения Украины с Польшей Многие на Печерских холмах воспринимали новую польскую власть как временное явление – мол, достаточно лишь перетерпеть до 2019 года, и проблемы исчезнут сами собой. 2017-й доказал даже скептикам, что переждать не получится. Так что официальному Киеву пришлось начать планирование отношений не с воображаемой, а с реальной Польшей. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Евроинтеграция в предвыборный год: момент истины для Украины и ЕС Смогут ли лидеры страны правильно расставить приоритеты и отойти от статуса политиканов, просто выполняющих Соглашение об ассоциации (потому что надо), к статусу Политиков, ведущих Украину в ЕС и использующих Соглашение для развития государства? (укр.) Иван Нагорняк кандидат политических наук, специалист проекта Association4U

Газ, наркотики и протест молодежи: что стоит за "началом революции" в Иране Внутренние причины протестов – безработица и коррупция, болезненно воспринятые молодежью, особенно теми, у кого есть качественное образование. К слову, именно такая молодежь была катализатором "арабской весны" в Тунисе 7 лет назад... (укр.) Александр Мишин кандидат политических наук, основатель Центра исследования Африки

Оборонный союз ЕС: от спящей красавицы до эффективного блока Хотя расходы на оборону членов ЕС соответствуют примерно 45% военного бюджета США, эффективность европейской обороны составляет лишь около 15% от американской. Такая ситуация требует изменений, но готов ли сам ЕС к ним? Дирк Фёпель, депутат Бундестага кандидат политических наук, основатель Центра исследования Африки

Потеснить хамон: как сделать украинское мясо модным в мире Украина – сильный аграрный экспортер, но наши мощности не используются в полной мере. Украине нужно создать свой мясной бренд, который сможет тягаться с испанским хамоном на мировом уровне. И я знаю, как это сделать. Ольга Трофимцева бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)

Очень малый вперед: ВТО нуждается в реформах, но не способна их провести С каждым днем становится все очевиднее, что ВТО уже не может в полной мере преодолевать все новые и новые вызовы имеющимся в ее распоряжении инструментарием. Иначе наступит эра двух- или трёхсторонних торговых соглашений, оставив открытым вопрос, что будет с самой ВТО. Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Момент истины для Каталонии: какой урок стоит вынести Украине Испания показала, как правовым путем бороться с сепаратизмом. Ведь даже в ситуации, когда политически раунд выиграют сторонники независимости, вопрос сецессии Каталонии должен будет решаться в соответствии с национальным правом государства (укр.) Виталий Власюк юрист-международник

Мусор на потом: как Украина выполняет обязательства по обращению с отходами Несмотря на то, что сфера управления отходами редко попадает в поле зрения СМИ, изменения, которые должна внедрить Украина, коснутся всех граждан. Попытки реформировать наше законодательство действительно были. Однако уже сейчас можно говорить о торможении Киевом выполнения взятых на себя обязательств (укр.) Любомира Тимощук эксперт по правовым вопросам Международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек"

Позитивная Польша: четыре успешных примера наших отношений со сложным соседом Несмотря на то, что украинско-польские отношения переживают непростой период, диалог на высшем уровне в течение последних двух лет ведется интенсивно. Так как под Новый год принято подводить итоги, попробую сделать это и для отношений с Польшей – с акцентом на позитив. Катерина Зарембо Центр "Новая Европа"

Возвращение Берлускони: самый скандальный экс-премьер снова в игре Сильвио Берлускони, "кавалер", оказавшийся в центре скандалов и осужденный за уклонение от уплаты налогов, снова появился на политической арене. Нынче он выдает себя за основную силу, противостоящую протестному движению "Пять звезд". Андреа Афатикати, журналист (Италия) Центр "Новая Европа"

Легко ли будет выполнить рекомендации "Венецианки" о языке образования? Рекомендацию относительно русского языка политики предпочитают не комментировать. Похоже, что выполнять ее не будут... Нет никакой уверенности, что при принятии нового закона будет найден компромисс, который устроит и сторонников украинизации, и представителей меньшинств... Володымыр Кулык Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины

Жизнь без Дональда Трампа: Европа учится политической независимости Трамп – это не Америка, и он не будет править вечно. Нынешняя задача Европы должна заключаться в том, чтобы следующий американский президент не оказался вынужденным вступать в должность на развалинах западного мира. Рольф Мютцених, депутат Бундестага Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины

Хватит лжи: что не так в украинско-венгерском образовательном конфликте Украинский вопрос в Венгрии – яркая иллюстрация термина "пост-правда". Неважно, какова реальность – важно, что о ней говорят. Фраза о полном запрете обучения на венгерском языке, упомянутая в заявлении МИД, не ограничивается лишь правительственным сайтом... Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Старшие братья остались в прошлом: Павел Климкин о требованиях к закону об образовании Наше намерение усилить в Украине позиции украинского языка вызвало у соседей спонтанный протест. Получается, что Украине не разрешено то, что разрешено остальным странам, получается, что украинцы должны и дальше оставаться комфортными для всех… Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

ЕС усиливает торговую защиту: что нужно учесть Украине ЕС пошел на масштабные изменения законодательства о борьбе с демпинговым импортом. Для принятия решения о введении защитных мер будет учитываться доля государства в экономике, независимость финсектора и даже социальные и экологические стандарты. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

"Хорошая смена" с человеческим лицом: что известно о будущем премьере Польши Работа Моравецкого в правительстве считается успешной, а опросы показали, что его кандидатуру считают оптимальной для должности премьера 12% поляков. С другой стороны, Моравецкий явно выглядит чужаком в правящей партии, а главное – он новичок в политике. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Прочь из НАТО: кто настраивает Анкару на выход из Альянса Пока наихудшим сценарием может стать широкая дискуссия в Турции о выходе из интегрированной структуры командования силами НАТО, как это случилось во Франции в 1967 году. Впрочем, новые скандалы могут существенно изменить эти расклады. Метин Гюркан, Стамбульский центр политических исследований редактор "Европейской правды"

Кровавый вопрос: внедрят ли в Украине нормы ЕС по донорству Регулирование безопасности крови – одно из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации. Однако первые шаги по имплементации права ЕС привели к коллизии – деятельность по переработке донорской крови была исключена из перечня обязательной к лицензированию (укр.) Наталия Дугинова ЮК "Правовой Альянс"

Антикоррупционные реформы идут в обратном направлении: открытое письмо к ЕС В борьбе с коррупцией сейчас наблюдается движение в обратном направлении... Чем больше антикоррупционная реформа угрожает интересам политических элит, тем больше становится давление и сопротивление, с которыми она сталкивается... (укр.) Реанимационный пакет реформ ЮК "Правовой Альянс"

Станет ли Болгария "слабым звеном" ЕС? Взгляд из Софии Основные усилия российских агентов влияния сосредоточены не в столице, а на периферии, хотя в парламентскую группу дружбы с Россией входит более половины болгарских законодателей. Украинский опыт противодействия гибридной агрессии может быть полезен Болгарии (укр.) Евгений Магда, политолог ЮК "Правовой Альянс"

Пчелы в безопасности: почему стандарты ЕС не несут угрозы украинскому меду Получится ли у вас найти в европейском супермаркете баночку меда с надписью "Made in Ukraine"? Мы стали лидером по объему экспорта меда, но до сих пор не смогли сделать привлекательным бренд "Украинский мед". Переход на европейские стандарты – первый и важный шаг в этом направлении. Ольга Трофимцева бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)

В ответе за все: нужно ли Украине страхование профессиональной ответственности Несет ли юрист ответственность за неправильные советы? Несет – в Европе или США. Но не в Украине... Люди, обратившиеся за помощью к юристу, должны быть уверены, что в случае непрофессионализма смогут получить компенсацию. Дмитрий Киселев старший юрист практики недвижимости и строительства ЮФ Integrites

Евроинтеграция для железных дорог и рек: инфраструктурный день в Раде На следующей неделе Верховная рада должна рассмотреть три важных "транспортных" законопроекта. Все они касаются имплементации норм ЕС, поэтому их принятие крайне важно как для выполнения Соглашения об ассоциации, так и для развития инфраструктуры (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Курс на протекционизм: чем грозит законопроект "Покупай украинское" Может ли Украина внести изменения в тендерные процедуры ради поддержки отечественного производителя? Да, но для этого потребуются или длительные переговоры с заинтересованными государствами-членами Соглашения ВТО о государственных закупках, или выход из этого соглашения. Руслан Ткаченко Парламентская экспертная группа по евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Электронный реестр адресов: что Украине стоит перенять у Литвы Украине нужна электронная система, которая будет способствовать предсказуемости процессов регистрации объектов недвижимости. В 2017 году литовский реестр недвижимости занял третье место в рейтинге Всемирного банка. Что стоит перенять Украине? Довидас Виткаускас руководитель проекта ЕС "Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине"

Остановить утечку мозгов: как Украине учесть ошибки Восточной Европы Способна ли Украина учесть ошибки соседних стран и остановить бегство мозгов? Это возможно лишь при условии, если украинский бизнес полностью поменяет свои подходы и стратегии. Это непросто, но куда реальнее, чем надеяться на государство. Петер Зашев доктор экономики, адъюнкт-профессор Hanken School of Economics (Финляндия)

Турция и НАТО: есть ли выход из глобального кризиса Членство Турции в НАТО еще никогда не было свободно от напряженностей. Однако нынешний кризис в отношениях между Анкарой и Альянсом – особый. Иногда кажется, что данный кризис может быть преодолен лишь путем развода. Возможно ли избежать такого сценария? Райк Хенлейн, SWP (Германия) доктор экономики, адъюнкт-профессор Hanken School of Economics (Финляндия)

Бесконечный конфликт: почему катарский кризис не имеет решения Катар, с июня находящийся на осадном положении, стал полигоном амбиций всего ближневосточного региона. И хотя "гарячая фаза" конфликта формально позади, этот кризис еще не завершен. Вероятность продолжения конфликта очень высока. Владимир Сазонов научный сотрудник Академии МВД Эстонии

Европейский шанс для Армении: чем объясняется уступчивость Кремля "Заигрывание" Армении с Европой с великодушного позволения Кремля может даже сойти за своеобразный "конструктив" самой Москвы по отношению к Западу, шаг в попытке наладить хотя бы видимость сотрудничества, несмотря на жесткие санкции против РФ. Александр Божко чрезвычайный и полномочный посол, первый посол Украины в Армении (1996-2001, 2005-2010)

Ассоциация минус: что получит Армения от нового соглашения с Евросоюзом Хотя официальный Кремль напрямую не возражал против подписания Ереваном соглашения с ЕС, в последние недели в российских СМИ стали появляться критические оценки по поводу предстоящего соглашения. Дошло до того, что армян, поддерживающих Евросоюз, стали называть врагами России. Карен Мадоян журналист, эксперт по Южному Кавказу

Хрупкая антикоррупция: что требовал ЕС и не выполнил Киев Противодействие коррупции уже много лет остается той темой, где у нашего государства – больше всего проблем и требований от европейских партнеров. Системные проблемы в этой сфере сводят на нет стремление Украины к углублению евроинтеграции. Дарья Каленюк исполнительный директор Центра противодействия коррупции

Когда лекарства не лечат: почему медикаменты в Украине часто хуже европейских Знакомая ситуация: при поездке за границу вас просят привезти лекарства. И не потому, что их нельзя купить в украинской аптеке. А потому что купленные в ЕС медикаменты часто более эффективны. Почему так вышло? Александр Козырев, Bayer исполнительный директор Центра противодействия коррупции

Оборонный союз ЕС: что изменится в системе безопасности Европы Проект PESCO должен противодействовать синдрому "халявщика", когда некоторые европейские страны извлекают выгоду из гарантий безопасности, но не принимают пропорционального участия в покрытии расходов на эти цели. Иренеуш Биль, Amicus Europae исполнительный директор Центра противодействия коррупции

Год на подготовку: заработают ли в Украине европейские нормы доверительных услуг Необходимость решить вопрос взаимного признания доверительных услуг в ЕС привела к принятию Регламента по eIDAS-регулированию. Пришло время проводить такие изменения и Украине – если мы хотим быть активным участником европейского рынка (укр.) Леся Михаленко, "Вчасно" исполнительный директор Центра противодействия коррупции

Педагогика "черного списка": почему действия Польши ослабят ее позиции в ЕС Польский МИД решил использовать инструмент SIS, созданный для защиты европейцев, для наказания идейных противников. Запретом на въезд в ЕС были наказаны люди, "преступление" которых - несогласие с польским видением событий времен Второй мировой войны (укр.). Елена Бабакова журналист (Варшава)

Окно возможностей для Киева: удастся ли заморозить конфликт с Польшей После громкого скандала с праворадикалами на марше в Варшаве польской власти больше не нужны новые проблемы на этнической почве. И это дает Киеву шанс на конструктивную позицию Польши в историческом диалоге. Но насколько продолжительным будет это "окно возможностей"? Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Так уходят диктаторы: призрак военного переворота в Зимбабве Политическая борьба в Зимбабве обострилась на фоне ухудшения состояния здоровья президента Роберта Мугабе. Вероятной причиной мятежа стало желание 93-летнего диктатора передать власть в руки своей жены Грейс (укр.) Александр Мишин кандидат политических наук, основатель Центра исследования Африки

Война амбиций: есть ли выход из каталонского кризиса? Выход из кризиса – создание более умной федеративной структуры для регионов, которая должна оставаться в пределах национального государства Испании. Это позволит интегрировать даже проблемные регионы в качестве "составляющих наций в составе нации". Геро Маас руководитель представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Мадриде

Сербская разрядка: почему Киеву нужно найти взаимопонимание с Белградом В Сербии не хватает информации об Украине и хватает о России... Старшее и среднее поколение сербов можно считать пророссийским, но никоим образом не антиукраинским. Это – тонкий, но важный нюанс, который нужно знать для того, чтобы удержать Сербию в числе союзников Украины. Маркиян Лубкивский посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.

Западный фронт: как конфликт Украины с соседями становится тестом на субъектность Осень 2017 года обернулась для Украины ухудшением отношений сразу с двумя соседними странами, что может привести к проблемам. Увеличивать количество врагов в условиях противостояния с Россией – дело недальновидное, однако и не отвечать на вызовы нельзя. Евгений Магда, политолог посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.

Сгорела в отпуске: как сверхурочная работа запустила изменения в правительстве Британии Узнав о вызывающем поведении министра Патель, премьер Тереза Мэй приказала ей срочно прервать африканское турне, вернуться в Лондон и вызвала "на ковер". Маршрут ее авиарейса одновременно отслеживали 22 тысячи британцев... (укр.) Александр Мишин кандидат политических наук, основатель Центра исследования Африки

Комплекс старшего брата вместо диалога: как спасти отношения с Польшей Отсутствие диалога ставит перед Украиной вопрос: что делать с нелегальными польскими монументами? Копировать действия Польши? Но мы принципиально воздерживаемся от таких действий, ожидая отказа Варшавы от курса на конфронтацию. Владимир Вятрович глава Украинского института национальной памяти

Евроинтеграция финотчетности: что изменится в работе украинских предприятий Украина уже адаптировала закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" к нормам ЕС. Что конкретного изменилось в принципах ведения финансовой отчетности и как такие изменения повлияют на деятельность украинских предприятий? (укр.) Мария Галелюка, MASTER:Бухгалтерия глава Украинского института национальной памяти

Кто виноват в дипломатическом скандале между Украиной и Сербией? Понимали ли украинские дипломаты границы допустимого? Считали ли конфликт с ухудшением отношений между Украиной и Сербией допустимым и желательным? Я не знаю. Но на нас такой образ мышления не похож. Поэтому допускаю, что просто не просчитали... Богдан Яременко Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

глава правления организации "Майдан закордонних справ"

О чем забыл сказать Пучдемон: 5 мифов о каталонской независимости Вопросы сецессии в пределах государства должны решаться на государственном, а не на местном уровне, при этом следует учитывать правовой статус региона. Право зависит от ряда условий: притеснения со стороны центральной власти, непредоставление автономии, запрет языка. Виталий Власюк юрист-международник

Рекордный штраф для немецкого автопрома: ЕС продолжает борьбу с картелями Инспекторы Европейской комиссии посетили с внеплановыми проверками мюнхенский офис концерна BMW, а также офисы Audi, Volkswagen и Daimler. Компаниям светит штраф, сумма которого может достигать 50 млрд евро. Николай Алексюк адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Жить по-французски: почему реформы Макрона увеличивают риски для ЕС Зачем странам ЕС следовать экономической политике Парижа, увеличивая свое налоговое бремя ради выравнивания налоговых условий с Францией? Анонсированные Макроном реформы могут начать разрушение единого экономического пространства ЕС. Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

Преодолеть кризис доверия: на кого равняться Украине в реформе фондового рынка Не стоит бояться, что адаптация европейских норм лишит Украину части суверенитета. Интеграция национальных депозитариев стала глобальным трендом во всем мире. Страны готовы идти на различные поступки, чтобы конкурировать за приток капитала (укр.) Миндаугас Бакас глава правления Национального депозитария Украины

Альтернатива для Польши: почему выигрывает PiS Более 40% граждан Польши поддерживают нынешнюю власть. Избиратели не спешат бросать камни в сторону "Права и справедливости", несмотря на громкие скандалы, многотысячные протестные митинги, негативные отзывы из Брюсселя или даже тезисы об угрозе демократии. Евгений Приходько журналист, Польша

Рынку не нужна команда: почему в ЕС не спорят об отопительном сезоне Попробуйте поискать новости о начале отопительного сезона во Франции. Или хотя бы в Польше... Боюсь, вам будет сложно похвастаться результатом – в ЕС коммунальные услуги являются рынком, где потребитель не зависит от решения городских властей. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Чем небезопасен конфликт вокруг "Нафтогаза" - взгляд из Европы Время для Украины бежит очень очень быстро. В Европе ожидают, что в Киеве наконец договорятся о единой позиции по модернизации "Нафтогаза". И приступят к реальной работе. Времени для дискуссий, и тем более для конфликтов, уже нет. Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

16 вариантов чешских раскладов: каким будет новый курс Праги В должности премьер-министра Андрей Бабиш хочет руководить государством как своей фирмой: результативно и заботливо. В такой ситуации следует опасаться разворота Чехии в сторону жесткого курса, осуществляемого Польшей и Венгрией. Анне Зайферт руководитель бюро Фонда им. Фридриха Эберта в Праге

Три шага к европейской окружающей среде: как перейти на экологические стандарты ЕС Адаптируя экологические стандарты ЕС, Украине следует внедрить механизм, который дал бы ответ на вопрос: "что работает, а что не работает". Это даст целостное представление об имплементации и повысит эффективность использования поддержки ЕС (укр.) Наталия Андрусевич председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Гибридная стратегия Себастьяна Курца: основные уроки австрийских выборов Все, кто полагал, что Курцу удастся остановить правых популистов, ошиблись. В своей предвыборной кампании он сделал ставку на темах безопасности и миграции, взяв на вооружение основные аргументы правых популистов. Барбара Тот, Falter председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Грантовый ревизор: что даст Украине создание Европейской прокуратуры Европейская прокуратура, которая должна заработать за 3 года, среди прочего, должна заняться расследованием преступлений, связанных с мошенническими схемами по расхищению средств, выделяемых ЕС на различные украинские программы. Иван Божко, "Ильяшев и Партнеры" председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Ни слова про Бандеру: польско-украинский диалог добавил реализма Статья министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского может знаменовать собой серьезные сдвиги в отношениях с Украиной. Дело не только в том, что дипломат обошелся этот раз без упоминаний о Степане Бандере - в украино-польских отношениях стало больше реализма (укр.). Евгений Магда, политолог председатель правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"

Половина европейской реформы: чем рискуют украинские потребители коммунальных услуг Украина провела половину коммунальной реформы - на практике это означает, что отношения потребителя и поставщика отрегулированы вплоть…до появления первого конфликта. И в этом наибольшая разница между реформами, прошедшими в Восточной Европе (сразу и в полном объеме) и нашими. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Хорошие новости для мира, тревожные для Украины: что стоит за новыми прогнозами МВФ Мировая экономика на подъеме, считают в МВФ. Проблемы у США и Британии были компенсированы ускорением большинства стран ЕС. А что Украина? Стоит ли радоваться росту ВВП, когда другие страны, в том числе Восточная Европа, стремительно наращивают свой отрыв от нас? Олег Устенко исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Почему решение ПАСЕ еще не стало поражением Украины: аргументы посла Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возвращения нет. Красная линия - январь 2018 года. Все, что будет происходить до того, это игра, а не результат игры. Вероятность возвращения пока равна вероятности невозвращения... Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Почему Европа голосует за популистов: новый тренд или забытое старое? Для европейских популистов главной угрозой безопасности являются иммигранты-мусульмане, а причиной экономических проблем – европейская политика, не стимулирующая отечественное производство товаров и услуг. Соответственно, популисты стремятся закрыть границы… (укр.) Катерина Махова, Острожская академия министр иностранных дел Украины

Атака на Соглашение: каким должен быть ответ на угрозы Венгрии Если Венгрия считает, что украинский закон "Об образовании" нарушает Соглашение об ассоциации, у нее есть все возможности поднять внутри ЕС вопрос о возникновении спора с Украиной. Но почему Будапешт не делает этого, ограничиваясь лишь угрозами? Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Ассоциация в опасности: насколько реалистичны угрозы Будапешта Противостояние символических значений становится особенно опасным на фоне краха привычных смыслов и дефицита общих ценностей в Европе. Однако пока что в диалоге с венграми мы демонстрируем странную беспечность и отсутствие системных действий. Николай Капитоненко, Институт общественно-экономических исследований заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

ЕС строит стену на восточной границе: что поможет Украине остановить этот процесс В отношениях с ЕС нам нужны не просто усилия по увеличению экспорта, нам нужны экстра-усилия, которые устранят имеющиеся видимые и невидимые границы. Но нужно ли искать для этого новый формат отношений? Или стоит использовать все возможности, которые дает Украине Соглашение об ассоциации? Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Новые пути в ЕС: какие изменения ждут украинскую транспортную отрасль После подписания Соглашения об ассоциации Украина переживает период полной переориентации экспорта. Потеряв возможность торговли с РФ, мы постепенно наращиваем поставки на рынки европейских стран. Но возникает вопрос: готова ли украинская инфраструктура к такому повороту? (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Европейское предложение для Меркель: что уступил Макрон ради поддержки Германии Чтобы не услышать в ответ громкое "нет" от Германии, Макрон отказался от максимальных требований по спорной теме реформирования еврозоны. Он поддерживает на плаву необходимость фискального союза, но отодвигает ее на задний план. Бьорн Хакер профессор экономической политики в Высшей школе экономики и техники Берлина

Мировая торговля перед новыми вызовами: о чем беспокоятся эксперты ВТО ВТО сталкивается со все более сложными вызовами, реагировать на которые ей все труднее. Либо эта организация станет более гибкой в части принятия решений, либо рано или поздно в мире появится новая система регулирования международной торговли. Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Гербицид, вызывающий рак: Европа спорит, Украина молчит Решение Парижа не стало прецедентом – ранее глифосат запретили в Германии. Однако единая позиция двух крупнейших экономик ЕС способна окончательно изменить настроения в Европе. И это, безусловно, повлияет и на Украину. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Неслучайная Каталония: что делает страны независимыми и что нужно помнить Украине Шотландия получила достаточную автономию от Великобритании, чтобы выгоды от сохранения унии перевесили, Фландрия фактически живет в условиях конфедерации, которую постепенно выторговала. А вот мадридское правительство не смогло предложить решение, которое бы удовлетворило каталонцев. Валерий Пекар, "Нова країна" партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Украинская община в Польше в опасности: а что делает Киев? В последние годы – с тех пор, как к власти в Польше пришла "Право и справедливость", – украинское меньшинство стало преследоваться. Шовинистические элементы почувствовали, что их антиукраинская деятельность теперь не только безнаказанна, но даже поощряется властью. Аскольд Лозинский, экс-глава Всемирного конгресса украинцев партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Встать, суд переезжает: зачем Украине нужна консолидация судов В украинских судах есть серьезная проблема с качеством принятых решений. Европейский опыт в этой связи однозначен – добиться роста эффективности судебной системы невозможно без пересмотра карты украинских судов. Люба Бердсли, SAGSUR партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Друзья Путина в Бундестаге: как Украине взаимодействовать с новой немецкой оппозицией Оппозиционные партии очень разные, но есть то, что их объединяет: в каждой из них есть немало "друзей России". СПДГ, АдГ и "Левые", контролируя почти половину голосов, способны изменить характер политических дискуссий в Бундестаге. Киев должен уже сейчас готовиться к дискуссиям с ними... Лидия Примаченко кандидат политических наук, эксперт Европейской экспертной ассоциации

Скандинавский рецепт для украинских митингов: как действовать Нацполиции при массовых беспорядках Если с начала выйти в толпу со шлемами и щитами, эффект может быть противоположным... Модель действий украинской полиции не будет полностью "скандинавской". Она будет украинской, но будет базироваться на методах, эффективность которых уже проверена... Кястутис Ланчинскас глава Консультативной миссии ЕС

Евроинтеграция для холодильника: что придет на смену борьбе за безвиз Продукция транснациональных компаний, что продается по всему континенту (и даже по одинаковым ценам), отличается по качеству в зависимости от того, где ее покупают: в "старой Европе" или в "новой"... Мы можем стать свидетелями беспрецедентного кейса защиты прав потребителей... Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Остановиться без членства: чем опасна для Украины идея таможенного союза с ЕС Пока мы далеки от исчерпания возможностей Соглашения об ассоциации, особенно в нетарифных барьерах в торговле и в услугах... Таможенный союз просто не соответствует стремлениям Украины. В конце концов, турецкая модель таможенного союза – детище первых лет существования ЕС... Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Безроуминг к безвизу: мифы и правда о новом обещании Порошенко По процедурам ЕС, Европарламент не может вот так взять и отменить роуминг или что-либо другое – это результат длительной законодательной работы, проведенной совместно с Советом ЕС и Еврокомиссией. История, которая не раз выставляла "обещальников" посмешищем, ничему не научила. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Украина в немецких раскладах: повлияют ли выборы на курс Берлина Немецкие чиновники убеждены: даже отправка миротворческой миссии на Донбасс не приведет к ослаблению санкций в отношении РФ. Некоторые санкции могут быть уменьшены после проведения легитимных выборов, однако секторальные санкции останутся в силе. Катерина Зарембо, Институт мировой политики "Европейская правда"

Операция "Репарация": чем требования Польши опасны для ЕС и самой Варшавы Вопрос репараций был поднят Польшей больше из политических, а не юридических или экономических соображений. Германия всегда была популярным козлом отпущения для "ПиС", чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем. Пьотр Бурас, ECFR "Европейская правда"

Российский след в корейской ядерной программе: кто может скрываться за мировым конфликтом Взрыв термоядерной боеголовки во время очередных "испытаний", на высоте несколько сотен километров, сформирует электромагнитный импульс, способный разрушить всю электронику на площади в миллионы квадратных километров вокруг эпицентра! Юрай Месик эксперт Словацкой ассоциации внешней политики

Румыния воюет за антикоррупционную службу: к чему приведут новые протесты Вторые в нынешнем году протесты в Румынии пока не стали такими же масштабными, как в начале года. Власть учла свои ошибки, не пытаясь втихую принимать скандальные решения. Означает ли это, что масштабные протесты больше невозможны? Вовсе нет. Анжела Грамада президент Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния)

Разбитые надежды Украины и "европейское предательство": что не так с новой инициативой Польши Власти Польши активно спорят с инициативой Европы двух скоростей. В аргументы против такой инициативы оказалась втянута и Украина. По оценкам президента Польши Анджея Дуды, при таком сценарии ЕС мгновенно потеряет свою привлекательность для нас. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Энергетическая сторона санкций: судьба Nord Stream-2 зависит от украинских реформ США готовы внедрять и поддерживать санкции против России, но только если будут видеть продолжение стратегических реформ. Если на нашей стороне не будет прогресса, у наших союзников в Конгрессе станет меньше аргументов в нашу поддержку. Ольга Белькова, народный депутат Украины редактор "Европейской правды"

Ритуальная русофобия: зачем Молдова подняла вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья Молдова уже мало чем отличается от того, что у нас называется "русский мир". Печально, что дальше "возбуждения" международного мнения дело не пойдет, хотя за все время приднестровского конфликта у нас не было таких предпосылок для его разрешения, как сегодня... Алексей Тулбуре, Кишинев редактор "Европейской правды"

Черный дым над российским консульством: что стоит за нетипичным шагом США Похоже, что американцам потребовалось что-то изучить внутри зданий, высвобождаемых от российских дипучреждений. Поэтому и времени на их закрытие россиянам дали столько, чтобы лишить возможности полностью демонтировать следы деятельности, интересующей США (укр.). Богдан Яременко Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

глава правления организации "Майдан закордонних справ"

Макрон и Франция: медовый месяц закончился Исходная популярность Макрона не была устойчивой. Это была вера людей "в чистый лист", на который они проецировали свои собственные надежды. На международной арене он продемонстрировал готовность конкурировать с Дональдом Трампом. Рэйнбоу Мюррей, Лондонский университет королевы Марии Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

глава правления организации "Майдан закордонних справ"

Мусор вне закона: адаптирует ли Украина европейские требования к обращению с отходами Ни один из представленных в ВР законопроектов, посвященных обращению с отходами, не предлагает целостной системы, не содержит механизмов реализации на основе четких и прозрачных правил, одинаковых для всех. Некоторые нормы даже противоречат требованиям ЕС... Руслан Ткаченко Парламентская экспертная группа по евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Гранты Евросоюза для региональных СМИ: объявлена новая волна конкурса Институт экономических исследований и политконсультаций в сотрудничестве с "Европейской правдой" в рамках проекта "Продвижение реформ в регионы", который финансируется ЕС, объявляют о начале новой, шестой волны конкурса "СМИ за проевропейские изменения в Украине" (укр.) Европейская правда

"Хайль Трамп": чем грозит президенту США близость с ультраправыми Как объяснить нежелание Трампа отмежеваться от ультраправых? На какой выигрыш он надеется при почти единодушном отвращении к ним в США? Ответ прост, здесь он - неоспоримый предводитель, каким видит себя сам ("only I can fix it")... Томас Гревен, Свободный университет Берлина

Ракеты для Кима: как Украине защититься от черного пиара Украине необходимо не только устранить нанесенный PR-урон, но и использовать ситуацию для получения репутационных дивидендов. Например, в плане позиционирования как страны, где все-таки есть высокие технологии и люди, способные их применить. Елена Деревянко вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью, доктор экономических наук

Инвестиции как угроза: зачем ЕС перекрывает кислород китайскому капиталу ЕС чуть ли не впервые в истории задумался об ограничении одной из базовых свобод: свободы движения капитала. Европейцев беспокоит, что китайцы покупают компании для использования их интеллектуальной собственности у себя дома. Дмитрий Шемелин советник юридической фирмы "Астерс"

ЖКХ добавили ответственности: что тормозило европейские реформы в отрасли Принятие закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" снимает преграду для реформирования ЖКХ. Борьба за европейские дома для украинцев еще далеко не выиграна. Однако мы стали на шаг ближе к победе. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Корейская сделка: может ли ЕС помочь избежать войны с КНДР Одной из наиболее реальных возможностей избежать войны с КНДР является соглашение, подобное договору о заморозке иранской ядерной программы. Однако такое соглашение требует вовлечения ЕС в переговорный процесс. Мейсон Ричи, Университет Ханкук (Сеул) руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Сверхдержавы на пороге торговой войны: риски и выгоды для Украины Если факт нарушений будет доказан, Белый дом получит основания для повышения ввозных пошлин для китайских товаров. Это самый рисковый шаг президента Трампа в сфере экономики. И одновременно - наиболее ожидаемый крупным американским бизнесом. Олег Устенко исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Дипломатия спесивого шляхтича: как Украине реагировать на новый курс Польши Официальная позиция Варшавы все больше напоминает поведение шляхтича, готового бросить вызов большинству окружающих. Впрочем, остается открытым вопрос: что в такой ситуации делать Украине? Мы не можем себе позволить сидеть, сложа руки, ожидая, пока прекратится доминирование ПиС. Евгений Магда, политолог исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Взрыв на президентском самолете: к чему приведет расследование польского Минобороны Выводы польского Минобороны, что самолет президента Леха Качиньского разбился в результате взрыва, должна стать "клеймом" для Дональда Туска. Он не настаивал на возвращении обломков самолета в Польшу, тем самым помогая скрыть следы преступления. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Как упростить выход на рынок ЕС: две новых возможности для экспортеров Возможности, которые предлагает рынок ЕС, лишь частично используются украинским бизнесом. Именно поэтому стоит рассказать о двух недавно открывшихся для украинских экспортеров возможностях, упрощающих выход на рынки ЕС. Марьяна Каганяк руководитель Офиса по продвижению экспорта (EPO), советник министра экономического развития и торговли Украины

Скандал по паспорту: достаточно ли отреагировала Украина на польскую провокацию Дав старт международному скандалу вокруг польских паспортов, готовы ли мы к его эскалации? Другими словами, есть ли у нас план на случай, если Польша не согласится менять рисунки на своих паспортах? Вероятность такого сценария достаточно высока. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Банки с привилегиями: чем законопроект о кредитных союзах противоречит нормам ЕС В Евросоюзе кооперативные банки создаются и обязаны действовать на тех же законодательных основаниях, что и банки, основанные на других бизнес-моделях. Им не предоставляется каких-либо преимуществ, тогда как в Украине для них предлагается создать льготные условия. Юлия Хорт кандидат юридических наук, эксперт Парламентской экспертной группы по евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Проект Европа, рецепт на десятилетия: польский взгляд на будущее ЕС и Украины Экономический форум в Крынице-Здруй – одна из важнейших встреч представителей международной политики, бизнеса и экспертов в Центрально-Восточной Европе. С каждым годом на форум приезжает все больше гостей из Украины. Яцек Ключковский Институт восточноевропейских исследований (Варшава), чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)

Две стороны санкций: как повлияют новые ограничения на экономику РФ В следующие 6 лет экономика РФ будет стараться максимально диверсифицироваться от нефти и зависимости от иностранных денег. Если им это удастся, влияние западных санкций будет минимизировано. Если же нет - санкции оправдают свое назначение (укр.) Александр Вальчишен участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)

НАТО для Балкан: с чем вице-президент США прибыл в Черногорию Поддерживая Черногорию, США посылают четкий сигнал, что двери НАТО открыты для государств, которые заинтересованы в членстве в Альянсе. А потенциальное вступление в НАТО Македонии, в случае решения открытых вопросов с Грецией, окончательно "зацементирует" присутствие Альянса в регионе (укр.). Маркиян Лубкивский посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.

С Трампом и Богом за родину: что подогревает политический конфликт в Польше Европейская система ценностей, считавшаяся универсальной, разъедается эрозией в самом центре континента. Польша, которая некогда с таким мужеством обрела в борьбе свою свободу, оказалась под угрозой скатывания к авторитарным структурам. Маркус Цинер, Высшая школа массмедиа (Берлин) посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.

Свободная торговля с Канадой заработала: топ-10 фактов об условиях ЗСТ Канада – второй режим свободной торговли (после ЕС), вступивший в силу со времени Революции достоинства. Добиться лучших условий нам помогло активное лоббирование влиятельной украинской общины в Канаде. Итак, что следует знать о ЗСТ с Канадой? Наталия Микольская заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Транспортная стратегия с европейским вектором: что должно измениться к 2030 году Вместе с европейскими экспертами мы разработали проект Национальной транспортной стратегии – 2030. Этот проект учитывает как аннексию Крыма и Донбасса, так и вступление в силу Соглашения об ассоциации с ЕС. На его основе определены приоритетные инфраструктурные проекты. Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Британский разворот: за счет чего лейбористы могут победить на новых выборах В вопросе Вrexit британские лейбористы пытаю пойти двумя противоположными путями. Но такая стратегия долго не продержится. Партии лейбористов придется полностью раскрыть свои карты и это может стать началом угасания ее поддержки. Мэтью Лейза, Policy Network советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Тактика ложного объекта: что означает скандальное заявление Трампа об Украине Твит Дональда Трампа о "саботаже Украиной его избирательной кампании" породил ряд вопросов, на которые стоит ответить как можно скорее. Ведь Украине пытаются навязать роль ложного объекта, который будет отвлекать внимание от серьезных проблем президента США. Евгений Магда, политолог советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Командной работы не вышло: что показал визит Порошенко в Грузию Грузия, разорвав дипломатические отношения с Россией, пытается договориться с ней в двустороннем формате, стараясь не создавать проблем на международной арене. Украина, сохранив дипломатические отношения, оказывает давление на Россию, участвуя в международных санкциях. Валерий Чечелашвили, GFSIS советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Соцсети под защитой ЕС: работодателям прикрывают доступ к личной информации ЕС ужесточает требования к использованию персональных данных из соцсетей при приеме на работу. Факт открытого доступа к профилю соискателя не дает права обрабатывать персональные данные оттуда. Такие изменения требуют коррекции и украинского законодательства. Леонид Гилевич, "Ильяшев и Партнеры" советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Декоммунизация по-польски: чем инициативы в соседней стране отличаются от украинских На сегодня демонтаж свидетельств прежней зависимости от СССР для польского политикума – более важный приоритет, чем статус-кво в отношениях с РФ. И по этому вопросу среди польских политиков существует устойчивый, уверенный консенсус. Ольга Михайлова, историк советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Недоразумение в ВТО: зачем Украине давать фору РФ в принципиальном деле На принципиально важные консультации с Россией в ВТО украинская делегация поехала, не имея юридической поддержки. Такой шаг может очень дорого стоить Украине. Особенно если вспомнить попытки РФ не допустить наше обращение к ведущим юристам по международному торговому праву. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Судебная реформа вылилась в протесты: Польша идет на обострение конфликта с ЕС Инициативы президента Польши по реформированию судебной системы могут иметь долгосрочные последствия. В том числе и для Украины. Такая инициатива существенно увеличивает стоимость "золотой акции", которой владеет популистская Kukiz'15. А соответственно, курс Польши может стать еще более недружественным к Украине. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Гол Кремля в свои ворота: что стоит за заявлением о "Малороссии" Заявления самопровозглашенного лидера самопровозглашенного "государства" Александра Захарченко, конечно, сами по себе не заслуживают внимания. Однако за человеком, который громко провозгласил о создании Малороссии, стоит Кремль, который, как представляется, забил гол в свои ворота. Евгений Магда, политолог редактор "Европейской правды"

Евроинтеграция в Раде: возможно ли совместить помощь авиапрому и право ЕС В странах ЕС подобные законодательные инициативы вызвали бы скандал, а их авторам пришлось бы долго объяснять, почему они нарушают требования свободной конкуренции, даже имея благородные намерения. Да и сами намерения были бы поставлены под сомнение (укр.). Алексей Кононов Парламентская экспертная группа по европейской интеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Саммит не по плану: Украина определяется с терминологией евроинтеграции Когда Украина будет подавать заявку на членство в ЕС, сам Евросоюз будет иным, чем сейчас. И Украина тоже. Поэтому отсутствие итогового заявления на саммите - это всего-навсего результат одного дня, который не стоит преувеличивать (укр.). Катерина Зарембо, Институт мировой политики

Отношения с чистого листа: с какими проблемами столкнется Порошенко в Грузии За последние три года Украина и Грузия перестали выступать единым фронтом по ряду важнейших вопросов на международных площадках. Украина также не демонстровала интерес к сотрудничеству с нынешними грузинскими властями. Тепер Киеву необходимо с чистого листа строить отношения с Тбилисси. Карен Мадоян журналист, эксперт по Южному Кавказу

Дежавю для ЕС: почему Брюссель не пойдет на компромисс по пошлине на металлолом Готовность Брюсселя к уступкам, кажется, сыграла злую шутку - украинские чиновники привыкли к ним и теперь считают, что так может продолжаться бесконечно. Но кажется, ЕС уже устал быть легкомысленным дурачком, которому постоянно вешают лапшу на уши (укр.). Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Год после попытки переворота: что ждет Турцию и Евросоюз Многие в Европе не придерживались тех ценностей, которым Евросоюз помог укорениться в Турции. Для восстановления морального доверия к ЕС в Турции нужны сотрудничество и сопереживание. Турция готова пройти свою часть этого пути... Йонет Джан Тезель посол Турции в Украине в 2014-2018 гг.

Саммит без устремлений: что стало причиной спора Украины и ЕС Накануне нынешнего саммита упоминание про европейские устремления Украины неожиданно стало камнем преткновения - некоторые страны Евросоюза не желали упомянуть их в конечном документе. Киев, со своей стороны, настаивал на включении этого фрагмента (укр.). Анатолий Марциновский, Европейская правда посол Турции в Украине в 2014-2018 гг.

Точка невозврата от Siemens: как Украине реагировать на нарушение санкций ЕС Худший сценарий - оправдание Siemens. Это даст сигнал, что даже сомнительные сделки с россиянами возможны. Однако одного только наказания явно недостаточно. Прецедент с турбинами дает все основания говорить о необходимости очередного ужесточения санкций. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Остановить "Газпром": почему будущее украинского транзита газа решится в 2017 году Чтобы полностью остановить транзит через Украину, "Газпром" как можно быстрее должен ввести в эксплуатацию "Турецкий поток". Пока украинские власти ограничиваются критикой газпромовских проектов, стремясь получить поддержку в ЕС. Этого явно недостаточно. Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

Почему защитные пошлины на металлолом не вредят ЕС: позиция металлургов Экономического интереса у ЕС к украинскому металлолому нет, в интересах европейских компаний — как можно дольше сохранять лом в Украине. Этот запрет выгоден лишь заготовителям и экспортерам лома - одному из наиболее криминальных бизнесов в Украине. Александр Каленков, Укрметаллургпром эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

Два варианта для Триморья: почему следующий форум важнее для Украины, чем варшавский Разговоры об экономическом потенциале Триморья пока не получили своего продолжения. Нет ни бизнес-форума, ни презентации этих проектов для потенциальных инвесторов. Исправить эти ошибки планируется на следующем форуме, который в следующем году должен пройти в Бухаресте (укр.) Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Сигнал для Украины: Запад избрал новую стратегию поддержки украинской власти Ключевые игроки Евросоюза и НАТО выступают за сохранение нынешнего «статуса кво» - с санкциями и без новых форматов сотрудничества. Ответ партнеров однозначен: Украина должна сначала выполнить существующую программу реформ, и только тогда будет смысл говорить о дальнейшем ... Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Три моря и один Трамп: не приведет ли варшавская встреча к новому разделу Европы Без Украины этот проект неполноценен. И не только потому, что мы – черноморская держава. Мы должны стремиться присутствовать во всех европейских и евроатлантических интеграциях. Дело – за украинским руководством и дипломатией... Маркиян Лубкивский посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.

"Добро пожаловать в ад": чего ожидать от гамбургского саммита G20 Если новому генсеку ООН удастся вырвать из состояния сонливости свою организацию, "Большая двадцатка", возможно, утратит свое особое значение, а дискуссии о будущем нашей планеты будут вестись там, где и положено – в Организации Объединенных Наций. Томас Мэттиг, Фонд им. Фридриха Эберта посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.

С Бандерой в ЕС: как реагировать Киеву на недружественные заявления МИД Польши Не вызваны ли подобные эскапады шефа польского МИД существенными проблемами страны в отношениях с ЕС? Легко показывать принципиальность в отношениях с Украиной, когда Эммануэль Макрон ставит очень неудобные вопросы перед самой Польшей. Евгений Магда, политолог посол Украины в Хорватии в 2006-2009 гг.

Почему мы едем в Лондон говорить о реформах? Эту конференцию можно считать знаковым моментом в истории современной Украины. В определенном смысле мы подошли к завершению начального этапа реформ. Теперь мы переходим к следующей стадии... У Лондонской конференции есть три практических измерения... Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Сунь Цзы против Клаузевица: где была ключевая ошибка Кремля Неодолимое действие долгосрочных факторов, которые почему-то так недооценили в Кремле, поддавшись авантюрным идеям о всяких гибридных войнах и разобщенности Запада, сказывается все сильнее. Выбранная стратегия ведет РФ в никуда. Николай Капитоненко, Институт общественно-экономических исследований министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Сербия ломает скрепы: обеспечит ли новое правительство гарантии членства в ЕС Российские СМИ уже успели заявить о "кидке Вучича". Нового сербского президента в РФ считали "своим" – ведь он летал в Москву за поддержкой Путина. Но прошло три месяца со дня выборов – и он назначил премьер-министром кандидатку, которую многие считают откровенно антироссийской. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Балканский танец. Удастся ли ЕС остановить новую войну? Волна правого популизма на Западе и отсутствие ясной перспективы вступления в ЕС снова сделали национализм на Западных Балканах политически выгодным. Вакуум, возникший после ухода ЕС, отныне заполняет Россия. Филипп Милашич, Humboldt University редактор "Европейской правды"

Год проспанных надежд: почему коммунальному сектору не нужна Европа Из всех европейских моделей, которые международные эксперты предлагали Украине, в итоге внедряется наименее успешный вариант, при котором государство сохраняет за собой контроль за коммунальным сектором. Стоит ли Украине продолжать реформу без реформирования? Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Ближневосточная Россия: как Москва оказалась перед выбором в сирийском конфликте Сила, предостерегавшая западные государства от авантюр и говорившая, что нужно "помнить об ответственности", вот уже два года надеется на благоприятный исход для себя в Сирии. Похоже, Россия вмешалась в сирийские события без стратегии выхода... Даниэль Герлах, главный редактор журнала Zenith руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Полтора года ЗСТ: упростилась ли торговля между Украиной и ЕС Экспорт в ЕС требует маркетинговых усилий, установления связей и соответствия продукции сложным нормам. Это процесс, требующий времени. Украинский экспорт только начинает ощущать положительные последствия адаптации норм и стандартов к европейским... Жослин Гитон, представительство ЕС в Украине руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Гендиректора для министерств: что изменит в государстве европейская реформа госслужбы Директораты должны стать эффективными аналитическими центрами, которые будут исследовать проблемы и предлагать политикам варианты решений. Конечно, новые должностные лица, в том числе гендиректора, получат новый, рыночный уровень зарплат... Татьяна Ковтун, заместитель государственного секретаря Кабинета министров Украины руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Russia first: почему Украине не хватает внимания американских аналитиков Это не означает, что нет аналитики, скажем, на уровне Госдепа. Это означает, что мало академических исследований, имеющих выход на политические решения. При этом на российском векторе – совершенно другая ситуация... Дмитрий Вовк, центр имени Вудро Вильсона, Вашингтон руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Детали визита Порошенко в США, не попавшие в СМИ Чтобы заинтересовать Вашингтон, надо серьезно работать над этим... Визиты не готовятся за день или за неделю, но есть внутренняя кухня. И в Украине, и в США есть истории взаимоотношений со СМИ, а также с Россией, которая точно была не в восторге... Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Защищаем леса: как адаптировать европейский опыт в Украине Европейский пример четко показывает, что при правильной и последовательной государственной политике можно не только сократить вырубки леса, но и добиться увеличения лесистости. При отсутствии политической воли в Украине выходом из ситуации могут стать социальные стартапы (укр.) Артем Беленков, Znaydeno руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Операция "компенсация": каким может быть торговый компромисс с ЕС Обнуление ввозных пошлин на оборудование перекроет негативный эффект для стран ЕС от введения моратория и удвоения объема беспошлинных тарифных квот. Кроме того, украинский производитель получит более благоприятный доступ к иностранным технологиям (укр.) Игорь Гужва эксперт CMD-Ukraine

Евроинтеграция в Раде: ударная неделя после критики ЕС Верховная рада, похоже идет на рекорд – на этой неделе на рассмотрение сессии запланировано невероятное количество евроинтеграционных законопроектов. Такая тенденция сложилась только после сокрушительной критики, прозвучавшей в адрес украинского парламента из Евросоюза (укр.) Руслан Ткаченко Парламентская экспертная группа по евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Почему необходима дискуссия об исторической ответственности Германии перед Украиной Для Западной Европы восточная часть континента постепенно превратилась в terra incognita. Европу и сегодня часто отождествляют с Европейским Союзом. Восточной Европы будто не существует, она приписывается сфере влияния России... Марилуизе Бек депутат Германского Бундестага, спикер по вопросам политики в Восточной Европе фракции "Союз 90/Зеленые"

Проект "Дунай – Черное море". Остановить нельзя реализовать Из-за разницы в подходах с Румынией морской подходной канал "Дунай – Черное море" может потерять навигационные глубины и быть полностью разрушенным. Нужно предотвратить этот сценарий, а главное – достичь компромисса с Бухарестом в реализации этого важного транспортного проекта. Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Вместо Польши: новые двери Украины в Европу Празднование на словацко-украинской границе показывает изменение отношения Киева у Варшаве. Польские политики на протяжении многих лет боролись за украинский вопрос в ЕС. Однако 11 июня Польша не стала партнером для Украины… Томаш Пехаль, Центр восточных исследований (Польша) советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Евразийская интеграция меняет формат: что изменится с расширением ШОС Теперь в составе Шанхайской организации сотрудничества — четыре ядерные державы и два самых населенных государства мира. Кроме того, в ШОС теперь состоят государства, имеющие между собой нерешенные территориальные проблемы. Виктор Константинов доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко

Черный день для независимой Шотландии. Остаются ли шансы на референдум о выходе из Британии? Внеочередные выборы стали настоящей катастрофой для шотландских националистов. Помимо сокращения числа мандатов, партия получила несколько ударов, главный из которых – поражение "отца" первого референдума о независимости Алекса Салмонда... Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Опыт Черногории для Украины: зачем страны запрыгивают в предпоследний вагон Альянса За последний год вероятность нового конфликта на Балканах существенно возросла. Коктейль из старых обид и российских амбиций может взорваться в любой момент. Черногории повезло – балканская страна успела заскочить в поезд НАТО. Но теперь Кремль планирует реванш. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Как получить грант на освещение европейской интеграции? Продолжается шестая волна грантового конкурса "СМИ за проевропейские изменения в Украине". Заявки от региональных СМИ, а также от общественных организаций, сотрудничающих с региональными СМИ, принимаются до 27 июля 2017 года (укр.) Европейская правда редактор "Европейской правды"

Отмена рейса: что вам должны и когда реально получить компенсацию у авиакомпании Не имеет значения, летите вы обычным или чартерным рейсом. Даже если вы летите лоукостером, ваши права сохраняются... Компенсацию можно вытребовать, если рейс отменили по вине перевозчика, а не из-за такого форс-мажора, как, например, погодные условия... Аскольд Клюс, MyAviaHelp редактор "Европейской правды"

Наказание Лондона: куда переедет финансовый центр ЕС после Brexit Брюссель очень обижен на Лондон, и самым слабым местом Британии остается рынок капиталов. Первые шаги против нынешней финансовой столицы ЕС уже сделаны. Эти процессы станут более серьезными, как только британцы оставят должности в исполнительных органах ЕС... Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

ЕС готовит пересмотр беспошлинных квот: кто окажется настоящим другом Украины Украина может получить преференции как в более лояльной версии Еврокомиссии, так и в еще более сокращенной редакции, чем та, за которую голосовал Европарламент. Все зависит от позиции Совета ЕС. Ряд западноевропейских стран готовы пойти на уступки Украине. Против – Франция, Венгрия и Польша. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

ЗСТ с Канадой: что тормозит возможности Товарооборот между Украиной и Канадой чрезвычайно низок. Спрос канадцев на наши товары с высокой добавленной стоимостью необходимо стимулировать. Но для этого нужно открыть представительства в стране, требует существенных расходов (укр.) Денис Красников, УССП редактор "Европейской правды"

Из чего состоит победа "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже: взгляд из Евросоюза Еще неизвестно, какими будут последствия решения для украинского бюджета и национальной валюты. Но многое можно сказать уже сейчас... Еще во время Януковича, в 2012 году, я лично вручил руководству "Нафтогаза" предложение от Eustream... Карел Хирман эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины (2015-2019), советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии Иветы Радичовой (2010-2012)

Великий "Збиг", воспоминание о будущем: что оставил после себя Збигнев Бжезинский У Збигнева Бжезинского было невероятное ощущение движения истории. А порой он и сам мог привести ее в движение... Родиться в семье польского дипломата. Видеть начало фашизма. Быть свидетелем того, как два тирана, сговорившись, умертвили твою родину... Павел Климкин министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах, соучредитель Центра национальной устойчивости и развития

Накануне решения в Стокгольме: что станет победой Украины в споре с "Газпромом"? Мы не первые, кто требует от "Газпрома" пересмотра договорных условий... Дело между "Нафтогазом" и "Газпромом" на самом деле – часть истории о том, как нам продавали экономическое давление под видом "братской" помощи. Мы очень хорошо знаем цену такого "братства"... Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Ответственное лидерство. Почему Германии следует больше инвестировать в Европу Налоговый демпинг не только нарушает принцип солидарности, но и подрывает легитимность Европейского союза. Эта гонка на понижение ведет к недопоступлению налогов, а тем самым и к уменьшению инвестиций в будущее. Иоахим Посс, депутат Бундестага заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Популярные цветы в 2017 году Известные флористы в 2017 году одноголосно признали розовый самым актуальным цветом этого года. Сейчас эта тенденция наблюдается как в мире моды, так и в цветочных решениях (укр) PROMOTED заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Скунс-проблема для власти: война с антикоррупционерами стала мировой Проблема давления на общественных активистов получила гарантированное место в повестке дня отношений Киева с ЕС. О ней будут напоминать украинской власти по любому поводу. Киеву стоит прекратить делать вид, что ничего не происходит. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

За границу "по-старому": почему идея Петра Порошенко угрожает безвизу Возобновление выпуска старых загранпаспортов – откат реформы. Это может стать для ЕС юридическим поводом инициировать процедуру приостановления безвизового режима для Украины. Недопустимо ставить под угрозу безвиз для всех наших сограждан... Катерина Кульчицкая аналитик, заместитель директора ОО "Европа без барьеров"

НАТО в эпоху перемен: на что рассчитывает и что должна делать Украина Мы с НАТО не говорим о получении "Джавелинов", а вместе делаем все возможное, чтобы производить "Джавелины" в Украине. Мы стремимся провести реформы, после которых украинский оборонный сектор уже не сможет быть таким, каким он был в прошлом... Егор Божок, и.о. главы миссии Украины при НАТО аналитик, заместитель директора ОО "Европа без барьеров"

Украина без справок: как создать европейскую систему е-правительства Техническая часть системы предоставления электронных услуг, то есть IT-часть – это лишь 20% дела. Остальные 80% – это руководство процессом, организация, обучение. Мари Педак руководитель проекта EGOV4UKRAINE

Россия открыла ящик Пандоры: чем грозит иск против Украины в ВТО Россия подала комплексный иск против Украины по статье, которую ранее избегали использовать все другие страны. В том числе - удерживая Украину от оспаривания российских санкций. А это означает, что спор в ВТО обещает стать событием мирового масштаба. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Коммунальные грабли. Почему украинская реформа ЖКХ противоречит опыту ЕС Как показывает европейский опыт, успех коммунальной реформы оказывается более существенным в странах, где рынок этих услуг функционирует без ограничений. В Украине же рынка коммунальных услуг пока нет. И учитывая работу Рады, его появление может существенно затянуться. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Конкурс лучших музеев Европы: россияне-победители, Украина за бортом и польский пример изменений Украина традиционно не была представлена на конкурсе, а вот россияне – были. С ними в этом году был связан отдельный скандал. Одну из ключевых премий вручили музея Бориса Ельцина. Решение вызвало реакцию как среди музейщиков Европы, так и в РФ... Катерина Смаглий, Киевский офис Института Кеннана редактор "Европейской правды"

Еще шесть медиа получат гранты на освещение проевропейских реформ. Конкурс продолжается! Постоянно действующий конкурс для региональных медиа проводится при участии "Европейской правды" и является частью более широкого проекта "Продвижение реформ в Украине", финансируемого Евроcоюзом... Европейская правда редактор "Европейской правды"

Новые возможности для экспорта в ЕС: какие дополнительные квоты должна получить Украина Ключевые достижения переговоров о новых автономных преференциях: увеличение тарифных квот на кукурузу и ячмень. Цена вопроса – $180 млн в год. В такую сумму наше министерство оценивает дополнительные поступления украинских аграриев от увеличения объемов квот. Ольга Трофимцева бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)

Евроремонт фундамента: уроки реформ ЖКХ в странах ЕС Европейский опыт показывает: чем лучше развит рынок коммунальных услуг, тем заметнее успехи и в энергосбережении. Урок для Украины: мало принять рамочный закон о Фонде энергоэффективности. Нужно заставить его работать, создав конкурентную среду. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Как Украине наладить сотрудничество с новым президентом Франции Избрание нового лидера Французской Республики создает окно возможностей для качественно нового уровня украинско-французских отношений. Украинской власти следует сосредоточиться на трех приоритетных направлениях: торговля и инвестиции, безопасность и межпарламентское сотрудничество. Институт мировой политики руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Стена не падает: почему отмены виз недостаточно для возвращения в Европу С получением Украиной безвизового режима пропадает мощный инструмент давления со стороны ЕС и общества на украинскую власть ради продвижения проевропейских реформ. В то же время недостаток политической воли к реформированию со стороны руководства страны никуда не исчезнет... Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Мир в эпоху протекционизма. Готова ли Украина к новым условиям? Все больше стран нарушают нормы ВТО, обращаясь к протекционизму. Это может стать угрозой для открытой экономики Украины. "Легальное" противодействие этому – активное использование мер торговой защиты. Однако украинский бизнес пока не готов отстаивать свои интересы (укр.) Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Транспорт в Европу: какие новации прописаны в отраслевой стратегии Украинский транспорт ждут перемены – надо быть готовыми не только к новым технологиям, но и к переориентации грузов и пассажиропотока на Евросоюз. А к этому добавляются и новые требования к транспорту – отрасль является неотъемлемой составляющей обороноспособности страны. Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

От Brexit до санкций. Кто выиграет и кто проиграет после победы Макрона Кремль возлагал очень серьезные надежды на то, что единый фронт ЕС с победой Ле Пен будет разбит. Поэтому французские выборы ставят точку в надеждах Москвы в ближайшие годы увеличить свое влияние на ЕС и добиться смягчения санкций. Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

Дипломатия кладбищ. Почему Киев должен особо отреагировать на события в Грушовичах До сих пор атаки на украинские захоронения были делом анонимных вандалов. По крайней мере, так выглядела официальная польская позиция. Поэтому события в Грушовичах явно отличаются от предыдущих, а следовательно, требуют совсем другой реакции от Украины. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Сербский вызов для ЕС и Украины: как победить российскую пропаганду Успех российской пропаганды на Балканах стал возможным при бездействии Евросоюза, а точнее – при его попытках обходить острые углы. Теперь противостоять ей возможно лишь совместными действиями ЕС и Украины. Александр Александрович посол Украины в Республике Сербия

Победить в себе популиста. Три экономических урока выборов во Франции Макрон – абсолютный консерватор. Его цель предельно ясна: накопление долгов – зло, а жить надо "по карману". Однако избиратели редко согласны затягивать пояса. Спасти от этой угрозы обещает Ле Пен, однако не говорит, какой ценой... Олег Устенко исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Франция на финише выборов. 4 фактора, влияющих на итоговый результат Нынешние выборы могут полностью изменить политический ландшафт Франции... Исходя из всех прогнозов, во второй тур выйдут Макрон и Ле Пен. Кого из них поддержат традиционные избиратели консерваторов и социалистов? Жоэль Гомбен, Парижский институт политических исследований исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Боевая ничья в Гааге: почему первый раунд в Суде ООН остался без победителя Когда исход битвы не ясен, каждая сторона объявляет ее своей победой. То же случилось и в Гааге: приказ Международного Суда ООН и Россия, и Украина поспешили записать в свой актив. Разберемся, что произошло на самом деле, с учетом задач обеих сторон... Дмитрий Шемелин советник юридической фирмы "Астерс"

Евросоюз ищет картели. Чему может поучиться Украина Из-за существования невыявленных картелей Евросоюз ежегодно теряет до 320 млрд евро. В свою очередь решения о запрете картелей, принятые в течение последних десяти лет, косвенно способствовали созданию 650 тысяч новых рабочих мест (укр.) Николай Алексюк адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Что означает решение Суда ООН по Донбассу и Крыму: позиция МИД Тем не менее, Суд вернулся к вопросу событий на Востоке по собственной инициативе. Суд ООН определил, что ожидает от Сторон работы над полным выполнением Минского пакета мер.... Это первое решение Суда по этой Конвенции, и подход судей очень благоприятный... Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Что ждет переговоры о вступлении Турции в ЕС после референдума Вероятно, до полного разрыва отношений дело не дойдет, но по крайней мере приостановление переговоров о вступлении в ЕС весьма вероятно. Даже если переговоры продолжатся, ратификация их результатов во всех странах-членах ЕС сейчас нереальна... Феликс Шмидт, Фонд им. Фридриха Эберта заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

Как сохранить мораторий? Можно ли защитить лес, не нарушая соглашений с ЕС Отсутствие консенсуса по поводу действия моратория создает предпосылки для внешних партнеров ставить под сомнение легитимность его введения. Необходимо садиться за стол переговоров и предлагать компенсационные меры. Игорь Гужва эксперт CMD-Ukraine

Пять аргументов для США: почему поддержка Украины поможет самим американцам Для многих стал шоком недавний вопрос госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который поинтересовался, почему американские налогоплательщики должны переживать из-за Украины. Нет никаких гарантий, что наши партнеры не поставят свою поддержку под сомнение... Институт мировой политики эксперт CMD-Ukraine

Как дипломатия соцсетей сохраняет Крым украинским Как-то делегация одного из наших важнейших партнеров во время международного мероприятия опубликовала твит в поддержку Украины. Но... кто-то из их соцмедиа-команды "неудачно загуглил" и добавил в твит карту Украины, где Крым был отмечен немного другим цветом... Алексей Макеев дипломат,

политический директор МИД в 2014-2020 годах

Украина-Молдова: российская угроза как лекарство от ревности Молдова не только имеет с Украиной общие границы, много схожих проблем, но и испытывает на себе значительное российское влияние. Оно существенно усилилось после избрания президентом страны социалиста Игоря Додона, который не скрывает своей пророссийской ориентации (укр.) Евгений Магда, политолог дипломат,

политический директор МИД в 2014-2020 годах

Как визит Тиллерсона в Москву стал поражением российской "супердержавы" Путин блефует. В международных отношениях он ведет себя как дворовый или школьный бузила – цепляется, прессует, изображает из себя крутого. Но стоит проявить против него реальную силу, становится ясно, что это лишь жалкое закомплексованное существо... Богдан Яременко Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

глава правления организации "Майдан закордонних справ"

Запретить, не запрещая. Новая попытка решить проблему экспорта древесины Верховной раде предлагают временно, до 2020 года, установить пошлину на экспорт лесоматериалов в размере 15% от их стоимости. Это урегулирует проблемные вопросы в отношениях Украины с ВТО и ЕС, уверяют разработчики законопроекта. Юлия Хорт кандидат юридических наук, эксперт Парламентской экспертной группы по евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Каким быть украинскому экспорту. Задание на следующие 5 лет Для нас очень важно получить обратную связь от экспертной среды, чтобы сузить перечень приоритетных рынков. Для этого сейчас идет открытый опрос, где каждый экспортер может высказать свое мнение. Наталия Микольская заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Безвиз для всех: почему сарказм и скепсис по поводу него неуместен Положительное для Украины "безвизовое" голосование Европарламента показало очень неприятную тенденцию – мы слишком увлеклись негативом и видим его повсюду. К сожалению, жертвой таких настроений частично стал и безвиз – одно из наибольших достижений Украины последних лет... Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Украинцы в ЕС – козырная карта Киева. Ответ Юрию Андруховичу Информация об украинских митингах в мировых столицах мгновенно становится топ-новостью на родине. Выходит, эти люди – адвокаты Украины, а те, кто едет на беседу в консульство – предатели? А если это одни и те же люди? Елена Бабакова журналист (Варшава)

Базовый доход для всех: может ли утопия стать реальностью Маловероятно, что базовый основный доход подвигнет людей идти на повышение рисков и, например, заниматься предпринимательством. При этом граждане должны быть готовы испытать на себе последствия этого шага – повышение налогов. Ригмар Остеркамп, IFO (Мюнхен) журналист (Варшава)

Без автономии и с двойным гражданством: о чем договорились Порошенко и Орбан Очевидно, что на Порошенко и Орбана давит не только национальный интерес, но и политическая ситуация. Возможно, больше даже именно последнее. И похоже, что на венгерского премьера эта ситуация влияет даже сильнее, чем на украинского президента... Дмитрий Тужанский директор Института центральноевропейской стратегии

Культурные проекты, которые могут оживить экономику: европейский опыт В прошлом году эстонские музеи посетили 3,5 миллионов человек, и это при том, что в стране всего 1,3 миллиона жителей. Эстонский морской музей в Таллинне ежегодно посещают 420 тысяч человек, а в городе живет всего полмиллиона! У Украины есть схожий потенциал... Рагнар Сиил, программа ЕС "Культура и креативность" директор Института центральноевропейской стратегии

Демократия участия: чему Украина может научить мир Увлекательная идея: люди, свободно сотрудничая по интернету, могут принести результаты там, где бюрократия на это не способна. Это не очередная Facebook-революция. У Украины есть шансы стать примером того, что может сделать интернет для демократии. Жига Турк, экс-министр развития (Словения) директор Института центральноевропейской стратегии

Не в своем уме. Почему английские политики боятся говорить о вреде Brexit Почти половина населения Британии, связывающая свое будущее с членством в ЕС, лишена политического представительства. Наибольший парадокс – поддержка Brexit лейбористами, две трети избирателей которых голосовали за сохранение членства в ЕС. Ульрих Шторк, Фонд имени Фридриха Эберта директор Института центральноевропейской стратегии

Как реформировать сектор безопасности во время войны: ответ миссии ЕС на критику ЕС выделил около 371 млн евро на гуманитарную помощь украинскому народу – следовательно, "игнорирования конфликта" на Востоке с нашей стороны точно нет... Наша задача – содействие реформированию учреждений сектора гражданской безопасности на стратегическом уровне. Кястутис Ланчинскас глава Консультативной миссии ЕС

"Монетизация" НАТО. Почему Меркель оказалась перед нерешаемым выбором Встреча с Трампом показала: впервые проамериканский курс Меркель вошел в прямое противоречие с евроинтеграционным. Ради сохранения сотрудничества с США канцлер согласилась на увеличение военного бюджета. Однако большие уступки означали бы новые трещины в фундаменте ЕС. Юлия Курнышова, Институт общественно-экономических исследований глава Консультативной миссии ЕС

ЕС привлечет "стукачей": новая антимонопольная практика единой Европы Еврокомиссия вводит новый сервис анонимных сообщений о возможных картельных сговорах. В ЕС рассчитывают получать информацию о нарушении антимонопольного законодательства от сотрудников предприятий, которые участвуют в сговоре. Подходит ли это Украине? Николай Алексюк адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Дилемма Лукашенко. Как Киеву реагировать на белорусские протесты События последнего мартовского уик-энда в городах Беларуси поставили перед украинской властью дилемму: бороться за свободу белорусов, идя на громкий конфликт с официальным Минском, или сохранить прагматичные отношения с президентом Лукашенко? Евгений Магда, политолог адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Экономический фронт против оккупанта: урок послевоенной Германии для Украины Немцы всячески поддерживали людей на оккупированных территориях, прибегавших к пассивному сопротивлению. Отказ от сопротивления произошел только после окончательного экономического упадка. В Украине же преобладает мнение об отказе от связей с оккупированными территориями (укр.) Александр Вальчишен участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)

От имитации к сопротивлению: новые угрозы украинской евроинтеграции Мы вплотную подошли к очень нехорошему процессу: открытому сопротивлению европейской интеграции. Если ЕС будет отделываться "озабоченностями" и "обеспокоенностями", тогда сам станет соучастником саботажа евроинтеграционных преобразований в Украине. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

(Не)святой Мартин: невероятная история главного конкурента Ангелы Меркель Он бросил школу, не сдав экзамены, затем - алкоголизм и депрессия. В 1980 году бросил пить и начал работать как торговец книгами, а потом стал мэром маленького городка. Сейчас Мартин Шульц стремится к тому, чтобы занять пост Федерального канцлера Германии... Кристиан Крелл, Фонд имени Фридриха Эберта "Европейская правда"

Со всем миром против РФ. Три сценария транзитного спора ВТО Россия пыталась отклонить создание Группы экспертов ВТО для рассмотрения транзитного спора с Украиной. Но 21 марта такая группа была создана. Это дело должно дать объективную оценку РФ как ненадежного и непредсказуемого торгового партнера для любой страны мира. Наталия Микольская заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Гранты региональным СМИ для освещения евроинтеграции: новая волна заявок Проект будет способствовать повышению осведомленности редакторов СМИ, ведущих журналистов об отношениях между ЕС и Украиной и о процессе реформ, которые поддерживаются ЕС. Приоритет отдается средствам массовой информации, функционирующим за пределами столицы (укр.) Европейская правда заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Уроки деолигархизации: почему удались и почему провалились реформы в Грузии Успешное реформирование возможно лишь при условии радикального разрыва с прошлым и хотя бы временного разрыва сплетения государства и бизнеса. Однако риск рецидива остается высоким, поскольку новые чиновники часто преследуют собственные корыстные интересы. Александр Купатадзе, Королевский колледж Лондона заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Открытое письмо для Могерини: реакция ЕС на российскую пропаганду – безответственно слабая Мы видим постоянную политику умиротворения российского агрессора со стороны Могерини... Нам говорят, что на самом деле нет никакой дезинформационной кампании; что она не ведется в наших странах; что она не вызывает разрушительных последствий. Мы сталкиваемся со слепотой... European Values Think-Tank заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Льготы для электромобилей. Какие из них соответствуют законодательству ЕС? В парламенте зарегистрированы сразу два законопроекта, которые предоставляют существенные преимущества будущим владельцам электромобилей. Как это соотносится с правом ЕС? Может ли привести к нарушениям Соглашения об ассоциации с Евросоюзом? (укр.) Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Капитуляция "Газпрома". Что означает компромисс в антимонопольном споре с ЕС Право реэкспорта послужит для Украины дополнительным предохранителем в случае окончательного разрыва торговых отношений с РФ. У Киева появится возможность выбора надежного и предсказуемого поставщика природного газа. Николай Алексюк адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры"

Свободная торговля с Турцией. Почему спешка может навредить Украине Украина и Турция уже 10 лет не могут договориться об условиях зоны свободной торговли. Анкара профессионально и настойчиво отстаивает максимальный уровень тарифной защиты. Если Украина пойдет на уступки, это сведет в могилу отечественного производителя (укр.) Игорь Гужва эксперт CMD-Ukraine

Пять дорог ведут в Рим. Каким должно стать будущее ЕС? Евросоюз, состоящий из 27 государств, нуждается в перезапуске. Главы этих государств должны наконец прийти к единому мнению, в каком направлении следует двигаться дальше... Еврокомиссия представила сразу пять сценариев будущего ЕС. Аксель Шефер, депутат Бундестага эксперт CMD-Ukraine

Соседи с разных полюсов. Как Киеву наладить сотрудничество с Минском У Украины нет убедительной истории успеха, которую можно транслировать на Беларусь в качестве уникального политического предложения. Иначе говоря, у Киева нет оснований сказать Минску: "делай как я". На базе чего тогда строить двусторонние отношения? Евгений Магда, политолог эксперт CMD-Ukraine

Может ли Украина исключить Россию из ООН? Украинские дипломаты вполне могли бы взять на вооружение опыт китайских коллег и инициировать приостановку членства России в ООН, внеся соответствующий проект резолюции на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Какие аргументы может использовать при этом Украина? (укр.) Александр Данченко, народный депутат Украины эксперт CMD-Ukraine

Международный Суд ООН: чего уже сейчас добилась Украина Обратите внимание: именно Россия хочет свести наш иск к вопросу военного конфликта. Так что поздравляю всех, кто говорит, что "доказательство агрессии" было бы лучшей стратегией Украины – сейчас вы полностью соответствуете московской парадигме... Елена Зеркаль заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019)

"Украина против России" в Гааге: как голландские СМИ отреагировали на начало процесса в Суде ООН Время для подачи иска было выбрано очень удачно. Промежуточные выводы международной комиссии по расследованию уничтожения самолета рейса МН-17 содержат связь с Россией... Вот что написали о начале судебного разбирательства в СМИ в Нидерландах. Александр Снидалов активист

Политическая воля: чем украинские реформы отличаются от европейских Украина почти так же далека от европейской системы энергоэффективности, как и три года назад. Игнорируются даже те законопроекты, которые трудно назвать "непопулярными". Украинские политики забывают то, что усвоили в ЕС – избиратель никогда не простит отсутствие воли. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

От минских переговоров до членства в ЕС - Украина глазами немецких политиков С немцами мы обсудили прогресс реформ в Украине, вооруженный конфликт на Донбассе, оккупацию Крыма, а также будущее ЕС. Хотелось бы поделиться своими наблюдениями и выводами по результатам 14 берлинских встреч (укр.). Екатерина Бусол, Владислав Власюк, Артем Шаипов, Дмитрий Яровый руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Россию лишили любимого инструмента. Что означает победа ЕС в споре ВТО Успех ЕС в торговом споре против РФ дает надежду украинскому бизнесу защитить свои права на российском рынке. Однако успех ЕС был обеспечен завидной доказательной базой, для чего необходима слаженная работа бизнеса и государственных органов. Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Программное обращение Трампа: верность НАТО и американская перестройка "Мы поддерживаем НАТО, Альянс, сложившийся на основе связей, выстроенных в ходе двух мировых войн, победивших фашизм, и холодной войны, которая положила конец коммунизму... Америка хочет находить новых друзей и создавать новые партнерства", – заявил Трамп. Алексей Кузьменко журналист Украинской службы "Голоса Америки"

Идти против правил: почему речь Порошенко в Мюнхене не могла быть другой Начав войну, Россия выполнила лишь первую часть своей программы: наказала Украину за ее свободу. Теперь они хотят, чтобы все стало, как раньше, чтобы Украина заговорила как "братский народ", который взялся наконец за ум и смирился с ее силой... Александр Щерба посол Украины в Австрии

Украина в эпицентре мировой валютной войны. Что делать и чего бояться Киеву В мире дан старт новой валютной войне. Под ударом – Китай, который будет вынужден искать новые возможности для снижения затрат. Это может быть шансом для Украины стать новой "фабрикой Европы". Но такой сценарий принесет и немалые риски. Олег Устенко исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Догнать "Варшаву". Как аэропорту "Борисполь" привлечь европейских лоукостеров Сейчас прямые рейсы из "Борисполя" выполняются только в 30% крупных аэропортов Европы. Именно здесь есть возможности для нашего роста, и наша задача – усилить присутствие на европейском направлении... С учетом этого нынешние ставки аэропортовых сборов нуждаются в пересмотре (укр.) Евгений Дыхне, "Борисполь" исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Намусорили на три законопроекта. Какая из инициатив об отходах соответствует нормам ЕС Не вызывает споров утверждение, что проблема утилизации отходов в Украине должна быть решена путем имплементации европейских правил. Однако противоречивые законодательные инициативы отнюдь не приближают украинское законодательство к нормам ЕС (укр.) Руслан Ткаченко Парламентская экспертная группа по евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Игра с нулевой суммой. Зачем Варшава разыгрывает карту "украинских беженцев" Польские власти в последнее время страдают опасным раздвоением. С одной стороны, чиновники в Варшаве уверяют ЕС, что Польша приняла сотни тысяч украинских беженцев, с другой – утверждают, что польской экономике нужны рабочие руки из Украины. Евгений Магда, политолог

Скорбь за кремлевским Геббельсом: как Украине выполнить свои обязанности в Совбезе ООН Даже если Украина будет вынуждена зачитать теплые слова сочувствия, она все равно будет вправе добавить, что мнение украинского государства – совсем иное. Забывать о роли Чуркина в преступлениях против человечества нельзя, пусть даже он был не инициатором, а "всего лишь" талантливым исполнителем... Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Два сценария для Трампа. Что изменится во внешней политике США Оппоненты Трампа получили простое, но безотказное орудие давления на президента. Лишая Трампа темы санкций, его оппоненты значительно усложняют ему возможный диалог с Россией. Фактически Дональд Трамп оказывается на перепутье. Юлия Курнышова, Институт социально-экономических исследований редактор "Европейской правды"

Стратегия французского метеора. Политик-загадка против популистов Президентские выборы во Франции могут стать переломным моментом после британского референдума о Brexit и американских президентских выборов. До первого тура выборов в конце апреля еще много времени, но похоже, что необычный кандидат Макрон способен победить популистов. Кемаль Дервиш, экс-министр экономики Турции редактор "Европейской правды"

Правильно ли Украина подает себя в США? Ошибки и проблемы глазами активиста Люди из республиканского лагеря не понимают симпатий в Украине к политикам от демократов. "Обама не сделал для Украины ничего" – не раз приходилось слышать такую фразу... Да, не все республиканцы в восторге от Трампа. Но одна ситуация – до выборов, а совсем другая – после (укр.) Ярина Журба, Украинский кризисный медиацентр редактор "Европейской правды"

Украине пора в Институт. Как сделать эффективным новый орган продвижения страны в мире Внешнеполитическая ситуация не дает права на ошибку в вопросе создания Украинского института, поэтому он должен стать эффективным инструментом продвижения национальных интересов, которые нужно четко сформулировать до того, как откроет свои двери его первый филиал. Евгений Магда, политолог редактор "Европейской правды"

Brexit de jure. Станет ли английский суд менее популярным? Какие последствия Brexit будет иметь для иностранных (в том числе украинских) пользователей английской системы правосудия? До марта 2019 года Великобритания сохранит нынешнюю правовую систему. А что же изменится в 2019 году? Очень многое. Дмитрий Шемелин советник юридической фирмы "Астерс"

Мир одевается и обувается в украинское: как этому способствовать Украинские дизайнеры сейчас не только в тренде, но и сами задают тенденции мировой моды. Поэтому наша задача – превратить это явление в увеличение зарубежных продаж. Для этого создан бизнес-справочник по экспорту обуви и одежды в ЕС. Наталия Микольская заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Туркменистан переизбрал "вечного президента". Воспользуется ли этим Украина? Выборы в Туркменистане в очередной раз подтвердили, что символом этой страны остается стабильность, поэтому Украине не стоит ждать прорывных инициатив. В то же время период после выборов как нельзя лучше подходит Киеву для новых инициатив. Олег Смирнов, "Украинская призма" заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Как Евросоюз должен защитить Украину: ключевые шаги без объявления войны Мы не можем говорить о Соглашении об ассоциации, не упоминая о том, что происходит между Путиным и Трампом. Это ситуация, которая меняет правила игры... Война идет уже три года, но после телефонного разговора Трампа и Путина она неожиданно обострилась. Анна Мария Корацца Бильдт, депутат Европарламента заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Нетарифный барьер: почему от Верховной рады зависит аграрный экспорт Евросоюз 2014 года открыл нам свой рынок фактически "на честном слове". Теперь в ЕС волнуются прежде всего за здоровье собственных граждан, поэтому не доверяют нашей практически отсутствующей системе государственного контроля. Не пора ли это изменить? (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Стена позора: как украинское государство присоединилось к оскорблениям в адрес Германии Больше всего по президентской партии и Украине в целом бьет не так сам факт вандализма Гончаренко, как реакция на него. Точнее, отсутствие таковой – БПП ответил дружным молчанием. К скандалу таким образом присоединился и лично президент Порошенко... Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Объявляем новый конкурс для региональных СМИ В конкурсе могут участвовать региональные радиостанции и региональные структуры центральных радийных СМИ. Проекты, на реализацию которых медиа желают получить финансирование, должны способствовать продвижению проевропейских реформ в регионах. Европейская правда "Европейская правда"

Евроинтеграция в Раде: как толкают закон об электронных коммуникациях, противоречащий Соглашению с ЕС Сфера телекоммуникаций – одна из тех, где Украина должна иметь, но до сих пор не имеет так называемой "дорожной карты" сближения с правом ЕС. Через несколько лет после принятия "евроинтеграционных" законов Украине придется существенно корректировать эти новые документы... (укр.) Денис Черников координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Кремль возобновил войну против Украины, как должен реагировать ЕС? Колонка депутата Бундестага Нельзя допустить сделку между президентом Трампом и президентом Путиным за счет Украины. Перспектива членства Украины в ЕС должна оставаться открытой – несмотря на усталость ЕС от расширения и на то, что Киеву далеко до готовности ко вступлению... Марилуизе Бек депутат Германского Бундестага, спикер по вопросам политики в Восточной Европе фракции "Союз 90/Зеленые"

НАТО на выборы. Что на самом деле может означать идея Порошенко о референдуме Зачем было обещать референдум о вступлении в НАТО? Разве нельзя просто проводить информационную кампанию? Нет, нельзя. Государственной машине свойственна инерция, а потому без перспективы референдума кампания может просто не стартовать. Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Обещание без смысла: зачем Порошенко референдум о вступлении в НАТО? Какой смысл в референдуме о вступлении в НАТО, если Украина до сих пор официально не задекларировала желание вступить в Альянс? Отказавшись 2014 года от внеблоковости и сказав таким образом "а", Киев так и не смог сказать "б" и четко заявить, что Украина идет к членству в Альянсе. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Опасная бюджетная помощь. Зачем Украине европейские нормы конкуренции Законодательство ЕС предусматривает возвращение государству бюджетной помощи, если она наносит ущерб конкуренции. Такая норма должна заработать и в Украине. Отечественным компаниям следует очень хорошо подумать, прежде чем воспользоваться господдержкой. Александра Булана, Институт экономики и прогнозирования "Европейская правда"

Гранты региональным СМИ для освещения евроинтеграции: победители второй волны конкурса Мы получили 32 заявки, и грантовой комиссии было очень непросто определиться с победителями. Тем, кому не повезло, напоминаем, что впереди следующие волны конкурса. Поэтому попробуйте свои силы еще раз (укр.) Европейская правда "Европейская правда"

Исторический фронт гибридной войны. Что стоит за заявлением Качиньского? Резкий и несвоевременный выпад в адрес Украины неформального хозяина Польши Ярослава Качиньского не только ставит под сомнение перспективу развития двусторонних отношений, но и заставляет задуматься над "исторической политикой". Евгений Магда, политолог "Европейская правда"

Перемены перед выборами во Франции: как действовать официальному Киеву Важно не повторять ошибок американских выборов, а также не делать ставку на одного политика, а с другой стороны – не оставаться пассивными наблюдателями. Даже в команде Фийона можно найти людей с по крайней мере нейтральным отношением к Украине... Игорь Решетняк независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action

Гуманитарный диалог с Польшей. Возможно ли обойти исторические мины Украинская политика декоммунизации часто копирует польский опыт. Украинский опыт не менее ценен для поляков, поскольку заставляет их по-новому посмотреть на остатки советского тоталитарного наследия (укр.) Ольга Михайлова, Украинский институт национальной памяти независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action

Европейская защита от киберсквоттера. Где отстает Украина В Украине, прежде чем начать судебный доменный спор, стоит быть готовым к ряду сложностей. Можно ли модернизировать эту систему? Конечно, можно, взяв за образец европейский опыт, в частности, внесудебную практику разрешения таких споров. Виталий Савчук, "Правовой Альянс" независимый эксперт, со-основатель ассоциации Ukraine Action

Польза от Трампа: новое окно возможностей для Украины Противоречивая внешняя политика Трампа может пойти на пользу Украине. Речь идет о начале масштабной торговой войны США с Китаем. Это создаст новые возможности для третьих стран. В том числе и для Украины, осторожно прогнозируют инвесторы. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Продолжат ли Украина и ЕС сближение после снятия санкций с России? Оснований для радужных прогнозов нет. Сотрудничество с ЕС может сохраниться в нынешних рамках разве что в том случае, если украинцы закроют глаза на отмену санкций против России. Киев напрасно игнорирует малоприятную перспективу, не обсуждая публично, как жить в условиях плана "Б"... Василий Зоря, журналист-международник редактор "Европейской правды"

Параметры Brexit. Рынок решил все за чиновников Процесс развода между Великобританией и ЕС бюрократы могут растянуть более чем на два года. Однако рынки, похоже, уже решили, как стороны будут существовать друг без друга. Их главный вывод - ничего страшного в этом разводе нет. Ни для Лондона, ни для Брюсселя. Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

Евроинтеграция и продолжительность жизни. Шесть шагов, которые должна пройти Украина Украина взяла на себя обязательства до 2026 года привести национальное законодательство в сфере охраны здоровья в соответствие с европейским. Эти шаги будут способствовать снижению основных рисков, негативно влияющих на здоровье украинцев (укр.) Екатерина Березовская, Европейский парламент главный эксперт Совета НБУ

Мина под финансовый рынок ЕС. Что означает скандал вокруг ставки EURIBOR Раскрытие Еврокомиссией картельного сговора открывает возможность для исков о возмещении убытков. Иск может подать и украинская компания, привлекшая в 2005-2008 годах крупный кредит с привязкой к EURIBOR или выпускавшая еврооблигации. Дмитрий Шемелин советник юридической фирмы "Астерс"

Новая жизнь евроинтеграции: прыжок в неизвестность или забег с препятствиями? Из "хвостов" за 2016-й у нас остались "недополученный безвиз" и голландский референдум, а 2017-й уже богат новыми вызовами: выборы в ключевых странах ЕС, пост-Brexit, продление санкций против РФ, строительство газопроводов в обход Украины. Мария Голуб эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)

Смена мирового тренда. Есть ли будущее у свободной торговли? Дональд Трамп приступил к реализации одного из ключевых обещаний - отмене участия США в соглашениях о свободной торговле. Вслед за отказом от Транстихоокеанского партнерства, США приступает к ревизии соглашения NAFTA. Олег Устенко исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Электронная личность: зачем ЕС обсуждает права роботов Необходимость Резолюции о правовом статусе роботов вызвана появлением беспилотных автомобилей. Кто должен нести ответственность за вред, причиненный таким автомобилем? Какие права на компенсацию у пострадавших? Мария Коваль, "Ильяшев и Партнеры" исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Топ-8 внешнеполитических задач для Украины Украинскую дипломатию ждет непростой год. Однако есть ряд направлений для приложения усилий, которые выглядят не только перспективными, но и способными принести "перемогу без зрады". Евгений Магда, политолог исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Путь американского Януковича: инаугурации нового президента США посвящается Выборы американского президента, риторика, а также то, как различные слои населения отреагировали на избрание Трампа, наводят на мысль, что мы где-то уже это видели. И даже не "где-то", а у себя, в Украине. В 2010 году, когда президентом был избран Виктор Янукович... Елена Пристайко, Брюссель исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

5 шагов к открытому небу с ЕС. Как заставить работать заблокированное соглашение Компромисс по "открытому небу" заключается во включении в проект Регламента EASA положений о его неприменении к военным аэропортам, предоставляющим услуги гражданской авиации. Это позволит вывести Гибралтар из-под действия Регламента. Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Европейская жизнь для украинских птиц Станут ли наши птицы "европейцами"? Для этого Украина должна имплементировать две директивы ЕС по защите диких птиц. Этому мешает яростное сопротивление индустриального лобби. Впрочем, подобное сопротивление было и в странах ЕС, но его удалось побороть (укр.) Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Загадочный запрет. Почему мэр Перемышля стал персоной нон грата в Украине СБУ приняла решение о запрете, не дожидаясь результатов расследования! А еще – проигнорировала арест провокатора. Все это вызывает вопрос: соответствует ли такой шаг интересам Украины? Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Депутаты пошли лесом. Можно ли сохранить запрет экспорта древесины без нарушений норм ВТО Верховная рада ищет альтернативу нынешнему мораторию на экспорт необработанной древесины. Сейчас в парламенте зарегистрированы три соответствующих законопроекта. Впрочем, ни один из них не содержит механизма ограничения внутреннего производства и потребления (укр.) Денис Черников координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Визит Байдена: как дружеский жест Киева может превратиться в неприличный Жесты бывают сознательными или просто ошибкой, недостаточно продуманным шагом. Есть опасность, что в случае визита Байдена и его возможного награждения речь идет именно о последнем. Однако отсутствие осознанного умысла не умаляет потенциального вреда... Анатолий Марциновский "Европейская правда"

"Украинкая правда" – Пинчуку УП признает отсутствие позитивной повестки дня для решения украинского вопроса. И если бы Виктор Пинчук говорил об этом, а не предлагал негативную повестку, у общества не возникло бы к нему вопросов. Редакция УП "Европейская правда"

Вышеградская четверка – проверка кремлевским вызовом Регион Центральной и Восточной Европы выглядит как возможное направление для активизации гибридных действий России. Противостоять им можно исключительно согласованно, на основе осознания опасности и готовности к совместным шагам (укр.) Евгений Магда, политолог "Европейская правда"

Завтрак Пинчука в Давосе: отказаться нельзя поехать Участие проевропейского сообщества в пинчуковском завтраке станет своего рода отпущением его предновогоднего греха. А если это происходит на деньги самого олигарха, то напоминает еще и коммерцию. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Год транзитной войны. Что сделала и что должна сделать Украина Уже год украинский экспорт ощущает ограничения транзита, введенные Россией. За этот год подготовлены законодательные основания для формирования альтернативного транзитного пути. В 2017 году мы должны наполнить эти соглашения конкретным содержанием (укр.) Виктор Довгань советник Делегации ЕС, в 2016-2019 годах – заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции

Евроинтеграция в Раде: чего ждать от нового парламентского года Из 400 поданных в 2016 году законопроектов, касающихся Соглашения об ассоциации, более 50% законодательных предложений не соответствуют обязательствам Украины или же нуждаются в существенной доработке. Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Самый сложный период отношений Украины и ЕС: взгляд евродепутата Неоднозначные сообщения, которые направляются в Киев из Брюсселя, не могут не вызывать беспокойства. Даже украинские "еврооптимисты" ставят под сомнение вступление страны в ЕС. Однако все может быть не так плохо, как кажется в процессе. Дита Харанзова, депутат Европарламента

Путин и хакеры: 7 выводов после доклада разведсообщества США Сомнения Трампа в объективности выводов спецслужб – это удар по вере американцев в миссию тех, кто защищает их страну. По итогам скандала в переходной команде нового президента появились первые желающие ее покинуть... Юлия Курнышова, Институт социально-экономических исследований

Украина должна предложить новый план урегулирования конфликта с РФ, иначе его напишут другие Судьба новых идей или мнений всегда похожа. Сначала их игнорируют, потом осуждают, потом говорят, что в этом что-то есть, а потом - что они всегда так думали... Большинство комментаторов вместо моих текстов комментируют интерпретации, слухи, выдумки и фобии... (укр) Василий Филипчук, МЦПИ

Дружба с РФ на новый лад: как молчание Киева помогает продвигать план капитуляции Украины К инаугурации Трампа создается впечатление, что Украина хочет пойти на компромиссы с РФ. Игнорировать проблему недопустимо и опасно. Президент должен обозначить свое мнение по поводу таких предложений. Иначе молчание будет расценено многими как согласие... Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

Откуда придет новый кризис? Турция как угроза глобальной экономике Турция в 2017 году может стать катализатором нового глобального кризиса. Неожиданный для экспертов спад турецкой экономики показывает, что структурные проблемы не удается вылечить девальвацией. Замалчивать эти проблемы становится все сложнее. Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

Финишный рывок Обамы. Что означают последние санкции США Последние санкции от президента Обамы - серьезная преграда для возможного примирения США и РФ. Новому президенту уже точно не удастся "положить под сукно" хакерский скандал. Даже если ему очень хочется забыть о нем - ему это не позволят. Юлия Курнышова, Институт социально-экономических исследований главный эксперт Совета НБУ

Новогодний экспорт Украины - несколько неожиданных фактов Среди 5 крупнейших рынков потребления украинских игрушек – 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша). В течение 2016 года появились и новые экспортные рынки – Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия... Наталия Микольская заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Год избавления от евроромантизма. Какие уроки следует извлечь Украине Стремление Украины в Год Обезьяны в собственной политике евроинтеграции занять место между умными и красивыми сыграло с нашей страной злую шутку. Поэтому крайне необходимо критически проанализировать ситуацию и минимизировать возможность повторения ошибок. Евгений Магда, политолог заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Между Россией и ЕС. Украинский магистральный газовый потенциал Важно диверсифицировать не только направления поставок газа, но и источники поставок. Если мы покупаем газ у словаков, то он все равно российский,поскорльку поступил к ним через украинскую ГТС. Николай Войтив, "Управление нового поколения" заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Короткая пауза или глубокая заморозка? Какое будущее у ЗСТ с Израилем Украина может продуктивно заполнить паузу в переговорах по ЗСТ с Израилем, чтобы улучшить условия выхода на другие рынки региона. Сможем ли мы потом вернуться к переговорам с Тель-Авивом? Вполне, ведь это соглашение выгодно обеим сторонам, а не только Украине. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Франция – не Украина. Что показал приговор главе МВФ Глава МВФ была признана виновной частично, лишь по одному из двух обвинений. Но в итоге Лагард практически вышла сухой из воды, не получив даже штрафа – по французской системе она вообще не будет считаться судимой. Роман Марченко старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры", заслуженный юрист Украины

Украинская евроатлантическая платформа – что это и зачем УЕП открыта для присоединения всех граждан Украины, разделяющих евроатлантические ценности и выступающих за получение Плана действий относительно членства в НАТО в краткосрочной и обретения Украиной полноправного членства в Альянсе в среднесрочной перспективе... (укр.) Вадим Трюхан, "Європейський Рух України" старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры", заслуженный юрист Украины

Безлес, безвиз и запрет членства навсегда: кому выгодно разрушать имидж ЕС В Евросоюзе сейчас действительно продолжаются непростые внутренние процессы, которые могут вызвать скепсис или ощущение его туманного будущего – но украинцы должны были быть последними, кто по этому поводу злорадствует или спешит поставить на объединенной Европе крест... Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Евроинтеграция в Раде: бизнесу добавят ограниченной ответственности Ключевой евроинтеграционный законопроект недели позволяет создать благоприятные условия для ведения бизнеса малых и средних предприятий. Он актуален для 500 тысяч зарегистрированных в Украине ООО (укр.) Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

"Если Украина вступит в ЕС, то не на базе ассоцации": как отреагировали Нидерланды разморозку соглашения Газета Trouw изучила этот вопрос глубже всех. Издание не ограничилось цитированием положений документа, а подробно проанализировало каждое и пришло к выводам, которые, наверное, голландский премьер не хотел бы видеть в прессе... Александр Снидалов активист

Корея после импичмента президента: азиатский тигр разворачивается к Китаю При Трампе быть проамериканским президентом Южной Кореи и сохранять хорошие отношения с главным экономическим партнером будет значительно сложнее, поэтому вряд ли кто-то из серьезных кандидатов позволит себе занять однозначно проамериканскую позицию... Константин Федоренко научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (Берлин)

Не все так очевидно: две стратегии США с новым госсекретарем и Трампом Тиллерсон не дипломат и не политик, "вторичность" не ударит по его самолюбию. Это может означать, что у команды Трампа есть сценарий, в котором США будут играть не против России, а против Путина. А Тиллерсон может стать ключевой контактной фигурой со "сменщиками"... Юлия Курнышова, для Европейской правды научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (Берлин)

Курица - не экспорт. Почему ЕС запретил поставки украинской курятины На территории Херсонской области зафиксировали пока единственный случай птичьего гриппа в Украине. Еврокомиссия отреагировала оперативнее компетентных органов в нашей стране - запретом на экспорт мяса птицы в ЕС (укр.). Владислава Рутицкая, советник министра агрополитики научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (Берлин)

Неуничтожимый мораторий. Можно ли сохранить запрет на экспорт древесины ВТО не требует вводить аналогичные ограничения для экспортеров и внутренних производителей. Однако протесты все равно неизбежны - предложенный Радой механизм сохранения моратория не соответствует нормам ВТО. Анжела Махинова партнер ЮФ Sayenko Kharenko

Организация по сотрудничеству и изоляции в Европе: не слишком живая, но полезная Зачем министры ежегодно встречаются, если заранее известно: по ключевым вопросам они не договорятся? Нечего скрывать. ОБСЕ в кризисе. В глубоком кризисе. И пока в составе этой организации находится Россия, у этого кризиса не много шансов на разрешение... Сергей Сидоренко редактор "Европейской правды"

ЕС корректирует свою энергетическую политику. Как этим может воспользоваться Украина? Электроэнергия все больше становится в центре внимания Брюсселя, сместив акценты от природного газа. В случае синхронизации с европейской энергетической системой Украина может стать балансирующим стратегическим "бэкапом". Всеволод Ковальчук, "Укрэнерго" редактор "Европейской правды"

Управляем домом по-европейски. Почему опасно копировать лишь часть опыта ЕС Управление домами – нелегкий труд, требующий квалификации. Подготовка соответствующего специалиста в различных странах ЕС занимает от 1,5 до 3 лет. У нас же эту работу предложили выполнять самим жильцам, предложив лишь одну альтернативу – старые ЖЭКи. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Нужна ли Украине защита инвесторов? Скоро узнаем Есть прямая зависимость между уровнем инвестиционной привлекательности страны и эффективностью защиты прав инвесторов. Особенно отрицательно сказывается на инвестиционном имидже Украины практика рейдерских захватов. Как на законодательном уровне существенно упростить ведение бизнеса? (укр.) Юлия Хорт кандидат юридических наук, эксперт Парламентской экспертной группы по евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Переговоры за спиной Украины и ЕС. О чем договорились Молдова и РФ 1 января 2017 года станет новым моментом истины во взаимоотношениях Киева и Кишинева. Если Молдова, вопреки обещаниям, продолжит действие заградительных мер, то слухи о "дружбе с РФ против Украины" получат свое подтверждение. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

ЕС и экспорт древесины. 5 мифов вокруг моратория ЕС разделяет желание украинцев защитить окружающую среду. Евроинтеграция отнюдь не ведет к вырубке лесов, наоборот – помогает ей противодействовать. Если Украина захочет интенсивнее защищать свои леса, ЕС поддержит ее (укр.) Посольство ЕС в Украине редактор "Европейской правды"

Экономические последствия референдума в Италии: сравняются ли курсы доллара и евро Главный на сегодня вопрос – будут ли в Италии досрочные парламентские выборы? Есть шанс, что их не будет. По крайней мере, экономика к этому не подталкивает... Некоторые политики в Италии даже говорят о возвращении к собственной валюте, то есть об отказе от евро... Александр Вальчишен участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)

День транспорта в Раде: евроинтеграционное измерение На этой неделе в Верховной раде будет день транспорта. Украина взяла на себя довольно серьезные обязательства по безопасности перевозок и должна выполнить их в довольно сжатые сроки... Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Австрия: победа Ван дер Беллена, но не поражение праворадикалов Выборы имели колоссальное значение для ЕС, а не только Австрии. Хофер мог стать первым крайне правым лидером государства ЕС, избранным на должность президента после Второй мировой войны... Но победа Ван дер Беллена не показала, что еврооптимистов стало больше... Олег Чабала, "Украинская призма"

Возможности, которые нельзя упустить: как из Польши выглядят украинские реформы Мы надеемся найти ответы на вопросы, возможно ли снятие напряжения в отношениях Россия–Запад и что такая "оттепель" может означать для Украины. Также мы затронем тему, подходит ли польская модель трансформации для Украины (укр.) Яцек Ключковский Институт восточноевропейских исследований (Варшава), чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)

Новая западная цивилизация. Время ультраправых Готова ли Украина к такой новой европейской действительности? Существует ли альтернативный сценарий государственной политики с учетом того, что в следующем году в Европе к власти могут прийти люди, которые будут лучше относиться к России, чем к Украине? Сергей Постоловский, политолог Институт восточноевропейских исследований (Варшава), чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине (2005-2010)

Исторический центр города. Почему Украина неправильно оплачивает его реконструкцию Проблема реконструкции исторических домов вовсе не уникальна – с ней сталкивались большинство европейских стран. И были вынуждены искать пути, устраивающие и город, и жильцов. Украина пока закрывает глаза на этот опыт. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Визит Порошенко в Польшу. О чем президенту стоит говорить и о чем промолчать Накануне визита президента Украины Петра Порошенко в Польшу Институт мировой политики подготовил мемо относительно сигналов, которые следовало бы передать польским властям и обществу, а также острых тем, которые поднимет польская сторона (укр.) Институт мировой политики руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

От Балкан до Донбасса: насколько Украине подходит хорватский опыт реинтеграции Хорваты сумели пережить агрессивную попытку создать "Великую Сербию" и восстановили территориальную целостность. Слепо перенять хорватский опыт не получится, однако у Украины есть возможность, критически подойдя к его изучению, не допустить ошибок. Евгений Магда, политолог руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Украина без мусора: шесть рецептов от ЕС ЕС ставит перед собой амбициозную задачу – собирать к 2030 году раздельно практически все твердые бытовые отходы и использовать их опять в экономическом цикле. Что нужно сделать Украине, чтобы также навсегда забыть о свалках? Раймонд Маде, Европейский институт экономики окружающей среды (Австрия) руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Организация выборов в США. Чему стоит и чему не стоит поучиться Украине Несмотря на то, что день голосования длился с семи утра до восьми вечера, наблюдать разрешалось только с десяти утра до трех часов дня. К тому же находиться на одном избирательном участке наблюдателям разрешалось не дольше двадцати минут… Назар Бойко член правления мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА" Роман Свердан руководитель мониторингово-аналитической группы "ЦИФРА"

Уполномоченные экономоператоры: зачем они нужны и как не повторить ошибок Молдовы Для того чтобы институт уполномоченных экономических операторов наконец заработал, Украине следует не только принять законопроект, но и обеспечить его качественную имплементацию. В противном случае мы будем вынуждены лишь признавать чужих УЭО. Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Светлана Майструк эксперт ОО "Украинский центр европейской политики"

Хорватская прививка от "русского мира" После недавних выборов в хорватский парламент прошли лишь единичные откровенные сторонники Путина. Но теперь, после того, как Кремль решил "отвлечь" Хорватию от дружбы с Украиной, страну ждет нашествие "промоутеров русского мира". Наталья Ищенко журналист, редактор портала "Балканский обозреватель"

Консервативная революция во Франции: почему новым президентом может стать друг Путина В течение всей кампании Фийон, за которым тянется довольно длинный шлейф пророссийских заявлений, действий и даже дружеских отношений с президентом Путиным, четко выступает за примирение и диалог с Россией, отмену санкций и совместную борьбу с "Исламским государством" (укр.) Надежда Коваль заведующая информационно-аналитического отдела Украинского института

Евроинтеграция vs европеизация. Несколько тезисов к саммиту Украина-ЕС По сравнению с 2013 годом европейская самоидентификация среди украинцев выросла. Будет ли наблюдаться такая динамика и в дальнейшем, в значительной степени зависит от успеха реформ в стране и роста ее привлекательности для собственных граждан (укр.) Надежда Бурейко эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Не только безвиз. Что будут обсуждать на саммите Украина-ЕС Евросоюз стал главным торговым партнером Украины, занимая 41% в нашей внешней торговле товарами. По результатам 9 месяцев 2016 года товарооборот вырос на 6%, при этом наш экспорт в Евросоюз увеличился на 4,4%. Наталия Микольская заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Европейская промышленность уходит в цифру. А что Украина? Диджитализація товаров и услуг может принести свыше 110 млрд евро годового дохода в Европе в ближайшие пять лет. Только в Германии это, как ожидается, обеспечит до 8% роста производительности труда, дав рост занятости до 6% (укр.) Веста Малолетнева, Институт экономико-правовых исследований НАНУ заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Евроинтеграция и табачная отрасль: почему депутаты манипулируют обязательствами перед ЕС Мнение табачной компании: Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС не установлены обязательства Украины по имплементации Директивы 2014/40/ЕС. Но ведь подходить к законотворческому процессу нужно на европейский манер: взвешенно, качественно и ответственно (укр.) Александр Когут, JTI Украина заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018)

исследователь в Стэнфордском университете (2018-2019)

Неоднозначный OPAL. Почему решение ЕК выгодно не только "Газпрому", но и Украине Львиная доля газа через OPAL попадает в Чехию, а оттуда – в южногерманские и австрийские газовые хабы. Это основа европейского спотового рынка газа, на котором его закупает Украина и поставляет по "реверсу" через Словакию и Венгрию. Виктор Савинок аспирант Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша)

Три года после Евромайдана: приближение или отдаление европейской мечты? Большой ошибкой была иллюзия мгновенного эффекта от действия Соглашения. То есть не успеют высохнуть чернила на ратификационных грамотах – а у нас уже будут европейские зарплаты, пенсии, дороги. Но европейская интеграция – это долгосрочные выгоды и перспективы. Мария Голуб эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)

О честности, пиаре и дипломатической этике - ответ на обвинения Елены Трегуб Трегуб, по ее словам, поняла, что забыла сумку с ноутбуком и телефоном на остановке... Почему за несколько часов в отделении полиции, госпожа Трегуб не совершила ни одной попытки сообщить о своем местонахождении Представительство Украины или Киев?.. Представительство Украины при ЕС эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)

Арбитраж против Газпрома в Стокгольме: как Киев планирует победить Россию Забудет ли ЕС свои требования к Украине внедрять европейское законодательство в сфере энергетики - если это будет противоречить интересам Газпрома и его партнёров?.. Срыв арбитражного процесса - наш основной риск на данном этапе. Юрий Витренко, "Нафтогаз" эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)

Трамп в Белом доме: почему для Украины не все так плохо Мы знаем, что Трамп считает себя лучшим специалистом по заключению сделок всех времен. А когда ты заключаешь сделку, то ожидаешь, что тебе взамен предложат что-то ценное. Поэтому нужно задуматься: а что Россия может предложить Соединенным Штатам? Мэтью Квасиборски, Фонд американских исследований эксперт Реанимационного пакета реформ (РПР)

Рада никак не вкурит. Почему блокируются антитабачные инициативы из пакета ЕС Украина до конца ноября должна имплементировать антитабачную директиву ЕС. Но директива, которая указана в Соглашении об ассоциации, уже заменена другой. Сейчас Раде предложены оба варианта. Депутаты не готовы голосовать ни за один из них. Любовь Акуленко исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Статус как защита. Почему Украина не использует весомый аргумент в торговых спорах Отказ украинских экспортеров от участия в антидемпинговых расследованиях позволяет иностранным органам рассчитывать антидемпинговую маржу в некоторых случаях даже считая украинскую экономику нерыночной. Андрей Пилипенко, "Сергей Козьяков и Партнеры" исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики"

Кого покарает Международный уголовный суд? Мифы и реалии отчета по Украине Демарш РФ мало что меняет. Международный уголовный суд сохраняет свою юрисдикцию в отношении событий в Украине, в частности в отношении преступлений, совершенных не только нашими гражданами, но и любыми иностранцами, в частности из стран, которые в Римском статуте участия не принимают. Николай Гнатовский доцент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, президент Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания

Евроинтеграция в Раде: от финансовых услуг до проезда в городском транспорте На этой неделе парламент должен рассмотреть несколько законопроектов, которые усиливают гарантии потребителей финансовых услуг, а также касаются работы будущего Экспортно-кредитного агентства и сферы транспортных перевозок (укр.) Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Трамп и его команда. Кто будет отвечать за "украинский вопрос" Логично предположить, что куратором украинского вопроса снова станет вице-президент. На этот раз – это бывший губернатор Индианы Майк Пенс, политик, который во время дебатов назвал Владимира Путина "маленьким и агрессивным". Евгений Магда, политолог

OPAL доведет до суда. Сможет ли Украина оспорить решение Еврокомиссии Украина впервые готовится оспорить решение Еврокомиссии, ссылаясь на нарушение норм Соглашения об ассоциации. Оспорить выгодное для "Газпрома" решение Киеву удастся, лишь позиционируя себя как надежного транзитера газа. Марина Ильчук, Arzinger

Что ждет мировую экономику в "эпоху Трампа" Финансовый стимул Трампа включает в себя снижение налогов, действующее в интересах более состоятельных граждан, чем тех, кто по факту и голосовал за него... Со временем это оставит избирателей недовольными, заставляя Трампа бросать вызов своей партии (укр.) Александр Вальчишен участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)

Как Украине наладить сотрудничество с новым президентом США Институт мировой политики разработал рекомендации относительно первых шагов, которые необходимо сделать Киеву на американском направлении. К подготовке документа были привлечены бывшие послы США в Украине Джона Хербст и Стивен Пайфер. Институт мировой политики участник PhD программы по экономике Университет Миссури (Канзас Сити, США)

Цена неискренности. Чему американские выборы могут научить Украину Выборы в США показали: когда политики научились говорить красивые пустые слова и надувать имидж, избирателю нелегко отличить брутальность от чистоты душевного порыва. Этот феномен хорошо заметен и в Украине. Елена Деревянко вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью, доктор экономических наук

Популисты на марше. Что принесло победу Дональду Трампу Выборы оказались настоящим испытанием для Америки, ставшей площадкой для масштабного эксперимента, как популизм будет отвечать на запросы общества. Учитывая, что не за горами выборы лидеров в Германии и Франции, это может стать очень опасным прецедентом. Юлия Курнышова член правления Совета внешней политики "Украинская призма"

Победа Трампа: останутся ли США ключевым западным союзником? В Варшаве отказались от культивируемой десятилетиями политики безусловной поддержки Украины - хотя многим казалось, что этого просто не может быть. Надо быть готовыми, что подобное произойдет со стороны Вашингтона. По крайней мере, претерпит существенные трансформации. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Свободная торговля с Китаем. Пять плюсов и один большой минус для Украины В отношении Китая мы не будем иметь дела с жесткой защитой местного пищевого рынка, с чем мы сталкивались при аналогичных переговорах с ЕС, Канадой или другими странами. Более того, Китай сам заинтересован в украинских продуктах. Олег Устенко исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины

Квоты и не только: где Украина может нарастить экспорт в ЕС Увеличение квот дает хорошую возможность нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на $200 млн в год. При этом мы имеем ряд тарифных квот, которые еще не были заполнены экспортерами. Ключевой вопрос – где мы можем увеличить экспорт в ЕС? Ольга Трофимцева бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)

Как выйти на рынки ЕС? Онлайн-образование для экспортеров Запускаем проект по созданию инновационного информационного продукта – онлайн-курса для украинских экспортеров с акцентом на рынки ЕС. Первые две недели курса уже готовы и размещаются на учебной платформе EdEra (укр.) Олег Мирошниченко, бизнес-консультант бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)

Секрет "успеха" и рецепт поражения Путина Путин словно бросает вызов Европейскому Союзу, предлагая или противодействовать ему, или замолчать и зарабатывать на торговле с Россией. Для выбора первого пути политикам Старого Света нужны политическая воля и уверенность в собственных перспективах. Евгений Магда, политолог бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции (2016-2016 гг.)

Уйти нельзя остаться. Как Британии заблокировали выход из ЕС А что если парламент вообще не сможет принять решение о Brexit? Патовая ситуация будет означать перевыборы в 2017 году. Другая проблема – необходимость исключить право ЕС из английского правового поля до начала Brexit. Дмитрий Шемелин советник юридической фирмы "Астерс"

Экспертное сообщество обратилась к странам ЕС: безвизовые обязательства должны быть выполнены Украина ввела одну из наиболее прогрессивных систем раскрытия информации о доходах государственных служащих и политиков в мире... Именно поэтому мы призываем ЕС безотлагательно запустить процедуру триалогу относительно решения об отмене виз. Украинские неправительственные организации советник юридической фирмы "Астерс"

Опасная простота. Почему Украина рискует загубить реформу "теплых кредитов" Успех реформы энергосбережения в Польше и Венгрии связан с контролем - возмещение части кредита проводилось лишь в случае снижения затрат на отопление дома. У нас же реформа может превратиться в очередную бюджетную дыру. Софья Линн руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Негостеприимный Лондон: Британия готовится арестовывать имущество украинских коррупционеров. И не только В Англии ожидается по-настоящему прорывная реформа в сфере борьбы с коррупцией. Новый механизм позволит арестовать сотни объектов недвижимости, которые иностранцы приобрели в Англии за счет доходов неясного происхождения. Дмитрий Шемелин, "Ильяшев и Партнеры" руководитель проекта IFC "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины"

Льготы для индустриальных парков. Почему они могут привести к проблемам у экспортеров Для тех, кто мечтает об этих льготах, мораль проста – западные государства коварны и не дают нам развиваться. Ведь индустриальные парки существуют в ЕС. Но условия предоставления им налоговых льгот соответствуют требованиям ВТО - и этом разница с Украиной. Тарас Качка заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины

Невыносимая легкость экспорта. Что тормозит Украину в рейтинге Doing Business В отношении легкости международной торговли был зафиксирован наибольший регресс. И в этом рейтинге страны, с которыми мы могли бы конкурировать за привлечение инвестиций, часто являются мировыми лидерами. Юрий Панченко редактор "Европейской правды"

Рада не хочет убирать мусор. Как спасти реформу обращения с отходами Сейчас в Верховной раде зарегистрировано 17 законопроектов, касающихся обращения с отходами. Ни один из них комплексно не решает проблему выполнения Украиной обязательств по Соглашению об ассоциации (Укр.). Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

ЕС ужесточает торговую защиту. Чем это грозит Украине ЕС сможет вводить заградительные пошлины, которые иностранные производители не могут преодолеть десятками лет. Для других стран, в том числе - и Украины, существует угроза переориентации дешевой продукции на их рынок. Алена Омельченко партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководитель практики международной торговли

Порошенко и пустота. Почему Украина не получит безвиз в ноябре Казалось бы, надо радоваться и благодарить президента. Однако вместо этого на Порошенко сыплются раздражение и насмешки... Огромный вопрос к людям, которые окружают Порошенко – как они допускают этот безостановочный поток нереальных прогнозов и некомпетентных заявлений?.. Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Там, где не забывают своих героев, всегда будут новые 23 октября Венгрия отмечает 60-ю годовщину Революции 1956 года. Мы разделяем боль венгров по потерянныи жизням, но одновременно и гордость за тех, кто не побоялся громко высказать свое мнение и бороться за будущее своего народа (укр.). Любовь Непоп посол Украины в Венгрии

Зачем "Укравтодору" польский руководитель с коррупционным шлейфом Что получает Украина, кроме еще одной причины для раздражения действующей польской власти? Мы влезли в очень неприятный и невыгодный политический расклад. В прикупе – только сомнительные деловые и личные качества Славомира Новака. Богдан Яременко Народный депутат Украины, фракция "Слуга народа"

глава правления организации "Майдан закордонних справ"

Санкции продлят, хотя проблемы остаются: настроения в Брюсселе в отношении "Минска" и Украины Этой осенью почти все страны-члены ЕС поняли (порой с большим удивлением!), что Россия явно пытается подорвать европейское единство. Действия Москвы теперь заметны всем... Вряд ли кто-то ожидает прорывов после переговоров в Берлине в среду, но встречу надо провести... Дмитрий Шульга директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"

"Меченые" пальцы, фото избирателей и вертикаль избиркомов: грузинский опыт выборов для Украины У избирательной системы Грузии есть несколько принципиальных отличий от украинской. В частности, в формировании областных и участковых избирательных комиссий участвуют не только политические партии и кандидаты, но и избиркомы высшего уровня... (укр.) Иванна Фединчук, ЦИФРА директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"

Имидж в условиях гибридной войны. Каким путем пойти Украине Страна нуждается в последовательной, упорной, ежедневной и длительной работе над собственным имиджем в мире. Необходимо действовать на опережение – не отрицать очередной фейк, а самим обеспечивать постоянное обновление информации на всех ключевых языках. Евгений Магда, Татьяна Водотыка директор Европейской программы, Международный фонд "Відродження"

Вкурим по-европейски? Отвечает ли увеличение акцизов обязательствам перед ЕС Инициатива правительства повысить минимальный акциз на сигареты не связана с обязательствами перед ЕС. Зато есть чисто украинская политика "латания дыр" в бюджете за счет традиционного увеличения налогов на "вредные" продукты. Денис Черников координатор Парламентской экспертной группы по вопросам евроинтеграции Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Как Путин переиграл весь мир... и самого себя Финляндия отправляет в Кремль доказательства пересечения российскими самолетами своей государственной границы, написанные, возможно, уже на натовских бланках. Как намек. Ну и, конечно, последние новости от ПАСЕ вполне вписываются в общую картину европейских перспектив России... Александр Снидалов активист

Минские договоренности: «красные линии» для Украины. Совместное заявление экспертов Накануне очередной запланированной встречи в Нормандском формате аналитические центры подготовили мемо для украинской власти о границах компромисса, которые не должна переходить Украина в рамках выполнения "Минска" (укр.) Аналитические центры Украины активист

Дорожная карта цифровой экономики. Как лучше всего адаптировать европейский опыт Технологический разрыв не позволяет Украине уже сегодня полноценно интегрироваться в цифровое европейское пространство. По ключевым направлениям цифровой экономики мы не всегда соответствуем среднему уровню стран Восточного партнерства... (укр.) Елена Минич, Минэкономразвития активист

Дебаты в эпицентре скандала: как прошла вторая телевизионная дуэль Клинтон и Трампа Трамп заявил, что Россия нужна США для борьбы с "Исламским государством". Но тем самым он умудрился поспорить со своим кандидатом в вице-президенты Майклом Пенсом, который признал российские атаки на Алеппо варварскими. Юлия Курнышова член правления Совета внешней политики "Украинская призма"

Спасти Страсбург. Как Россия ведет Совет Европы к саморазрушению и что должна делать Украина Организация так и не смогла переварить вступление в нее откровенно неготовых и не всегда нацеленных на проевропейское развитие стран СНГ. В результате внутри Совета Европы возникло негативное влияние так называемого "мини-СССР" с Россией во главе. Да и несовершенных западных политиков хватает... Анатолий Марциновский "Европейская правда"

Совет Европы и война за реформы "Усталость от Украины" – это миф. Но он станет реальностью, если мы остановимся. Все внешние дипломатические усилия будут напрасными, если внутри Украины наступит "усталость от реформ"... Один день позволил существенно ослабить российское наступление... Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Война вокруг рекомендаций. Почему Украина проваливает реформу антимонопольной системы Наделение рекомендаций АМКУ силой нормативно-правового акта – именно тот шаг, который позволит Украине действительно выполнить одно из важнейших обязательств по Соглашению об ассоциации и станет хорошим сигналом для инвесторов (укр.) Лана Синичкина, Виктория Гладка-Батюк, Любовь Акуленко министр иностранных дел Украины

Верховная рада должна отклонить изменения в закон "О государственной службе" Конкурс на должности глав местных госадминистраций предлагается осуществлять президенськой комиссии. На антиреформаторскую суть законопроекта 4370-1 обращают внимание послы стран-членов ЕС и эксперты (укр.). Нацплатформа Форума гражданского общества ВП министр иностранных дел Украины

"Правительство – не беременность, можно устранить": как Польша протестовала против запрета абортов Я не поддерживаю аборт как таковой. Но речь идет о воле, данной нам от Бога, которую люди хотят у нас забрать через закон. Мы имеем право принимать это трудное решение в соответствии со своей совестью... Виктория Чирва, журналист министр иностранных дел Украины

Война за британское наследство. Почему Германия не станет новым финансовым центром ЕС Германия не скрывает желания стать новым финансовым центром ЕС. Впрочем, отобрать этот статус у Лондона будет чрезвычайно сложно. Тем более, в условиях резкого давления на немецкие финкомпании со стороны США. Виталий Шапран главный эксперт Совета НБУ

Евроинтеграция в Раде: от защиты инвесторов до большого экологического пакета Иногда создается впечатление, что украинский законодатель любым способом пытается изобрести велосипед, тогда как надо просто заглянуть в Соглашение об ассоциации и корректно перенести его нормы и терминологию в предложенные законодательные новации (укр.) Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Возможно ли наказать виновных в деле МН17? Перспективы судебных слушаний К ответственности могут быть привлечены не только исполнители преступления, но и те, кто несет политическую ответственность. Не будет иметь значения, что преступники "не знали", что сбивают мирный самолет – ответственность наступает и при осознании возможности негативных последствий (укр.) Арсений Герасымив, «Ильяшев и Партнеры»

Apple — только начало: налоговое наступление ЕС Налоговое давление ЕС касается не только Apple: он завлекает в сети этой схемы все многонациональные компании, чтобы получить более высокие налоги. Вот почему Apple — это только начало. Чем ответит Америка? (укр.) Том Джованетти, Институт политики инноваций (США)

Законы, институты и люди: успехи и поражения в борьбе с коррупцией в Словакии Что будут делать недобросовестные люди? Как они будут пытаться обыграть или нейтрализовать антикоррупционные нормы? Это очень редко обсуждается в процессе написания законопроектов, а потому совсем не удивительно, что законы не работают. Мирослав Беблави, Эмилия Беблава, Словакия

Зеленая энергетика пошла по судам. Стоит ли Украине копировать новый тренд ЕС Экономический кризис заставляет страны ЕС отказываться от зеленых энерготарифов. Этим путем хочет пойти и Украина. Однако в ЕС этот шаг вызвал поток исков инвестров, обвиняющих власти в нарушении своих обязательств. Дмитрий Шемелин, "Ильяшев и Партнеры"

Только спокойствие: что делать, если ваш груз задержали на европейской таможне Не стоит сразу же бежать к юристам – их услуги в Европе обойдутся очень недешево. Изначально важно понять причину возврата груза – владелец сможет уберечь хотя бы его часть, уничтожив только контрафактный товар. Андрей Бычковский, предприниматель

Проверка боем: что показали первые президентские дебаты в США Ударом «под дых» стало посягательство на главную самоидентификацию Трампа – как успешного бизнесмена. При этом Клинтон сумела выйти из сложной для себя темы с использованием приватного сервера, не показавшись жалкой. Юлия Курнышова член правления Совета внешней политики "Украинская призма"

Независимый энергорегулятор: большая победа и мелкие поражения Сам факт принятия закона можно рассматривать как "перемогу", а некоторые важные моменты, прописанные в нем – как "зраду". Главное, что удалось завершить многолетнюю историю, а энергетический регулятор получил шанс стать независимым (укр.) Любовь Акуленко, Украинский центр европейской политики член правления Совета внешней политики "Украинская призма"

Иллюзия общественного надзора: что происходит с общественным советом при НАПК Уже сейчас происходят попытки формирования "ручного" общественного совета при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции. Очень вероятно, что уже скоро по действующим правилам в общественный совет попадут "неслучайные" кандидаты (укр.) Антон Марчук, Реанимационный пакет реформ член правления Совета внешней политики "Украинская призма"

Ракушка Евросоюза: ЕС избрал стратегию игнорирования внешних угроз В этом документе – ни слова об Украине или российской угрозе. Более того, здесь вообще не упоминается о необходимости действовать за рамками государств-членов Евросоюза. Почему ЕС фактически игнорирует внешние угрозы? Рискну утверждать, что это не реверанс в адрес России... Сергей Сидоренко, Европейская правда член правления Совета внешней политики "Украинская призма"

Пересмотр квот ЕС: Украина – на финишном этапе Торговая статистика Украины дает все основания рассчитывать на увеличение квот на беспошлинный ввоз целого ряда товарных групп. Но как это реализовать на практике? В первую очередь, начинать надо с инициативы самих производителей. Владислава Рутицкая, советник министра агрополитики член правления Совета внешней политики "Украинская призма"