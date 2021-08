Почему визит премьера Грузии не отменяет курс Тбилиси на дистанцирование от Украины

управляющий партнер First Chair Legal, сопредседатель Таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации

креативный директор TRUMAN Agency, соавтор проекту KYIV NOT KIEV

профессор, эксперт по восточноевропейской и постсоветской политики в University of California, Riverside

аналитик Association for International Affairs (AMO, Чехия)

директор программы International and European Governance Берлинского экологического института

кандидат политических наук, исполнительный директор YES

сотрудник Центра исследования проблем безопасности (Center for Security Studies) при Высшей технической школе Цюриха (ETH)

один из основателей компании Сompliance and Capacity Skills International (CCSI)

Получится ли у вас найти в европейском супермаркете баночку меда с надписью "Made in Ukraine"? Мы стали лидером по объему экспорта меда, но до сих пор не смогли сделать привлекательным бренд "Украинский мед". Переход на европейские стандарты – первый и важный шаг в этом направлении.

доктор экономики, адъюнкт-профессор Hanken School of Economics (Финляндия)

Как объяснить нежелание Трампа отмежеваться от ультраправых? На какой выигрыш он надеется при почти единодушном отвращении к ним в США? Ответ прост, здесь он - неоспоримый предводитель, каким видит себя сам ("only I can fix it")...