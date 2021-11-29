Удобрения только для себя: поможет ли ВТО преодолеть новый мировой кризис

Грозит ли мировой экономике еще один кризис, вслед за энергетическим?

Новый кризис может быть связан с глобальным дефицитом удобрений, и его последствия может почувствовать не только аграрный сектор, но и все население планеты.

Все началось, когда в конце октября Китай, мировой лидер по производству удобрений, чьи производственные мощности, существенно превышают внутреннее потребление, внезапно ограничил их экспорт.

При этом официального акта о сокращении экспорта не было обнародовано – вместо этого экспорт приостанавливается различными дополнительными проверками. По данным из публичных источников, причиной подобных ограничений стали дефицит энергоресурсов и их рекордное подорожание.

Однако про глобальную угрозу заговорили лишь недавно.

Поводом для этого стало решение России, второго по величине мирового лидера по производству удобрений, ввести с 1 декабря квотирование их экспорта.

Новость о том, что Россия с дешевым газом для внутренних производителей и с одними из самых больших месторождений газа, ограничивает экспорт удобрений, вызвала тревогу в мировом сообществе.

Энергетический кризис, связанный с существенным ростом цен на газ и электроэнергию, уже ощутили на себе множество стран. От повышения цен уже пострадали производители, электроэнергия/газ у которых составляет значительную долю в структуре себестоимости, – металлургия, удобрения, стекло, строительные материалы и другие.

Закономерно, что в разных странах можно слышать новости о приостановке производства и даже закрытии заводов.

Закрытие/приостановление производств приводит к дефициту соответствующих товаров и закономерному росту цен. В результате производителям выгоднее поставлять свою продукцию на экспорт втридорога, оставляя внутренний рынок без необходимых товаров.

И если по каким-то позициям это можно пережить, то по удобрениям – нет. Ведь удобрения – неотъемлемая часть сельского хозяйства, продовольственная безопасность стран, что особенно тревожно в условиях, когда цены на продукты и так бьют исторические рекорды.

Худший сценарий, грозящий мировой экономике – эффект домино.

Это означает, что после Китая и России ограничения экспорта удобрений будут введены большинством стран, являющихся традиционными экспортерами.

Существуют ли действенные инструменты, чтобы остановить наихудший сценарий?

В первую очередь, вспоминается статья XI Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ), которая прямо запрещает применять любые запреты и ограничения в отношении экспорта, кроме пошлин, налогов или других платежей.

Важно отметить, что согласно многочисленной практике разрешения споров в ВТО, указанный запрет касается очень широкого спектра ограничений, как прямых, например, квот, лицензирования, так и применения различных дополнительных процедур.

Более того, согласно практике ВТО запрещены ни только ограничения, прямо предусмотренные в законодательных актах, но и скрытые ограничения, которые применяются только на практике.

Но не так все однозначно по двум причинам.

Во-первых, ВТО прямо предусматривает исключения из правил.

Например, та же статья XI:2 (а) ГАТТ предусматривает возможность временно запретить или ограничить экспорт, чтобы препятствовать критической нехватке продовольствия или других товаров, чрезвычайно важных для страны экспорта.

Также в контексте удобрений потенциально возможно применить статью ХХ (j) ГАТТ, разрешающую ограничивать экспорт определенных внутренних материалов, чтобы обеспечить необходимым количеством таких материалов национальных переработчиков.

Ограничения/запреты должны применяться временно на протяжении периода, когда внутренние цены на материалы ниже мировых цен; быть частью разработанного стабилизационного плана государства и не должны приводить к увеличению экспорта или защиты переработчиков; не должны применяться дискриминационно.

Исключения применить не просто. Недостаточно просто ограничить экспорт, сославшись на рост цен на газ. Для того, чтобы законно применить ограничения, необходимы обоснования, экономические расчеты и т.д. Однако, при ухудшении ситуации, вполне возможно будет подготовить все необходимое.

Во-вторых, наверное, самой важной причиной, почему ВТО не может помешать эффекту домино, является то, что с конца 2019 года система разрешения споров организации не работает.

Напомним, что длительное время США блокировали назначение новых членов Апелляционного органа ВТО. В конце 2019 года истекли полномочия последних назначенных членов и рассматривать апелляцию некому.

В результате даже если члены ВТО оспаривают какие-то меры (как, например, экспортные ограничения) и группа экспертов (первая инстанция) признает их противоречащими ВТО, ответчик подает апелляцию в несуществующий Апелляционный орган, тем самым полностью блокируя исполнение принятого решения.

Понятно, что в таких условиях руки у членов ВТО развязаны, и в определенных ситуациях можно и нарушить правила, понимая, что ответственность не настанет.

Именно поэтому такой важной становится 12-я Министерская конференция ВТО, которая пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Женеве.

Все надеются, что на ней будут приняты решения, которые позволят дать "второе дыхание ВТО", в том числе разблокировать Апелляционный орган.

Кроме того, отдельные члены ВТО (в том числе ЕС, Канада, Бразилия, Китай, Украина и ряд других) согласовали, что на период, пока не работает Апелляционный орган, апелляция будет рассматриваться в специально созданном арбитраже.

Не стоит также забывать, что подобные ограничения запрещаются не только в ВТО, но и в двусторонних соглашениях о свободной торговле, которые также могут предусматривать эффективные процедуры разрешения споров. Например, у Украины есть такие соглашения с ЕС, СНГ, Канадой, Израилем, Великобританией, ЕАВТ и т.д.

Шансы избежать нового глобального кризиса еще остаются. Главное – не пускать все на самотек, а самыми разными методами бороться за свое место под солнцем.

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