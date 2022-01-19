Услышать Донбасс: чего требует Украина на процессе в ЕСПЧ по преступлениям Кремля

Война.

Страшное и, к сожалению, уже обыденное слово для каждого украинца. Война с РФ продолжается не только на территории нашей страны, она идет в информационном пространстве, на геополитическом уровне – и что стратегически не менее важно, война идет в судебных залах всех доступных для нас международных судов.

Так, уже на следующей неделе в Европейском суде по правам человека должны состояться устные слушания относительно приемлемости заявлений по делу, официально называемому "Украина и Нидерланды против России" (по заявлениям № 8019/16, 43800/14 и 28525/20), а неофициально его называют "делом по Донбассу".

Для чего мы уже не первый год пытаемся привлечь РФ к юридической ответственности и какой в этом смысл?

Потому что решение ЕСПЧ по этому делу будет иметь не только юридические последствия для страны-агрессора, оно может быть использовано для дипломатического давления на Россию, для введения дополнительных санкций разного уровня. Оно даст Украине мощное оружие для дальнейших переговоров с нашими международными партнерами, а также для доказательства ответственности РФ за нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины и, как следствие, выплаты агрессором возмещения тем, чьи права были нарушены. Причем речь идет о возмещении как в рамках межгосударственного заявления, так и в рамках многочисленных индивидуальных заявлений по событиям на Донбассе.

То, насколько это важно для Украины, наглядно иллюстрирует аналогичное "крымское дело" в ЕСПЧ, где Украина уже одержала промежуточную победу. 14 января 2021 года Суд опубликовал решение о приемлемости дела "Украина против России (по Крыму)" (по заявлению №20958/14), которым признал и юридически закрепил:

– факт неспровоцированной агрессии со стороны РФ на территории Крыма;

– то, что Россия осуществляет эффективный контроль на всей территории полуострова с 27 февраля 2014 года.

Это стало первым решением международного суда, которое юридически, а не только политически определило эту дату. И она уже имеет большое значение не только для международного имиджа Украины, но и для самой России. Отныне все ссылки РФ в диалоге с международным сообществом на результаты якобы "референдума" бессмысленны, потому что опровергаются ссылкой на решение Европейского суда по правам человека.

Кроме того, принятое ЕСПЧ решение разблокировало рассмотрение других жалоб на Россию, поданных от имени граждан и коммерческих предприятий, пострадавших от оккупации Крыма Россией, и дало им юридическое основание требовать компенсации от РФ.

Мы убеждены, что то же самое ожидает Россию и в деле по Донбассу.

Поэтому неудивительно, что правительство РФ уже неоднократно предпринимало попытки отсрочить устные слушания и затянуть процесс рассмотрения дела "Украина и Нидерланды против России". В ход шли все возможные юридические средства и фактические обстоятельства. Планируемая дата слушаний неоднократно переносилась (в последний раз – из-за самоотвода судьи от РФ).

Но несмотря на все юридические диверсии, 26 января 2022 года слушания состоятся.

В этот день в Страсбурге будут решать, имеет ли ЕСПЧ "юрисдикцию" рассматривать события, касающиеся временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в период с апреля 2014 года. Этот этап важен, чтобы суд мог перейти к рассмотрению по существу наших заявлений о преступлениях России против прав человека на востоке Украины и заявления Королевства Нидерланды о сбитии в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines MH17 и гибели 298 человек.

В Страсбург в этот день едет наша делегация во главе с министром юстиции Денисом Малюськой.

Мы будем доказывать существование так называемой "административной практики" Российской Федерации в отношении нарушений Конвенции по правам человека и Протоколов к ней в течение всего периода оккупации части территории Донецкой и Луганской областей начиная с апреля 2014 года. Украина представит факты в подтверждение того, что Российская Федерация была непосредственно вовлечена в оккупацию части территории Донецкой и Луганской областей и нарушение прав человека на этой территории начиная с апреля 2014 года. Мы представим доказательства осуществления Российской Федерацией фактического контроля (или, на языке Совета Европы, "эффективного контроля") на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начиная с апреля 2014 года.

Более того, мы докажем, что оккупация части Донбасса имеет прямую связь с оккупацией Россией Крымского полуострова!

Мы продемонстрируем Суду отсутствие других эффективных средств юридической защиты Российской Федерации относительно нарушений прав человека, которые имели место во время оккупации Российской Федерацией части территории Донецкой и Луганской областей начиная с апреля 2014 года.

Команда Министерства юстиции Украины за эти годы провела колоссальную работу.

В Страсбург поданы тысячи страниц и огромные объемы видео-, аудио- и других доказательств, которые опровергают и полностью разбивают утверждения российской пропаганды.

И мы ожидаем, что после проведения устных слушаний, запланированных на следующую неделю, ЕСПЧ признает дело приемлемым и перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу.

Конечно, процесс не будет быстрым, так работает международное право.

После проведения устных слушаний ЕСПЧ потребуется время для анализа их результатов и принятия решения о приемлемости дела.

Но наша цель – не в том, чтобы успеть до какой-нибудь даты. Мы стремимся привлечь к ответственности Российскую Федерацию за ее действия, которые привели к массовым нарушениям прав человека на востоке Украины, и остановить эти нарушения, насколько это возможно. И, конечно, так быстро, насколько это возможно.

Решение ЕСПЧ относительно приемлемости в деле "Украина и Нидерланды против России", на которое мы рассчитываем, облегчит поддержание индивидуальных исков граждан и компаний против РФ как в ЕСПЧ, так и в инвестиционных арбитражах и будет основой, на которой индивидуальные дела, дела в арбитражах будут двигаться дальше, чтобы заявители могли взыскать компенсации с государства-агрессора, то есть России, за нарушенные ею права.

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