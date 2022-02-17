Группа по подрыву Устава ООН: как Россия и ее друзья планируют "защищать" организацию

Вже зовсім скоро, 22 лютого, почнеться сесія Спеціального комітету зі Статуту ООН та зміцнення ролі Організації.

В теорії робота цього комітету має непересічне значення для України, адже Статут ООН є ключовим міжнародним договором, який мав би гарантувати мир. Проте на практиці треба готуватися до того, що засідання буде справжнім ярмарком блюзнірства.

Хоча б тому, що існує така собі "група друзів на захист Статуту ООН", заснована у липні 2021 року, яка хоче активно брати участь у роботі Спецкомітету.

Чи, можливо, зривати його роботу?

Назва цієї групи сама собою свідчить, що, на думку Росії, існують держави, які не поважають Статут ООН. А тепер – увага: назву деякі країни, що входять до цього утворення. Це Росія, Білорусь, Сирія, Іран, КНДР, Венесуела, Нікарагуа. То, може, це вони паплюжать Статут ООН? Може, це від них його потрібно захищати?

Ну і, звичайно, всі ці країні – не лише "щирі друзі" України, але й відомі "чемпіони" з дотримання прав людини та міжнародного права.

Додає песимізму і те, що особливо активно створення цієї групи просуває саме Російська Федерація – злісний порушник Статуту. І ніхто не питає у неї, а що вона взагалі робить у тій групі? Не кажучи вже про те, що навіть законність перебування РФ у ООН є під великим питанням, і нам досі не надали доказів того, що підстави набуття нею членства в організації в 1991 році не були підтасовані, про що я детально розповідав у відеоінтерв’ю "Європейській правді".

А заодно Росія руйнує світовий порядок, заснований на правилах. Достатньо пригадати виступ Лаврова на останніх дебатах високого рівня Генасамблеї ООН у вересні 2021 року, у якому він наголосив, що лише Статут ООН – це зведені правила, які ухвалені всіма країнами світу, а будь-які норми, ухвалені поза межами ООН, мовляв, не можуть мати всеосяжної легітимності. Він тоді навіть запропонував створити хештег #НашиПравилаУставООН.

Та повернемося до групи "захисту" основного документа організації. Який же продукт чи то документ вона хоче розробити?

У своїй першій же Декларації ця група друзів Росії обіцяє "не шкодувати зусиль для збереження, просування та відстоювання провідної ролі та правомочності Статуту ООН", а також висловлює рішучість розширювати свою діяльність з метою "дотримання та прихильності як до букви, так і до духу Статуту ООН".

І буква, і дух Статуту – дуже важливі речі. Зрештою, у статті 1 Статуту чітко вказано, що мета ООН – підтримання міжнародного миру та безпеки.

От тільки Росія діє всупереч цій меті.

А тепер давайте відкриємо веб-сторінку Спецкомітету – тобто офіційного органу, на діяльність якого новостворена група планує впливати, – та подивимось архів. Нас цікавить лютий 2014 року.

18 лютого РФ вносить на розгляд цього комітету ідею звернення до Міжнародного суду ООН за рішенням, яке б обмежило можливість усіх держав світу застосовувати силу без дозволу Ради Безпеки, за винятком самооборони. А вже за два дні російські війська вдерлися на територію українського Криму з метою його окупації!

Виходить, що подання російською делегацією документа про відмову від використання сили або погроз силою відбувалося майже одночасно з початком окупації Росією території України.

Цей приклад показує, наскільки лицемірно та іронічно звучать сьогоднішні заклики РФ до Статуту ООН.

Показовий момент: відкриття цьогорічної сесії Спецкомітету відбудеться за два дні після річниці початку окупації Криму Російською Федерацією, тобто 22 лютого.

Тож робота зі зміцнення ролі ООН і має починатися саме з цього – з викриття цього лицемірства та з вимог до РФ припинити окупацію. Без цього розмови про посилення ООН ризикують залишитися лише у протоколах Спецкомітету.

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