"Слепая зона" политики в отношении Украины: открытое письмо правительству Германии

24 февраля 2022 года Россия продолжила свою войну против Украины, которая к тому времени длилась уже почти восемь лет, крупным нападением с целью подчинить себе соседнюю страну.

Три дня спустя канцлер Олаф Шольц квалифицировал это более серьезное нарушение международного права перед немецким Бундестагом как "поворотный момент" в Европе и объявил о создании специального многомиллиардного фонда для крайне необходимой модернизации Бундесвера.

Решение правительства Германии поддержать Украину в ее оборонительной борьбе путем поставки ей оружия представляет собой отход от межпартийного консенсуса не поставлять оружие, которое может быть использовано в войне против России.

С тех пор Федеративная Республика Германия оказала значительную помощь Украине. Федеральные, земельные и местные органы власти, а также гражданское общество внесли политический, экономический, финансовый, технический и практический вклад в смягчение разрушительных последствий войны, не в последнюю очередь благодаря небюрократическому приему и размещению огромного количества военных беженцев из Украины, большинство из которых – женщины, дети и пожилые люди, в очень короткие сроки.

Кроме того, Берлин взял на себя масштабные обязательства по оказанию помощи в восстановлении жизненно важной украинской инфраструктуры в сферах энергетики, питьевой воды, централизованного теплоснабжения и железных дорог, которая была разрушена российскими ракетами, беспилотниками, артиллерией и другим оружием.

Помощь в восстановлении гражданских объектов, разрушенных российскими войсками, а именно больниц, школ, детских садов и жилых домов, контрастирует с военной поддержкой Украины со стороны Германии, которая оказывалась лишь постепенными шагами в течение нескольких месяцев.

Начиная с обещания предоставить определенное количество боевых касок, затем нерешительных поставок бронированных эвакуационных и мостоукладочных машин, затем гаубиц и зенитных орудий, и заканчивая недавним объявлением о поставке боевых машин пехоты и боевых танков, которые все еще находятся на стадии подготовки, – так прошел почти целый год, год интенсивных боевых действий на севере, востоке и юге Украины с высоким уровнем смертности среди военных с обеих сторон.

Кроме того, были многочисленные жертвы среди гражданского населения всех возрастов во всех регионах Украины, а также разрушения жизненно важных гражданских объектов.

Какой бы разумной ни была невоенная и военная поддержка Украины в ее оборонительной борьбе против агрессии Российской Федерации,

неясно, какую стратегическую цель в конечном итоге преследует правящая коалиция в Берлине.

В этом отношении общение немецкого правительства вызывает раздражение не только внутри Германии. Такие фразы, как "Украина не должна проиграть" или "Российская Федерация не должна победить", не создают ясности, а вызывают политическую неопределенность и вредят нашей стране.

"Слепое пятно" в немецкой политике в отношении Украины должно срочно уступить место политической ясности!

Это означает: правительство Германии должно наконец четко заявить, какую цель оно преследует, поставляя военное оборудование, гуманитарную помощь, а также предоставляя техническую, разведывательную и антикибернетическую поддержку Украине.

Сохранение государственного суверенитета Украины, целостности ее территории и восстановление страны после войны должны быть краеугольными камнями. Это означает, что освобождение территорий Украины, уже оккупированных и аннексированных Россией в нарушение международного права в 2014 году, а также в 2022 году, должно играть центральную роль.

Формулировка такой стратегической цели должна быть скоординирована с партнерами по НАТО и ЕС.

Кроме того, необходимо потребовать, чтобы руководители России, ответственные за развязывание агрессивной войны против Украины, были привлечены к ответственности и осуждены за "преступление агрессии" в смысле ст. 8bis Римского статута Международного уголовного суда.

Не без иронии можно отметить, что именно советский эксперт по международному праву Арон Наумович Трайнин, будучи юридическим советником советского обвинения на Нюрнбергском процессе против элиты "третьего рейха" в 1945-46 годах, внес значительный вклад в то, что это преступление сегодня признано во всем мире самым тяжким преступлением в международном уголовном праве.

Независимо от возможных промежуточных шагов, таких как временное прекращение огня на участках нынешней линии фронта, общее прекращение огня и переговоры о будущем мирном соглашении, целью должно быть восстановление суверенитета Украины над всей ее национальной территорией в границах 1991 года.

Ее территориальная целостность должна быть защищена с помощью военных международных гарантий, подкрепленных санкциями – в отличие от "Будапештского меморандума" 1994 года, который был нарушен Российской Федерацией.

Федеративная Республика Германия несет особую политическую и моральную ответственность перед Украиной.

С одной стороны, она является преемницей Германского Рейха, который оккупировал всю Украину во время Первой мировой войны – не в последнюю очередь для того, чтобы экономически эксплуатировать восточноукраинский угольный и железорудный регион Донбасса вокруг Донецка и Луганска, который уже в то время был важен из-за войны.

Этот план был продолжен национал-социалистической Германией в ее агрессивной и истребительной войне против Советского Союза во время Второй мировой войны. Здесь существует огромная брешь во взгляде воссоединенной Германии на историю за счет Украины, которую необходимо срочно ликвидировать.

Из этого следует, что у Германии есть исторически обусловленный долг перед Украиной.

Есть много оснований полагать, что российское руководство играет на время – в надежде, что поддержка Украины со стороны Германии вскоре ослабнет.

Правительство Германии обязано снова и снова напоминать общественности о значении военной поддержки.

Перед лицом немецких дебатов, которые с самого начала характеризовались призывами к Украине, подвергшейся нападению, "вести переговоры" вместо сопротивления, правительство Германии должно четко заявить, что поставки оружия и переговоры ни в коем случае не являются взаимоисключающими.

Именно военный баланс сил будет решать исход любых переговоров, причем на равных.

Военная цель агрессора не изменилась с февраля 2022 года, потому что президент Путин по-прежнему заинтересован в уничтожении Украины как государства и нации.

Пока у Украины есть выбор между уничтожением и сопротивлением, призывы к переговорам, особенно со стороны Германии, циничны. Обширное документирование военных преступлений, которые вооруженные силы и другие вооруженные формирования Российской Федерации совершили и продолжают совершать на оккупированных территориях, также ясно показывает, что прекращение военных действий не означает прекращения террора и смерти для людей в этих регионах.

Сейчас правительство Германии призвано представить стратегическую концепцию прекращения агрессивной войны Российской Федерации против Украины и преодоления ее последствий немецкой и международной общественности и вынести ее на обсуждение.

Бундестаг Германии является компетентным и политически назначенным форумом для этого.

Статья вышла на Focus Online и републикуется с разрешения авторов с редакционными сокращениями

Авторы:

Франциска Дэвис, исторический факультет, Университет Людвига-Максимилиана в Мюнхене

Отто Люхтерхандт, юридический факультет, Гамбургский университет

Штефан Трёбст, Институт глобальных и европейских исследований, Лейпцигский университет