Тысячи поклонников премьера Испании просят его не уходить в отставку

Тысячи сторонников Социалистической партии приехали из всей Испании на митинг в Мадриде в субботу, чтобы призвать премьер-министра Педро Санчеса остаться в должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Акция у партийного штаба социалистов проходит после того, как Санчес ошеломил страну на этой неделе, заявив, что может уйти с поста премьер-министра после коррупционных обвинений в адрес его супруги.

Поклонники в эйфории скопились на улицах и играли популярные поп-песни, призывая Санчеса остаться. Многие размахивали флагами и несли транспаранты с такими лозунгами, как "Педро, не сдавайся" и "Ты нужен Испании".

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ФОТО: AFP

По данным правительства Испании, к митингу присоединились около 12 500 сторонников премьер-министра. Министр финансов Мария Хесус Монтеро также приняла участие в митинге.

В среду Санчес заявил, что отойдет от дел "на несколько дней", чтобы решить, хочет ли он продолжать руководить правительством после того, как суд приступил к расследованию вероятной коррупции в частных делах его жены.

Санчес отрицает обвинения в адрес своей жены Бегоньи Гомес. Он говорит, что это часть длительной кампании клеветы на него и его семью со стороны политических оппонентов.

Он объявит решение о своем будущем в понедельник.

Оппозиционные партии осудили шаг Санчеса по отношению к его "паузе".

"Я прошу всех граждан не обманывать себя. В Испании нет проблем, имеющий судебные проблемы – это Санчес, его правительство, его партия и его окружение. Пусть они решают это", – сказал Альберто Нуньес Фейхоо, лидер оппозиционной консервативной Народной партии на встрече в Таррагоне в Каталонии.

Прокуратура Мадрида заявила в четверг, что потребовала закрыть дело о коррупции против жены Санчеса.

Пока неясно, будет ли Гомес официально названа подозреваемой в закрытом расследовании, которое все еще находится на ранних стадиях. Расследование ведут по жалобе группы "Манос Лимпиас", известной исками против правительства.